Ist das Metaverse des WEF nur ein “Durchsetzungsregime” für Impfungen?

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Ein neuer WEF-Bericht, der die “zentrale Rolle” hervorhebt, die die “digitale Identität” einer Person im Metaversum spielen soll, enthüllt, dass die Vision der globalen Eliten für das Metaversum in Wirklichkeit nur eine Gelegenheit ist, “riesige Mengen von Menschen zu kontrollieren”, so die Kritiker.

Während die Vereinten Nationen, das Weltwirtschaftsforum (WEF), die Europäische Union, die Weltbank und die Bill & Melinda Gates Foundation auf eine globale digitale ID drängen, hebt ein neuer WEF-Bericht die “zentrale Rolle” hervor, die die “digitale Identität” einer Person im Metaverse spielen soll.

Der WEF-Bericht “Metaverse Identity: Defining the Self in a Blended Reality”, der letzten Monat veröffentlicht und in Zusammenarbeit mit Accenture, einem multinationalen Internet-Technologieunternehmen, verfasst wurde, heißt es:

“Das Metaversum, das sich anschickt, das Internet neu zu definieren, verschränkt das Digitale mit dem Physischen und unterstreicht die zentrale Rolle der ‘Identität’ bei der Gestaltung immersiver, menschenzentrierter Erfahrungen”.

Im Vorwort des vollständigen WEF-Berichts heißt es: “Das Metaversum wird die digitale Welt mit der physischen Welt verschmelzen und die Art und Weise verändern, wie Menschen mit Informationen, anderen Menschen und ihrer Umgebung interagieren”, und die digitale Identität wird “ein Eckpfeiler der Identität im Metaversum” sein.

Der WEF-Bericht vom März folgt auf den Bericht der RAND Corporation und des U.K. Defence Science and Technology Laboratory vom letzten Monat, in dem es heißt, dass “zukünftige Metaversen einen solchen Entwicklungsstand erreichen können, dass sie fast wie neue Länder funktionieren werden”.

Der RAND-Bericht sagt voraus, dass das Ökosystem des Internet of Bodies, in dem Menschen und Maschinen im Wesentlichen miteinander verschmelzen, irgendwann zwischen 2035 und 2050 zur Entwicklung des “Internet of Brains” führen könnte.

Eine Gelegenheit, “riesige Mengen von Menschen zu kontrollieren”

Experten, die mit The Defender sprachen, warnten, dass hinter der erklärten Sorge des WEF um die Sicherheit der digitalen Identität des Einzelnen im Metaversum große finanzielle Interessen stehen – und neue, in die Privatsphäre eingreifende digitale Werkzeuge.

Seamus Bruner, Autor des Buches “Controligarchs: Exposing the Billionaire Class, their Secret Deals, and the Globalist Plot to Dominate Your Life” (Controligarchs: Die Entlarvung der Milliardärsklasse, ihrer geheimen Deals und des globalistischen Plans, Ihr Leben zu beherrschen) und Forschungsdirektor am Government Accountability Institute, erklärte gegenüber The Defender, dass es zum Verständnis der Interessen, die hinter dem Metaverse-Bericht des WEF stehen, unerlässlich ist, dem Geld zu folgen.

“Die erste und offensichtlichste Antwort ist: Geld”, sagte Bruner. “Finanzinstitute wie JPMorgan und Bank of America glauben, dass das Metaverse ein Potenzial von mehreren Billionen Dollar hat. Goldman Sachs prognostizierte, dass das Metaverse eine Chance von 8 Billionen Dollar sein könnte.”

Einem Bericht der Bankless Times vom Dezember 2023 zufolge werden bis 2026 fast 30 % der Online-Nutzer das Metaverse “für Arbeit, Einkauf, Bildung oder Unterhaltung” nutzen, während “der globale Markt für virtuelle Realität mit einer jährlichen Wachstumsrate von 31,8 % wächst.”

“Wenn Menschen an das Metaverse denken, denken sie oft an virtuelle Realität, aber das ist nur ein Teil davon”, sagte Bruner. “Der Unterschied zwischen AR und VR besteht jedoch darin, dass die AR-Headsets die physische Welt um einen herum sehen, was für die Nutzer Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes aufwirft.”

“Sie haben Kameras, die sehen, was Sie sehen, und Mikrofone, die hören, was Sie hören und sagen. Wohin werden diese Daten gehen?” sagte Bruner.

Tim Hinchliffe, der Herausgeber von The Sociable, sagte gegenüber The Defender: “Wer braucht Gesichtserkennung, Geolokalisierung oder Kontaktverfolgung, wenn jede Regierung oder jedes Unternehmen buchstäblich in Echtzeit sehen kann, was Sie tun und wohin Sie gehen?”

