Wer profitiert von den Behauptungen der US-Regierung, die UFO-Bedrohung nehme „exponentiell“ zu?

Caitlin Johnstone

Ein Bericht des US-Senats, der einen Zusatz zum Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 2023 darstellt, sorgt für Gesprächsstoff, da er überraschende Aussagen über die aktuelle Haltung der US-Regierung zu UFOs enthält.

Ich meine damit unidentifizierte Luftphänomene.

Ich meine unidentifizierte Luft-, Raumfahrt- und Unterwasserphänomene.

Diese neueste Bezeichnung für das, was wir alle immer noch für UFOs halten, ist die Art und Weise, wie die US-Regierung darauf eingeht, wie diese angeblichen Erscheinungen, die seit 2017 die Aufmerksamkeit des Mainstreams auf sich ziehen, in der Lage sein sollen, nahtlos von Reisen durch die Luft zu Bewegungen unter Wasser überzugehen, und zwar in einer Bewegung, die als „domänenübergreifendes Transmedium“ bezeichnet wird. Da die Zweige der US-Kriegsmaschinerie grob in Streitkräfte unterteilt sind, die auf Luft-, See-, Land- und Weltraumoperationen spezialisiert sind, wird der Vorstellung, dass sich diese Dinge zwischen diesen Bereichen bewegen, besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

UFO-Enthusiasten konzentrieren sich vorwiegend auf einen Teil des Zusatzes, der seltsamerweise festlegt, dass das neu benannte Unidentified Aerospace-Undersea Phenomena Joint Program Office der Regierung keine Objekte untersuchen soll, „die eindeutig als von Menschenhand gemacht identifiziert werden“, weil dieser Satz so offensichtlich impliziert ist. Das ist verständlich; wenn man eine Regierungsstelle hat, die für die Untersuchung nicht identifizierter Phänomene zuständig ist, kann man einfach sagen, dass sie keine Phänomene untersucht, die „eindeutig identifiziert“ sind. Man müsste nicht hinzufügen „als von Menschen gemacht identifiziert“, es sei denn, es gäbe einen besonderen Grund, dies zu tun.

After years of revelations about strange lights in the sky, first hand reports from Navy pilots about UFOs, and governmental investigations, Congress seems to have admitted something startling in print: it doesn’t believe all UFOs are “man-made.” https://t.co/LrNgDc3auH — VICE News (@VICENews) August 23, 2022

Aber für mich springt die Behauptung, die vom Vorsitzenden des Senate Select Committee on Intelligence, Mark Warner, verfasst wurde, wirklich ins Auge: Diese nicht identifizierten Luft-, Raum- und Unterwasserphänomene stellen eine „Bedrohung“ dar, die „exponentiell“ zunimmt.

„In einer Zeit, in der bereichsübergreifende, medienübergreifende Bedrohungen für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten exponentiell zunehmen, ist der Ausschuss enttäuscht über das langsame Tempo der vom Verteidigungsministerium geleiteten Bemühungen, ein Büro einzurichten, das sich mit diesen Bedrohungen befasst“, schreibt Warner in dem Bericht.

„Exponentiell“ ist ein mächtig starkes Wort. Wenn man es wörtlich nimmt, bedeutet es, dass die Bedrohung der nationalen Sicherheit der USA durch UFOs in einem alarmierend schnellen Tempo zunimmt. Dass sie schnell viel größer geworden sind, als sie es früher waren.

Worauf stützt sich diese aufrührerische Behauptung? Welche Informationen erhalten die US-Gesetzgeber, die sie zu solchen Schlussfolgerungen und Behauptungen veranlassen? Zwischen einer angeblichen UFO-Begegnung und der Feder eines US-Senators liegt eine lange Kette der Informationsverarbeitung, und an jedem Punkt dieser Kette (einschließlich des ersten und letzten Glieds) kann Korruption auftreten.

