5 Erkenntnisse aus Faucis Aussage in der Social-Media-Zensur-Klage

Die am Montag veröffentlichte 446-seitige Abschrift der Aussage von Dr. Anthony Fauci in einem Prozess, in dem er und andere Beamte der Biden-Administration beschuldigt werden, mit Tech-Unternehmen zusammengearbeitet zu haben, um Inhalte in sozialen Medien zu zensieren, wirft Fragen über Faucis Beteiligung an der Inszenierung einer offiziellen, von der Regierung sanktionierten COVID-19-Erzählung auf.

Die Aussage von Dr. Anthony Fauci, die im Rahmen einer Klage wegen angeblicher Absprachen zwischen der US-Regierung und Big Tech zur Zensur von Menschen aufgenommen wurde, wurde am 5. Dezember veröffentlicht.

Das 446-seitige Dokument zeigt die Befragung von Fauci, dem langjährigen Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases und leitenden medizinischen Berater von Präsident Joe Biden. Fauci wurde am 23. November unter Eid befragt.

Hier sind einige Informationen:

Fauci verließ sich auf andere, um die Theorie des Laborlecks zu verwerfen

Fauci sagte, er verfüge nicht über das nötige Fachwissen, um festzustellen, ob COVID-19 aus der Natur oder aus einem Labor stamme, obwohl er wiederholt die Theorie zurückwies, dass es aus einem chinesischen Labor stamme.

„Ich bin nicht qualifiziert, da ich kein Evolutionsvirologe bin, um eine Art von endgültiger Entscheidung darüber zu treffen, ob ein Genom ein Laborkonstrukt oder experimentell manipuliert sein könnte oder nicht“, sagte Fauci an einer Stelle.

„Ich habe mich, wie jeder andere auch, auf hoch qualifizierte, angesehene Evolutionsvirologen verlassen, um zu dieser Schlussfolgerung zu kommen oder nicht.“

Ein Teil der Aussage bezog sich auf ein Papier, das Anfang 2020 als Vorabdruck veröffentlicht und später nach einer Peer Review von Nature Medicine publiziert wurde.

Kristian Andersen und andere Wissenschaftler behaupteten, dass sie genomische Daten analysiert hätten und dass „unsere Analysen eindeutig zeigen, dass SARS-CoV-2 kein Laborkonstrukt oder ein absichtlich manipuliertes Virus ist.“

Fauci führte nur wenige Wochen vor der Veröffentlichung ein geheimes Telefongespräch mit allen Autoren des Papiers – einige der Autoren äußerten vor dem Gespräch in inzwischen veröffentlichten E-Mails, dass sie glaubten, das Virus stamme nicht aus der Natur – und hat seitdem zugegeben, vor der Veröffentlichung mehrere Entwürfe des Dokuments erhalten zu haben.

Kristian Andersen, der Hauptautor, sagte zu Fauci an einer Stelle: „Ich danke Ihnen nochmals für Ihren Rat und Ihre Führung“.

Fauci sagte in seiner Aussage, er habe „sehr wenig“ mit dem Papier zu tun gehabt und könne sich nicht daran erinnern, den Autoren irgendwelche „substanziellen Kommentare“ zu dem Papier gemacht zu haben.

Konfrontiert mit der Pressekonferenz

Obwohl er wiederholt mit den Autoren kommuniziert hatte, sagte Fauci, dass er sich während einer Pressekonferenz im Weißen Haus im April 2020 nicht an ihre Namen erinnern könne.

„Es gab in jüngster Vergangenheit eine Studie, die wir Ihnen zur Verfügung stellen können, in der eine Gruppe hoch qualifizierter Evolutionsvirologen die Sequenzen dort und die Sequenzen in Fledermäusen im Laufe ihrer Entwicklung untersuchte. Und die Mutationen, die nötig waren, um zu dem Punkt zu gelangen, an dem sie sich jetzt befinden, sind absolut konsistent mit dem Sprung einer Spezies von einem Tier zu einem Menschen“, sagte Fauci damals auf Veranlassung des damaligen US-Präsidenten Donald Trump.

„Das Papier wird also verfügbar sein. Ich habe die Autoren im Moment nicht, aber wir können sie Ihnen zur Verfügung stellen“, fügte er hinzu.

Fauci sagte, er habe das Papier nach der Pressekonferenz keinem Reporter zur Verfügung gestellt, aber dann wurde ihm eine E-Mail vorgelegt, aus der hervorging, dass er es getan hatte.

„Ich kann mich nicht daran erinnern“, sagte Fauci, nachdem er die E-Mail gelesen hatte.

Er sagt, er habe nicht für Zensur plädiert

Kurz nach Faucis Äußerungen begannen große Technologieunternehmen, Personen zu zensieren, die behaupteten, COVID-19 stamme aus einem Labor, darunter auch ein Reporter der Epoch Times.

Facebook und andere Big-Tech-Firmen gingen später auch gegen die Great Barrington Declaration vor, ein Dokument, das einen alternativen Ansatz für die Pandemie bot, nachdem sich Fauci und Dr. Francis Collins, der damalige Leiter der National Institutes of Health (NIH), dagegen ausgesprochen hatten.

