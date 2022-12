Putin und Zelensky sind sich endlich einig. Hier ist, warum das eine schlechte Sache ist.

In den vergangenen Wochen haben führende Politiker sowohl in Kiew als auch in Moskau argumentiert, dass die Minsker Vereinbarungen nicht mehr das Papier wert sind, auf dem sie gedruckt sind.

Die Feindseligkeit zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij ist bitter. Eine Einigung über etwas – die einen Ausgangspunkt für Gespräche darstellen würde – ist schwer zu erreichen. Zum ersten Mal seit mehreren Monaten haben sich die beiden Führer jedoch auf etwas geeinigt. Leider sind sie damit noch weiter von Gesprächen entfernt, als sie es heute sind.

Beide scheinen zu glauben, dass das Minsk-II-Abkommen aus dem Jahr 2015, von dem viele glaubten, es würde einen Weg zum Frieden in der Region darstellen, tot ist.

Einmal wird dieser schreckliche Krieg enden. Und er wird mit Gesprächen enden müssen. In diesen Gesprächen muss die Frage der östlichen Gebiete geklärt werden, die in einem jahrzehntelangen Tauziehen gefangen sind. Zelensky sagte, eine Vorbedingung für Gespräche sei die „Wiederherstellung der territorialen Integrität [der Ukraine]“, also des Donbass, Cherson, Saporischschja und sogar der Krim. Russland hat erklärt, dass Verhandlungen nur auf der Grundlage der bestehenden geopolitischen Realitäten stattfinden können, und behauptet, dass jede Verhandlungslösung die Annexion eben dieser Regionen durch Russland respektieren muss. Das ist das Haupthindernis für eine Einigung. Ein großes Hindernis.

Dieses Hindernis wurde durch die jüngste Übereinstimmung in den Erklärungen der beiden Staatsoberhäupter verfestigt und gestärkt, nicht etwa aufgelöst oder abgeschwächt.

Am 15. November wandte sich Zelensky per Videoschaltung an den G20-Gipfel auf Bali und lehnte jede Rückkehr zum Minsker Abkommen ab. „Wir werden nicht zulassen, dass Russland wartet, seine Streitkräfte aufrüstet und dann eine neue Serie von Terror und globaler Destabilisierung beginnt. Es wird kein Minsk 3 geben, das Russland unmittelbar nach dem Abkommen verletzen wird“, betonte er.

Die Minsker Vereinbarungen von 2014 und 2015 stellten die beste diplomatische Lösung für die Krise dar. Das von Frankreich und Deutschland vermittelte Abkommen, dem die Ukraine und Russland zustimmten und das von den USA und den Vereinten Nationen akzeptiert wurde, sollte die friedliche Rückgabe des Donbass an die Ukraine ermöglichen und ihm gleichzeitig volle Autonomie gewähren. Minsk II versprach dem Donbass Autonomie innerhalb der Ukraine. Die Aussicht auf Neutralität und die Frage der NATO-Mitgliedschaft sollten später kommen.

Der ehemalige US-Botschafter in der Sowjetunion, Jack Matlock, sagte kürzlich: „Der Krieg hätte verhindert werden können – wahrscheinlich hätte er verhindert werden können -, wenn die Ukraine bereit gewesen wäre, sich an das Minsker Abkommen zu halten, den Donbass als autonome Einheit innerhalb der Ukraine anzuerkennen, auf NATO-Militärberater zu verzichten und sich zu verpflichten, nicht der NATO beizutreten.“

Doch Zelenskys Worte auf Bali waren zwar diplomatisch gut gewählt, spiegelten aber die Geschichte nicht korrekt wider. Es war nicht Russland, das die im Abkommen vorgesehene Zeit nutzte, um seine Streitkräfte aufzurüsten, bevor es das Abkommen verletzte. Es war die Ukraine.

Im Jahr 2019 wurde Zelensky vorwiegend deshalb gewählt, weil er mit seinem Programm, Frieden mit Russland zu schließen und das Minsk-II-Abkommen zu unterzeichnen, die russischsprachigen Wähler im Süden und Osten für sich gewinnen konnte. Aber um sein Versprechen zu erfüllen, benötigte Zelensky die Unterstützung der USA. Die bekam er nicht. Im Stich gelassen und unter Druck gesetzt, weigerte sich Zelensky, das Abkommen umzusetzen. Die USA versäumten es dann, ihn auf den Weg der Diplomatie zurückzudrängen.

