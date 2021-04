Werden geimpfte Menschen anfälliger für die neuen Covid-Varianten sein?

mercola.com

Experten warnen vor der problematischen Vorgeschichte von Coronavirus-Impfstoffen und ihrer Neigung, ein Antikörper-abhängiges Enhancement (ADE) zu erzeugen, das geimpfte Personen anfälliger für eine Infektion mit SARS-CoV-2 oder seinen Varianten machen könnte.

Ein Papier vom Oktober 2020 betonte, dass „COVID-19-Impfstoffe, die neutralisierende Antikörper hervorrufen, Impfempfänger für eine schwerere Erkrankung sensibilisieren können, als wenn sie nicht geimpft wären“, und kritisierte die Impfstoffhersteller dafür, dass sie die Teilnehmer an aktuellen Impfstoffstudien nicht klar über dieses Risiko informiert haben.

Geimpfte Personen scheinen anfälliger für eine Infektion mit bestimmten Varianten von SARS-CoV-2 zu sein, obwohl noch nicht geklärt ist, ob sie auch anfälliger für schwere Erkrankungen sind.

Israelische Forscher verglichen 400 Personen, die positiv auf die südafrikanische B.1.351 SARS-CoV-2-Variante getestet worden waren, nachdem sie mindestens eine Dosis des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer erhalten hatten, mit 400 ungeimpften Personen, die infiziert worden waren. Unter denjenigen, die zwei Dosen des Impfstoffs erhalten hatten, war die Variante achtmal häufiger als bei ungeimpften Personen (5,4 % im Vergleich zu 0,7 %)

Durch die Analyse von Blutproben ergab eine zweite Studie, dass der COVID-19-Impfstoff von Pfizer im Vergleich zu generischen Stämmen des Virus 6,8-mal weniger wirksam gegen die südafrikanische Variante B.1.351 war.

Sobald Impfstofffirmen ankündigten, einen COVID-19-Impfstoff zu entwickeln, warnten Ärzte, Wissenschaftler, Forscher und andere Experten vor der problematischen Geschichte von Coronavirus-Impfstoffen und ihrer Neigung, ein Antikörper-abhängiges Enhancement (ADE) zu erzeugen, das geimpfte Personen anfälliger für eine Infektion mit SARS-CoV-2 oder seinen Varianten machen könnte.

Es wird auch als paradoxes Immun-Enhancement (PIE) bezeichnet, was meiner Meinung nach eine genauere Beschreibung dessen ist, was passiert.

Zu denjenigen, die schon früh gewarnt haben, gehörte Robert F. Kennedy Jr., der in meinem Interview mit ihm – in „Well-Known Hazards of Coronavirus Vaccines“ – von früheren gescheiterten Coronavirus-Impfstoffversuchen berichtete, bei denen die geimpften Tiere starben, als sie dem Wildvirus ausgesetzt waren.

In Anbetracht der Tatsache, dass alle bisherigen Versuche mit einem Coronavirus-Impfstoff aus diesem Grund gescheitert sind, lag der Verdacht nahe, dass ein COVID-19-Impfstoff ähnliche Probleme haben könnte, und dass solche Auswirkungen für einige Zeit verborgen bleiben könnten, da die Tierversuche umgangen wurden. Jüngste Untersuchungen legen nahe, dass solche Befürchtungen immer noch gerechtfertigt sein könnten, obwohl schlüssige Beweise, dass ADE tatsächlich auftreten, nicht erbracht wurden.

Versuchspersonen wurden nicht über das ADE-Risiko aufgeklärt

Das Papier vom 28. Oktober 2020,3 „Informed Consent Disclosure to Vaccine Trial Subjects of Risk of COVID-19 Vaccine Worsening Clinical Disease“ (Aufklärung der Versuchspersonen über das Risiko einer Verschlechterung der klinischen Erkrankung durch den COVID-19-Impfstoff) betonte, dass „COVID-19-Impfstoffe, die neutralisierende Antikörper hervorrufen sollen, die Impflinge für eine schwerere Erkrankung sensibilisieren können, als wenn sie nicht geimpft wären“, und kritisierte die Impfstoffhersteller dafür, dass sie die Teilnehmer an aktuellen Impfstoffstudien nicht eindeutig über dieses Risiko informiert haben.

„Impfstoffe gegen SARS, MERS und RSV sind noch nie zugelassen worden, und die Daten, die bei der Entwicklung und Prüfung dieser Impfstoffe gewonnen wurden, lassen auf ernsthafte mechanistische Bedenken schließen:

Dass Impfstoffe, die empirisch mit dem traditionellen Ansatz entwickelt wurden (bestehend aus dem unmodifizierten oder minimal modifizierten viralen Coronavirus-Spike, um neutralisierende Antikörper hervorzurufen), egal ob sie aus Protein, viralen Vektoren, DNA oder RNA bestehen und unabhängig von der Verabreichungsmethode, die COVID-19-Krankheit durch Antikörper-abhängiges Enhancement (ADE) verschlimmern können“, heißt es in dem Papier.

