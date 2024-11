Wenn Trump Musk nicht zu den Gesprächen mit den Iranern geschickt hat … sollte er es tun!

Ron Paul

Eines der ermutigendsten und vielversprechendsten Dinge, die der designierte Präsident Trump in seiner Dankesrede nach der Wahl sagte, war: „Ich werde keinen Krieg beginnen. Ich werde Kriege beenden…“. Wir alle wissen, dass Wahlkampfversprechen nach der Wahl oft nur eine kurze Lebensdauer haben, aber die wiederholten Reden der Trump-Kampagne über Frieden statt Krieg zeigen zumindest, dass er dies für ein überzeugendes Argument gegenüber den amerikanischen Wählern hält.

Wird dieses Gerede vom Frieden in der zweiten Trump-Präsidentschaft in die Tat umgesetzt werden, vor allem mit den Falken, die er für hochrangige außenpolitische Positionen in seiner neuen Regierung benannt hat? Es ist schwer zu sagen, aber der Bericht von letzter Woche, dass er Elon Musk zu einem Treffen mit dem iranischen Botschafter bei den Vereinten Nationen geschickt hat, wäre ein gutes Zeichen, wenn er stimmt. Der Iran hat bestritten, dass ein solches Treffen stattgefunden hat, und angesichts der Gerüchte über Trumps Gespräche mit Putin und anderen Staatsoberhäuptern der Welt handelt es sich möglicherweise nur um eine Medienerfindung.

Aber selbst wenn es nicht stimmt, dass Trump Musk zu einem Treffen mit den Iranern geschickt hat, wäre es eine gute Idee, dies zu tun. Warum Musk? Da Musk voraussichtlich keine offizielle Rolle in der neuen Trump-Regierung übernehmen wird, kann er als informeller Berater und Freund des designierten Präsidenten angesehen werden. Außerdem spricht Elon Musk als Geschäftsmann eine andere Sprache als Regierungsdiplomaten.

Warum sollte er sich mit den Iranern treffen? Was gibt es da zu besprechen? Ein wichtiges Thema wären die Behauptungen von Bidens FBI, dass es eine iranische Verschwörung zur Ermordung des damaligen Kandidaten Trump gab. Wie viele Kommentatoren, darunter auch der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson, festgestellt haben, scheint die in der FBI-Anklageschrift beschriebene Verschwörung unwahrscheinlich zu sein. Ist es möglich, dass die Falken des tiefen Staates dieses angebliche Komplott ausgeheckt haben, um sicherzustellen, dass Präsident Trump nach seinem Amtsantritt nicht in Versuchung kommt, sich dem Iran zu öffnen? Es gibt eine Reihe von Terroranschlägen, die vom FBI ausgeheckt wurden, so dass man dies leider nicht ausschließen kann.

Heißt das, dass man den iranischen Dementis trauen sollte? Nein, natürlich nicht. Aber es ist eine Diskussion wert.

Es wird allgemein erwartet, dass Präsident Trump in seiner zweiten Amtszeit zu der Politik des maximalen Drucks“ seiner ersten Regierung zurückkehren wird. Das wäre ein Fehler. Trump wird nicht dieselbe Welt betreten, wenn er wieder ins Weiße Haus einzieht. Der Stellvertreterkrieg in der Ukraine hat mehr denn je gezeigt, wie nutzlos Sanktionen und Druck als außenpolitisches Instrument sind. Die von den US-Sanktionen betroffenen Länder haben sich zunehmend zusammengeschlossen und ihre eigenen Wege für Handel und Diplomatie ohne die USA gefunden.

Mit anderen Worten: Wir haben Russland, China und den Iran mit unseren Sanktionen nicht isoliert. Wir haben uns selbst isoliert. Wir sehen dies deutlich an der Entstehung von Organisationen wie den BRICS.

Ein wohlhabenderes Amerika braucht mehr Außenhandel, nicht weniger. Frédéric Bastiat wird mit den Worten zitiert: „Wenn die Waren keine Grenzen überschreiten, werden es die Soldaten tun“. Davon haben wir in letzter Zeit schon zu viel gesehen. Jemand schrieb kürzlich, dass, wenn nur Nixon nach China gehen konnte, vielleicht nur Trump in den Iran gehen kann. Ein Friedensschluss mit dem Iran wäre eine Errungenschaft, die im gesamten Nahen Osten und darüber hinaus Widerhall finden würde. Es wäre sogar für Israel von Vorteil, wenn der derzeitige Beinahe-Kriegszustand mit dem Iran abgewendet würde. Krieg vernichtet, Frieden baut auf. Hoffen wir auf einen neuen Ansatz.