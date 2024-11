Erzbischof Vigano: Einige Gedanken nach dem Wahlsieg von Donald J. Trump

Vor einigen Tagen, am Vorabend der amerikanischen Präsidentschaftswahlen, erreichte die Arroganz der politischen Kommentatoren in den Vereinigten Staaten und in allen Vasallenstaaten ungeahnte Höhen. Kamala Harris hatte bereits ihre eigene Siegesfeier organisiert und ihre üblichen Fürsprecher eingeladen. Sänger, Schauspieler, Philanthropen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Journalisten drohten sogar, die USA zu verlassen, sollte Donald J. Trump gewählt werden. Viele erwarten heute, dass sie ihre Versprechen wahr machen. Sogar Jorge Mario Bergoglio unternahm einen höflichen Versuch, die amerikanischen Katholiken zur Unterstützung von Harris zu bewegen, indem er die radikale Aktivistin Emma Bonino besuchte. Die Mainstream-Medien, die großen Investmentfonds gehören, unterstützten Harris schamlos und machten Trump lächerlich oder gar zum Verbrecher. Je unhöflicher und obszöner die Harris-Anhänger agierten, desto mehr Platz bekamen sie in Fernsehen und sozialen Medien.

Lastwagen voller bereits ausgefüllter Wahlzettel standen bereit, um Pennsylvania und andere Staaten zu erreichen, in denen die Stimmen Verstorbener und illegaler Einwanderer nicht ausreichten, um das Ergebnis zu beeinflussen. Jerome R. Corsi deckte Algorithmen auf, die in Wählerdatenbanken eingebettet waren, um falsche Wählerregistrierungen zu erstellen und Wahlbetrug zu ermöglichen. Dies verhinderte Millionen gefälschter Stimmen für Harris. Berichte zeigten, dass elektronische Geräte Fernzugriffe auf Stimmabgaben zuließen; sogar Passwörter wurden online geteilt.

Am Morgen des 5. November schien alles geklärt. Auf der einen Seite stand die Überheblichkeit der „Wachen und Fortschrittlichen“, auf der anderen Seite die Beklemmung derjenigen, die sich wie David gegen Goliath fühlten. Doch innerhalb weniger Stunden fiel das ganze Kartenhaus der mächtigen Wahlkampfmaschine in sich zusammen.

Das Globalistische Metaverse

Das Präsidentschaftswahlkampfgeschehen offenbarte den Stolz und die Arroganz der selbsternannten „Guten“. Ein Stolz, der sie taub und blind für die Bedürfnisse der Menschen machte, und eine Arroganz, die sie in ein surreales Metaversum der globalistischen Welt versetzte, unerreichbar für normale Bürger. Das Einzige, was Harris hätte tun müssen, wäre, diese Dystopie unumkehrbar zu machen und zur offiziellen Religion der USA zu erheben.

Bergoglio und die Jesuiten, angeführt von Thomas Reese und James Martin, warteten darauf und wiederholen im kirchlichen Bereich den Bruch zwischen Hierarchie und Gläubigen. Die „synodale Kirche“ ist so erpressbar wie die Kunden von Epstein. Dass das Wahlergebnis die Vertreter der „Tiefen Kirche“ empört, ist kaum verwunderlich. Diese Kräfte haben die Kirche jahrzehntelang unterwandert. Die Jesuiten und „ihr Papst“ könnten bald das gleiche Schicksal treffen, das sie anderen zugefügt haben.

„Yes, we can“ sagte Obama einst. Wir sahen es: Von pädo-satanistischen Skandalen über Klimaideologie bis zur Zerstörung der Landwirtschaft, von der Energiekrise bis zum Krieg. All dies geschah, indem Milliarden von den Bürgern auf Offshore-Konten flossen.

Abkopplung von der realen Welt

Diejenigen, die das Scheitern des globalistischen Metaversums überrascht, sind völlig abgekoppelt von der realen Welt, in der Menschen um ihren Lebensunterhalt kämpfen, Eltern ihre Kinder vor perversen Lehrern schützen, und Richter die Kinderrechte entziehen. Die Lebenshaltungskosten steigen, Produkte werden teurer, und Landwirte und Viehzüchter kämpfen ums Überleben, während sie unter drückenden Auflagen leiden.

Ein falscher Afroamerikaner, der als McDonald’s-Kellner posiert und gegen Homophobie und Benziner wettert, zeigt die abgehobene Arroganz der Elite, die sich von der Ausbeutung der Massen nährt. Diese Haltung findet sich in Kanada, Europa und Australien wieder. Ursula von der Leyen zitierte kürzlich den Club of Rome und forderte den Bevölkerungsrückgang zur „Rettung des Planeten“, eine Lüge zur Verfolgung der globalistischen Agenda.

