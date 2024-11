Wenn die Show vorbei ist, halten sich die Schauspieler an den Händen und verbeugen sich.

Das ist es. Das ist die wahre Geschichte hinter diesem Bild.

Präsident Biden und der gewählte Präsident Trump trafen sich am Mittwoch im Weißen Haus und schüttelten sich die Hände und tauschten Höflichkeiten aus nach einem emotional erschöpfenden Präsidentschaftsrennen, in dem jede Seite die andere beschuldigte, eine unmittelbare existenzielle Bedrohung für das Land darzustellen.

Das ist es. Das ist die wahre Geschichte, das dieses Bild zeigt.

Heartwarming to see the genocide baton passed with such decorum and grace pic.twitter.com/3u6pV49FzV — 𝙂𝙐𝙈𝘽𝙔 (@gumby4christ) November 13, 2024

Ignorieren Sie das ganze vorgetäuschte Drama. Vergessen Sie die ganze Wahlkampfrhetorik und den Kajfabe-Konflikt. Das hier ist die Realität. Das ist es, was Ihre Aufmerksamkeit verdient.

Sie hassen sich nicht gegenseitig. Sie sehen sich nicht gegenseitig als existenzielle Bedrohung für die Nation an. Sie sind keine Feinde. Sie sind nicht einmal Gegner. Wenn die Show vorbei ist, umarmen und küssen sie sich wie Boxer, nachdem sie sich wochenlang einen falschen Trash Talk geliefert haben, der nur dazu dient, ihre Show im Tv zu verkaufen.

Der eine sagt vielleicht, sein Gegner sei der nächste Hitler, der die Demokratie abschaffen, allen die Stimmen wegnehmen und das Land zerstören will. Der andere sagt vielleicht, sein Gegner sei ein kommunistischer Diktator, der dasselbe vorhabe. Aber wenn das Stück zu Ende ist, halten sich die Darsteller an den Händen und verbeugen sich, und dann gehen sie aus und trinken etwas zusammen.

Sie tun so, als würden sie gegeneinander kämpfen, um dich und deine Interessen zu verteidigen, obwohl sie in Wirklichkeit auf derselben Seite stehen und gegen dich kämpfen, um die Interessen der Oligarchie und des Imperiums zu verteidigen.

Sie können es genau hier sehen. Sie verstecken es nicht mehr. Das müssen sie auch nicht. Es war alles nur Show, und sie geben es offen zu. Ein Freundschaftsspiel, wie zwei reiche Damen, die in den Hamptons Tennis spielen.

Sie können es offen zeigen, weil sie wissen, dass die meisten von Ihnen nicht darauf achten werden, was Sie sehen, oder wenn doch, werden Sie es vergessen und in der Hitze des nächsten Wahlkampfes untergehen. Es gibt so viele Botschaften, die die illusorische Kluft zwischen den Parteien verstärken, dass diese stillschweigenden kleinen Eingeständnisse oft völlig übersehen werden.

Verstehen Sie mich nicht falsch, die Verderbtheit von Trump selbst ist nicht illusorisch. Echte Menschen werden unter seiner Regierung leiden und sterben, so wie echte Menschen unter Bidens Regierung gelitten haben und gestorben sind. Aber sie selbst wissen, dass sie nichts zu befürchten haben. Sie und die Mächte, denen sie dienen, werden von der kaiserlichen Mordmaschinerie völlig unbehelligt bleiben. Sie werden an Altersschwäche sterben, umgeben von Reichtum und Luxus, völlig frei von jeglichen Konsequenzen für ihr Handeln.

Es war alles eine Täuschung. Das ist es immer. Die Wahlen sind gefälscht und das Spiel ist manipuliert. Das Imperium wird ununterbrochen und völlig unverändert weiter marschieren, von einem betrügerischen Präsidenten nach dem anderen bedient, bis es schließlich zusammenbricht.

„Schau uns an. Hey. Schau uns an.“ „Schauen Sie uns an. Wer hätte das gedacht?“ „Ich nicht!“

Hören Sie auf, sich auf die Show einzulassen. Hören Sie auf, Ihren politischen Lieblingsprofi anzufeuern und stellen Sie fest, dass die Schläge nicht ankommen und der Kampf nur eine Show ist.

Wenn Sie die Macht bekämpfen wollen, konzentrieren Sie Ihren Widerstand dort, wo die wirkliche Macht sitzt. Die Kriegsmaschinerie. Die imperialen Machtstrukturen. Die Geheimdienste. Plutokratie. Den Kapitalismus. Lösen Sie Ihre emotionale Energie vollständig von der Illusion der Wahlpolitik und widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit stattdessen den konkreten Bewegungen von Waffen, Ressourcen und Reichtum.

Solange sie uns dazu bringen können, dem Puppentheater Beifall zu klatschen, werden wir den Kräften, die die Fäden ziehen, keine Aufmerksamkeit schenken. Wir werden nie genug Bewusstsein für die wirklichen Probleme entwickeln, um wirkliche Lösungen zu finden und umzusetzen. Wir werden nie in der Lage sein, eine echte Opposition an die Macht zu bringen.

Und das ist der Grund. Das ist der Grund, warum dieses alberne Puppentheater alle vier Jahre wiederkehrt.

Hören Sie auf zu klatschen und schauen Sie sich im Theater um. Sie wissen, wohin die Manager des Imperiums Ihre Aufmerksamkeit lenken wollen, also schauen Sie dorthin, wohin sie Sie nicht schauen lassen wollen.

Wachen Sie auf.