Michael Rectenwald, Ph.D., Autor von “Google Archipelago: Der digitale Gulag und die Simulation von Freiheit”, sagte dem Defender:

“Das Konzept ist im Grunde materialistisch und mechanistisch, die Markenzeichen des Social Engineering. Es stellt die Welt so dar, als bestünde sie aus nichts anderem als manipulierbarer Materie oder vielmehr aus digitalen Medien, die Materie imitieren. “Sie suggeriert, dass Menschen auf ein materielles Substrat reduziert werden können und dazu gebracht werden können, eine technologische Reproduktion anstelle der Realität zu akzeptieren. Außerdem wird davon ausgegangen, dass diejenigen, die dieses Simulakrum bewohnen, mit technokratischen Mitteln kontrolliert werden können.”

Rectenwald sagte, dass diese “materialistische, mechanistische, techno-deterministische und reduktionistische Weltsicht mit der transhumanistischen Überzeugung übereinstimmt, dass die Menschen selbst bald von einer neuen transhumanen Spezies oder Menschlichkeit-plus (h+) abgelöst werden – vielleicht ein genetisch und durch KI verbesserter Cyborg, der den normalen Menschen übertrifft und letzteren praktisch obsolet macht.”

Bruner sagte, der “tiefere und heimtückischere Grund”, warum das WEF und seine Partner von virtuellen Realitäten wie dem Metaversum besessen sind, sei die Möglichkeit, “eine große Anzahl von Menschen zu kontrollieren – entweder als Beschwichtigungsinstrument wie bei ‘Brot und Spiele’ oder sogar als Gehirnwäsche- und Propagandawerkzeug.”

Ein “Durchsetzungsregime” für Impfungen?

Das Metaversum ist ein wesentlicher Bestandteil des “Great Reset”, so Hinchliffe und andere.

Als der Gründer des WEF, Klaus Schwab, im Jahr 2020 offiziell den “Great Reset” einleitete, sagte er, dass die vierte industrielle Revolution zur Verschmelzung unserer physischen, digitalen und biologischen Identitäten führen wird”, so Hinchliffe.

“Wenn man den Great Reset und die Vierte Industrielle Revolution kombiniert, erhält man Transhumanismus und das Metaverse – die Verschmelzung von Mensch und Technologie in virtuellen und erweiterten Räumen, die individuelle und nationale Identitäten auflösen”, sagte er.

Laut Rectenwald “könnte das Metaversum zu einem Mittel werden, um die Verarmung in der realen Welt zu kompensieren und davon abzulenken, die durch die Einführung des Great Reset entstanden ist, und gleichzeitig als Durchsetzungsregime für Dinge wie Impfungen zu dienen”.

Auf der Jahrestagung des WEF im Januar wurde die digitale ID als Mittel zur Verfolgung der Ungeimpften vorgeschlagen.

“Dank der geringeren Befriedigung in der ‘realen Welt’ aufgrund des Great Reset könnte das Metaversum der nicht-virtuellen Realität vorgezogen werden”, so Rectenwald. “Und da es von denselben Eliten regiert wird, die auch die physische Welt regieren, werden die Einschränkungen und Bedrohungen, die von den Behörden in der physischen Welt auferlegt werden, im Metaversum doppelt so groß sein.”

“Wenn Sie ein nicht gewählter Globalist beim WEF sind oder ein großes Unternehmen, dann wird die Vorstellung, über Länder zu herrschen, die nur im Cyberspace existieren, sehr verlockend”, sagte Hinchliffe. “Man kann alle Regeln erfinden und regieren, ohne jemals eine Wahl abhalten zu müssen”, fügte er hinzu und bezog sich dabei auf den Bericht der RAND Corporation.

Catherine Austin Fitts, Gründerin und Herausgeberin des Solari-Reports und ehemalige stellvertretende US-Ministerin für Wohnungsbau und Stadtentwicklung, sagte gegenüber The Defender: “Eines der Ziele des WEF ist es, den Reset der Zentralbanker … in der breiten Öffentlichkeit zu vermarkten”.

“Die Förderung des Metaversums ist Teil der Verwendung von Online-Unterhaltung – wie Videospiele und Multimedia – in Kombination mit Gedankenkontrolle – Unterhaltung und unterschwelliger Programmierung – um den Teil der Bevölkerung abzulenken und zu manipulieren, der eingefangen werden kann, um der realen Welt zu entkommen, was Teil der Senkung der Kognition und des IQs ist”, fügte Fitts hinzu.

Für Bruner besteht das Endspiel für die Befürworter des Metaversums darin, “alles wieder besser zu machen”, indem “alles mit Technologien der Vierten Industriellen Revolution wie digitalen IDs, digitalen Währungen, künstlicher Intelligenz und virtuellen Realitäten wie dem Metaversum digitalisiert wird.”

