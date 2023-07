Wer regiert die Welt? (Teil 1)

In einem zweiteiligen Vortrag für das International Crimes Investigative Committee („ICIC“) sprach Matthew Ehret, Journalist, Dozent und Gründer der Canadian Patriot Review, mit Dr. Reiner Fuellmich über die Struktur des modernen Oligarchismus, indem er auf die geopolitisch relevanten Anfänge eines global herrschenden Konglomerats zurückging, das über Jahrhunderte bis in die Gegenwart alle gesellschaftspolitischen Strukturen unterwandert hat und in der sogenannten „Corona-Pandemie“ seine ganze Macht offenbarte.

Matthew Ehret erläuterte die (geopolitische) Geschichte mit anschaulichen Bildern, navigierte vom Untergang Roms und der Entstehung des Vatikans, Kanadas und des Britischen Empires über die City of London und das World Economic Forum („WEF“) bis hin zu den Vereinigungen in der Freimaurerei und den sogenannten Drei-Buchstaben-Organisationen der USA von heute.

„Wir haben lange Zeit unter einem oligarchischen System dieser Erbmächte gelebt. Das Zentrum der Weltregierung war in erster Linie in der City of London angesiedelt. Die City of London war 1776, genau wie heute, das globale Finanzzentrum der Welt“, sagte Ehret. „Die Britische Ostindien-Kompanie war, nachdem sie mit der Niederländischen Ostindien-Kompanie fusioniert hatte, der erste multinationale Konzern mit einer eigenen privaten Söldnertruppe, die eng mit dem britischen Parlament verflochten war … und vom britischen Geheimdienst [und] dem britischen Außenministerium koordiniert wurde.“

König Charles III. ist als Präsident des britischen World Wildlife Fund for Nature in die Fußstapfen seines Vaters getreten, hat die malthusianische Idee geäußert, dass sich die menschliche Bevölkerung in Bezug auf Bevölkerungsgrenzen qualitativ nicht von der Tierwelt unterscheidet, und bewundert Leute wie den berüchtigten Pädophilen Jimmy Saville, der einer seiner Mentoren und ein enger Freund seines Vaters Prinz Philip war.

Prinz Philip wurde in der High School in einem von den Nazis geleiteten Programm ausgebildet. Seine vier Schwestern heirateten später Nazi-SS-Offiziere. Zusammen mit Julian Huxley und Prinz Bernhard von den Niederlanden gründete Prinz Philip den World Wildlife Fund for Nature. Die Idee dieser Organisation war es, die moralischen Werte der Gesellschaft von den intrinsischen menschlichen Werten, die frühere Versuche einer neuen Weltordnung zum Scheitern gebracht hatten, wegzubringen und die Werte der Gesellschaft zu ändern, um „die Natur vor den Menschen zu retten“.

Die Idee war, dass „[wenn] die Menschen versuchen, Wissenschaft oder Technologie anzuwenden, um ihr Leben zu verbessern … wir eine neue Art von Logiksystem schaffen werden, das World Problématique genannt wird – das immer versuchen wird, die Menge der Probleme zu kartieren, die das Lösen von Problemen verursacht. Die Idee war also, eine Wissenschaft der Probleme und nicht der Problemlösung zu schaffen, und sie nannten das eine Wissenschaft. Und sie sagten, dies werde die Grundlage des Club of Rome sein. Dies wird die Grundlage für die neue Art von Wissenschaft des Ökologismus sein, die versuchen wird, Wege zu finden, um zu rechtfertigen, warum der Mensch keinen Einfluss auf das Universum haben sollte, und je weniger es von uns gibt, desto besser wäre es für alles“, sagte Ehret. „Das ist es also, was das Weltwirtschaftsforum, obwohl es als Wirtschaftsplattform bezeichnet wird, unter dem ‚Deckmantel‘ der Wirtschaft fördern soll.“

Klaus Schwab, ein Soziopath und Protegé von Henry Kissinger, wurde ausgewählt und beauftragt, „eine Art Junior-Bilderberg-Gruppe“ zu schaffen. Das WEF wurde 1971 gegründet und 1973 wurde die Idee des Stakeholder-Kapitalismus im Davoser Manifest vorgestellt. Im selben Jahr wurde der Bericht „Grenzen des Wachstums“ des Club of Rome den Davosern vorgestellt, um die absurde Idee einer Kontrolle der Weltbevölkerung anhand von Computermodellen zu präsentieren.

