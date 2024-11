„Ein wenig dystopisch“: Jeff Bezos und Bill Gates finanzieren Methan-Impfstoff für Rinder

Von Brenda Baletti, Ph.D.

Bill Gates und Amazon-Gründer Jeff Bezos finanzieren die Entwicklung eines Impfstoffs, der das von Rindern produzierte Methan reduzieren soll. Der regenerative Landwirt Will Harris bezeichnete das Projekt als „unnötig“, da Rinder, wenn sie auf gut bewirtschafteten Weideflächen und nicht in Stallhaltung grasen, „wie Maschinen zur Kohlenstoffumwandlung“ seien.

Der Amazon-Gründer Jeff Bezos investiert 9,4 Millionen US-Dollar in die Entwicklung eines Impfstoffs, der die Anzahl der Methan produzierenden Mikroben im Magen von Kühen reduzieren soll, wie Agriland berichtet.

Die Mittel stammen aus seinem Bezos Earth Fund, einer Stiftung, die er 2020 mit 10 Milliarden US-Dollar gegründet hat. Der Fonds beabsichtigt, bis 2030 sein gesamtes Geld zu verteilen, indem er Projekte zur „Bekämpfung des Klimawandels und zum Schutz der Natur“ finanziert.

Forscher des britischen Pirbright Institute und des Royal Veterinary College sowie des neuseeländischen AgResearch gehören zu den Gruppen, die Mittel erhalten, um zu erforschen, wie ein Impfstoff das Methan reduzieren könnte, das Kühe bei der Verdauung und Ausscheidung von Nahrung durch Gülle, Blähungen und Aufstoßen ausstoßen.

„Impfstoffe haben sich als unglaublich kosteneffiziente Möglichkeit erwiesen, globale Gesundheitslösungen zu liefern“, sagte Andrew Steer, Präsident und CEO des Bezos Earth Fund, in einer Pressemitteilung. “Wenn wir diesen Ansatz auf die Impfung von Rindern und die Reduzierung von Emissionen anwenden können, könnten die Skalierbarkeit und die Auswirkungen phänomenal sein.“

Obwohl Wissenschaftler seit über vier Jahrzehnten sporadisch an Methanimpfstoffen forschen, gibt es noch keinen Impfstoff. Das erste Ziel des Projekts besteht darin, zu zeigen, dass ein solcher Impfstoff möglich ist.

„Diese Förderung ist ein Meilenstein für den Machbarkeitsnachweis – riskante Wetten wie diese sind unerlässlich, um die Klimakrise zu bewältigen“, sagte Steer laut Agriland.

Die Forscher werden untersuchen, wie Methanogene, also Methan produzierende Mikroben, den Verdauungstrakt von Kälbern besiedeln und wie ihr Immunsystem auf diese Methanogene reagiert.

Die Forscher werden dann bestimmen, welche Antikörper effektiv auf die Methanogene abzielen würden, als ersten Schritt bei der Entwicklung der Kriterien für ihren Methan-Impfstoff.

Professor John Hammond, Leiter der Immunogenetik-Gruppe am Pirbright Institute, sagte, dass sie, bevor sie einen Methan-Impfstoff entwickeln könnten, zunächst definieren müssten, „was ein erfolgreicher Impfstoff leisten muss“. Durch das Verständnis der genauen Antikörperreaktionen, die erforderlich sind, können wir einen klaren Weg für die Impfstoffentwicklung aufzeigen.“

„Dieser Ansatz reduziert den Versuch-und-Irrtum-Aspekt und konzentriert sich auf eine gezielte, hochauflösende Immunologie“, fügte Hammond hinzu. Forscher können dieses Wissen nutzen, um bei Rindern eine Immunantwort auszulösen, die die Methanproduktion hemmt, sagte er.

Der Agrarwissenschaftler und regenerative Landwirt Howard Vlieger sagte gegenüber The Defender, dass ein solcher Impfstoff für Kühe schädlich sein könnte, da er auf die Organismen im Verdauungssystem der Kühe abzielt – Organismen, die die Tiere zur Verdauung von Ballaststoffen benötigen.

