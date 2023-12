Erste selbstverstärkende mRNA“-Covid-Spritze ohne Sicherheitsdaten wird auf den Markt gebracht

Japan hat die erste selbstverstärkende mRNA“-Impfung gegen Coronaviren (Covid) zugelassen, obwohl keine Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit vorliegen.

„Ein Ausschuss des japanischen Gesundheitsministeriums hat erklärt, dass ein von Daiichi Sankyo entwickelter Impfstoff gegen Coronaviren für Impfungen in Japan verwendet werden kann“, berichtet NHK World.

„Es wäre der erste in Japan hergestellte Covid-Impfstoff, der für den praktischen Einsatz zur Verfügung steht.“

Leider enthält der Artikel keine Angaben über die Wirksamkeit, die die Experten offenbar bestätigt haben.

Obwohl die Pandemie vorbei ist, bemühen sich die großen Pharmakonzerne, neue Covidien-Impfstoffe für die Öffentlichkeit zu entwickeln.

Die Pharmaunternehmen arbeiten an einer neuen Art von RNA-Impfstoff, der selbstverstärkende RNA (saRNA) enthält, eine wirksamere Form der mRNA, die in den Covid-Impfstoffen enthalten ist.

Berichten zufolge haben mehrere Impfstoffhersteller die neuen saRNA-Impfstoffe entwickelt, die die Zulassungshürden wahrscheinlich im Eiltempo nehmen werden.

Aus Epoch Times:

Mit der saRNA-Technologie wurden bereits zahlreiche präklinische und klinische Studien durchgeführt.

Ein Bericht, der 2023 in der Zeitschrift Pathogens veröffentlicht wurde, lobt saRNA-Impfstoffe als „verbesserte mRNA-Impfstoffe“.

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse von saRNA-Studien aus fünf Jahren wurde in der Zeitschrift Vaccines veröffentlicht.

Sobald die erforderlichen klinischen Studien abgeschlossen sind, können diese neuen Impfstoffe zugelassen werden.

Es ist davon auszugehen, dass dieser Prozess ähnlich schnell ablaufen wird wie bei den COVID-19-Impfstoffen.

Das Zulassungsverfahren wird einfacher sein, da argumentiert werden kann, dass die Technologie (modRNA in Lipid-Nanopartikeln) bereits zugelassen ist und sich nur die modRNA-Sequenz unterscheidet.

Diese neuen saRNA-Impfstoffe könnten also jederzeit einer ahnungslosen Öffentlichkeit injiziert werden“, schreibt die Epoch Times.

Während BioNTech Experimente mit saRNA (BNT162c2) durchführte, sich aber schließlich auf modRNA (BNT162b2) konzentrierte, war Arcturus Therapeutics das erste Unternehmen, das (im Jahr 2022) bekannt gab, dass sein COVID-19 saRNA-Impfstoffkandidat ARCT-154 – der derzeit am weitesten fortgeschrittene saRNA-Impfstoff in Studien – den primären Wirksamkeitsendpunkt in einer Phase-3-Studie erreicht hatte.

In der Studie von Arcturus Therapeutics erhielten die Teilnehmer zwei Dosen mit jeweils 5 Mikrogramm saRNA.

„Das ist deutlich weniger als die von Pfizer-BioNTech (30 Mikrogramm/Spritze) und Moderna (100 Mikrogramm/Spritze) verwendeten modRNA-Konzentrationen“.

saRNA stellt eine „politische Lösung“ für das Problem der mRNA-Impfstoffe dar, da nur eine winzige Menge der Substanz benötigt wird, um nach der Injektion von den menschlichen Zellen reproduziert zu werden.

Aber genau diese „politische Lösung“ ist auch der Grund, warum saRNA-Impfstoffe nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollten.

Im Vergleich zu modRNA führt eine geringe Menge an saRNA zu einer erhöhten Menge an produziertem Antigen“, so die Epoch Times.

Die ‚Dosis‘ des viralen Antigens, das von aktuellen und zukünftigen RNA-basierten Impfstoffen produziert wird, wird von Individuum zu Individuum stark variieren, abhängig vom Zelltyp, der das gewünschte Antigen produziert, der genetischen Prädisposition, der Krankengeschichte und anderen Faktoren.

Allein diese Tatsache sollte die Verwendung von RNA-basierten Injektionen als Impfstoffe für gesunde Menschen verbieten.

Noch beunruhigender ist die Tatsache, dass die Covid-Spritze von Pfizer, die der Öffentlichkeit verabreicht wurde, eine andere Zusammensetzung hatte als die Covid-Spritze, die in der klinischen Studie verwendet wurde.

Dies ist auf den Herstellungsprozess zurückzuführen, mit dem der Impfstoff für die breite Anwendung vorbereitet wurde.

„Das bedeutet, dass Personen, die ihr Einverständnis zur Impfung gegeben haben, eine andere Substanz injiziert bekommen haben, als die, die von den Zulassungsbehörden zugelassen wurde und der sie zugestimmt haben“, schreibt Steger.

Mit anderen Worten: Die Version dieser neuen saRNA-Injektion, die in der klinischen Entwicklungsphase getestet wurde, wird wahrscheinlich nicht die gleiche sein, wenn sie schließlich an die Öffentlichkeit abgegeben wird.