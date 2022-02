Wenn Lockdowns und Impfmandate gescheitert sind, warum werden sie dann immer noch gefordert?

Mercola.com

In einer Literaturübersicht und Meta-Analyse über die Auswirkungen von Sperrungen auf die COVID-19-Sterblichkeit haben die Forscher festgestellt, dass Sperrungen wenig bis gar keine Auswirkungen auf die COVID-19-Sterblichkeit haben

Das Brownstone Institute hat mehr als 400 Studien zusammengestellt, die zeigen, dass Abriegelungen, Einschränkungen und Schließungen nicht das halten, was sie versprechen.

Ein Team von 12 Forschern von der Johns Hopkins School of Public Health, der Harvard Medical School, der University of Oxford und anderen Institutionen hat die Hauptgründe dargelegt, warum COVID-19-Spritzverordnungen kontraproduktiv und schädlich sind

COVID-19-Spritzverordnungen könnten zu Reaktanz und Verankerung, kognitiver Dissonanz, Stigmatisierung und Sündenbockfunktion sowie Misstrauen führen

Wenn Sie mit den COVID-19-Beschränkungen und -Vorschriften in Ihrer Region nicht einverstanden sind, ist es jetzt an der Zeit, friedlich zu protestieren

Wissenschaftler auf der ganzen Welt haben sich eingehend mit den beispiellosen Abriegelungen und Injektionsvorschriften befasst, die die Reaktion auf die COVID-19-Pandemie kennzeichneten. Die Ergebnisse bestätigen immer wieder, was viele instinktiv schon die ganze Zeit wussten – dass diese totalitären Maßnahmen nicht funktionierten und möglicherweise mehr Schaden als Nutzen gebracht haben.

Obwohl die Zeichen auf Sturm stehen, verteidigen Gesundheitsbeamte und Akademiker weiterhin die drakonischen Maßnahmen. Es ist schwierig, Fehlverhalten einzugestehen, vor allem in diesem Ausmaß, aber früher oder später wird es allgemein bekannt werden, dass, wie Jeffrey Tucker, Gründer und Präsident des Brownstone Institute, es ausdrückte, „diese Interventionen eine überschaubare Pandemie in eine Katastrophe verwandelten“.

Hunderte von Studien zeigen, dass Abriegelungen nicht funktionierten

Gesundheitspolitische Maßnahmen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit, zum Verbot internationaler Reisen und zur Schließung von Schulen und Geschäften – allgemein als „Lockdowns“ bekannt – wurden während der Pandemie in praktisch allen Ländern der Welt eingeführt, angefangen in China, dann in Italien und sich von dort aus wie ein Lauffeuer verbreitend.

Simulierte Computermodelle, die von Forschern des Imperial College London im Jahr 2020 durchgeführt wurden, ließen vermuten, dass Schließungen die COVID-19-Sterblichkeit um bis zu 98 %2 reduzieren würden – eine Schätzung, die viele Wissenschaftler aufhorchen ließ und die sich nicht bewahrheitet hat, nicht einmal annähernd.

In einer Literaturübersicht und Metaanalyse über die Auswirkungen von Abriegelungen auf die COVID-19-Sterblichkeit haben Forscher des Johns Hopkins Institute for Applied Economics, Global Health, and the Study of Business Enterprise, der Universität Lund und des Center for Political Studies in Kopenhagen, Dänemark, herausgefunden, dass Abriegelungen wenig bis gar keine Auswirkungen auf die COVID-19-Sterblichkeit haben.

Die Meta-Analyse umfasste 24 Studien, die in drei Gruppen eingeteilt wurden: Studien zum Lockdown-Stringency-Index, Studien zum Shelter-in-Place-Order (SIPO) und Studien zu spezifischen nicht-pharmazeutischen Interventionen (NPI). Sie stellten fest:

Eine Analyse jeder dieser drei Gruppen stützt die Schlussfolgerung, dass Abriegelungen wenig bis gar keine Auswirkungen auf die COVID-19-Mortalität haben. Im Einzelnen zeigen die Studien zum Stringenzindex, dass Lockdowns in Europa und den Vereinigten Staaten die COVID-19-Sterblichkeit im Durchschnitt nur um 0,2 % senken. SIPOs waren ebenfalls unwirksam und verringerten die COVID-19-Sterblichkeit im Durchschnitt nur um 2,9 %. Spezifische NPI-Studien finden ebenfalls keine breit angelegten Belege für spürbare Auswirkungen auf die COVID-19-Sterblichkeit.

