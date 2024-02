Wer ist der Antikriegskandidat?

Von Philip Giraldi

Fuggedaboutit! (forget about it – vergiss es!)

Manchmal frage ich mich, was die Gründerväter von der heutigen amerikanischen Republik halten würden, wenn sie in ihr Leben zurückkehren und ihre Schöpfung sehen könnten. Präsident George W. Bush bezeichnete die Verfassung der Vereinigten Staaten als „nur ein gottverdammtes Stück Papier“, bevor er im „Krieg gegen den Terror“, wie er es nannte, in der ganzen Welt randalierte. Natürlich hatte er wahrscheinlich nicht einmal die Verfassung oder die Federalist Papers gelesen und verstand daher nicht, dass die Gründer der Vereinigten Staaten es absichtlich schwierig gemacht hatten, in den Krieg zu ziehen, den sie als das größte Übel der neuen Nation betrachteten. Bush setzte weitere verfassungswidrige Gesetze durch, darunter den so genannten Patriot Act, der ihn ermächtigte, Hunderttausende unschuldiger Menschen in Ländern wie Afghanistan und Irak zu töten, ohne jemandem den Krieg zu erklären, nachdem er gefälschte Informationen vorgelegt hatte, um diese Brutalität zu rechtfertigen.

Aber das war damals, und heute sieht es ganz anders und noch schlimmer aus, mit einem Präsidenten, der oft den Eindruck erweckt, als ob ihm jegliche Gehirnzellen fehlen und der die Hände hinter seiner gerunzelten Stirn hält. Die Vereinigten Staaten befinden sich derzeit in zwei Ländern im Krieg, haben in mindestens drei weiteren Ländern illegale militärische Besatzungstruppen stationiert und sind möglicherweise dabei, sich noch ein paar weitere Feinde du jour zu schaffen, nämlich Iran, Nordkorea, Venezuela, China und Russland. All dies geschieht ohne Kriegserklärungen des Kongresses und sogar ohne Einhaltung des verfassungswidrigen War Powers Act von 1973, der vorschreibt, dass der Präsident sich einer unmittelbaren Bedrohung gegenübersehen muss, um solche Maßnahmen zu ergreifen. Joe Biden und sein Außenminister Antony Blinken haben auch zweimal das Erfordernis umgangen, dass der Kongress alle Waffentransfers an fremde Nationen genehmigen muss, indem sie fälschlicherweise einen „Notfall“ behaupteten, um Waffen im Wert von 250 Millionen Dollar nach Israel zu liefern, Waffen, die zur Durchführung eines Völkermords an den Palästinensern verwendet werden, was die USA völlig mitschuldig an diesem Kriegsverbrechen macht.

Ich habe natürlich die Vorwahlen der Republikaner verfolgt, ebenso wie die Flut von sich selbst rechtfertigendem Geschwätz, auch bekannt als Lügen, das aus den Mündern der etablierten Demokraten kommt, vorwiegend des zionistisch-katholischen Oberbefehlshabers Joe Biden, seines fähigen Handlangers Kamala „hat sie jemand in letzter Zeit gesehen“ Harris; sein Antony Blinken, der nach Israel reist, um zu verhandeln, und Bibi als Erstes sagt, dass er ein Jude ist; sein Direktor für Heimatschutz Alejandro Mayorkas, der vergessen hat, dass echte Länder Grenzen haben; und seine Finanzministerin Janice Yellen, die sich damit zufrieden gibt, mehrere Kriege gleichzeitig zu finanzieren, während sie die ohnehin schon untragbaren Staatsschulden in die Höhe treibt. Dahinter steht die offensichtliche Überzeugung, dass die Vereinigten Staaten befugt sein sollten, dem Rest der Welt vorzuschreiben, wie er sich zu verhalten hat. Oh, und die Demokraten haben beschlossen, ihren Wahlkampf 2024 auf das hochtrabende Prinzip der kostenlosen Abtreibung für alle zu gründen! Joe Bidens Beichtvater würde das gerne hören!

Und dann ist da noch der Kongress, der dem Grundsatz von Senator John McCain folgt, dass man immer die Möglichkeit eines neuen Krieges in Betracht ziehen sollte. Die Kongressabgeordnete Nancy Pelosi und Senator Schumer scheinen die Ukraine und Israel so sehr zu lieben, dass kaum Zeit bleibt, etwas für ihre eigentlichen Wähler zu tun. Schumer erinnert sein Publikum oft daran, dass sein Nachname dem hebräischen Wort für Beschützer nahe kommt, was ihn zum „Beschützer des jüdischen Staates im Senat“ macht.