Der Hauptfinanzier und Schirmherr des WEF-Treffens 1973 in Davos war Prinz Bernhard der Niederlande, ein ehemaliger Nazi-Offizier, der zuvor die Bilderberg-Gruppe gegründet hatte. Die Bilderberg-Gruppe ist ein Organisationskomitee der Globalisten, das sich jährlich trifft. Sie wurde als Mechanismus zur Koordinierung der internationalen Politik gegründet, um das zu erreichen, was Adolf Hitler in den 1930er/1940er Jahren nicht gelang, nämlich die Untergrabung des souveränen nationalstaatlichen Systems und die Errichtung einer Struktur globaler faschistischer Regime, bei denen regionale Gebiete der Erde unter einem zentralen Kommando kontrolliert werden. In den 1930er/1940er Jahren war das zentrale Kommando die City of London.

Charles III. sei ein treuer Fan des WEF, sagte Ehret. Er wurde in den späten 1970er Jahren ins WEF geholt, um an den Aktivitäten des WEF teilzunehmen. „Er war die Figur, die [im Jahr 2020] ausgewählt wurde … um die Agenda für den Großen Reset zu verkünden – um die globale Erwärmung und die so genannte Pandemie gleichzeitig zu lösen, indem die gesamte menschliche Zivilisation zurückgesetzt und ein Programm … unter einem neuen System von Wertfunktionen in Gang gesetzt wird. Und obwohl sie auf ihren offiziellen Plattformen nicht allzu offen von ‚Entvölkerung‘ sprechen, wenn man sich die Auswirkungen der Dinge anschaut, die die Vertragsvereinbarungen der Weltgesundheitsorganisation oder die Politik der grünen New-Deal-Fanatiker vorschlagen … wäre der Effekt leider [ ] eine massive Entvölkerung.“

Karl III. ist auch das Oberhaupt des Commonwealth of Nations, der etwa 21,5 % der Landfläche der Welt umfasst. Obwohl Großbritannien nicht mehr so viel Einfluss hat wie in der Blütezeit des britischen Empire in den 1920er Jahren, hat es immer noch einen gewissen Einfluss auf die Commonwealth-Staaten.

Eine der Gemeinsamkeiten zwischen dem Empire und dem Commonwealth ist der internationale Rauschgifthandel. „Wie kommt der internationale Terrorismus zu seiner Finanzierung, seinen Anweisungen und seiner logistischen Unterstützung? … Der internationale Terrorismus … erhält Unterstützung [sowie Anweisungen] von Geheimdiensten … und das benötigte Geld … kommt oft durch Drogengeldwäsche, die … durch Briefkastenfirmen und Offshore-British-Cayman-Inseln, Jungferninseln und andere Operationen erfolgt, die typischerweise unter britischen Commonwealth-Territorien stattfinden, die speziell für diesen Zweck entwickelt wurden“, sagte Ehret. „Das ist ein Aspekt des wahren unsichtbaren Imperiums.“

Der Wendepunkt, an dem die USA unter die Kontrolle Großbritanniens gerieten, war die Ermordung von William McKinley im Jahr 1901. Nach seiner Ermordung wurde ein anglophiler Mann namens Teddy Roosevelt Präsident der Vereinigten Staaten. Kurz darauf erklärte Roosevelt zum ersten Mal eine anglo-amerikanische „besondere Beziehung“. Roosevelt war ein überzeugter Eugeniker und förderte die Entstehung und staatliche Unterstützung von Gesetzen zur Sterilisierung von Untauglichen, zur Eugenik und zur Bevölkerungskontrolle. Sein Generalstaatsanwalt war Charles Bonaparte, ein entfernter Cousin Napoleons, der damit beauftragt wurde, im Herzen Amerikas eine Geheimpolizei einzurichten, die den Namen Federal Bureau of Investigation (FBI“) erhielt. Vorbild für das FBI waren die beiden damals neu gegründeten Organisationen in Großbritannien: MI5 und MI6.