Das Brownstone Institute hat tatsächlich mehr als 400 Studien zusammengestellt, die zeigen, dass Abriegelungen, Beschränkungen und Schließungen nicht das halten, was sie versprechen. Darunter ist eine Studie von Dr. Gilbert Berdine, einem außerordentlichen Professor für Medizin am Texas Tech University Health Sciences Center.

Anhand von Daten über die tägliche Sterblichkeitsrate bei COVID-19 verfolgte er den Verlauf der Pandemie in Schweden, New York, Illinois und Texas, die jeweils unterschiedlich auf die Pandemie reagierten, und kam zu dem Schluss, dass sich Abriegelungen als „der größte politische Fehler dieser Generation“ erweisen könnten. Das heißt jedoch nicht, dass Abriegelungen keine spürbaren Auswirkungen hatten. Zwar konnten sie die COVID-19-Todesfälle nicht nennenswert reduzieren, doch forderten sie einen massiven Tribut bei anderen Messgrößen der öffentlichen Gesundheit:

Während diese Meta-Analyse zu dem Schluss kommt, dass Abriegelungen wenig bis gar keine Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit haben, haben sie dort, wo sie eingeführt wurden, enorme wirtschaftliche und soziale Kosten verursacht. Folglich sind Abriegelungsmaßnahmen unbegründet und sollten als pandemiepolitisches Instrument abgelehnt werden.

Faktenchecker“ versuchen, Lockdowns zu verteidigen

Als die Meta-Analyse von Johns Hopkins in den Medien Aufmerksamkeit erregte und die katastrophalen Ergebnisse von Lockdowns in den Mittelpunkt des Interesses rückte, traten „Faktenprüfer“ in Aktion, um die Studie zu widerlegen.

Zu ihnen gehörte das Science Media Centre (SMC), von dem es in mehreren Ländern, darunter Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland, Abwandlungen gibt und das den Auftrag hat, Journalisten mit „hochwertigen wissenschaftlichen Informationen“ zu versorgen. Auf ihrer Website heißt es dazu:

Zum Nutzen der Öffentlichkeit und der politischen Entscheidungsträger genaue und evidenzbasierte Informationen über Wissenschaft und Technik über die Medien bereitzustellen, insbesondere zu kontroversen und schlagzeilenträchtigen Themen, bei denen die meiste Verwirrung und Fehlinformation entsteht.

Die SMC ist jedoch keine unabhängige Nachrichtenagentur, wie sie behauptet, denn zu ihren größten Geldgebern zählen eine Reihe hochrangiger Industrieunternehmen mit weltweiten Zielen, darunter der Wellcome Trust, GlaxoSmithKline, CropLife International, Sanofi und AstraZeneca.

Tucker hat einen besonders arroganten Kommentar in dem SMC-Beitrag herausgepickt – einen Kommentar von Seth Flaxman, einem außerordentlichen Professor in der Abteilung für Computerwissenschaften an der Universität Oxford, der sagte:

Rauchen verursacht Krebs, die Erde ist rund, und die Anweisung, zu Hause zu bleiben (die korrekte Definition von Einschluss), verringert die Übertragung von Krankheiten. Nichts davon ist unter Wissenschaftlern umstritten. Eine Studie, die vorgibt, das Gegenteil zu beweisen, ist mit ziemlicher Sicherheit von Grund auf fehlerhaft.

Aber es ist falsch, das Einsperren als völlig unumstritten einzustufen, so wie die Tatsache, dass Rauchen Krebs verursacht. Dennoch wird die Arbeit von Flaxman immer wieder zur Verteidigung von Lockdowns zitiert, obwohl er keinen medizinischen Hintergrund hat. Tucker schrieb:

Sehen Sie, wie diese Rhetorik funktioniert? Wenn Sie seine Behauptung infrage stellen, sind Sie kein Wissenschaftler; Sie leugnen die Wissenschaft! … Zu sagen, dass dies nicht umstritten ist, ist lächerlich, da eine solche Politik noch nie zuvor in diesem Ausmaß versucht wurde. Eine solche Politik ist keineswegs mit einer nachgewiesenen kausalen Behauptung (Rauchen erhöht das Krebsrisiko) oder einer bloßen empirischen Beobachtung (die Erde ist rund) zu vergleichen. Sie muss verifiziert werden.