Das Problem ist, dass Amerikas so genannte Regierung so sehr von den Geldströmen der Rüstungsunternehmen und den jüdischen/israelischen Interessen korrumpiert wurde, dass sie die Menschen aus den Augen verloren hat, die das Pech haben, diese Bastarde ins Amt gewählt zu haben. Meinungsumfragen deuten darauf hin, dass die Öffentlichkeit sowohl die Komiker in der Ukraine als auch die israelischen Babymörder in Gaza nicht mehr mag. Die Wähler haben auch gelernt, dass sie wenig bis gar kein Mitspracherecht haben, wenn es darum geht, was die Psychopathen im Weißen Haus und auf dem Capitol Hill mit ihren Steuergeldern und sogar mit ihrem eigenen Leben anstellen wollen.

Um zu zeigen, wie nutzlos das Wählen geworden ist, ist es interessant, die von den aktuellen und jüngsten Präsidentschaftskandidaten verkündete Kriegs- und Friedenspolitik zu betrachten, um herauszufinden, ob irgendjemand ernsthaft auf die Bremse der Kriegsmaschinerie treten will. Bedenken Sie, dass die Neocons die Kontrolle über die Außenpolitik der beiden großen Parteien übernommen haben, was bedeutet, dass Israel in Washington immer an erster Stelle stehen wird, während der Krieg auch ein konstantes Element in den Beziehungen Amerikas zur Welt sein wird.

Zuerst kommt der Völkermörder Joe, dessen Bilanz für sich selbst spricht. Er schaffte es, Afghanistan zu verlassen, indem er viele Milliarden Dollar an militärischer Ausrüstung zurückließ und einen Haufen amerikanischer Soldaten tötete, aber er versuchte schnell, dies wieder gutzumachen, indem er ein verhandeltes Ende des Ukraine-Russland-Konflikts verhinderte und Israel freie Hand gab, unterstützt durch Geld und Waffen, um das Gemetzel in Gaza zu beginnen. Er hat Amerika zum Komplizen in beiden Konflikten gemacht und hat eine Hitliste mit anderen Ländern, die er schwächen oder angreifen könnte, um zu zeigen, dass er ein starker Führer ist. Zu den möglichen Opfern gehören große Nationen wie Iran, Russland und China. Zurzeit greift er die Houthis im Jemen an und hat gewarnt, dass er in einen Krieg mit dem Iran ziehen müsse, wenn auch nur ein einziger Amerikaner auf den illegalen Militärstützpunkten im Irak und in Syrien getötet werde, die er ohne Beweise für die Vorfälle verantwortlich machte. Seine Vizepräsidentin ist Kamala Harris, die mit einem jüdischen Hollywood-Anwalt verheiratet ist. Sie ist natürlich nicht viel mehr als eine Alibifunktion, macht aber Geräusche, die darauf hindeuten, dass sie mit dem, was mit Israel und der Ukraine geschieht, voll einverstanden ist.

Trump, der scheinbare Kandidat der GOP? Er ist in den meisten Fragen, einschließlich der Außenpolitik und Kriege, völlig unwissend und er ernennt rücksichtslose Falken und Neokonservativen wie Mike Pompeo und John Bolton in leitende Positionen. Der christliche Zionist Mike Pence, ein Dispensationalist, der sich das Ende der Welt wünscht, damit er in den Himmel kommen kann, war sein Vizepräsident. Trump ist vollständig im Besitz der Israel-Lobby, die über seinen Schwiegersohn und ehemaligen Botschafter in Israel, David Friedman, agiert. Friedman hat seine Zeit im jüdischen Staat vor allem damit verbracht, Israel zu unterstützen, anstatt sich für die amerikanischen Bürger oder die Interessen der USA einzusetzen. Trump verlegte die US-Botschaft nach Jerusalem, obwohl dies aufgrund internationaler Vereinbarungen illegal ist, nachdem er vom Kasinomagnaten Sheldon Adelson aus Las Vegas politische Spenden in Höhe von 100 Millionen Dollar erhalten hatte. Er erkannte auch Israels illegale Annexion der syrischen Golanhöhen an, erlaubte den illegalen Ausbau von Siedlungen und ließ Netanjahu freie Hand im Umgang mit den Palästinensern. Trump ordnete auch die Tötung von Qassim Suleimani an, einem hochrangigen iranischen Beamten, der sich zu einer Friedensmission in Bagdad aufhielt und Raketenangriffe auf Syrien auf der Grundlage falscher Informationen inszenierte. Trump gibt Lippenbekenntnisse zur Beendigung „nutzloser Kriege“ ab, hat dies aber während seiner Amtszeit nie in die Tat umgesetzt. Er neigt dazu, mit Drohungen um sich zu werfen, und hat kürzlich erklärt, wenn ein Feind im Nahen Osten einen „Tropfen amerikanisches Blut“ vergieße, werde ich eine „Gallone Ihres Blutes“ vergießen. Und das von einem Mann, der sich der Einberufung zum Vietnamkrieg entzog, weil er einen Arzt fand, der feststellte, dass er an „Knochenspornen“ litt.

