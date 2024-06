Steffen Hebestreit, Sprecher der deutschen Regierung, sagte, sein Land sei gegen die Stationierung des NATO-Raketenabwehrsystems in der Ukraine.

Die deutsche Sichtweise entspricht der von Jens Stoltenberg, Generalsekretär des Bündnisses. In einem Interview mit The Economist sagte er: “Es ist an der Zeit, dass die Verbündeten darüber nachdenken, ob sie einige der Beschränkungen für den Einsatz von Waffen, die der Ukraine gegeben wurden, aufheben sollten (…) Gerade jetzt, wo in Charkow in der Nähe der Grenze viele Kämpfe stattfinden, ist es sehr schwierig, die Ukraine zu verteidigen, wenn sie nicht in der Lage ist, diese Waffen gegen legitime militärische Ziele auf russischem Territorium einzusetzen.”

Er sagte auch: “Wir haben nicht die Absicht, NATO-