“Schwab hat gesagt, dass jedes dieser Konzepte zu einer Verschmelzung unserer physischen, digitalen und biologischen Identitäten führen wird”, so Bruner.

Der Ausstieg könnte “die soziale Mobilität in der physischen Welt negativ beeinflussen”.

Im WEF-Bericht heißt es: “Da das Metaversum eine Erweiterung und Weiterentwicklung des heutigen Internets ist, kann man davon ausgehen, dass jeder, der heute online ist, eine Metaversum-Identität haben kann. … Digitale Entitäten werden ein ermöglichender Aspekt der Metaverse-Identität sein und digitale Interaktionen erleichtern und erweitern.”

In dem Bericht heißt es, dass die Metaverse-Identität “Darstellungen” der “persönlichen, sozialen und Rollen-Identität” durch “Avatare, Pseudonyme oder andere digitale Ausdrücke”, Daten, die “das komplizierte Netz von Wissen über Einzelpersonen erfassen, das von Metaverse-unterstützender Hardware und Software erzeugt wird”, und traditionelle Formen der Identifizierung umfasst.

Zusammen bilden diese Daten “digitale Krümel, die sich zu einer Metaverse-Identität zusammenfügen”, so der Bericht weiter.

Über die digitale ID hinaus umfasst die “Metaverse-Identität Datenpunkte”, heißt es in dem Bericht, die auch “in die Feinheiten des Verhaltens, der Handlungen und der Entscheidungen einer Person hineinreichen”.

In dem Bericht wird ein Beispiel für solche “Feinheiten” genannt:

“Die Art und Weise, wie eine Person spricht – zum Beispiel mit einzigartigem Tonfall oder kulturellen Redewendungen – kann Einblicke in ihren Hintergrund und ihre Erziehung geben. Auch die ausgeprägten Bewegungen einer Person, sei es die Geschmeidigkeit ihres Tanzes oder die Präzision ihrer Basketballwürfe, erzählen von ihren Erfahrungen und Leidenschaften. Zusammengenommen können diese Attribute zu Einsichten und abgeleiteten Daten führen.”

Das Metaverse “ermöglicht eine dynamische Verifizierung durch in Echtzeit abgeleitete Daten”. So können beispielsweise die Verhaltensweisen einer Person, gepaart mit Gesichtsscans, als fortlaufende Altersschätzung oder “Verhaltensnachweise” verwendet werden, wodurch die Verifizierung zu einem fortlaufenden Authentifizierungsprozess auf der Grundlage des individuellen Nutzerverhaltens wird.

Die “Metaverse-Identität” wiederum “verbindet und verankert eine Person mit der physischen und virtuellen Welt”, heißt es in dem Bericht, der hinzufügt, dass dies “von zentraler Bedeutung für die Zukunft der gemischten Welt” ist.

Mögliche Anwendungen dieser metaversen Identitäten reichen von “Modeanproben” bis hin zur “Gesundheitsüberwachung … durch Eingabe der täglichen Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten einer Person in die simulierte Umgebung des Doppelgängers”.

Der Bericht räumt ein, dass es Menschen geben wird, “die aus freien Stücken oder aufgrund der Umstände außerhalb der formalen Grenzen der Identifizierung bleiben” – d. h. sich bewusst gegen eine Teilnahme am Metaverse entscheiden – und dass dies “angesichts der Abhängigkeit der Wirtschaft von digitalen Plattformen die soziale Mobilität in der physischen Welt negativ beeinflussen könnte.”

Wenn sie zusammen implementiert werden, werden digitale Währung und digitale ID “ein globales, interoperables System schaffen, das es den mit dem WEF verbündeten Zentralbanken ermöglicht, zu verfolgen, nachzuverfolgen, zu überwachen und letztendlich zu kontrollieren, wie die Menschen ihr Geld ausgeben und somit ihr Leben leben”, so Bruner.

Laut Rectenwald sind das WEF und seine Unternehmenspartner daran interessiert, “das Metaversum zu entwickeln und zu fördern, insbesondere um Metaversum-Identitäten zu schaffen”, die es ermöglichen, die gesamte Internetnutzung in einer Datenbank zu erfassen, “die mit den einzelnen Benutzern verbunden ist”.

Er fügte hinzu:

“Auf diese Weise werden alle Internetaktivitäten der Nutzer zu einem Teil ihrer digitalen Identität, die dann verwendet wird, um ihre Online-Aktivitäten mit allen anderen Aktivitäten zu verknüpfen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ihre Bankgeschäfte, Einstellungen, Überzeugungen, Politik und sogar ihre Einhaltung verschiedener “Gesundheitsmaßnahmen”, die gerade eingeführt werden.”

