Biometrie und KI bieten eine Mischung aus Fragen und Antworten für Polizei und Betrugsbekämpfung

Fortschritte in der Biometrie für Strafverfolgung und Betrugsbekämpfung gehören zu den meistgelesenen Artikeln der Woche auf Biometric Update.

Clearview AI hat einen weiteren Meilenstein in Bezug auf seine Datenbank mit Bildern aus dem Internet erreicht. Die irische Polizei wird voraussichtlich ein neues Tool erhalten. Eine Präsentation von Nuance vor dem EAB beschäftigte sich mit der Anwendung von Stimmbiometrie zur Bekämpfung von Betrug und den Herausforderungen durch generative KI. Ferner sorgte auch der Einstieg von Amazon in die Zugangskontrolle für Unternehmen für Aufmerksamkeit bei den Lesern.

Die wichtigsten Biometrie-News der Woche

Die Schweiz hat die gesetzliche Grundlage für eine nationale digitale ID verabschiedet, die vom Staat und nicht vom Privatsektor bereitgestellt werden soll, und hat der Öffentlichkeit versichert, dass der Datenschutz Vorrang haben wird. Ferner wird die geplante kostenlose und freiwillige ID den SSI-Prinzipien folgen. Die Regierung hat etwas mehr als 200 Millionen Dollar für die Einführung des digitalen Personalausweises vorgesehen und hofft, 2026 mit der Ausgabe beginnen zu können.

Die Ausschreibung für den Auftrag zum Aufbau der Plattform für Australiens digitalen Personalausweis ist auf fünf bis zehn Anbieter beschränkt, die von der Wettbewerbsbehörde ausgewählt werden. Die Anbieter sind bisher nicht bekannt, werden aber in der Ausschreibung als erfahrene Anbieter genannt. Die Ausschreibung läuft bis zum 13. Dezember.

Auch in Australien hat die offizielle Opposition einen Gesetzesentwurf zur Altersverifikation eingebracht, der den Start eines Pilotprojekts zur biometrischen Altersverifikation beschleunigen würde, um Kinder vor Pornografie und einer Reihe anderer Online-Probleme zu schützen. Die Regierung hat angekündigt, dass sie erwägen wird, Maßnahmen zur Altersüberprüfung in das geplante Gesetz zur Online-Sicherheit aufzunehmen.

Die biometrische Gesichtsdatenbank von Clearview AI ist auf 40 Milliarden Bilder aus dem öffentlichen Internet angewachsen und hat gleichzeitig die Speicherkosten gesenkt, erklärt CEO Hoan Ton-That in einem Interview mit Biometric Update. Mehr Bilder bedeuten mehr Trainingsdaten und mehr erfolgreiche Treffer, und die Bilder, die der Datenbank hinzugefügt werden, stammen größtenteils aus denselben Quellen, wobei der Schwerpunkt zunehmend auf osteuropäischen Websites liegt.

Die gewalttätigen Ausschreitungen in Dublin, Irland, bei denen drei Kinder schwer verletzt und 34 Personen verhaftet wurden, haben die politische Dringlichkeit erhöht, der Polizei den Einsatz von Gesichtserkennung gesetzlich zu erlauben. In Erwartung der Verabschiedung eines entsprechenden Gesetzes werden derzeit riesige Mengen an Überwachungsmaterial manuell durchsucht.

Künstliche Intelligenz wirft viele Fragen auf, und der CEO von Innovatrics, Ján Lunter, erläutert in einem Gastbeitrag für Biometric Update, wie sie bei Ermittlungen von Strafverfolgungsbehörden eingesetzt werden kann. KI-Anwendungen wie die forensische Biometrie können die Ermittlungen verbessern, und zwar mit Sicherheitsvorkehrungen wie der menschlichen Überprüfung, so Lunter.

Synthetische Stimmangriffe werden durch generative KI konstant verbessert und setzen die Erkennung von Liveness und Anomalien unter Druck, um die Stimmbiometrie zu schützen, wie Victor Gomis von Nuance kürzlich bei einem EAB-Mittagessen erklärte. Um der Betrugskurve bei der Stimmbiometrie einen Schritt voraus zu sein, sind mehrschichtige Abwehrmaßnahmen und ständige Upgrades erforderlich.

Eine neue Unternehmensversion der Zugangskontrolle für Amazon One Palm Biometrics wurde mit einer Handvoll erster Partner vorgestellt. Die Unternehmensversion unterstützt OSDP und Weigand von SIA und ist zunächst nur in den USA verfügbar. Zu den ersten Integrationszielen gehören Aufzüge und Rolltreppen, Türen und Drehkreuze, Rechenzentren, Mitarbeiterbereiche in Hotels und Bankschließfächer.

Nach der Änderung eines Gesetzesentwurfs wird es in Vietnam bald Pflicht sein, dass Personen, die sich für den digitalen Personalausweis registrieren lassen, ihre Irisbiometrie erfassen lassen müssen. Die obligatorische Erfassung der Iris soll eine Alternative für Situationen bieten, in denen die Fingerabdruckbiometrie nicht funktioniert, einschließlich für Menschen mit Behinderungen. Einige Gesetzgeber argumentieren, dass dies notwendig ist, um die Zunahme von Angriffen auf biometrische Systeme zur Fälschung synthetischer Identitäten einzudämmen.

Die EU und Kanada haben vereinbart, Informationen über ihre jeweiligen digitalen Identitätssysteme und Vertrauensdienste auszutauschen. Sie werden bei Pilotprojekten zusammenarbeiten, um die grenzüberschreitende Interoperabilität digitaler Identitäten zu testen und auf die gegenseitige Anerkennung hinzuarbeiten. Die Vereinbarung umfasst auch die Zusammenarbeit in den Bereichen KI und Cybersicherheit.

Der kenianische Staatssekretär für Einwanderung und Bürgerdienste, Julius Bitok, sah sich gezwungen, Gerüchte zu dementieren, dass die Einführung digitaler IDs in Kenia die Implantation von Mikrochips bei Kindern vorsehe, berichtet Kenyans.co.ke. Er beschuldigt ausländische multinationale Unternehmen, die bei der Vergabe von Maisha Namba-Verträgen erfolglos waren, irreführende Informationen zu verbreiten.