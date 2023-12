Hat die Macht von Starlink Elon Musk in einen Tech-Oligarchen verwandelt?

Von Ilya Tsukanov

Elon Musks Starlink-Satelliten stehen im Mittelpunkt der Diskussionen über die beiden größten Sicherheitskrisen der Welt – den Konflikt zwischen Israel und Hamas im Gazastreifen und den Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland in der Ukraine. Welche Risiken birgt die Konzentration von so viel Macht in den Händen einer einzelnen Person? Sputnik geht der Frage nach.

Der israelische Kommunikationsminister Shlomo Karhi gab am Montag bekannt, dass eine vorläufige Vereinbarung mit SpaceX getroffen wurde, die den Betrieb der Starlink-Internetsatelliten des Unternehmens im Gazastreifen erlaubt.

„Als Ergebnis dieser bedeutenden Vereinbarung können Starlink-Satelliteneinheiten in Israel nur mit Genehmigung des israelischen Kommunikationsministeriums betrieben werden, einschließlich des Gazastreifens“ schrieb Karhi auf X, einem weiteren Musk-eigenen Technologieunternehmen.

Musk traf diese Woche zu Gesprächen mit hochrangigen israelischen Beamten, darunter Premierminister Benjamin Netanjahu und Staatspräsident Isaac Herzog, in Israel ein, angeblich um die Risiken des „zunehmenden Antisemitismus im Internet“ zu erörtern, weniger als zwei Wochen nachdem der Tech-Milliardär einen Beitrag unterstützt hatte, den Israels Verteidiger und legale Medien als „antisemitischen Beitrag“ bezeichneten.

Ende Oktober versprach Musk, international anerkannten Hilfsorganisationen, die im Gazastreifen arbeiten, einen Starlink-Internetzugang zur Verfügung zu stellen, nachdem die Internetverbindung des Streifens zur Außenwelt vom israelischen Militär gekappt worden war.

Das hat ihn in eine Fehde mit Tel Aviv verwickelt, wobei Karhi schwor, dass Israel „alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen würde, um Musks Bemühungen zu bekämpfen“, und behauptete, die Hamas würde Starlink-Terminals „für ihre terroristischen Aktivitäten“ nutzen und dass „Musk [sic] das weiß“.

Musk entgegnete, er sei „nicht so naiv“ und es würden „außergewöhnliche Maßnahmen“ ergriffen, um sicherzustellen, dass Starlink nur „aus rein humanitären Gründen“ genutzt werde, wobei sowohl die US-amerikanische als auch die israelische Regierung eine „Sicherheitsüberprüfung“ vornehmen würden, bevor SpaceX „auch nur ein einziges Terminal“ in Betrieb nehme.

Die am Montag bekannt gegebene vorläufige Vereinbarung scheint darauf hinzudeuten, dass der Streit zwischen Musk und der israelischen Regierung beigelegt wurde, wobei Karhi die Hoffnung äußerte, dass der Besuch des Milliardärs in Israel „als Sprungbrett für künftige Unternehmungen dienen wird“.

Vom Tech-Milliardär zum geopolitischen Vermittler

Musks Gerangel mit Tel Aviv inmitten der palästinensisch-israelischen Krise ist mindestens das zweite Mal in weniger als einem Jahr, dass die Starlink-Satellitenkonstellationen des Milliardärs zu einem politischen und sogar geostrategischen Druckmittel in einer großen Krise geworden sind.

In den Jahren 2022 und 2023 erfreute und empörte Musk zunächst westliche und ukrainische Beamte und Medien, indem er der ukrainischen Armee die kostenlose Nutzung von Starlink gestattete und dann SpaceX insgeheim anordnete, das Satellitennetzwerk nicht für Angriffe auf die Krim zu nutzen, da er befürchtete, den Stellvertreterkonflikt mit Russland zu einem ausgewachsenen Atomkrieg eskalieren zu lassen.

Musks Entscheidung löste einen heftigen Streit mit ukrainischen Beamten aus. Ein hochrangiger Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenski beschuldigte den Milliardär, „Böses zu tun“, weil er nicht zuließ, dass SpaceX-Anlagen bei Angriffen auf die Krim eingesetzt werden.

Musk reagierte mit einem Meme-Tweet, indem er sich über Präsident Zelensky lustig machte.

Elon Musk spottet in einem Tweet über die hoffnungslose Abhängigkeit des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky von amerikanischer Hilfe.