Hinchliffe sagte voraus, dass “irgendeine Form von digitaler ID notwendig sein wird, um Zugang zum Metaverse zu erhalten und digitale Zahlungen zu tätigen”, was mit der Idee des digitalen Geldes durch die Einführung digitaler Zentralbankwährungen (CBDCs) zusammenhängt.

Hinchliffe zitierte einen Bericht der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich aus dem Jahr 2021, in dem es heißt: “Die Identifizierung auf einer bestimmten Ebene ist … von zentraler Bedeutung für die Gestaltung von CBDCs. Dies erfordert eine CBDC, die auf einem Konto basiert und letztlich an eine digitale Identität gebunden ist.”

“Internet der Gehirne” könnte Gehirne bis 2050 mit Online-Datennetzwerken” verbinden

Laut dem Bericht der RAND Corporation-U.K. Defence wird das Metaversum zur Schaffung einer “stärker vernetzten globalen Gesellschaft führen, die über die virtuelle Realität entsteht”.

Es könnte auch nicht nur ein, sondern mehrere Metaversen geben, die “fast wie neue Länder funktionieren … die eher im Cyberspace als an physischen Orten existieren, aber komplexe wirtschaftliche und politische Systeme haben, die mit der physischen Welt interagieren”.

Dies “könnte die Bedeutung nationaler und individueller Identitäten verringern und die Art und Weise verändern, wie Gesellschaften ihre kulturellen Identitäten definieren und gestalten”, so RAND.

“Wenn man nicht physisch in ein Land eindringen kann, um eine Neue Weltordnung oder eine Eine-Welt-Regierung zu errichten, warum dann nicht eine digitale schaffen, die nationale und individuelle Identitäten” reduziert und dann eine Cyber-Regierung aus nicht gewählten Technokraten installiert? sagte Hinchliffe.

RAND schlug auch vor, dass das Metaverse eine Technologie beinhalten könnte, die es den Nutzern ermöglicht, die von ihnen aufgestellten Regeln darüber zu speichern und durchzusetzen, was in ihr Bewusstsein gelangen darf, was ihre Zeit in Anspruch nimmt und welche Informationen über ihre Aktivitäten weitergegeben werden.

Die sich verändernden Beziehungen zwischen den einzelnen Endnutzern und denjenigen, die virtuelle Umgebungen kontrollieren, haben einige zu der Behauptung veranlasst, dass “unser Gefühl von physischer Identität, Zeit und Handlungsfähigkeit völlig neuen Paradigmen unterworfen sein wird, bei denen die Tore zu diesen Erfahrungen von anderen Interessen als denen der Bürger kontrolliert werden könnten”, heißt es in dem Bericht.

Dies könnte zu einem “Internet der Körper” führen, das letztlich auch zu einem “Internet der Gehirne” führen könnte, d. h. zu menschlichen Gehirnen, die mit dem Internet verbunden sind, um die direkte Kommunikation von Gehirn zu Gehirn zu erleichtern und den Zugang zu Online-Datennetzwerken zu ermöglichen, was dem Bericht zufolge zum “potenziellen Aufkommen des ‘Transhumanismus’ innerhalb des Zeitrahmens von 2050” führen könnte.

Dem Bericht zufolge könnten diejenigen, die sich gegen ein solches System entscheiden, ausgegrenzt werden:

“Angesichts der direkten Einbettung der Technologie in die kognitiven, physischen und psychologischen Funktionen des Menschen kann ein erhebliches Maß an menschlicher Augmentation “die Vorstellungen von Identität und von dem, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, verwischen”, wodurch neue normative Sichtweisen auf das Menschsein eingeführt werden und eine neue Stigmatisierung derjenigen entsteht, die diesen Normen nicht entsprechen.”

Darüber hinaus “können Manipulationen, die in einem digitalen Umfeld erlebt werden, das physische oder ‘reale’ Verhalten einer Person beeinflussen und möglicherweise etablierte soziokulturelle Institutionen wie demokratische politische Systeme in Frage stellen”, so der Bericht weiter.

Fitts wies diese Visionen zurück. “Meiner Ansicht nach sind die Metaversen-Hypes die Marketingabteilung dessen, was ich die ‘große Vergiftung’ nenne. Am besten ist es, sie zu ignorieren und den Kindern beizubringen, wie schön es ist, gesund zu sein und echten Wohlstand aufzubauen”, sagte sie.

“Es gibt vielleicht keine bessere Beschreibung des Metaversums als ein schmerzloses transhumanistisches Konzentrationslager, wie es Aldous Huxley vor fast sechs Jahrzehnten vorausgesagt hat”, so Bruner.