Heute wissen die Menschen aufgrund der Enthüllungen von Edward Snowden, dass die Five Eyes – das Geheimdienstbündnis aus Australien, Kanada, Neuseeland, dem Vereinigten Königreich und den USA – viel mehr Einfluss haben als bisher bekannt. „Die fünf wichtigsten Länder, die zu den Five Eyes gehören, haben erst in den 1990er Jahren zugegeben, dass es dieses Bündnis wirklich gibt. Edward Snowden enthüllte, dass es diese supranationalen Abkommen gibt, die 1946 im Geheimen unterzeichnet wurden, am selben Tag, an dem Sir Winston Churchill in Amerika den Eisernen Vorhang forderte – die Vereinigung der angelsächsischen Völker zu einer gemeinsamen Front gegen den Kommunismus, die den Kalten Krieg in Gang setzte“, sagte Ehret.

Das Abkommen beinhaltete die Verbindung der verschiedenen Nachrichtendienste der fünf Länder, um im Rahmen der Kriegsführung gegen die eigene Bevölkerung sowie gegen andere Nationen, einschließlich, aber nicht nur, des kommunistischen Blocks, zusammenzuarbeiten. Die Five Eyes waren eine Schöpfung eines britischen Programms. „Es wird oft als eine von den Amerikanern gesteuerte Operation verkauft. Meine Nachforschungen zeigen mir immer wieder, dass es in Wirklichkeit britisch gesteuert ist, das sich zwar amerikanischer Muskeln bedient, aber selbst nicht kausal von irgendetwas authentisch Amerikanischem angetrieben wird“, sagte Ehret.

Die National Security Agency (NSA) ist der US-amerikanische Zweig der Five Eyes. Die NSA arbeitet sehr eng mit dem FBI, der CIA und dem Geheimdienst der US-Armee zusammen. Der Cousin von Winston Churchill, General Marlborough Churchill, gründete 1919 die American Black Chamber. Im Jahr 1930, dem Jahr, in dem General Churchill ausschied und die Macy-Kommission gründete, wurde die American Black Chamber in NSA umbenannt.

Die Macy-Kommission oder -Stiftung förderte die Sterilisation von Menschen, deren Kinder wahrscheinlich kriminell waren, einen niedrigen IQ aufwiesen usw., was durch die Genetik der Eltern, Statistiken, mathematische Modelle und Zukunftsszenarien bestimmt wurde, die alle sozioökonomischen Variablen außer Acht ließen. Auf dieser Grundlage wurden „viele Menschen sterilisiert“, so Ehret, insbesondere bei den Ureinwohnern Nordamerikas.

Nach dem Zweiten Weltkrieg gründete die Macy Foundation die Macy Foundation Conferences on Cybernetics. Die Kybernetik war eine neue Wissenschaft der Steuerung, die auf der Idee beruhte, dass jedes System, z. B. die Natur oder die menschliche Wirtschaft, einem Computer nachgebildet und von einem zentralen Kommando gesteuert werden könnte. Damit wurde die Stiftung zum Herzstück des Club of Rome, denn die Leitsprache des Club of Rome ist die Kybernetik.

Claude Dansey arbeitete eng mit General Churchill zusammen.

Wenn Sie nur wenig Zeit haben und nicht in der Lage sind, sich den gesamten Vortrag anzusehen, lohnt es sich, ab diesem Punkt (Zeitstempel 47:46) zu hören, was Ehret zu sagen hat. Er nannte im Schnelldurchlauf zahlreiche Fakten – zu viele, um sie in diesem Text aufzuführen – über Claude Dansey, John Churchill, die Familie Cecil, die Übernahme Großbritanniens 1688 durch die venezianische Partei, die Einsetzung Wilhelms von Oranien, die Gründung der Bank von England, die Übernahme der Niederlande durch die venezianischen Familien, die Art und Weise, wie die venezianischen Familien nach dem Fall Roms an die Macht kamen, und vieles mehr.