… Dass Flaxman nach all den Erfahrungen immer noch etwas anderes behauptet, zeigt, dass er nicht die Realität beobachtet, sondern aus seiner eigenen Intuition heraus ein Dogma erfindet. Flaxman mag sagen, dass er sicher ist, dass die Übertragungsrate höher gewesen wäre, wenn die Leute nicht angewiesen worden wären, zu Hause zu bleiben, und es mag Situationen geben, in denen das stimmt, aber er ist nicht in der Lage, diese Behauptung zum Status von ‚die Erde ist rund‘ zu erheben. .. Das Dogma, dass die Anweisung, zu Hause zu bleiben – für wie lange? – immer die Ausbreitung reduziert, beruht nicht auf Beweisen, sondern auf Modellierungen im Stil von Flaxman und einer bemerkenswerten Fähigkeit, die Realität zu ignorieren.

Impfvorschriften kontraproduktiv und schädlich

Das rasche Aufkommen von weit verbreiteten COVID-19-Injektionsvorschriften, Impfpässen und Beschränkungen aufgrund des Injektionsstatus ist ebenfalls beispiellos und führte zu Kontroversen aus ethischen, wissenschaftlichen und politischen Gründen.

Ein Team von 12 Forschern der Johns Hopkins School of Public Health, der Harvard Medical School, der University of Oxford und anderer Einrichtungen hat die wichtigsten Gründe dafür dargelegt, warum diese Vorschriften kontraproduktiv und schädlich sind.

„Während die Impfpolitik weitgehend so gestaltet wurde, als biete sie ‚Vorteile‘ mit Freiheiten für diejenigen, die eine vollständige COVID-19-Impfserie durchführen, enthält sie Elemente, die strafend, diskriminierend und zwingend sind, einschließlich der Abhängigkeit des Zugangs zu Gesundheit, Arbeit, Reisen und sozialem Leben vom Impfstatus in vielen Bereichen“, heißt es in der Vorabdruckfassung.

Es werden vier Bereiche untersucht, wobei mögliche unbeabsichtigte Folgen von Impfvorschriften wie folgt umrissen werden:

Verhaltenspsychologie – COVID-19-Impfmandate könnten zu Reaktanz und Verankerung, kognitiver Dissonanz, Stigmatisierung und Sündenbocksuche, Verschwörungstheorien und Misstrauen führen

Politische und rechtliche Auswirkungen – Impfmandate könnten zu einer Aushöhlung der bürgerlichen Freiheiten, Polarisierung und Uneinigkeit in der globalen Gesundheitsverwaltung führen

Sozioökonomische Auswirkungen – Impfmandate könnten zu Ungleichheit und Ungleichheit, einer geringeren Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems und zum Ausschluss aus dem Arbeits- und Sozialleben führen

Integrität der Wissenschaft und des öffentlichen Gesundheitswesens – Die Folgen sind u. a. eine Aushöhlung der Einwilligung nach Aufklärung, des Vertrauens in die öffentliche Gesundheitspolitik und des Vertrauens in die behördliche Aufsicht

Die Autoren sind der Ansicht, dass die Aufteilung der Gesellschaft in geimpfte und nicht geimpfte Personen und die Einschränkung des Zugangs zu Arbeit und Bildung aufgrund des Impfstatus eine Verletzung der Menschenrechte darstellt, die die soziale Polarisierung fördert und sich negativ auf Gesundheit und Wohlbefinden auswirkt. In Anbetracht dessen stellen sie fest:

Die Verabschiedung neuer Maßnahmen zum Impfstatus hat auf globaler und lokaler Ebene eine vielschichtige Gegenreaktion, Widerstand und Polarisierung hervorgerufen, die zu eskalieren drohen, wenn die derzeitige Politik fortgesetzt wird. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Maßnahmen von großen Teilen der Bevölkerung, insbesondere von marginalisierten, unterversorgten oder COVID-19-gefährdeten Gruppen, nicht als „Anreize“ oder „Anstöße“ angesehen werden. Menschen Bildung, Lebensunterhalt, medizinische Versorgung oder soziales Leben zu verweigern, wenn sie sich nicht impfen lassen, scheint nicht mit verfassungsrechtlichen und bioethischen Grundsätzen vereinbar zu sein, insbesondere nicht in liberalen Demokratien.