Foto: Twitter / @elonmusk

Um nicht von der Gunst des amerikanischen Geschäftsmannes abhängig zu sein, setzte Russland eine Reihe von Instrumenten zur funkelektronischen Kriegsführung ein, um Starlink zu bekämpfen, was Musk im vergangenen Oktober zu der Feststellung veranlasste, dass die Verteidigung der Satelliten gegen Cyberangriffe und Störsender „immer schwieriger wird“ und dass „Starlink trotz der Umleitung von Ressourcen immer noch sterben kann„.

Das US-Militär kündigte Anfang des Jahres an, dass es für SpaceXs Starlink in der Ukraine zahlen würde, nachdem Musk sich Berichten zufolge beschwert hatte, dass es für das Unternehmen zu kostspielig würde, es zu betreiben.

Neben dem Gazastreifen und der Ukraine ist Starlink ins Fadenkreuz der Skepsis von Beobachtern und Regierungen auf der ganzen Welt geraten, weil es möglicherweise in globale Konflikte verwickelt ist.

In Lateinamerika zum Beispiel ist der Satelliten-Internetdienst Berichten zufolge bei kriminellen Banden beliebt, die in abgelegenen Gebieten des Amazonas-Regenwaldes operieren. Im Iran haben die Behörden Bedenken über die Nutzung von Starlink durch prowestliche Demonstranten geäußert, die versuchen, die Regierung des Landes zu stürzen.

In Afrika haben Beobachter Bedenken geäußert, dass Starlink Verträge über die Bereitstellung von Internetzugängen für das US-amerikanische und das französische Militär abschließt und damit die Versuche des Westens unterstützt, an einer unipolaren Weltordnung festzuhalten, die von den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten dominiert wird.

Es sei daran erinnert, dass Musk trotz seiner Besonnenheit in Fragen wie dem Einsatz von Starlink auf der Krim nicht davor zurückschreckt, die unipolare Agenda des Westens voranzutreiben. Im Jahr 2020 antwortete Musk auf eine Person, die die Unterstützung eines Staatsstreichs in Bolivien durch die US-Regierung kritisierte. Bolivien ist reich an Lithium, das in den Batterien für die Elektroautos von Tesla verwendet wird, und witzelte, dass die USA „putschen würden, wen immer wir wollen!

Keine Frage von Gut oder Böse

Was auch immer Musks Beweggründe für die Stationierung von Starlink-Satelliten in globalen geopolitischen Brennpunkten sind, die Frage, die man sich stellen sollte, ist nicht, ob sie zum globalen Frieden und zur internationalen Sicherheit beitragen oder davon ablenken, sondern ob es akzeptabel ist, dass ein Einzelner mit einer Machtfülle auf dem Niveau eines Comic-Superschurken über den Zugang zu wichtigen Kommunikationstechnologien verfügt.

Die Mega-Konstellation von Starlink aus kleinen Satelliten in einer niedrigen Erdumlaufbahn umfasst inzwischen insgesamt etwa 5.500 Raumfahrzeuge, und ihre Zahl steigt weiter an. Das Büro der Vereinten Nationen für Weltraumfragen rechnete Anfang des Jahres vor, dass sich Ende Juni 2023 mehr als 11.300 Satelliten in der Erdumlaufbahn befinden werden. Das bedeutet, dass Musk, angeblich ein Privatmann, fast die Hälfte aller einsatzfähigen Satelliten auf der Erde kontrolliert.

Einerseits können Amerikas globale Gegner, die eine gerechte, multipolare Welt aufbauen wollen, dem Schicksal danken, dass SpaceX Musk gehört und nicht einem neokonservativen oder neoliberalen Ideologen wie George Soros, der eine solche technologische Macht zweifellos nutzen würde, um Washington mit Hilfe von Soft-Power-Instrumenten, farbigen Revolutionsputschen und Tomahawk-Marschflugkörpern bei der „Verbreitung der Demokratie“ zu helfen. Andererseits muss man sich immer vor Augen halten, dass Musks Loyalität den Vereinigten Staaten (und ihrem militärisch-industriellen Komplex) gilt, und jedes Land, das seine Souveränität bewahren will, muss sich auf seine eigenen technologischen Fähigkeiten verlassen, um den Vorzügen von SpaceX etwas entgegenzusetzen, nicht auf den guten Willen des Milliardärs.

