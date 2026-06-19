Wenn Geld bedeutungslos wird: Elon Musks KI-Zukunft könnte die größte Machtverschiebung der Geschichte auslösen

Elon Musk zeichnet das Bild einer Zukunft, die wie ein technologisches Paradies klingt. Künstliche Intelligenz und Roboter würden nahezu unbegrenzt Waren und Dienstleistungen produzieren. Die Preise würden fallen, Deflation würde einsetzen und die Menschen erhielten eine Art universelles Grundeinkommen. Irgendwann, so Musk, gäbe es schlicht nichts mehr, was Maschinen nicht besser erledigen könnten. Geld würde seine Bedeutung verlieren.

Doch hinter dieser verheißungsvollen Vision verbirgt sich eine unbequeme Frage: Was bedeutet eine Welt ohne Arbeit und ohne Geld für die Freiheit des Einzelnen?

☝️Elon Musk zeichnet die Zukunft als Paradies der Überfülle: KI und Roboter würden so viele Waren und Dienstleistungen produzieren, dass Geld irgendwann bedeutungslos werde.



Menschen bekämen eine Art universelles Grundeinkommen, Deflation würde die Preise immer weiter senken –… pic.twitter.com/TTx9blqjHm — Don (@Donuncutschweiz) June 12, 2026

Seit Jahrhunderten verschafft Arbeit den Menschen nicht nur Einkommen, sondern auch Unabhängigkeit. Wer eigenes Geld verdient, kann Entscheidungen treffen, ohne jemanden um Erlaubnis bitten zu müssen. Wer hingegen vollständig von einem Grundeinkommen abhängig ist, verliert einen Teil dieser Selbstbestimmung. Die entscheidende Frage lautet daher nicht, ob es genug Güter gibt – sondern wer darüber entscheidet, wer Zugang dazu erhält.

Musk spricht von einer Zukunft, in der Geld irrelevant wird. Doch wenn Menschen ihren Lebensunterhalt nicht mehr selbst erwirtschaften können, weil Maschinen nahezu alle Tätigkeiten übernehmen, entsteht eine neue Form der Abhängigkeit. Wer verteilt das Grundeinkommen? Wer legt die Bedingungen fest? Wer entscheidet, ob jemand weiterhin Anspruch darauf hat?

Die Gefahr liegt auf der Hand: Ein universelles Grundeinkommen könnte an Bedingungen geknüpft werden. Wer sich den gesellschaftlichen Regeln widersetzt, unbequeme Meinungen äußert oder als „problematisch“ eingestuft wird, könnte sanktioniert werden. Was heute wie eine Verschwörungstheorie klingt, wäre technisch problemlos umsetzbar: Konten sperren, digitale Identitäten deaktivieren, Leistungen aussetzen oder den Zugang zu bestimmten Dienstleistungen einschränken.

Ausgerechnet einer der reichsten Menschen der Welt erklärt, Geld werde bald bedeutungslos. Gleichzeitig beruht sein eigener Einfluss auf dem Besitz großer Technologieunternehmen. Musk betont, sein Vermögen bestehe aus Anteilen an Firmen, die „nützliche Dinge tun“. Doch genau darin liegt der Kern des Problems: Wenn einige wenige Konzerne die KI-Systeme, die Roboter, die Rechenzentren und die Energieversorgung kontrollieren, kontrollieren sie die Grundlagen des menschlichen Lebens.

Musk formuliert es selbst: In Zukunft gehe es nicht mehr um menschliche Währungen, sondern um „Wattzahl und Tonnage“. Energie und materielle Ressourcen würden zur eigentlichen Währung werden. Wer die Technologie beherrscht, beherrscht die Produktion. Wer die Produktion kontrolliert, kontrolliert die Versorgung. Und wer die Versorgung kontrolliert, kontrolliert letztlich die Gesellschaft.

Die industrielle Revolution brachte einst Wohlstand, aber auch Kinderarbeit und extreme Machtkonzentration hervor. Erst politische Kämpfe erzwangen soziale Rechte und Schutzmechanismen. Die KI-Revolution könnte diesen Umbruch um ein Vielfaches übertreffen. Noch nie in der Geschichte verfügten so wenige Akteure über die Möglichkeit, Kommunikation, Information, Energie, Produktion und Zahlungsströme gleichzeitig zu kontrollieren.

Die eigentliche Debatte lautet deshalb nicht, ob KI die Welt reicher machen wird. Wahrscheinlich wird sie das. Die entscheidende Frage ist vielmehr: Wird diese neue Welt den Menschen mehr Freiheit schenken – oder sie in eine technokratische Abhängigkeit führen, in der Wohlstand nur noch jenen gewährt wird, die sich fügen?

Die Zukunft könnte tatsächlich großartig werden. Sie könnte Hunger und Armut beseitigen und Menschen von harter Arbeit befreien. Sie könnte aber ebenso eine Gesellschaft hervorbringen, in der eine kleine technologische Elite darüber entscheidet, wer Zugang zu Ressourcen erhält und wer ausgeschlossen wird.

Wenn Geld tatsächlich bedeutungslos wird, bleibt am Ende nur eine Frage: Wer kontrolliert die Maschinen – und wer kontrolliert die Menschen?