Auch wenn sich die öffentliche Unterstützung für diese Maßnahmen in vielen Ländern gefestigt zu haben scheint, sollten wir anerkennen, dass die Menschenrechte so gestaltet wurden, dass sie auch in gesundheitlichen Notfällen geachtet und gefördert werden. .. Wir argumentieren, dass die derzeitige COVID-19-Impfstoffpolitik im Hinblick auf die negativen Folgen, die die Vorteile überwiegen könnten, neu bewertet werden sollte. Der Einsatz von Strategien, die auf Vertrauen und öffentlicher Konsultation beruhen, stellt einen nachhaltigeren Ansatz dar, um diejenigen zu schützen, die am stärksten von COVID-19-Morbidität und -Mortalität bedroht sind, sowie die Gesundheit und das Wohlergehen der Bevölkerung.

Studie von 2006: Abriegelungen funktionieren nicht

Im Jahr 2006 gingen Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens eine Liste von Maßnahmen durch, die im Falle einer Grippepandemie ergriffen werden könnten, und erläuterten deren mögliche Auswirkungen.

Abriegelungen, einschließlich Quarantäne und verlängerte Schulschließungen, wurden nicht empfohlen, da dieses übergeordnete Prinzip erklärt wurde: „Die Erfahrung hat gezeigt, dass Gemeinden, die mit Epidemien oder anderen widrigen Ereignissen konfrontiert sind, am besten und mit der geringsten Angst reagieren, wenn das normale soziale Funktionieren der Gemeinschaft am wenigsten gestört wird.“

Im Falle von Quarantänen, so die Forscher, gebe es „keine Grundlage“ für die Quarantäne von Gruppen oder Einzelpersonen, da dies „gewaltige“ Probleme aufwerfe. „Sekundäre Auswirkungen wie Fehlzeiten und Störungen der Gemeinschaft sowie mögliche negative Folgen, wie der Verlust des öffentlichen Vertrauens in die Regierung und die Stigmatisierung der unter Quarantäne gestellten Personen und Gruppen, dürften beträchtlich sein“, so die Forscher.

Die Schließung von Schulen über 10 bis 14 Tage hinaus wurde ebenfalls nicht empfohlen, es sei denn, alle anderen Kontaktstellen wie Restaurants und Kirchen würden ebenfalls geschlossen. Sie stellten jedoch fest: „Solche weit verbreiteten Schließungen, die während der gesamten Pandemie andauern, hätten mit Sicherheit schwerwiegende negative soziale und wirtschaftliche Auswirkungen“.

Sie rieten auch davon ab, Versammlungen oder Veranstaltungen, an denen viele Menschen teilnahmen, abzusagen oder zu verschieben, und erklärten, dass „die Absage oder Verschiebung großer Versammlungen wahrscheinlich keinen nennenswerten Einfluss auf die Entwicklung der Epidemie hätte“ und „… eine gemeinschaftsweite Schließung öffentlicher Veranstaltungen nicht ratsam erscheint“. Dennoch, so schrieb Tucker, „versuchten Regierungen auf der ganzen Welt anderthalb Jahrzehnte später trotzdem Abriegelungen“.

Mit der zunehmenden Erkenntnis, dass Abriegelungen nutzlos waren und COVID-19-Injektionen nicht wie versprochen wirken, rebellieren die Menschen. Die COVID-19-Impfung sollte frei machen und das Leben wieder so machen, wie es im Jahr 2019 aussah – keine Masken, keine Abriegelungen und Freiheit für alle, unabhängig vom Impfstatus.

Auch die Abriegelungen sollten ein Mittel zum Zweck sein – ein Ende der Pandemie, die zwei Jahre später immer noch anhält. Wenn Sie mit den COVID-19-Beschränkungen und -Vorschriften in Ihrer Region nicht einverstanden sind, ist es jetzt an der Zeit, friedlich zu protestieren, um positive Veränderungen zugunsten der Gesundheit und der allgemeinen Freiheit zu erzwingen.

