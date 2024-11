Die westliche Welt ist zur Idiotie verkommen

Paul Craig Roberts

Der Schwachkopf Annalena Baerbock, Deutschlands Außenministerin, hat China gedroht, weil es Russland unterstützt.

Warum glauben westliche Politiker, dass sie die Außenpolitik souveräner Länder bestimmen können, und drohen mächtigen Ländern, die sie vom Erdboden verschwinden lassen können? Warum schüren sie so ungeniert mächtige Feinde, die sie vernichten können?

Annalena Baerbock ist eindeutig eine dumme Person. Das amerikanische Biden-Regime ist sogar noch dümmer. Die Biden-Idioten haben die russische Militärdoktrin und die Erklärung der russischen Regierung, dass alle nach Russland abgefeuerten Raketen als von den USA und der NATO abgefeuert betrachtet werden und eine Antwort erhalten werden, die den möglichen Einsatz von Atomwaffen einschließt, mit Verachtung betrachtet. Das idiotische Biden-Regime hat Russland die Nase gerümpft und dadurch, dass es die Warnung als „Putins Bluff“ ansah, einen Atomkrieg eingeladen.

Es ist möglich, dass Putin die Demütigung Russlands akzeptiert, um die Welt zu schonen, aber er muss wissen, dass er früher oder später kämpfen oder Russland an Washington ausliefern muss.

Was bringt es, ein solch unverantwortliches Risiko einzugehen? Es wäre eine Sache, wenn es sich nur um ein Risiko handeln würde, dessen Folgen nur die Idioten von Biden zu tragen hätten. Aber es ist eine andere, wenn das Risiko von der ganzen Welt getragen wird. Wo bleibt die Anklage der Welt gegen die Biden-Idioten, die die Welt einem Atomkrieg aussetzen? Welcher Zweck rechtfertigt dieses außergewöhnliche Risiko? Ist die ganze Welt so dumm wie Biden?

Die Vorstellung, dass Amerika, dessen Regierung demonstrativ verrückt ist, eine führende Rolle in der Welt spielt, ist mehr als absurd. Eine solche Bedrohung für das Leben, wie sie Washington darstellt, kann nicht groß gemacht werden. Sie kann nur beseitigt werden.

Wenn Sie verstehen wollen, wie dumm Millionen von Amerikanern sind, beachten Sie, dass etwa 45 % der Amerikaner, die an der Wahl teilgenommen haben, für die Demokraten gestimmt haben. Wenn fast die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung völlig geistlos ist und mit ihren Stimmen einen militärischen Angriff auf Russland unterstützt, wie kann Trump dann Amerika wieder groß machen? Wie kann Amerika überhaupt überleben?

Wenn man darüber nachdenkt, wäre es für Trump sinnvoller, die Demokraten zu deportieren und die Hispanics aufzunehmen. Amerika wäre besser dran. Um groß zu sein, braucht ein Land kluge Leute, und Hispanics sind eindeutig klüger als Demokraten.

Wir müssen hoffen, dass Trump der Situation gewachsen ist, Putin gebeten hat, sich zurückzuhalten, und versprochen hat, die Politik nach seiner Amtseinführung umzukehren.

Zur Erinnerung: Ich habe davor gewarnt, dass wir diesen gefährlichen Punkt erreichen würden, weil Putin sich weigerte, den Konflikt mit der Ukraine mit ausreichender Gewalt zu beenden, bevor Washington sich tief einmischen konnte. In dem Versuch, einen größeren Krieg zu vermeiden, produzierte Putin einen.

Machen Sie sich mit der russischen Kriegsdoktrin vertraut:

Beachten Sie, dass die USA und die NATO bereits gegen diese neue Doktrin verstoßen.

So wurde beispielsweise gerade in Polen eine Aegis-Ashore-Anlage eröffnet, die fast identisch ist mit dem Aegis-Kampfsystem zur Abwehr ballistischer Raketen, das von US-Marineschiffen getragen wird. Dies ist die zweite Anlage dieser Art an der russischen Grenze (die erste befindet sich in Rumänien). Beide Anlagen sind mit dem dualen Mark 41-Startsystem ausgestattet, das sowohl ballistische Raketen als auch Tomahawk-Marschflugkörper, die mit Atomwaffen bestückt werden können, starten kann. Die Raketen kommen an und werden in die Abschussvorrichtungen geladen, die in großen Kisten versteckt sind, so dass es für Beobachter unmöglich ist, festzustellen, welcher Raketentyp gerade verwendet wird.

Es fällt schwer, solche provokativen Aktionen Washingtons zu verstehen, die die Welt eindeutig mit einem Atomkrieg bedrohen.