Ich stehe den meisten Aspekten der UFO-Frage nach, wie vor gelassen gegenüber, bis zu der Möglichkeit, dass es tatsächlich außerirdische oder außerdimensionale Wesen gibt, die mit Technologien, die unsere Wissenschaft nicht begreifen kann, auf unserem Planeten herumflitzen. Aber eine Sache, zu der ich ganz klar Stellung beziehe, ist, dass in dem Moment, in dem die US-Regierung anfängt, etwas als „Bedrohung“ zu bezeichnen, jegliches Vertrauen und jede Leichtgläubigkeit sofort über Bord geworfen werden müssen.

#1 most read on our #Bestof2014 list: Reports of unusual activity in the skies in the '50s? It was us.http://t.co/BKr81M5OUN (PDF 9.26MB) — CIA (@CIA) December 29, 2014

Dies geschieht schließlich in einer Zeit, in der die USA in einen ständig eskalierenden neuen Kalten Krieg gegen Russland und China eintreten, und wir wissen, dass die CIA während des letzten Kalten Krieges versucht hat, die öffentliche Panik über UFOs als psychologische Waffe gegen die Sowjets auszunutzen, und dass die CIA behauptet hat, dass ihre neu entwickelten Spionageflugzeuge für viele UFO-Sichtungen in den 1950er-Jahren verantwortlich waren, und dass das US-Militär in dieser Zeit an der Entwicklung von Flugzeugen mit „fliegenden Untertassen“ gearbeitet hat. Dies geschieht auch, nachdem der stellvertretende Sekretär der Air Force für Beschaffung, Technologie und Logistik auf einer Konferenz im Jahr 2020 erklärt hat, dass die Air Force über einen brandneuen Flugzeugprototyp verfügt, der mit neuer digitaler Technik entwickelt wurde und „eine Menge Rekorde gebrochen hat“.

Dieses neue Mainstream-UFO-Narrativ hat ebenfalls höchst verdächtige Ursprünge, wobei die Hauptakteure von zwielichtigen US-Geheimdienstkartell-Agenten wie Lue Elizondo und Christopher Mellon über den korrupten Senator Harry Reid und seinen plutokratischen Wahlkampfspender Robert Bigelow bis zu Tom DeLonge von Blink-182 reichen, der glaubt, dass die Menschheit von bösartigen Außerirdischen gequält wird, die sich von negativen menschlichen Emotionen ernähren, und dass das US-Militär uns heldenhaft vor ihren bösen Absichten schützt. Der Filmemacher Steven Greenstreet hat im vergangenen Mai in Zusammenarbeit mit der New York Post einen kurzen, gut recherchierten Dokumentarfilm veröffentlicht, in dem er zahlreiche Beweise dafür vorlegt, dass die Grundlage für die neue UFO-Erzählung auf journalistischem Fehlverhalten und Nachlässigkeit, Verschleierung, Auslassung und glatten Lügen beruht. Die Aufnahmen, die uns von diesen angeblichen Fahrzeugen gezeigt werden, um diese neue Erzählung zu rechtfertigen, bestehen aus Unschärfen, Blitzen und Flecken, die alle durch alltägliche Phänomene erklärt werden können.

Meiner Meinung nach können wir dieses Thema also nicht einfach ignorieren, so unheimlich und unangenehm das Thema UFOs für ernsthafte Analytiker auch sein mag. Wie auch immer das Thema aussieht, wenn die US-Regierung mit höchst zweifelhaften Begründungen behauptet, dass es eine exponentiell wachsende Bedrohung gibt, die dringend militärisch bekämpft werden muss, dann ist es an der Zeit, dass wir aufhorchen.

Nicht dass ich selbst eine klare Vorstellung davon hätte, was hier vor sich geht, abgesehen von dem deutlichen Eindruck, dass wir über etwas möglicherweise sehr Wichtiges getäuscht werden. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass andere Leute ein klares Bild davon haben, was hier vor sich geht.

Manche sagen, dies sei nur ein Betrug, um mehr Mittel für die Space Force oder das Militär im Allgemeinen zu erhalten. Das könnte der Fall sein, aber soweit öffentlich zugängliche Informationen vorliegen, gibt es niemanden, der sagt: „Hey, wir benötigen 40 Milliarden Dollar, um dieses UFO-Problem anzugehen.“

Einige sagen, dass dies Teil einer Agenda ist, um den Einsatz von Waffen im Weltraum zu rechtfertigen, aber ich vermute, dass jeder, der diese Agenda unterstützen würde, dies mit oder ohne die Behauptung, dass wir ET bekämpfen müssen, unterstützen würde. Und wieder gibt es das Problem, dass niemand sagt: „Hey, wir müssen wegen der UFOs Waffen in den Weltraum bringen“.

