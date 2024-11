Wer & Was zerstört die USA?

Ich bin vor Kurzem aus den USA zurückgekommen. Meine Treffen haben mich von Portland (Maine) ins nördliche Virginia geführt, mit Zwischenstopps in Boston, Connecticut, NYC und Bedminster (NJ). Anschließend flitzte ich in den mittleren Westen, reiste durch Pennsylvania & Ohio und trat meinen Rückflug nach Europa von Detroit aus an. Was habe ich gesehen?

Es gibt zwei Amerikas…

Diese Beobachtung geht über die politische Spaltung einer polarisierten Nation, die vor einer polarisierten Wahl steht, hinaus. Diese tief reichende und unwiderrufliche Kluft beschränkt sich nicht einfach auf „links gegen rechts“. Dieses Weltreich im Endstadium ist auch enorm von der wachsenden Spaltung zwischen Arm und Reich geprägt. Eine klare Minderheit hat sichtbar Profit daraus geschlagen, während sich eine stets wachsende Mehrheit von Lohnzettel zu Lohnzettel hangelt – begleitet von Angst vor Entlassungen, überfälligen Zahlungsforderungen bei Kreditkarten- und Autokreditschulden in Rekordhöhe sowie der unsichtbaren (und stets zu niedrig angesetzten) „Inflations-Steuer“.

Oh, und dann haben wir ja auch noch mehr als 13 Millionen neue „Asylsuchende“ (bestochene zukünftige Wähler?), für die pro Person 68.000 US$ an Unterstützungsleistungen anfallen…