Wer profitiert vom Äthiopien-Tigray-Krieg?

Von F. William Engdahl: Er ist Berater für strategische Risiken und Dozent. Er hat einen Abschluss in Politik von der Princeton University und ist ein Bestsellerautor über Öl und Geopolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Wenn Sie wissen wollen, wer sich wahrscheinlich im Krieg befindet, brauchen Sie sich nur anzuschauen, wer den Friedensnobelpreis vom norwegischen (NATO-)Parlament verliehen bekommt. Obama erhielt ihn nur wenige Tage nach seinem Amtsantritt, bevor er den Krieg in Afghanistan eskalierte. Henry Kissinger erhielt ihn in den 1970er Jahren. Und vor zwei Jahren erhielt der äthiopische Premierminister Abiy Ahmed den Preis, weil er „Frieden“ mit Eritrea geschlossen hatte. Innerhalb eines Jahres, dem viel gepriesenen Friedensabkommen zwischen Abiy Ahmed und Eritreas Diktator, Präsident Isaias Afwerki, hatten sich die beiden zusammengetan, um Krieg gegen das äthiopische Volk der Tigray in der an Eritrea angrenzenden Provinz zu führen. Das Bündnis der beiden zielte eindeutig auf die Beseitigung der mächtigen ehemals herrschenden Tigray-Minderheit ab. Wer profitiert nun von dem wachsenden Debakel?

Die Realität sieht heute so aus, dass Abiy Ahmed und seine demoralisierten Soldaten in großer Bedrängnis sind, da sich die besser ausgebildeten Tigray-Guerillakräfte der Tigray People’s Liberation Front (TPLF) Addis Abeba nähern. Es gibt gute Gründe für die Annahme, dass Bidens Sondergesandter für das Horn von Afrika, Jeffrey Feltman, die Ereignisse hinter den Kulissen manipuliert und keine friedliche Lösung anstrebt.

Nominell wurde der Krieg von Abiy angezettelt, weil der Tigray-Staat das von der neuen Regierung verhängte Verbot geplanter Wahlen missachtet hat. Die Tigray, die fast drei Jahrzehnte lang als ethnische Minderheit in Äthiopien herrschten, bis sie 2018 durch Proteste des Volkes gezwungen wurden, die Herrschaft an Abiy abzutreten, waren eindeutig im Nachteil, da Abiy dem brutalen Diktator Isaias aus Eritrea grünes Licht gab, den äthiopischen Tigray-Staat von Norden her anzugreifen, während Abiys Militär von Süden her angriff. Isaias‘ Soldaten ermordeten Tausende von Tigray-Zivilisten und verübten Kriegsverbrechen wie Vergewaltigungen und Plünderungen, die als ethnische Säuberungen bezeichnet wurden. Die eritreischen Streitkräfte, deren Zahl auf etwa 80.000 geschätzt wird, besetzten ein Drittel der Region Tigray. Alle Kommunikationswege wurden von den Invasoren gekappt.

Isaias und der Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmed starteten einen Vernichtungskrieg gegen die TPLF in Tigray, den man nur als solchen bezeichnen kann. Sie haben eine Belagerung der Lebensmittelversorgung in der Region verhängt, und Berichten zufolge sind etwa 900 000 Menschen am Rande des Hungertodes. Dörfer, Städte und Bauernhöfe wurden zerstört, da die eritreischen Streitkräfte Berichten zufolge von den Vereinigten Arabischen Emiraten gelieferte Drohnen zur Bombardierung des Landes eingesetzt haben. Die Tigray-Führung und das von ihr ausgebildete Militär, die Tigray Peoples‘ Liberation Front (TPLF), flohen in die Berge, um einen Guerillakrieg zu führen, während Abiy die Tigray-TPLF offen als „Krebsgeschwür“ in der äthiopischen Gesellschaft und die TPLF als „Unkraut“ bezeichnete.

Tigray Umkehrung

Ein Jahr nach Beginn des Krieges zur Zerstörung der Tigray-Region ist es der TPLF gelungen, einen großen Teil des von eritreischen Truppen besetzten Tigray-Staates zurückzuerobern und sich mit der gegen Abiy gerichteten Oromo-Befreiungsarmee (OLA) zu vereinigen, um gegen die Hauptstadt Addis Abeba vorzugehen. Berichten zufolge ist Abiys Armee durch militärische Verluste und Massendesertionen am Boden zerstört worden.

Am 28. Juni 2021, sieben Monate nach dem Einmarsch der angeblich so mächtigen äthiopischen Nationalen Verteidigungskräfte in Tigray, eroberte die Tigrayan Defense Force (TDF), die umbenannte Streitmacht der TPLF, die tigrayische Provinzhauptstadt Mekelle zurück und marschierte mit Tausenden von äthiopischen und eritreischen Gefangenen ein. Nach Angaben von Alex de Waal, Geschäftsführer der World Peace Foundation of Boston, sind von den 20 äthiopischen NDF-Bundesarmeedivisionen „sieben völlig zerstört, drei liegen in Trümmern“.

