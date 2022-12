Der Anarchie einen schlechten Ruf geben

Hier haben wir ein Foto von Corporal Maxwell Klinger, einer Figur aus der amerikanischen Fernsehkomödie M.A.S.H., die in den frühen 1970er-Jahren gedreht wurde.

Die Figur Klinger wurde als Soldat im Koreakrieg geschrieben, der hoffte, dass er, wenn er sich in einen Transvestiten verwandeln würde, für eine Entlassung nach Section Eight infrage käme und nach Hause geschickt werden würde. Auf diesem Foto nimmt der Gefreite Klinger an einer Truppeninspektion teil.

In den frühen 70er-Jahren war Amerika noch in den Vietnamkrieg verwickelt. Die liberale Presse berichtete anschaulich über diesen Krieg und seine Schandtaten – bis zu dem Punkt, dass die Mehrheit der Amerikaner den scheinbar endlosen (und sinnlosen) Konflikt satt hatte und mit der Figur Klinger sympathisierte.

Aber man darf sich nicht täuschen: Korporal Klinger war ein Anarchist.

Er desertierte nicht in der Schusslinie; er war nicht gewalttätig gegenüber seinen Vorgesetzten; er kleidete sich einfach in eine Reihe unterhaltsamer weiblicher Outfits, um als geisteskrank eingestuft zu werden, damit er nach Hause gehen konnte.

Sein Vorgesetzter, Captain Pierce, hatte Verständnis für Klingers Bemühungen und sagte oft etwas wie: „Ob ich ihn für verrückt halte? Nur wenn es wahnsinnig ist, sich dagegen zu wehren, dass die Regierung einen, um die halbe Welt schickt, um beschossen zu werden.

Aber die 70er-Jahre waren eine andere Zeit. Damals gehörten die Medien noch nicht denselben Konzernen, die vom Krieg profitierten.

Heute spenden die Großkonzerne, die von der Kriegsführung profitieren, nicht nur in großem Umfang für die politischen Kampagnen beider Parteien und sorgen so dafür, dass es immer mehr unnötige Kriege gibt; sie kontrollieren auch die Nachrichtensendungen und die Filmindustrie und sorgen dafür, dass es für die heutigen Amerikaner kein Äquivalent zu M.A.S.H. geben wird.

Es wird auch keine Nachrichtensendungen geben, die aufdecken, dass die US-Regierung Rebellenorganisationen wie ISIS gründet und finanziert – die ein Chaos verursachen, das die USA dann „unter Kontrolle“ bringen müssen.

Würden die Amerikaner solche Nachrichten im Fernsehen empfangen, würden sie heute wie in den 70er-Jahren sinnvolle Fragen stellen, etwa: „Wie ist es möglich, dass die USA, die weltweit größte Militärmacht, in ein Land wie Afghanistan einmarschiert, 20 Jahre lang gegen unorganisierte Schafhirten kämpft, dabei Billionen Dollar ausgibt und keinerlei Boden gewinnt – im Grunde genommen nicht weiter ist als zu Beginn?“

Und wie kann es sein, dass zurückkehrende Veteranen dieses Krieges von der Regierung als potenzielle Terroristen behandelt und nach ihrer Rückkehr als „Bedrohung für die Demokratie“ eingestuft werden?

Die amerikanischen Medien von heute stellen den Zuschauern diese Fragen nicht, und sie werden dies auch in Zukunft nicht tun.

Aber was ist mit den Anarchisten?

Wenn wir an Anarchie denken, denken wir natürlich an Gruppen wie die SLA (Symbionese Liberation Army), die zu der Zeit, als M.A.S.H. ausgestrahlt wurde, eine kleine Gruppe von Leuten war, die sich bewaffneten, Banken ausraubten, Menschen entführten und im Namen der „Befreiung“ töteten.

Die SLA waren in Wirklichkeit keine Terroristen, sondern eine kleine Bande von Schlägern. Sie wurden von der Polizei von Los Angeles in einer Schießerei und einem Feuer vernichtet, und das zu Recht, da sie ohne Provokation gewaltsam gegen andere vorgegangen waren.

