Wenn sich die Südgrenze auflöst, dann auch Bidens Agenda

Letzte Woche veranstaltete das Costume Institute des Metropolitan Museum of Art seinen jährlichen Ball, umgangssprachlich bekannt als die Met Gala. Es handelt sich um die jährliche Selbstfeier der Modeindustrie und um ein bedeutendes Ereignis in New York City. Die Eintrittskarten kosten mehr als 30.000 Dollar. Die diesjährige Met Gala wurde von der Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) besucht. Als inoffizielle Anführerin der Gruppe junger progressiver Abgeordneter im Repräsentantenhaus glänzte AOC mit Make-up, Schmuck und einem Kleid, das mehr kostete als die Autos der meisten Leute. Auf ihrem Hintern prangte die Aufschrift „Tax the Rich“. Seitdem verteidigt sich AOC gegen den Vorwurf der Heuchelei und des mangelnden Selbstbewusstseins.

Ebenfalls in der vergangenen Woche hat der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom die Abberufung des Staates mit 62,9 Prozent der Kalifornier, die mit Nein gestimmt haben, problemlos überstanden. Dies ist nicht überraschend. Als der konservative Radiomoderator Larry Elder zum Hauptgegner wurde, konnten Newsom und die Demokraten ihn als einen Rechtsextremisten darstellen, der nicht mit den „kalifornischen Werten“ übereinstimmt. Kalifornien ist ein tiefblauer Staat und extrem abtreibungsfreundlich, und Newsom hat Elder gnadenlos als Abtreibungsbefürworter verunglimpft. Mit ihrem Sieg in Kalifornien sehen die Demokraten bei den Zwischenwahlen 2022 eine Chance.

Auf nationaler Ebene ist die Agenda von Joe Biden im Kongress ins Stocken geraten. Es geht um zwei Ausgabengesetze. Zum einen geht es um das 1,2 Milliarden Dollar schwere Infrastrukturgesetz, das der Senat mit Hilfe der Republikaner verabschiedet hat. Diese Vorlage könnte jedoch im Repräsentantenhaus scheitern. Linke Demokraten unter der Führung der Kongressabgeordneten Pramila Jayapal (D-WA) sagen, dass sie dem 1,2-Billionen-Dollar-Infrastrukturgesetz erst dann zustimmen werden, wenn der Senat den zweiten Gesetzentwurf, das 3,5-Milliarden-Dollar-Gesetz zur Haushaltsüberleitung, verabschiedet hat. Die Überleitungsvorlage enthält zahlreiche Punkte, die auf der Wunschliste der Linken stehen, darunter eine allgemeine Vorschulerziehung, eine Zahn- und Metallkrankenversicherung und bis diese Woche eine Amnestie für illegale Einwanderer. Der Parlamentarier des Senats entschied, dass die Amnestie nicht in ein Haushaltsüberleitungsgesetz aufgenommen werden könne, da sie nichts mit Haushaltsfragen zu tun habe.

Die Verabschiedung des 3,5 Mrd. Dollar schweren Versöhnungsgesetzes erweist sich für Senatsmehrheitsführer Chuck Schumer (D-NY) als schwierig. Zum jetzigen Zeitpunkt verfügt er nur über 48 Stimmen. Die beiden Ausreißer sind Krysten Sinema (D-Arizona) und Joe Manchin (D-West Virginia). Schumer braucht die Stimmen beider Senatoren, um ein 50:50-Unentschieden im Senat zu erreichen. Vizepräsidentin Kamala Harris würde die ausschlaggebende Stimme abgeben. Sinema hat Pelosi bereits aufgefordert, zuerst das überparteiliche Infrastrukturgesetz zu verabschieden, sonst werde sie das 3,5 Milliarden Dollar schwere Versöhnungsbudget kippen. Manchin ist der Meinung, dass der Senat das Versöhnungsgesetz bis 2022 zurückstellen sollte. Und um die Angelegenheiten des Senats weiter zu verkomplizieren, stößt das Finanzministerium demnächst an die Schuldenobergrenze, die der Kongress anheben muss, damit das Finanzministerium mehr Geld zur Finanzierung der Regierung aufnehmen kann. Der Führer der Minderheit im Senat, Mitch McConnel, erklärte in dieser Woche, dass die Demokraten es nicht für nötig hielten, die Regierungsparteien zum Versöhnungshaushalt zu konsultieren, und dass sie die Schuldenobergrenze ohne die Unterstützung der Regierungsparteien anheben müssten. Die Schuldenobergrenze wird angehoben werden, wie es immer sein sollte“, sagte McConnell, „aber sie wird von den Demokraten angehoben werden. Ein Stillstand der Regierung droht.

Während der Kongress versucht, die Staatsverschuldung um weitere Billionen zu erhöhen, verschärft sich die Krise an der amerikanischen Südgrenze. In diesem Monat überquerten Tausende von illegalen Einwanderern den Rio Grande bei Del Rio, Texas. Die Bundesbehörden haben diese Illegalen in einem behelfsmäßigen Lager unter der Internationalen Brücke gesammelt. Die Schätzungen über die Zahl der Illegalen in diesem Lager schwanken, aber es werden mehrere Tausend festgehalten. Mit wenig Nahrung und Wasser und ohne Unterkunft warten diese Illegalen auf die Bearbeitung durch die Bundeseinwanderungsbehörden. Tausende dieser Illegalen stammen aus Haiti, und viele widersetzen sich der Abschiebung. In einem Fall übernahm eine Gruppe illegaler Haitianer die Kontrolle über den Bus, der sie zurück nach Mexiko bringen sollte, und entkam. In einem anderen Fall weigerte sich ein Flugzeug voller illegaler Haitianer, das Flugzeug nach der Landung in Port au Prince zu verlassen.

Der texanische Gouverneur Kurt Abbot forderte Präsident Biden auf, den Notstand auszurufen. Er, der Gouverneur von Arizona, Doug Doocy, und 25 weitere republikanische Gouverneure fordern ein Treffen mit Biden, um über die Grenzkrise zu sprechen. Der Bürgermeister von Del Rio, Bruno Lozano, ein Demokrat, kritisierte sowohl Biden als auch Vizepräsident Harris, dem Biden die Verantwortung für die Grenzkrise übertragen hat. Der Vizepräsident ist in der Lage, lustige Veranstaltungen im ganzen Land zu besuchen, während die amerikanischen Gemeinden weiterhin mit einer gescheiterten Einwanderungsreform zu kämpfen haben. Wo bleibt der Besuch in Del Rio, TX? twitterte Bürgermeister Lozano. An diesem Samstag führte der Vizepräsident den feierlichen Münzwurf beim Footballspiel zwischen der Howard University und der Hampton University in Washington DC durch.

Da er den amerikanischen College-Football erwähnt hat, wäre dieser Beobachter nachlässig, wenn er nicht erwähnen würde, was bei College-Football-Spielen im ganzen Land passiert. Seit der ersten Woche der College-Football-Saison haben Gruppen von ungehorsamen Studenten obszöne Anti-Joe-Biden-Sprechchöre angestimmt. Das Phänomen scheint auf dem Campus organisch entstanden zu sein. Es gibt keine zentrale Organisation und die Gesänge waren nicht geplant. Wie auch immer die Sprechchöre entstanden sind, sie sind jetzt ein „Ding“ und ein regelmäßiges Ereignis bei College-Football-Spielen. Da Bidens Zustimmungsrate in der Real Clear Politics-Umfrage bei 46 % liegt, gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass die Gesänge nicht die ganze Saison andauern werden.