Richard Sakwa, Professor für russische und europäische Politik an der Universität von Kent, erklärte gegenüber RS: „Was Minsk betrifft, so haben weder die USA noch die EU ernsthaft Druck auf Kiew ausgeübt, seinen Teil der Vereinbarung zu erfüllen.“ Anatol Lieven, Direktor des Eurasia Program am Quincy Institute for Responsible Statecraft, stimmt dem zu. Obwohl die USA das Minsker Abkommen offiziell unterstützt haben, sagte Lieven gegenüber RS, dass „sie nichts getan haben, um die Ukraine zur tatsächlichen Umsetzung des Abkommens zu bewegen.“

Zelensky war nicht der erste ukrainische Präsident, der bei der Umsetzung von Minsk scheiterte. Tatsächlich hat der ukrainische Präsident Pjotr Poroschenko das Abkommen möglicherweise ohne die Absicht, es jemals umzusetzen, ausgehandelt. Im Mai 2022 erklärte Poroschenko gegenüber der Financial Times, die Ukraine habe „überhaupt keine Streitkräfte“ und die „große diplomatische Errungenschaft“ des Minsker Abkommens bestehe darin, „dass wir Russland von unseren Grenzen ferngehalten haben – nicht von unseren Grenzen, aber von einem ausgewachsenen Krieg“. Mit anderen Worten: Das Abkommen hat der Ukraine Zeit verschafft, ihre Armee aufzubauen.

Poroschenko erklärte gegenüber ukrainischen Medien und anderen Nachrichtenagenturen: „Wir haben alles erreicht, was wir wollten. Unser Ziel war es, erstens die Bedrohung zu stoppen oder zumindest den Krieg hinauszuzögern – acht Jahre Zeit zu gewinnen, um das Wirtschaftswachstum wiederherzustellen und schlagkräftige Streitkräfte aufzubauen.“

Einige haben gekontert, dass Russland eine Mitschuld am Scheitern des Abkommens trägt, weil es sich vor der Verantwortung gedrückt hat, indem es behauptete, ein Vermittler des Abkommens zu sein und nicht eine Partei eines Abkommens, das im Wesentlichen zwischen der Ukraine und den separatistischen Volksrepubliken Luhansk und Donezk besteht. Außerdem hätte Russland sein gesamtes Militär aus dem Donbass abziehen müssen, wenn die Ukraine ein Gesetz verabschiedet hätte, das der Region Autonomie garantiert. Da die Ukraine ein solches Gesetz nie verabschiedet hat, werden wir nie erfahren, ob Russland sein Versprechen eingelöst hätte.

Wer auch immer das Minsker Abkommen zu Fall gebracht hat, Putin ist sich mit Zelensky einig, dass es tot ist. Zehn Tage, nachdem Zelensky gesagt hatte, es könne nicht wiederbelebt werden, erklärte Putin, die Zustimmung zum Minsker Abkommen sei ein Fehler gewesen, den er nicht wiederholen werde, und deutete an, es werde kein Minsk III geben.

Dmitri Trenin, Professor an der Higher School of Economics in Moskau, weist darauf hin, dass Putin, als Russland 2014 die Krim annektierte, „auf der Grundlage eines Mandats des russischen Parlaments handelte, militärische Gewalt ‚in der Ukraine‘ und nicht nur auf der Krim einzusetzen“. Putin hielt sich jedoch mit der Annexion des Donbass zurück und stimmte stattdessen einer Autonomie für den Donbass innerhalb der Ukraine im Rahmen des Minsker Abkommens zu.

Putin wurde von den Hardlinern in Russland scharf kritisiert, weil er nicht über die Annexion der Krim hinausging und auch den Donbass annektierte. Lieven erklärte gegenüber RS, dass die Hardliner Putin dafür kritisieren, dass er stattdessen auf das Versprechen Deutschlands und Frankreichs vertraut, für die Umsetzung des Minsker Abkommens zu sorgen.

In seiner jüngsten Erklärung sagte Putin, er habe sich geirrt. „Heute ist es offensichtlich, dass diese Wiedervereinigung [des Donbass mit Russland] früher hätte stattfinden sollen.“

Aber 2014, so Putin, habe er „geglaubt, dass wir es schaffen würden, zu einer Einigung zu kommen, und dass Lugansk und Donezk in der Lage sein würden, sich mit der Ukraine im Rahmen der Vereinbarungen – der Minsker Vereinbarungen – zu vereinigen.“

Dass sich Putins Hoffnungen auf einen Erfolg von Minsk II als falsch erwiesen haben, rechtfertigt in keiner Weise seine anschließende Entscheidung, eine brutale Invasion in der Ukraine durchzuführen.

Aber Putin und Zelensky scheinen aus sehr unterschiedlichen Gründen zum selben Punkt gekommen zu sein. Zelensky vertraut nicht darauf, dass Putin die durch ein Minsk-III-Abkommen geschaffene Ruhepause nutzen wird, um seine Streitkräfte aufzurüsten, bevor er das Abkommen verletzt und die Ukraine mit neuer Gewalt terrorisiert; Putin vertraut nicht darauf, dass Zelensky eine Regelung für die östlichen Gebiete aushandeln wird, die die komplizierten Streitigkeiten beruhigt. Beide haben fast gleichzeitig verkündet, dass die vielversprechendste Hoffnung auf eine diplomatische Lösung der Krise gestorben ist.

Das Einzige, worüber sich die beiden Staatsoberhäupter einig sind, ist, dass überhaupt nicht klar ist, wie der Weg zu einer Verhandlungslösung aussehen könnte.