Einige sagen, dies sei nur eine absichtliche „Ablenkung“, die die Menschen davon abhalten soll, sich auf wichtigere Themen zu konzentrieren, aber das Problem ist, dass (A) das Imperium normalerweise keine Ablenkungsmanöver auf diese Art und Weise durchführt und (B) das UFO-Thema nicht viel Aufmerksamkeit im Mainstream erhält. Es ist eine Randgeschichte, die im Vergleich zu echten Propaganda-Initiativen wie der Ukraine in den Schatten gestellt wird.

Manche behaupten, es gäbe eine Verschwörung, um mit Hilfe von Hightech-Waffen eine Invasion von Außerirdischen unter falscher Flagge zu inszenieren und die Menschheit unter einer Weltregierung zu vereinen, aber das ist eine ziemlich verbreitete Idee, die von dem bekannten Betrüger Steven Greer in viralen Netflix-Filmen verbreitet wird. Ich denke, die Welt ist inzwischen paranoid genug, dass nur wenige einen solchen Psyop glauben würden, selbst wenn er überzeugend inszeniert wäre.

Manche sagen, dass diese Geschichte nur eine Tarnung für eine neue Technologie ist, die das Imperium unter Verschluss hält, indem es die offizielle Position vertritt, dass die US-Regierung nichts mit den seltsamen Fahrzeugen zu tun hat, die die Menschen in der Luft sehen, wie es im Bericht des ODNI über UFOs vom letzten Jahr heißt. Das würde sicherlich die Unverfrorenheit des Imperiums erklären, Russland und China gleichzeitig zu konfrontieren, obwohl das öffentliche Wissen über seine wirtschaftlichen und militärischen Fähigkeiten darauf hinweisen würde, dass dies eine schlechte Idee ist.

Es könnte so einfach sein wie die Tatsache, dass, sobald es zur etablierten Orthodoxie in Washington wird, dass UFOs eine Bedrohung sind und etwas gegen sie unternommen werden muss, es eine sichere Wette ist, dass wir massive Geldbeträge sehen werden, um mit dieser Bedrohung umzugehen und die Entstehung von Kriegsmaschinerie, die in zukünftigen Konfrontationen mit Russland und China verwendet werden kann. Es gibt eine ganze Reihe von Kreaturen in DC, die davon profitieren würden, wenn dies geschieht, und die von der Durchsetzung dieser Agenda profitieren würden. Es ist möglich, dass die Verträge bereits unterzeichnet wurden. Es ist möglich, dass dafür bereits Gelder aus dem Schwarzgeldfonds der Kriegsmaschinerie bereitgestellt wurden, und dass all dieses öffentliche Gerede nur ein narratives Management ist, um diese Ausgaben präventiv zu rechtfertigen, wenn Informationen darüber herauskommen.

Oder vielleicht ist es eine Mischung aus diesen Dingen, oder nichts davon. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass jemand von all dem profitiert. Und ich weiß, dass es unvernünftig ist, von dem mörderischsten und tyrannischsten Regime der Welt zu erwarten, dass es uns die Wahrheit über UFOs sagt, wenn es nichts davon hat, und dass wir normalen Menschen deshalb unser Bestes tun sollten, um selbst zu verstehen, was passiert.

Ich denke, es wäre gut, wenn die Leute am Rande des Anti-Imperium-Spektrums anfangen würden, sich diese Sache genauer anzusehen und zu beschreiben, was sie sehen, auch wenn es unmöglich ist, alles hinter den Mauern der Undurchsichtigkeit der Regierung zu sehen. Andernfalls werden die einzigen Leute, die sich die Sache ansehen, UFO-Enthusiasten sein, die um jeden Preis eine „Enthüllung“ wollen, und die Agenten des Imperiums selbst.