SpaceX’s SpaceJunk

Die versuchte Privatisierung und Monopolisierung des Weltraums ist auch nicht das einzige Problem, das durch Musks Ambitionen entsteht. Seit Jahren äußern Astronomen ihre Besorgnis über die Bedrohung, die SpaceX‘ Mega-Satellitenkonstellationen für astronomische Beobachtungen auf der Erde darstellen. Sie weisen zum Beispiel darauf hin, dass die Satelliten das Aufspüren potenziell tödlicher Asteroiden im Weltraum erheblich erschweren und die Erdumlaufbahn mit Weltraumschrott überladen könnten.

Starlink stellt auch für andere Raumfahrzeuge eine Gefahr dar. Eine kürzlich durchgeführte Analyse ergab, dass die Satelliten des Unternehmens allein zwischen Dezember 2022 und Mai 2023 mehr als 25.000 Kollisionsvermeidungsmanöver durchführen mussten, und es wird erwartet, dass sich das Problem exponentiell verschärfen wird, da die Zahl der vom Menschen geschaffenen Objekte im Weltraum weiter zunimmt.

„Im Moment verdoppelt sich die Zahl der Manöver alle sechs Monate“, erklärte Hugh Lewis, Professor für Raumfahrttechnik an der Universität Southampton in Großbritannien, im Juli gegenüber Space.com. „In nur zwei Jahren hat sich die Zahl der Manöver verzehnfacht, und wenn man das hochrechnet, werden es in den nächsten sechs Monaten 50.000 sein, im nächsten 100.000, dann 200.000 und so weiter“ warnte er.

Als ob das nicht schon genug wäre, haben Wissenschaftler in jüngster Vergangenheit noch ein weiteres Problem im Zusammenhang mit Musks Satelliten entdeckt: das Polarlicht, das von den Raketen erzeugt wird, die sie in die Umlaufbahn schießen, soll ein verräterisches Zeichen dafür sein, dass ein Loch in die Ionosphäre gerissen wird, die oberste Schicht der Erdatmosphäre, deren Existenz für das Leben auf diesem Planeten entscheidend ist.

Erschwerend kommt hinzu, dass das Technologie- und Geschäftsmodell von Starlink, bei dem eine große Anzahl kleiner, preiswerter Satelliten eingesetzt wird, um Kunden mit Internet zu versorgen, eine Reihe von Nachahmern hervorgebracht hat. So hat das britische Unternehmen Eutelsat OneWeb bereits mehr als 500 Satelliten im erdnahen Orbit platziert, und das Unternehmen Kuiper Systems, das Jeff Bezos gehört, plant den Start von mehr als 3.200 Satelliten, die auf 98 verschiedenen Bahnebenen arbeiten. Dies wird die oben beschriebenen Probleme unweigerlich noch verschärfen.

Symptom eines umfassenderen Problems

Die potenziell fantastische, an einen Comic-Bösewicht erinnernde Macht, die Musk durch Starlink erlangt, und die potenzielle Bedrohung durch SpaceX für die Zukunft der Erforschung der Sterne durch die Menschheit sind Anzeichen für ein umfassenderes Problem – die Privatisierung des Weltraums – ein Problem, vor dem viele Science-Fiction-Autoren schon zu Beginn des Weltraumzeitalters gewarnt haben.

Da die Regierungen in den Vereinigten Staaten und Europa die Kontrolle über weltraumgestützte Aktivitäten an private Unternehmen wie SpaceX von Musk, Blue Origin von Bezos und Virgin Galactic von Branson abgeben, droht die Zukunft der menschlichen Weltraumaktivitäten weniger wie Stanley Kubricks Science-Fiction-Epos 2001: Odyssee im Weltraum auszusehen, sondern eher wie Paul Verhoevens dystopischer Thriller Total Recall, in dem der Verdrängungswettbewerb und nicht die durch internationale Verträge geregelte Zusammenarbeit zwischen Nationen die akzeptablen Kontaktregeln bestimmt.

Aber vielleicht sollte dieser Ansatz nicht überraschen, wenn man bedenkt, dass sogar einige Nationen, insbesondere die Vereinigten Staaten, die von Ländern wie Russland und China vorgeschlagenen Modelle für die Zusammenarbeit im Weltraum abgelehnt haben, um ihre eigene schwindende globale Hegemonie zu bewahren, unter anderem durch die Ablehnung von Verträgen, die die Militarisierung des Weltraums verhindern sollen.