Die Lage ist inzwischen so schlimm, dass Abiy Ende November ankündigte, er werde an die Front gehen, um seine Truppen gegen die TPLF zu führen. Und Anfang November rief er die Zivilbevölkerung auf, sich zur Verteidigung der Hauptstadt zu versammeln. Das war kein Zeichen der Stärke, sondern der Verzweiflung, denn Berichten zufolge ist sein Militär in völliger Auflösung begriffen. Abiy stammt aus der ethnischen Gruppe der Amhara. Die Amhara sind mit fast 35 % der 118 Millionen Einwohner die größte ethnische Gruppe. Die Oromo stellen etwa 27 % und die Tigrayan 6 %. Das Militärbündnis der Tigray TDF-Kräfte mit den Oromo hat das Blatt in dem unglückseligen Krieg gewendet. Mitte November befanden sie sich etwa 270 km von Addis Abeba entfernt.

Chaos wird sich ausbreiten

Zum jetzigen Zeitpunkt ist das wahrscheinlichste Ergebnis von Abiys zweijährigem Tigray-Krieg der Zerfall Äthiopiens in einen ethnischen Bürgerkrieg und der Abstieg Eritreas in wirtschaftliches und politisches Chaos. Der Analyst Gary Brecher beschrieb das wahrscheinliche Ergebnis so: „Was wäre, wenn die TDF/OLA-Kräfte bis nach Addis vorstoßen und die Kontrolle über das heutige Äthiopien übernehmen? Es ist eine ziemlich sichere Wette, dass sich ihre Allianz innerhalb weniger Monate auflösen würde und das Land in einen multiethnischen Krieg zwischen den Provinzen und dann zwischen den Städten verfallen würde…“

Washington und mehrere EU-Staaten spielen eine verdeckte Rolle beim Anheizen des Krieges, während sie sich als „neutral“ ausgeben. Die Biden-Administration, die in ihrer Politik am Horn von Afrika von Botschafter Jeffrey Feltman geleitet wird, hat Isaias und sein eritreisches Militär am 12. November für seine Rolle im Krieg sanktioniert und damit die Chancen für die TPLF möglicherweise zu ihren Gunsten verändert.

Am 21. November fand ein geheimes Treffen via Zoom statt, das von Ephraim Isaac moderiert wurde.

Ephriam Isaac, der jetzt am Institute of Semitic Studies in Princeton arbeitet, ist Vorsitzender einer undurchsichtigen Organisation namens The Peace and Development Center mit Sitz in Washington, die sich selbst als „unabhängige nationale gemeinnützige und nichtstaatliche Organisation, die sich für Konfliktverhütung, Konfliktlösung, Friedensschaffung und Entwicklung in Äthiopien und am Horn von Afrika einsetzt“ bezeichnet. Auf ihrer Website werden als Sponsoren die US National Endowment for Democracy, eine selbsterklärte CIA-Tarnorganisation, die sich auf Regimewechsel und Farbrevolutionen spezialisiert hat, USAID, die schon oft in verdeckte CIA-Operationen verwickelt war, und die UNO genannt.

Ephriam Isaac stand dem verstorbenen Premierminister der TPLF, Meles Zenawi, nahe und war maßgeblich daran beteiligt, die TPLF 1991 an die Macht zu bringen. Bei dem jüngsten Zoom-Treffen waren auch Botschafterin Vicki Huddleston, ehemalige stellvertretende US-Verteidigungsministerin für afrikanische Angelegenheiten während der Zenawi-Ära, sowie Donald Yamamoto, einer der ranghöchsten Afrika-Experten der US-Regierung, der gerade in den Ruhestand gegangen ist, anwesend. Außerdem ehemalige und derzeitige hochrangige Diplomaten aus dem Vereinigten Königreich, Frankreich und der EU. Sie alle waren sich einig, wie Huddleston sagte: „Abiy sollte zurücktreten, es sollte eine allumfassende Übergangsregierung geben.“ Die geheime Videokonferenz deutet darauf hin, dass die NATO-Länder, allen voran die USA, alles tun, um die TPLF zu begünstigen.

Großer Äthiopischer Renaissance-Damm

Dieser Tigray-Krieg wird irgendwann das Schicksal des umstrittenen Staudamms am Blauen Nil, des Grand Ethiopian Renaissance Dam, in Frage stellen, ein riesiges Projekt etwa 45 km östlich der Grenze zum Sudan und nahe der Provinz Tigray. Trotz der wiederholten Bemühungen Ägyptens und teilweise auch des Sudans, Äthiopien auf diplomatischem Wege dazu zu bewegen, den Bau des Staudamms zu stoppen, hat sich das Regime von Abiy Ahmed geweigert, in irgendeiner Weise zu kooperieren. Im Juli begann Abiy mit der zweiten Phase der mehrjährigen Auffüllung des Staudamms und ignorierte dabei die Proteste des Sudan und Ägyptens, die beide für ihr Überleben auf das Wasser des Blauen Nils angewiesen sind.

