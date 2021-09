Wie geht es mit Corona weiter?

Wie es mit Corona weitergeht?

Ich weiß es nicht.

Das war meine spontane Antwort auf die Frage meiner Frau. Danach habe ich mich gefragt, ob man es wirklich nicht wissen kann. Müsste ich nicht einfach hergehen und die vorliegenden Informationen ordnen, klassifizieren, Zusammenhänge und Relationen suchen, des Weiteren das bisherige Regierungshandeln, auch auf anderen Themenfeldern, nach wiederkehrenden Mustern untersuchen, um dann am Ende den Möglichkeitsraum soweit einzuengen, dass sich der Nebel zumindest etwas lichtet?

Ich habe mich auf den Weg gemacht. Was ich gefunden habe, und wie ich, was ich gefunden habe, einordne, gebe ich hier zur Kenntnis.

Die Krankheit, die Covid-19 genannt wird, existiert.

Ich kenne Fälle unterschiedlicher Schwere in meinem näheren persönlichen Umfeld und Schilderungen vertrauenswürdiger Personen aus deren Umfeld.



Vergleichbare Ereignisse

Im Vergleich zur Grippe (Influenza)

Aufgrund meines durchaus fortgeschrittenen Alters kann ich mich an einige Grippe-Epidemien in der Vergangenheit erinnern. Obwohl der Kreis naher Bekannter seinerzeit deutlich größer war, kann ich mich nicht an entsprechende Berichte über ernsthaft an Grippe Erkrankte erinnern. Das kann daran liegen, dass man früher nicht so viel Aufhebens um eine Grippe gemacht hat, es kann aber auch daran liegen, dass Covid-19 deutlich infektiöser ist als die herkömmliche Influenza.

Von Seiten der Regierung und des Medizinbetriebs gab (und gibt) es alle Jahre wieder ziemlich gleichlautende Aufforderungen, sich gegen die Grippe impfen zu lassen, da es sich um eine gefährliche Infektionskrankheit handle, die auch tödlich verlaufen könne. Es ist allerdings schon lange bekannt, dass die