Interne E-Mails zeigten, dass sich Fauci und Collins verschworen hatten, die Erklärung zu widerlegen. Das NIH hat Personen, die den Widerspruch infrage stellen, an Wikipedia verwiesen.

Fauci wies darauf hin, dass er keine Konten in den sozialen Medien habe und betonte, er habe nicht zur Zensur aufgerufen.

„Nein, das habe ich nicht“, sagte Fauci auf die Frage, ob er ein Social-Media-Unternehmen gebeten habe, Fehlinformationen zu entfernen. Er sagte auch, dass dies seines Wissens nach keiner seiner Mitarbeiter getan habe.

Laut E-Mails, die in dem Fall vorgelegt wurden, hat die Regierung mit Big Tech über die Entfernung mehrerer Konten kommuniziert, die angeblich vorgaben, Fauci zu sein.

Twitter entfernte ein Konto und erklärte, dass es ähnliche Handles „einfrieren“ würde, um Nachahmungen zu verhindern, während Facebook Konten sowohl auf Facebook als auch auf Instagram entfernte.

„Ich war mir nicht bewusst, dass sie viele Konten markieren, aber wenn ich mir das hier ansehe, versuchen sie, gefälschte Konten loszuwerden, weil gefälschte Konten meiner Meinung nach etwas Schlimmes sind“, sagte Fauci.

„Soweit ich weiß, versuchen sie nicht, die sozialen Medien in einer

Weise zu beeinflussen. Aber wenn sich jemand für mich ausgibt, halte ich es für völlig angemessen, dass sie sich darüber Gedanken machen.“

Später wurde Fauci eine E-Mail gezeigt, aus der hervorging, dass Beamte des National Institute of Allergy and Infectious Diseases versuchten, sich mit Google in Verbindung zu setzen, „um über Impfstoffe zu kommunizieren, insbesondere über Fehlinformationen“, und dass ein Treffen geplant war. Er sagte, er sei sich nicht sicher, ob das Treffen jemals stattgefunden habe.

Besorgt über Fehlinformationen

Fauci sagte, er sei besorgt über Fehlinformationen und Desinformation und glaube, dass solche Informationen zum Verlust von Menschenleben führen könnten.

„Ich denke, dass in jeder Situation, in der ungeheuerliche Fehlinformationen wie die, die ich vorhin erwähnt habe, wie Informationen, die Menschen davon abhalten würden, sich impfen zu lassen, meiner Meinung nach ein Leben verloren geht, das andernfalls hätte gerettet werden können, wenn Menschen davon überzeugt würden, eine lebensrettende Maßnahme nicht durchzuführen“, sagte Fauci.

Auf die Frage, ob seiner Meinung nach Schritte unternommen werden sollten, um Fehlinformationen und Desinformationen einzudämmen, winkte er ab.

„Das ist nicht mein Gebiet. Ich bin mir des Konzepts der Redefreiheit sehr wohl bewusst. Die Beschneidung dieser Freiheit gehört nicht zu meinem Fachgebiet. Das sind rechtliche und andere Dinge. Und dazu habe ich wirklich keine Meinung“, sagte er.

Fauci sagte, er sei für eine offene Debatte und generell sei der beste Weg, irreführende und falsche Informationen zu bekämpfen, „das System mit korrekten Informationen zu überfluten“.

Aber er sagte auch: „Ich denke, dass eine ehrliche Debatte wichtig ist, aber wenn sie über die Debatte hinausgeht und Menschen, die von diesen Dingen nichts wissen, dazu bringt, Dinge zu tun, die eindeutig schädlich für ihr Leben und ihre Sicherheit sind, dann finde ich das beunruhigend. Wie man sich dagegen wehren kann, überlasse ich anderen.

Tochter arbeitete für Twitter

Fauci stand in Kontakt mit Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und trat mehrmals in Facebook-Live-Videos mit Zuckerberg auf.

Fauci sagte, dass seine Gespräche mit Zuckerberg „ganz klar darauf abzielten, mich in einen Facebook-Podcast zu bekommen, um die Leute zu ermutigen, sich impfen zu lassen“ und dass sie nicht weiter gingen.

Fauci wurde gefragt, ob er außer Zuckerberg noch jemanden kenne, der für ein Social-Media-Unternehmen arbeitet.

„Haben Sie Bekannte, Leute, die Sie kennen, die bei Social-Media-Plattformen arbeiten?“ fragte John Sauer, der Generalstaatsanwalt von Missouri, Fauci.

„Nun, eine Person, die als Software-Ingenieur für Twitter arbeitete, war meine Tochter“, sagte Fauci.

Fauci sagte, er habe nie mit seiner Tochter über die in den sozialen Medien geposteten Inhalte oder den Ursprung von COVID-19 gesprochen.

Fauci sagte, dass seine Tochter vor über einem Jahr aufgehört hat, bei Twitter zu arbeiten, und dass er niemanden kennt, der bei einer Social-Media-Plattform arbeitet.