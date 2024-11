VLADIMIR PUTIN

„Wir haben die Grenzen der Ukraine stets entsprechend unserer Vereinbarungen nach dem Zerfall der Sowjetunion anerkannt.

Jedoch möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die Unabhängigkeitserklärung der Ukraine lenken – unterstützt von Russland –, die die Ukraine als neutralen Staat festlegt.

Auf dieser Grundlage haben wir die Grenzen anerkannt.

Im Anschluss daran, wie Sie wissen, änderte jedoch die ukrainische Führung ihre Verfassung, um den Wunsch zum Beitritt zur NATO zu formulieren, was im Widerspruch zu unserer ursprünglichen Vereinbarung stand. Das ist der erste Punkt.

Zweitens haben wir niemals – und unterstützen auch jetzt nicht – Staatsstreiche, auch nicht in der Ukraine.

Wir sympathisieren mit und unterstützen jene Menschen, die sich diesem verfassungswidrigen Umsturz widersetzten, und wir erkennen ihr Recht an, ihre Interessen zu verteidigen.

Ich habe dieses Thema häufig mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, [António Guterres], besprochen, und es gibt hier keine Geheimnisse.

Ich hoffe, er wird es mir nicht übelnehmen, wenn ich das sage.

Er schließt sich denen an, die behaupten, wir hätten die Regeln und Prinzipien des Völkerrechts sowie die UN-Charta verletzt, indem wir in der Ukraine zu Feindseligkeiten übergingen.

Ich habe dies bereits früher angesprochen, aber Ihre Frage bietet mir die Gelegenheit, die Gründe für unser Handeln noch einmal zu erläutern.

Wenn wir uns Artikel 1 der UN-Charta ansehen, der das Recht jedes Volkes auf Selbstbestimmung bekräftigt, dann haben sicherlich die Menschen auf der Krim und im Südosten der Ukraine, die sich gegen den Staatsstreich wandten – eine illegale und verfassungswidrige Handlung – das Recht auf Selbstbestimmung. Richtig? In der Tat, korrekt.

Der Internationale Gerichtshof der Vereinten Nationen hat im Fall Kosovo festgestellt, dass ein Gebiet, das seine Unabhängigkeit erklärt, nicht verpflichtet ist, die Meinung oder Erlaubnis der zentralen Behörden des Landes einzuholen, zu dem es zum Zeitpunkt der Erklärung gehört.

Ist das korrekt? Ja, das ist es, da dies die Schlussfolgerung des Internationalen Gerichtshofs der Vereinten Nationen ist.

Daher hatten diese Regionen, einschließlich Neurussland und des Donbass, das Recht, über ihre Souveränität zu entscheiden. Ist das korrekt? Ja, das ist es.

Dies steht im Einklang mit dem geltenden Völkerrecht und der UN-Charta.

Wenn das so ist, dann hatten wir das Recht, entsprechende zwischenstaatliche Verträge mit diesen neu entstandenen Staaten abzuschließen. Ist das korrekt? Ja, das ist es.

Haben wir dies getan? Ja, das haben wir.

Diese Verträge enthalten Bestimmungen über gegenseitige Unterstützung. Wir haben sie ratifiziert und bestimmte Verpflichtungen übernommen.

In der Folge forderten diese neu gebildeten Staaten unsere Hilfe gemäß diesen Verträgen an.

Wir hatten sowohl die Fähigkeit als auch die Verpflichtung, zu reagieren, was wir auch taten, um die Feindseligkeiten zu stoppen, die das Kiewer Regime 2014 begonnen hat.

Wir haben keine Intervention oder Aggression ausgelöst; wir versuchen, sie zu stoppen.

Der [UN]-Generalsekretär hörte sich das alles an, nickte still und sagte: ‚Nun ja, in Ordnung. Aber es sind immer noch Sie, die angegriffen haben.‘

Ich scherze nicht – das ist wortwörtlich.

Es gibt keine vernünftige Antwort. Wo liegt der Fehler in dieser Argumentation? Was habe ich falsch gesagt?

Wo haben wir das Völkerrecht und die UN-Charta verletzt? Nirgends – es gibt keine Verstöße.

Und wenn das der Fall ist, dann sollten die Grenzen der Ukraine gemäß den souveränen Entscheidungen der Menschen in bestimmten Gebieten festgelegt werden, die wir als unsere historischen Gebiete bezeichnen.

Alles hängt von den Entwicklungen ab, die sich derzeit entfalten.