Und dann ist da noch die republikanische Kandidatin Nikki Haley, ehemalige Gouverneurin von South Carolina und Donald Trumps Vertreterin bei den Vereinten Nationen. Sie wurde als die weibliche Version von John McCain bezeichnet und ist eine uneingeschränkte Befürworterin des Gemetzels in der Ukraine und noch mehr eine absolute Israel-Firsterin. Sie ist ein Falke auf der ganzen Linie und es wird angenommen, dass der Großteil ihrer politischen finanziellen Unterstützung aus jüdischen Quellen stammt, die mit Israel verbunden sind. Sie hat gesagt, dass Israel die Hamas eliminieren sollte, die ihrer Meinung nach alle Palästinenser umfasst, und dass die USA keine palästinensischen Flüchtlinge aufnehmen sollten. Sie lehnt auch die Zweistaatenlösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt ab, weil die Palästinenser, die laut Nikki mehrere Zweistaatenlösungen abgelehnt haben, stattdessen eine Einstaatenlösung wollen, die Israel beseitigen würde. Sie unterstützt auch den Krieg gegen Russland in der Ukraine.

Und dann ist da noch der gute alte Gouverneur Ron DeSantis aus Florida, der kürzlich aus dem Rennen ausgestiegen ist. Er ist vielleicht der bösartigste Zionist von allen. Er hat eine Reihe von Delegationen aus Florida nach Israel geleitet und war einer der ersten, der auf die Ereignisse vom 7. Oktober in Gaza reagierte, indem er palästinensische Gruppen an allen staatlichen Universitäten wegen ihres angeblichen „Antisemitismus“ verbot. Er hat keine einzige jüdische Gruppe verboten oder auch nur kritisiert, weil sie das anschließende Abschlachten der Palästinenser bejubelt hat, und ist sogar dagegen, palästinensischen Flüchtlingen US-Visa zu erteilen, weil sie seiner Meinung nach alle „Antisemiten“ sind. Er unterstützt alles, was Israel in Gaza tut, und ist der Meinung, dass Netanjahu freie Hand haben sollte, mit den Arabern zu machen, was er will. Als DeSantis Kongressabgeordneter weigerte er sich bekanntermaßen, sich mit Überlebenden des israelischen Angriffs auf die USS Liberty von 1967 in seinem Wahlkreis zu treffen, bei dem 34 amerikanische Besatzungsmitglieder getötet und mehr als 170 verletzt wurden. Die Israelis versuchten, das Schiff zu versenken, und es kam zu einer Vertuschung des Vorfalls, die Präsident Lyndon Baines Johnson zu verdanken war, der erklärte, er sähe das Schiff lieber auf dem Meeresgrund versinken und alle an Bord getötet, als seine israelischen Freunde in Verlegenheit zu bringen. LBJ ordnete auch den Rückruf einer Staffel amerikanischer Düsenjäger an, die zur Hilfe für die Liberty geschickt worden waren.

Nicht mehr viel Platz! Schließlich ist da noch Robert F. Kennedy Jr. (RFK Jr.), der anfänglich gute Arbeit leistete, indem er potenziellen Wählern vorgaukelte, er sei ein Mann des Friedens, aber er verwandelte sich in John McCain, nachdem er einen Fehler machte, indem er Roger Waters von Pink Floyd lobte. Israels Freunde und Parteigänger teilten ihm schnell mit, dass Waters wegen seiner offen geäußerten Unterstützung für die palästinensische Sache auf ihrer Feindesliste stehe. Kennedy löschte sofort sein Lob für Waters und erklärte ihn zu einem „bösartigen Antisemiten“. Außerdem behauptete er fälschlicherweise, die Palästinensische Autonomiebehörde habe ein Kopfgeld auf jeden Palästinenser ausgesetzt, der „irgendwo auf der Welt einen Juden tötet“, während er gleichzeitig behauptete, die palästinensischen Kinder würden alle „zu Serienmördern erzogen“. Er befürwortet die Zerstörung von Häusern der Palästinenser und argumentiert, dass Israel im Gazastreifen „gerade jetzt mehr tut, um menschliches Leben zu schützen“, während er auch den „einzigartigen moralischen Ansatz“ der IDF im Krieg lobt.

