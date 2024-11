Bericht über Israels ethnische Säuberungskampagne in Beit Lahia

Es gibt kein einziges Haus mehr, in dem Menschen leben können, und das israelische Militär feuert Artilleriegeschosse ab, um sicherzustellen, dass alle verbliebenen Zivilisten die Stadt verlassen

Dave DeCamp

Ein am Mittwoch veröffentlichter Bericht der israelischen Zeitung Haaretz beschreibt die Situation in Beit Lahia, einer Stadt im nördlichen Gazastreifen nahe der israelischen Grenze, wo die israelischen Streitkräfte eine ethnische Säuberungskampagne durchführen.

Anfang Oktober hatte Israel Hunderttausende von Palästinensern, die im nördlichen Gazastreifen leben, aufgefordert, nach Süden zu gehen. Das israelische Militär konzentrierte seinen erneuten Angriff auf den Norden auf Beith Lahia und die benachbarten Orte Beit Hanoun und Jabalia, wo es eine vollständige Belagerung verhängte, um die Zivilbevölkerung auszuhungern.

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben 55.000 Palästinenser aus dem Flüchtlingslager Jabalia vertrieben und hat nicht die Absicht, sie zurückkehren zu lassen. Nach Angaben von Haaretz befinden sich nur noch einige tausend Zivilisten in Beit Lahia und Beit Hanoun.

„Es besteht nicht die Absicht, den Bewohnern des nördlichen Gazastreifens die Rückkehr in ihre Häuser zu gestatten“, erklärte der Sprecher der IDF, Brigadegeneral Itzik Cohen, am Dienstag gegenüber Reportern.

Die Reporter von Haaretz reisten nach Beit Lahia und al-Atatra, einem Viertel nordwestlich der Stadt, und beschrieben die Zerstörung, die sie sahen. „In [al-Atatra] und Beit Lahia gibt es kein einziges Haus, in das die Menschen zurückkehren und darin leben könnten. Die Gegend sieht aus, als wäre sie von einer Naturkatastrophe heimgesucht worden. In den Trümmern sind keine Zivilisten zu sehen“, heißt es in dem Bericht.

Um die verbliebenen Zivilisten zu vertreiben, feuert das israelische Militär nachts Artillerie auf Beit Lahia ab. „Diejenigen, die zurückkehren wollen, können dies nicht tun, weil die Armee sie daran hindert. Unterm Strich macht es keinen Unterschied, wie die IDF ihre Aktionen nennt. Die Armee hat mit der Säuberung des nördlichen Streifens begonnen, während sie sich darauf vorbereitet, das Gebiet für eine lange Zeit zu halten“, heißt es in dem Bericht.

Israelische Medien haben berichtet, dass das israelische Militär eine Version des „Generalsplans“ durchführt, ein von pensionierten IDF-Generälen ausgearbeitetes Konzept für ethnische Säuberungen. Der Plan sieht die vollständige Evakuierung aller palästinensischen Zivilisten aus dem nördlichen Gazastreifen bis unterhalb des Netzarim-Korridors vor, eines vom israelischen Militär kontrollierten Landstreifens. Der Plan sieht vor, dass Zivilisten, die das Gebiet nicht verlassen, wie Kämpfer behandelt und entweder durch militärische Maßnahmen oder durch Aushungern getötet werden.

Während das israelische Militär behauptet, dass es bei seiner Säuberungskampagne um die Beseitigung der Hamas geht, räumte der für Beit Lahia zuständige IDF-Kommandeur Oberst Yaniv Barot ein, dass man in dem Gebiet keine nennenswerte militante Infrastruktur gefunden habe. „Barot sagt, seine Aufgabe sei es, weiterhin terroristische Infrastrukturen und Hamas-Aktivisten aufzuspüren und zu beseitigen. Aber er sagt, dass bei der jüngsten Operation keine unterirdische Infrastruktur, schweres Kriegsgerät oder Waffenproduktionsstätten gefunden wurden“, heißt es in dem Bericht.

Dem Bericht von Haaretz zufolge beweisen die Aktivitäten vor Ort, dass das israelische Militär den nördlichen Gazastreifen durchschneidet, um möglicherweise den Weg für den Bau jüdischer Siedlungen zu ebnen – eine Idee, die von vielen israelischen Ministern und Mitgliedern der Knesset stark unterstützt wird.

Die Regierung Biden hat behauptet, sie sei gegen die Umsetzung des „Generalsplans“ und den Ausbau der Siedlungen, hat aber weiterhin Militärhilfe für die ethnische Säuberungskampagne geleistet.