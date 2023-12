Werden die USA eingreifen, um „Israel“ zu retten, bevor es zu spät ist?

Robert Inlakesh

Die Operation „Al-Aqsa-Flut“ hat die Nahostpolitik der US-Regierung unter Biden zum Einsturz gebracht, den Vorhang fallen lassen und das wahre Gesicht des westlichen Imperiums enthüllt. Es scheint jedoch, dass der palästinensische Widerstand noch etwas ganz anderes in Gang gesetzt hat, nämlich die Auflösung des zionistischen Staates als Ganzes. Wenn Washington sich nicht in vernünftigen Grenzen bewegt, könnte es sein Baby in Westasien verlieren.

Das zionistische Regime ruht auf einer Reihe von Säulen, von denen die vielleicht wichtigste die Idee der „Sicherheit“ für seine jüdischen Einwohner ist. Die Idee eines sicheren Ortes für das jüdische Volk, eines Ortes, der nur dem jüdischen Volk und niemandem sonst vorbehalten ist, ist eine der grundlegenden Motivationen für den Aufbau der zionistischen Bewegung überhaupt. Deswegen hat sich das zionistische Regime im Laufe der Jahre zu einem absoluten Militarismus entwickelt, die israelische Armee wird angebetet, und es herrscht eine Art blinder Glaube daran, dass sie „die moralischste Armee“ ist und die „Reinheit der Waffen“ praktiziert. Was die Beweise angeht, so können wir nach dem, was diese Armee seit dem 7. Oktober in Gaza getan hat, mit Sicherheit sagen, dass sie vielleicht die unmoralischste Armee der Welt ist, eine, die zum Schutz eines Apartheid-Siedlerregimes funktioniert.

Der von der Hamas angeführte Angriff am 7. Oktober brachte diesen Sicherheitspfeiler des zionistischen Regimes zum Einsturz. Er hat im Wesentlichen bewiesen, dass ein nichtstaatlicher Akteur, der seit 17 Jahren unter einer der schwersten militärischen Belagerungen stand, den gesamten südlichen Sektor der israelischen Armee systematisch ausschalten konnte. Für die Vereinigten Staaten, die Milliarden für die Aufrüstung und die Förderung des Images der Stärke ausgegeben haben und dabei immer auf der Seite des „Rechts Israels“ standen, sich selbst zu verteidigen, war es eine große Blamage, dass sich das zionistische Regime als unfähig erwiesen hatte, einen solchen Angriff zu verhindern. Für die sich normalisierenden arabischen Regime war die Operation „Al-Aqsa-Flut“ ein Weckruf: Washington hat nicht nur sein Projekt in Afghanistan nicht geschützt, sondern auch das Image seines wertvollsten Gutes innerhalb von fünf Stunden zerstört.

Für die Israelis hat der Angriff jedoch eine viel tiefere Bedeutung, denn er beweist etwas, das sie bisher nicht zu begreifen vermochten: Sie werden als Besatzer und Unterdrücker niemals sicher sein. Die israelischen Medien und die israelische Öffentlichkeit versuchen, den Anschlag auf drei Arten zu rechtfertigen: Erstens durch die Ausarbeitung einer Opfererzählung, in der sie sich einreden, dass sie von einem Ereignis getroffen wurden, das mit den Anschlägen vom 11. September 2001 oder vielleicht mit der Barbarei von Daesh verglichen werden kann. Dies führt zu der zweiten Rechtfertigung, dass die israelische Armee jetzt daran arbeitet, einen überwältigenden Sieg zu erringen, bei dem sie die Hamas zerschlagen und den gesamten palästinensischen Widerstand im Gazastreifen vollständig zerschlagen und ihre „Abschreckungsfähigkeit“ wiederherstellen wird. Drittens rechtfertigen sie die Geschehnisse, indem sie Schuldzuweisungen vornehmen und mit dem Finger auf denjenigen zeigen, der am anderen Ende des politischen Ganges steht.

Die oben genannten Erklärungsversuche der Israelis beruhen alle auf Mythologie und Fantasie. In Wirklichkeit waren das israelische Militär, der Geheimdienst und das politische Establishment für die Ereignisse vom 7. Oktober verantwortlich. Sie waren es, die es nicht verhinderten, die es nicht kommen sahen, die ihre Siedlungen nicht verteidigten und sogar das Feuer auf ihre eigenen Leute eröffneten. Es war das Apartheidregime, das 2,3 Millionen Menschen in ein Konzentrationslager namens Gaza sperrte und dann nur die Antwort lieferte, die belagerte Küstenenklave alle paar Jahre wahllos zu bombardieren. Das Regime, das den Siedlern bei jedem größeren Angriff auf Gaza versicherte, es werde die Hamas zerschlagen und den Raketenbeschuss stoppen, hat dies nicht getan und darüber gelogen, wen es tötete, worauf es zielte und wie stark es die militärischen Fähigkeiten des palästinensischen Widerstands tatsächlich beschädigte. Auf Schritt und Tritt unterstützte Washington die Handlungen und Entscheidungen des zionistischen Regimes. Als der Widerstand seine Offensivoperation startete, tat er dies, nachdem er den Israelis jahrelang mit Vergeltung für ihre Verbrechen gedroht hatte, doch sie ignorierten jeden eindeutigen Hinweis darauf, dass ihre fehlende Strategie ihnen um die Ohren fliegen würde.