[Herr Präsident, wenn wir zum Ausgangspunkt Ihrer Argumentation zurückkehren, sollte dies so interpretiert werden, dass die Diskussion über die Grenzen erst erfolgen wird, wenn Neutralität erreicht ist?]

Ohne Neutralität ist es schwierig, sich gute nachbarschaftliche Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine vorzustellen.

Warum? Weil ohne Neutralität die Ukraine weiterhin als Werkzeug in fremden Händen gegen die Interessen der Russischen Föderation eingesetzt wird.

So werden die Grundvoraussetzungen für eine Normalisierung der Beziehungen nicht geschaffen, und die Situation wird sich in einem unvorhersehbaren Szenario entwickeln. Wir würden dies sehr gerne vermeiden.

Im Gegenteil, wir setzen uns dafür ein, Bedingungen für eine langfristige Lösung zu schaffen, damit die Ukraine letztlich ein unabhängiger, souveräner Staat werden kann – kein Werkzeug in den Händen von Drittstaaten, das für deren Interessen eingesetzt wird.

Schauen Sie sich zum Beispiel an, was jetzt entlang der Kontaktlinie oder in der Region Kursk passiert. Sie sind in die Region Kursk eingedrungen – die Verluste sind enorm.

In nur drei Monaten Kampf übertreffen die Verluste des Kiewer Regimes die des gesamten letzten Jahres – über 30.000.

In diesem Jahr haben sie weniger Panzer verloren, etwa 200 im Vergleich zu 240 im letzten Jahr, aber das liegt nur daran, dass sie schlichtweg weniger Panzer übrig haben und sie seltener einsetzen.

Warum sind sie trotz dieser hohen Verluste immer noch da?

Weil ihnen von jenseits des Ozeans befohlen wurde, ihr Gebiet um jeden Preis zu halten – absolut um jeden Preis – zumindest bis zu den Wahlen, um zu zeigen, dass die Bemühungen der Demokratischen Regierung an der ukrainischen Front nicht umsonst waren.

Halte um jeden Preis, wird ihnen gesagt. Und das ist der Preis, den sie zahlen.

Ich sehe es als eine schreckliche Tragödie, sowohl für das ukrainische Volk als auch für die ukrainische Armee.

Diese Entscheidungen werden nicht aus militärischen Überlegungen getroffen, um ehrlich zu sein, sondern aus politischen.

Wir haben jetzt feindliche Kräfte eingekreist und zwei Kessel in bestimmten Sektoren, einschließlich des Sektors Kupjansk, etabliert; ich weiß nicht, ob das Militär dies bisher angekündigt hat.

Ein Kessel ist praktisch dicht, mit etwa 10.000 eingekesselten ukrainischen Soldaten in der Nähe eines Reservoirs.

Der Kessel bei Kupjansk enthält etwa 5.000 feindliche Soldaten. Sie versuchen, Pontonübergänge zu errichten, um zumindest einige ihrer Truppen zu retten, aber unsere Artillerie zerstört sie sofort.

Im Verantwortungsbereich unserer Zentrumsgruppe gibt es ebenfalls zwei oder drei Einschließungszonen – zwei sicher, und eine dritte vermutlich bald.

Die ukrainischen Militärführer sehen das, aber die Entscheidungen werden auf politischer Ebene getroffen, nicht im Interesse des ukrainischen Staates und schon gar nicht des ukrainischen Volkes.

Wenn dies unbegrenzt so weitergeht, wird es keine günstigen Bedingungen für die Wiederherstellung von Frieden, Stabilität und Zusammenarbeit zwischen Nachbarländern schaffen, genau das, was wir anstreben sollten. Und genau das strebt Russland an.

Deshalb sagen wir: Wir sind bereit für Friedensgespräche, aber nicht auf der Grundlage ständig wechselnder Forderungen, die sich von Monat zu Monat ändern.

Wir sind bereit, auf der Grundlage der aktuellen Realität und der in Istanbul erzielten Vereinbarungen zu verhandeln – basierend auf der heutigen Realität.

Es geht jedoch nicht um einen vorübergehenden Waffenstillstand für eine halbe Stunde oder sechs Monate, um ihnen die Möglichkeit zu geben, Munition aufzustocken.

Es geht darum, günstige Bedingungen für die Wiederherstellung zukünftiger Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen zwei Nationen zu schaffen, die zweifellos brüderlich sind, egal wie angespannt die Lage durch die heutige Rhetorik und die tragischen Ereignisse zwischen Russland und der Ukraine ist.

Unsere Position ist also klar und konsequent. Wir werden weiterhin in diese Richtung handeln und voranschreiten.“