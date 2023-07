WHO und Gates Inc. kündigen Pläne an, Afrika mit extrem gefährlichen Malaria-„Impfstoffen“ zu überschwemmen

Die Pharmaindustrie könnte bald einen Jahresumsatz von 1 Milliarde Dollar erzielen.

Die Weltgesundheitsorganisation und ihre Partnerorganisation, die von Bill Gates kontrollierte GAVI, kündigten am Mittwoch an, dass sie Afrika mit 18 Millionen Dosen Malaria-Impfstoff überschwemmen werden.

Auf einer Pressekonferenz am Mittwoch erklärte WHO-Direktor Tedros Adhanom, dass zwölf afrikanische Länder in den kommenden Monaten 18 Millionen Dosen Malaria-Impfstoff erhalten werden, und erklärte, dass der Klimawandel weitgehend für die anhaltende Krankheitslast auf dem Kontinent verantwortlich sei.

Oberflächlich betrachtet scheint es eine gute Nachricht zu sein, dass angesichts der anhaltenden Malariaepidemie in Afrika das „Heilmittel“ bedrohlicher zu sein scheint als die Krankheit selbst.

Malaria plagt den afrikanischen Kontinent tatsächlich. Berichten zufolge ist sie für den jährlichen Tod von etwa einer halben Million Kinder in Afrika südlich der Sahara verantwortlich.

Vor der Mitte des 20. Jahrhunderts gab es außer der Verbesserung der sanitären Verhältnisse und des Lebensstandards kaum medizinische Mittel zur Bekämpfung des Parasitenbefalls. Heute gibt es mehrere Medikamente zur Vorbeugung und Behandlung von Malaria, die jedoch keine sterilisierende Immunität gegen die Krankheit verleihen.

Der einzige Malaria-„Impfstoff“, der bisher auf den Markt gebracht wurde, ist eine Injektion namens Mosquirix (RTS,S/AS01), die vom Pharmariesen GSK hergestellt wird.

Mosquirix bietet nicht nur keine sterilisierende Immunität, es erfordert auch vier separate Injektionen, und seine angebliche vorbeugende Wirkung hält nur eine Handvoll Monate an.

Außerdem ist das Medikament nicht nur scheinbar wertlos, sondern auch ausgesprochen gefährlich.

Die größten Mosquirix-Studien erbrachten schockierend schlechte Ergebnisse, wobei die Impfstoffkohorte wesentlich schlechter abschnitt als die Placebogruppe. In der Impfstoffgruppe war das Risiko, an Meningitis und zerebraler Malaria zu erkranken, zehnmal höher als in der Placebogruppe, und das Sterberisiko verdoppelte sich. Auch wenn die Impfungen „funktionieren“, bewirken sie weder eine vorübergehende noch eine langfristige Immunität oder einen nennenswerten wirksamen Nutzen, sodass sie die tatsächliche Krankheitslast in keiner Weise verringern würden.

Dennoch hat die notorisch korrupte und korrumpierte Weltgesundheitsorganisation den gefährlichen Impfstoff abgesegnet und ihn für gefährdete Jugendliche empfohlen. Auf der WHO-Website wird sogar frech behauptet, dass der „Impfstoff“ pro 200 Malaria-Impfungen das Leben eines Kindes rettet.

Letztes Jahr vergab UNICEF einen 170-Millionen-Dollar-Vertrag über 18 Millionen Dosen der Malaria-Impfung an GSK (das wiederum derzeit der einzige Anbieter von Malaria-Impfstoffen ist) (9,44 Dollar pro Dosis).

Nun haben die Gates Inc. und ihre Zwischenhändler ein Weißbuch veröffentlicht, in dem sie ihren Fahrplan für den Einsatz dieser Impfungen darlegen. Sie streben ein System an, bei dem bis 2030 jährlich 80 bis 100 Millionen Impfungen in die Arme von Kindern in Afrika südlich der Sahara injiziert werden. Dadurch würde in Afrika eine Malaria-Impfstoffindustrie entstehen, die jährlich fast 1 Milliarde Dollar einnehmen könnte.

Es gibt keine Beweise dafür, dass diese Impfungen Malaria vorbeugen, aber das hat Big Pharma und die globalen Institutionen des öffentlichen Gesundheitswesens“ nicht davon abgehalten, ihre Pläne auf dem afrikanischen Kontinent auszuführen.

Die Nachrichten aus Afrika kommen bemerkenswerterweise zu einem Zeitpunkt, an dem in den Vereinigten Staaten eine Reihe von Malaria-Schreckensmeldungen verbreitet wird. Aber keine Sorge, die Konzernmedien werden Sie sicher darüber informieren, dass das von Pfizer unterstützte Unternehmen BioNTech an einem eigenen Malaria-Impfstoff arbeitet!