Es ist unwahrscheinlich, dass die israelische Öffentlichkeit die Realität der Situation, mit der sie konfrontiert ist, in absehbarer Zeit richtig begreift, aber vielleicht tut dies die US-Regierung. Washington, London und Brüssel haben sich mit den Israelis verbündet, um ihren völkermörderischen Krieg gegen die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu unterstützen. Sie haben jede Lüge gebilligt, die präsentiert wurde, um das zionistische Regime als Opfer eines „terroristischen Angriffs“ darzustellen, gegen den es „das Recht hat, sich zu verteidigen“. Es ist jedoch mehr als deutlich geworden, dass das israelische Regime jetzt reine Rache an der Zivilbevölkerung von Gaza üben will und es nicht geschafft hat, dem palästinensischen Widerstand einen nennenswerten Schlag zu versetzen.

Aus dem Munde des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und seines Sicherheitsministers Yoav Gallant hören wir jeden zweiten Tag widersprüchliche Aussagen. Der Öffentlichkeit wurde gesagt, dass sich das Hauptquartier der Hamas im Al-Shifa-Krankenhaus befand und die USA mit den Berichten des israelischen Geheimdienstes über eine ähnliche Präsenz auf dem Krankenhausgelände übereinstimmten. Nachdem dort Massaker an der Zivilbevölkerung verübt wurden und das Gelände betreten wurde, konnte selbst die israelische Propaganda die Welt nicht von einer tatsächlichen Präsenz der Hamas überzeugen, geschweige denn von einer Kommando- und Kontrollzentrale. Nun erfahren wir, dass sich der eigentliche Stützpunkt der Hamas in Khan Younis im Süden des Gazastreifens befindet, was die Frage aufwirft, warum sich das zionistische Gebilde so sehr auf den nördlichen Teil des Gazastreifens konzentriert hat. Auch wenn das israelische Regime die Bewohner des Gazastreifens immer wieder auffordert, sich in den Süden zu begeben, werden sie auf dem Weg dorthin regelmäßig willkürlich ermordet, um dann im Süden weitere Massakern zu erleiden. Entweder kann das zionistische Regime seine Soldaten und ihre Lust, Bomben auf zivile Ziele in Gaza abzuwerfen, nicht kontrollieren, oder sie sabotieren ihren angeblichen Plan absichtlich selbst, weil die Bewohner des Nordens des belagerten Gebiets keinen Sinn darin sehen, die Befehle der Zionisten zu befolgen, weil sie wissen, dass sie überall getötet werden können und keine Zone sicher ist.

Auf Druck der USA erklärten sich die Israelis daraufhin bereit, über katarisch-ägyptische Vermittler einen vorübergehenden viertägigen Waffenstillstand und einen Gefangenenaustausch mit der Hamas zu akzeptieren. Dies war das erste Mal, dass eine von den Israelis unternommene Anstrengung ein von ihnen seit Beginn des Krieges gesetztes Ziel erreicht hätte, in diesem Fall die Freilassung ihrer Gefangenen. Die Hamas ist immer noch vor Ort und führt rund um die Uhr schwere Schläge gegen das israelische Militär aus. Allerdings werden wir uns im gegenwärtigen Krieg bald einem Punkt nähern, an dem es kein Zurück mehr gibt und an dem die USA die Möglichkeit haben, ihn zu beenden.

Die Aussicht auf einen regionalen Konflikt ist nicht mehr nur eine Möglichkeit, sondern bereits Realität. Regionale Widerstandsgruppen aus dem Irak, Syrien, Libanon und Jemen führen allesamt qualitative Operationen gegen israelische und US-amerikanische Ziele durch. Teil dieser Strategie ist es, US-Präsident Joe Biden unter Druck zu setzen, die israelische Aggression gegen den Gazastreifen zu beenden, und gleichzeitig den palästinensischen Widerstand in seinem Kampf gegen den Besatzer substanziell zu unterstützen. In Wirklichkeit wäre ein umfassender regionaler Konflikt für die Regierung der Vereinigten Staaten von großem Nachteil und würde unweigerlich die militärische Vernichtung des israelischen Regimes bedeuten. Wenn die derzeitige zionistische Führung, die ihre politische Karriere dadurch retten will, dass sie jeden möglichen Anschein eines Sieges erlangt, weitermachen darf, wird sich der Krieg zweifellos dramatisch verändern, um alles zu bekämpfen, was diese Führung versucht.

Wenn die israelische Regierung darauf brennt, den Gazastreifen vollständig ethnisch zu säubern, wird dies nicht nur den Widerstand in der Region in Mitleidenschaft ziehen, sondern es könnte auch die Beziehungen Jordaniens zu „Tel Aviv“ zum Einsturz bringen und Ägypten in eine Lage bringen, in der es ebenfalls handeln muss. Für die amerikanische Politik ist dies eine Katastrophe, die jahrzehntelanges politisches Manövrieren und Staatskunst zunichte macht. Um eine derartige Eskalation des Krieges zu vermeiden, muss die US-Regierung unter Biden schnell handeln und politische, humanitäre und sicherheitspolitische Schlussfolgerungen für ein umfassendes Waffenstillstandsabkommen vorlegen. Wenn dies nicht geschieht, ist es mit dem zionistischen Gebilde vorbei. Um ihr Baby [„Israel“] zu retten, müssen die USA akzeptieren, dass sie besiegt worden sind und dass die Tage von Benjamin Netanjahu gezählt sind. Sie müssen den Sturz Netanjahus und den Amtsantritt einer neuen Regierung erleichtern und gleichzeitig sicherstellen, dass dem palästinensischen Volk bedeutende Zugeständnisse gemacht werden. Der Krieg ist bereits von der Hamas gewonnen worden, und je schneller die imperialistischen Nationen dies akzeptieren, desto weniger Menschenleben werden zu beklagen sein.