Mit einer Kapazität von 6,5 Gigawatt wird der GERD das größte Wasserkraftwerk Afrikas und der siebtgrößte Staudamm der Welt sein. Er kann 74 Milliarden Kubikmeter Wasser fassen – mehr als das Volumen des gesamten Blauen Nils, der im nördlichen Hochland Äthiopiens entspringt und 85 % des Nilwassers führt. Die Versuchung für Ägypten, auch verdeckt auf der Seite der Tigray zu intervenieren, ist groß und könnte einigen Berichten zufolge sogar schon im Gange sein. Sollte diese Intervention den Damm sabotieren, wäre die Lunte für einen Krieg gelegt, der sich vom Horn von Afrika bis nach Kairo erstreckt. Dies würde unter anderem den Schiffsverkehr über das Horn von Afrika, die einzige Verbindung zum Indischen Ozean über das Mittelmeer, deutlich beeinträchtigen. Es ist der Eingang zum Roten Meer, dem zweitgrößten Schifffahrtsweg der Welt.

Erdogans Türkei ist auch am Horn von Afrika aktiv. Am 21. November traf der somalische Armeechef, General Odawaa Yusuf Rageh, den türkischen Verteidigungsminister Hulusi Akar in Anakara, wo sie Berichten zufolge über politische und militärische Zusammenarbeit sprachen. Die Türkei hat auch militärische Drohnen an die Armee von Abiy Ahmed geliefert. Der somalische Präsident Mohamed Abdullahi Mohamed ‚Farmaajo‘ hat sich zusammen mit Eritrea und Ahmed dem Krieg gegen Tigray angeschlossen. Somalia war 1977 in Äthiopien in die Region Ogaden eingedrungen, bevor es von einer von der Sowjetunion unterstützten äthiopischen Armee besiegt wurde. Mit türkischer Unterstützung könnte Somalia irgendwann beschließen, erneut in Äthiopien einzumarschieren, insbesondere wenn die Tigraer Addis Abeba einnehmen.

Da sich Äthiopien in einem internen Bürgerkrieg befindet, könnte das sudanesische Militär beschließen, dass ein Krieg mit Äthiopien auch für es von Vorteil sein könnte. Der äthiopische Premierminister Abiy hat den Sudan bereits beschuldigt, sich den Krieg zunutze zu machen, indem er Gebiete in Äthiopien an sich reißt. Der US-Gesandte und Spezialist für die farbige Revolution, Jeffrey Feltman, war im Oktober in Khartum, um sich mit dem sudanesischen Militär zu treffen, nur einen Tag bevor das Militär den zivilen Premierminister absetzte. Unklar ist, welche Rolle der machiavellistische Feltman bei diesem Schritt des Militärs spielte. Trotz der anschließenden Wiedereinsetzung des zivilen Premierministers Abdallah Hamdok hat das sudanesische Militär jetzt eindeutig die Kontrolle. Zehntausende von Kriegsflüchtlingen aus Tigray sind über die Grenze in den Sudan geflohen. Die Lage ist äußerst instabil.

Am 23. November besuchte der US-Beauftragte Jeffrey Feltman Äthiopien und sagte, Abiy habe ihm gesagt, er sei zuversichtlich, dass er die Tigray-Kräfte in ihre Heimatregion im Norden des Landes zurückdrängen könne. Feltman sagte: „Ich bezweifle diese Zuversicht“. Das ist eine seltsame Bemerkung von einem US-Gesandten, der behauptet, die Tigray-Kräfte zum Rückzug aus den von ihnen eroberten Gebieten aufzufordern. Wäre es der Biden-Administration ernst damit, die gewählte Regierung Abiy Ahmed zu unterstützen und einen Zerfall Äthiopiens zu verhindern, würde sie eindeutig mehr tun, um dies zu erreichen.

In dieser geopolitischen Spaghettischüssel gibt es auch den Fall der wachsenden Präsenz Chinas am Horn von Afrika, wo es Eritrea in seine Gürtel- und Straßeninitiative aufgenommen und einen militärischen Marinestützpunkt in Dschibuti neben dem wichtigen US-Stützpunkt Camp Lemonnier eingerichtet hat und über seine staatseigene China Merchants Group einen großen Anteil an Dschibutis Containerhafen, Port of Doraleh, erworben hat. Dschibuti ist auch ein Teilnehmer an Chinas BRI. Dschibuti kontrolliert den Zugang sowohl zum Roten Meer als auch zum Indischen Ozean und verbindet Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, das Horn von Afrika und den Persischen Golf. Dschibuti liegt direkt gegenüber dem Jemen an der Bab el-Mandeb-Straße und ist die einzige Seehandelsverbindung Äthiopiens.

China hat sich während des Tigray-Krieges bedeckt gehalten, doch deutet er auf das Potenzial eines neuen großen Spiels um die Vorherrschaft in der Region vom Horn von Afrika bis nach Ägypten entlang des Roten Meeres hin. Die verdeckte Unterstützung der USA für die Tigray-TPLF und die Rolle von Feltman in der Region deuten darauf hin, dass Washington einmal mehr entschlossen ist, ein größtmögliches Chaos anzurichten, wie es mithilfe von Feltman in Syrien und den Farbrevolutionen des Arabischen Frühlings geschah.