Kennedy, der zu den entschiedensten Befürwortern des jüdischen Staates gehört, gab auch eine ausführliche Online-Erklärung ab. Er schrieb auf X: „Dieser schändliche, unprovozierte und barbarische Angriff auf Israel muss weltweit verurteilt und das Recht des jüdischen Staates auf Selbstverteidigung eindeutig unterstützt werden. Wir müssen Israel mit allem versorgen, was es braucht, um sich zu verteidigen – jetzt. Als Präsident werde ich dafür sorgen, dass unsere Politik unmissverständlich ist, damit die Feinde Israels lange und gründlich nachdenken, bevor sie irgendeine Art von Aggression versuchen. Ich begrüße die nachdrücklichen Unterstützungsbekundungen des Weißen Hauses von Biden für Israel in seiner Stunde der Not. Das Ausmaß dieser Angriffe bedeutet jedoch, dass Israel wahrscheinlich eine anhaltende Militäraktion durchführen muss, um seine Bürger zu schützen. Unterstützungsbekundungen sind schön und gut, aber wir müssen ihnen mit unerschütterlichen, entschlossenen und praktischen Maßnahmen nachkommen. Amerika muss unserem Verbündeten während dieser Operation und darüber hinaus beistehen, wenn er sein souveränes Recht auf Selbstverteidigung wahrnimmt.“

Kennedys Unfähigkeit, Fakten von Fiktion zu unterscheiden, zeigt sich darin, dass er von „palästinensischen Siedlungen innerhalb Israels“ spricht, wenn er die Palästinenser beschreibt, die auf dem Rest ihres ehemaligen Landes leben, das jetzt von Israel besetzt ist und dessen Siedlungen ständig erweitert werden, als ob die Palästinenser diejenigen wären, die die Israelis kolonisieren. Kennedy kandidiert jetzt als Unabhängiger, hat aber viele seiner Mitarbeiter wegen seiner Haltung zu Gaza verloren. Viele Amerikaner, die gegen den Krieg sind, waren zunächst begeistert, als Kennedy ankündigte, dass er bei den diesjährigen Vorwahlen gegen Joe Biden antreten würde und dass er den ehemaligen demokratischen Kongressabgeordneten Dennis Kucinich, einen progressiven Kriegsgegner, als seinen Wahlkampfmanager eingestellt hatte. Doch Kucinich kündigte Mitte Oktober. Im November kündigte auch Kennedys Wahlkampfteam, das von der Frau des ehemaligen kalifornischen Kongressabgeordneten Dana Rohrabacher geleitet wurde. Im Dezember reichte auch sein Berater für Außenpolitik und Veteranenangelegenheiten, James R. Webb, ein Veteran des Marine Corps aus dem Zweiten Irakkrieg und Sohn des ehemaligen Senators aus Virginia, seinen Rücktritt ein. Webb erklärte, dass er seinen Rücktritt aus Empörung über Kennedys Haltung zu Israels ethnischer Säuberung der Palästinenser im Gazastreifen und Kennedys Behauptung, dass „kollektive Bestrafung“ von Zivilisten gerechtfertigt sei, erklärt habe.

Man könnte hinzufügen, dass es eine weitere interessante mehr oder weniger unabhängige Person im Rennen gibt, nämlich Jill Stein, die sich um die Nominierung der Grünen Partei bewirbt. Sie ist eine echte Kriegsgegnerin, die ich seit acht Jahren kenne, und sie hat die „endlose Kriegsmaschinerie“ ebenso kritisiert wie die Vorgänge in der Ukraine und in Gaza, wo sie einen sofortigen Waffenstillstand gefordert hat. Leider hat sie keine Chance, mehr als ein paar Prozentpunkte der abgegebenen Stimmen zu erhalten.

Weitere Randkandidaten sind Cornel West, ein Unabhängiger, und zwei Demokraten, die auch in Zukunft auf den Vorwahlzetteln erscheinen werden. Es handelt sich um Dean Phillips und Marianne Williamson. So, da haben Sie es, Leute. Um es mit den Worten des unsterblichen Donald Trump zu sagen: Frieden auf Erden ist für Verlierer!