Vlieger zitierte Forschungsergebnisse zu Glyphosat, die zeigen, dass die Gesundheit des Tieres ernsthaft beeinträchtigt wird, wenn die notwendigen Mikroorganismen im Pansen einer Kuh eliminiert werden, selbst in geringen Mengen.

Hammond sagte jedoch, dass drastische Maßnahmen erforderlich seien, um die globalen Methanemissionen zu senken.

„Impfungen sind eine weithin akzeptierte landwirtschaftliche Praxis, die überprüfbar ist und in Kombination mit anderen Strategien wie chemischer Hemmung, Selektion auf methanarme Genetik oder frühzeitige Eingriffe zur dauerhaften Veränderung der Mikrobiomzusammensetzung bei Nutztieren eingesetzt werden kann“, sagte er laut Agriland.

Vliegar sagte jedoch, dass regenerative Landwirte einen anderen Ansatz verfolgen, nämlich auf die Ernährung der Rinder zu achten und sie im Gleichgewicht mit der Umwelt zu halten.

Auch Bill Gates finanziert Methan-Impfstoff

Kurz nachdem der Bezos Earth Fund im August bekannt gab, dass er die Finanzierung des Methan-Impfstoffs übernimmt, gab das Agrarbiotechnologie-Start-up ArkeaBio bekannt, dass es ebenfalls 38,5 Millionen US-Dollar für die Entwicklung eines Methan-Impfstoffs aufgebracht hat.

Zu den Investoren gehören das von Bill Gates unterstützte Unternehmen Breakthrough Energy Ventures, Rabo Ventures, die Grantham Foundation und andere. Die von ArkeaBio angekündigte Finanzierung der Serie A stammt aus der zweiten Finanzierungsrunde.

Breakthrough Energy hatte seine vorherige Seed-Finanzierungsrunde mit 12 Millionen US-Dollar vollständig finanziert, wie Axios berichtete.

Gates gründete Breakthrough Energy im Jahr 2015, um Start-ups zu finanzieren, die sich auf Innovationen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen konzentrieren. Bezos und andere bekannte Milliardäre, darunter Richard Branson und Jack Ma, sind ebenfalls Investoren.

Das bedeutet, dass Bezos den Methan-Impfstoff über seine gewinnorientierte Investmentgruppe und seine philanthropische Organisation finanziert.

Gates tut dies ebenfalls. Das Pirbright Institute, das Bezos-Fördermittel für den Methan-Impfstoff erhält, wird Technologien nutzen, die in seinem Pirbright Livestock Antibody Hub entwickelt wurden, der von der Bill & Melinda Gates Foundation finanziert wird.

Sowohl der Bezos Earth Fund als auch die ArkeaBio-Initiative wurden nach einem Treffen in Dubai im Jahr 2023 ins Leben gerufen, bei dem die Gates Foundation etwa 40 interessierte Parteien zusammenbrachte, um die Ausweitung der globalen Bemühungen zur Entwicklung eines Impfstoffs zur Methanreduzierung zu erörtern, wie Beef Central berichtete.

An dem Treffen nahmen einige Forscher, die an Methanimpfstoffen arbeiten, sowie potenzielle Investoren, Impfstoffhersteller und Aufsichtsbehörden teil, die einen Impfstoff genehmigen müssen, sobald er entwickelt ist. Forscher sagen voraus, dass dies innerhalb von fünf Jahren geschehen wird.

Paul Wood vom Global Methane Hub organisierte das Treffen. In Werbematerialien und Medienberichten über den Impfstoff wird die Behauptung des Hubs zitiert, dass eine Reduzierung der Methanemissionen um 45 % bis 2030 die Erde um 0,3 Grad Celsius abkühlen könnte, als Rechtfertigung dafür, warum der Impfstoff benötigt wird.

Der Global Methane Hub wird auch von der Gates Foundation und dem Bezos Earth Fund finanziert. Google, das jährlich zig Millionen Tonnen Kohlenstoff produziert, ist ebenfalls ein Geldgeber.

Gates sagte, es sei unerlässlich, das Thema Kühe anzusprechen, wenn es um globale Emissionen geht.