Es zeigt sich, dass die drakonische Zensur seit der Pandemie jenen gesunden Instinkt weckt, der Menschen misstrauisch gegenüber einer realitätsfernen Erzählung macht.

Die Bedeutung dieses Sieges

Die Wahl zeigt nicht nur den unangefochtenen Sieg von Trump, sondern auch ein plebiszitäres Votum für eine Weltanschauung, die der globalistischen Dystopie entgegengesetzt ist und nur von einer Minderheit unterstützt wird.

Die Ergebnisse der Umfragen verdeutlichen die Entfremdung der linken politischen Klasse und den Mangel an Empathie, der Psychopathen kennzeichnet. Nur psychopathische Kriminelle und Satanisten können eine neomalthusianische Ideologie verfolgen, die die Ausrottung eines Teils der Menschheit fordert, die Natur zerstört und den Krieg schürt. Einige „konservative“ Intellektuelle fördern die Feindschaft mit Russland weiter, um ihre kriegstreiberischen Prophezeiungen zu schützen. Andere fördern ethnische Konflikte, die Bürgerkriege heraufbeschwören könnten. Nur Psychopathen reißen Kinder aus ihren Familien, um sie Pädophilen zu überlassen oder durch Lehrer mit perversen Absichten zu verderben.

Diese Ideologie durchdringt jeden Aspekt des Lebens, um Körper und Seele zu töten und die christliche Zivilisation auszulöschen. Genau dies tun sie, und viele lassen es zu, ohne zu protestieren.

Das Volk hat genug vom WOKISM

Dann kam der 5. November.

Was geschah? Das Volk hat es satt, Geisel einer subversiven Mafia zu sein. Die Menschen haben es satt, für ihre Ehrlichkeit verachtet, für ihren Glauben verspottet und für ihre Heimatliebe kriminalisiert zu werden.

Die globalistische Elite unterschätzte die Kraft jener Flamme, die den Menschen zum Guten beruft. Weil sie nicht lieben, sondern nur hassen können, ist ihr Hass gegen Gott und den Menschen letztlich fruchtlos.

Die Menschen, die für Trump gestimmt haben – eine Zahl, die die offiziellen Zahlen bei weitem übersteigt –, haben ihr Recht, Menschen zu bleiben, verteidigt. Sie lehnen die Hölle auf Erden ab, die der tiefe Staat schaffen möchte, und sie wollen das Böse nicht gutheißen.

Eine Nation unter Gott

Jeder hat erlebt, wie die Pläne der Neuen Weltordnung durch Vorsehung durchkreuzt wurden. Gott ist allmächtig und lenkt das Weltgeschehen. Jetzt liegt es an uns, aus der Vergangenheit zu lernen und achtsam zu bleiben. Die Elite wird sich neu formieren, um erneut anzugreifen, aber wir dürfen in dieser Zeit des Erwachens und der Rückeroberung der Nation nicht vergessen, dass der Kampf zwischen Gott und Satan, zwischen Licht und Dunkelheit, weitergeht. Gottes Hilfe ist uns gewiss, wenn wir seine Macht anerkennen und mit seinem Plan kooperieren. Dies ist der wahre „größte Reset“: alles in Christus zu vereinen – Instaurare omnia in Christo (Eph 1,10). Christus allein gehört die Herrschaft.

Die kommende Amtszeit kann die Geschichte der USA und der Menschheit ändern. Trumps Erfolg wird davon abhängen, wie entschlossen er gegen das Böse vorgeht und seine Mitarbeiter wählt. Er darf nicht vergessen, dass der Herr ihn bewahrt hat, und muss seine Macht für Frieden und Gerechtigkeit nutzen. Der Schutz des Lebens von der Empfängnis bis zum Tod muss prioritär sein.

Trump kann durch die Zusammenarbeit mit führenden Antiglobalisten wie Viktor Orbán und Robert Fico eine Allianz gegen die globale Agenda schaffen. Der Erfolg des „großen Resets“ wird davon abhängen, ob die Völker sich Gottes Willen anpassen. Unsere Gebete wurden erhört: Leben wir vorbildlich und bezeugen wir unseren Glauben.

Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse mit Gutem (Röm 12,21).

Carlo Maria Viganò, Erzbischof

Ehemaliger Apostolischer Nuntius in den Vereinigten Staaten von Amerika