Heute sehen wir Gruppen wie Black Lives Matter und Antifa fälschlicherweise als Anarchisten an, und natürlich werden wir ermutigt, sie in diesem Licht zu sehen, da es sich um Gruppen handelt, die Gewalt anwenden, um andere zu terrorisieren.

In diesem Licht betrachtet, könnte man uns verzeihen, wenn wir Anarchisten als „böse Menschen, die uns zerstören wollen“ betrachten. Natürlich würden wir ihre Aktivitäten und sogar ihre Existenz ablehnen. Sie stehen für Zwang, Gewalt und Einschüchterung.

Das Problem ist, dass „Anarchie“ sowohl von den Regierungen als auch von den Medien falsch dargestellt wird, um zu gewährleisten, dass die Bürger gefügig sind.

In Wahrheit lautet eine Definition von Anarchie: „Die Abwesenheit oder Nichtanerkennung von Autorität“. Eine andere Definition lautet: „Das Fehlen einer Regierung und die absolute Freiheit des Individuums“.

Diese wahren Definitionen bedeuten also: „Lasst mich in Ruhe, damit ich mein Leben so leben kann, wie ich will. Solange ich andere nicht angreife, sollte meine Freiheit respektiert werden“.

Natürlich war dies das oberste Prinzip der Gründerväter Amerikas – dass die USA eine Republik sein würden – ein Rechtsstaat, in dem die Rechte des Einzelnen an erster Stelle stehen – nicht der Wille der Führer oder gar der Wille der Mehrheit.

Und in M.A.S.H. haben wir Corporal Klinger, der dieses unveräußerliche Recht verteidigt. Er ist ein klassischer Anarchist – ein Wehrpflichtiger in einem System, an das er nicht glaubt. Er wendet keine Gewalt an, sondern erklärt lediglich auf friedliche Weise, dass er sich nicht an der Invasion eines souveränen Landes auf der anderen Seite der Welt durch seine Regierung beteiligen möchte.

Die Tatsache, dass er dies auf eine komische Art und Weise tut, macht seine Anarchie nicht weniger gültig.

Während Amerikas Beteiligung am Vietnamkrieg schrieb die Friedensaktivistin Charlotte Keyes einen Artikel mit dem Titel „Angenommen, sie geben einen Krieg und niemand kommt?“

Der Titel wurde in der Folge zu einer kleinen Hymne. Seine Befürworter waren Anarchisten – Menschen, die der Meinung waren, dass Regierungen so viele aggressive Auslandsabenteuer schaffen können, wie sie wollen, aber dass diejenigen, die eingeladen werden, Kanonenfutter in diesen Abenteuern zu werden, die Möglichkeit haben sollten, sich gegen eine Teilnahme zu entscheiden.

Und sie sollten jedes Recht dazu haben.

Vor Jahrhunderten ritten die Anführer auf dem Pferd, das an der Spitze des Angriffs stand, gefolgt von allen, die sich bewaffnen und sich hinter den Anführer stellen wollten.

Heute ist das ganz und gar nicht mehr der Fall. Die ganze Welt ist ein großes Schachbrett, wie Zbigniew Brzezinski es so eloquent beschrieben hat, und die politischen Führer sehen nie den Rücken eines Pferdes. Stattdessen bieten sie sich selbst die sichersten Sitzgelegenheiten, während sie die leichtgläubigen Bürger in die Schlacht schicken. Sie finanzieren ihre Kriege durch Steuern – die Früchte der Arbeit der Menschen, zu deren Vertretung sie gewählt wurden.

Die Menschen eines Landes zahlen den Preis mit ihrem Einkommen und ihrem Blut. Die Führer gehen kein persönliches Risiko ein, sondern sind die Empfänger der Beute.

Kein Wunder also, dass sie alles tun, um nicht nur den Anarchisten, sondern das Konzept der Anarchie selbst zu diskreditieren. Bei den amerikanischen Gründervätern wurde der Anarchist für seine Vernunft und seinen Mut respektiert.

Ob mit oder ohne Kleid, die Anarchisten von heute verdienen gleichermaßen unseren Respekt. Sie repräsentieren die Stimme der Freiheit genauso, wie sie es 1776 taten.