„Dieses Risiko wird in klinischen Studienprotokollen und Einverständniserklärungen für laufende COVID-19-Impfstoffstudien ausreichend verschleiert, sodass ein adäquates Verständnis dieses Risikos durch die Patienten unwahrscheinlich ist und eine wirklich informierte Zustimmung der Probanden in diesen Studien nicht möglich ist.

Das spezifische und signifikante COVID-19-Risiko von ADE hätte den Versuchspersonen, die sich derzeit in den Impfstoffstudien befinden, sowie denjenigen, die für die Studien rekrutiert werden, und den zukünftigen Patienten nach der Zulassung des Impfstoffs an prominenter Stelle und unabhängig offengelegt werden müssen, um den medizinethischen Standard des Patientenverständnisses für eine informierte Einwilligung zu erfüllen.“

Was ist ADE?

Was genau ist ADE, und was bedeutet es? Kurz gesagt bedeutet es, dass der Impfstoff nicht Ihre Immunität gegen die Infektion verstärkt, sondern die Fähigkeit des Virus, in Ihre Zellen einzudringen und diese zu infizieren, erhöht, was zu einer schwereren Erkrankung führt, als wenn Sie nicht geimpft worden wären.

Dies ist natürlich das genaue Gegenteil von dem, was ein Impfstoff bewirken soll. Die Übersichtsarbeit „Antibody-Dependent Enhancement of Virus Infection and Disease“ aus dem Jahr 2003 erklärt dies folgendermaßen:

„Im Allgemeinen werden virusspezifische Antikörper als antiviral angesehen und spielen eine wichtige Rolle bei der Kontrolle von Virusinfektionen auf verschiedene Weise. In einigen Fällen kann das Vorhandensein von spezifischen Antikörpern jedoch für das Virus von Vorteil sein. Diese Aktivität wird als Antikörper-abhängige Verstärkung (ADE) der Virusinfektion bezeichnet.

Die ADE der Virusinfektion ist ein Phänomen, bei dem virusspezifische Antikörper den Eintritt des Virus und in einigen Fällen die Replikation des Virus in Monozyten/Makrophagen und granulozytäre Zellen durch Interaktion mit Fc- und/oder Komplementrezeptoren verstärken.

Dieses Phänomen wurde in vitro und in vivo für Viren berichtet, die zahlreiche Familien und Gattungen repräsentieren, die für die öffentliche Gesundheit und die Tiermedizin von Bedeutung sind … Für einige Viren ist die ADE der Infektion zu einem großen Problem für die Krankheitsbekämpfung durch Impfung geworden.“

Geimpfte Menschen anfälliger für südafrikanische Variante

Wie von Anfang an befürchtet, scheinen geimpfte Personen anfälliger für eine Infektion mit bestimmten Varianten von SARS-CoV-2 zu sein, obwohl noch nicht klar ist, ob sie anfälliger für schwere Erkrankungen sind.

Eine Studie von Forschern der Universität Tel Aviv und des Clalit Health Services in Israel fand heraus, dass die südafrikanische Variante von SARS-CoV-2 mit der Bezeichnung B.1. 351 – die derzeit etwa 1 % der COVID-19-Fälle in Israel ausmacht – Menschen, die mit dem mRNA-Impfstoff von Pfizer geimpft wurden, stärker betrifft als ungeimpfte Personen.

Unter den Personen, die vollständig geimpft waren, also beide Impfungen erhalten hatten, war die Variante achtmal häufiger als bei ungeimpften Personen.

Die Forscher verglichen 400 Personen, die zwei Wochen oder mehr nach Erhalt mindestens einer Dosis des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer positiv auf die B.1.351-Variante getestet worden waren, mit 400 ungeimpften Personen, die sich infiziert hatten.

Unter den 150 Personen, die vollständig geimpft waren, also beide Impfungen erhalten hatten, war die Variante achtmal häufiger als bei ungeimpften Personen (5,4 % gegenüber 0,7 %).

Schätzungsweise 53 % der 9,3 Millionen Einwohner Israels haben den Impfstoff von Pfizer erhalten. Der Impfstoff von Moderna ist zwar auch in Israel erhältlich, wurde aber nicht in diese Untersuchung einbezogen. Laut Professor Adi Stern, Ph.D.,12 an der Universität Tel Aviv, der sagte, die Ergebnisse hätten sie überrascht:

„Wir fanden eine unverhältnismäßig höhere Rate der südafrikanischen Variante bei Personen, die mit einer zweiten Dosis geimpft wurden, verglichen mit der ungeimpften Gruppe. Das bedeutet, dass die südafrikanische Variante bis zu einem gewissen Grad in der Lage ist, den Schutz des Impfstoffs zu durchbrechen.“

Zur Verdeutlichung: Während das Infektionsrisiko signifikant höher zu sein scheint, ist noch nicht bekannt, ob die Variante bei Geimpften zu schwereren Erkrankungen führen könnte. Die Studie berichtet nicht über Krankheitsverläufe, mit der Begründung, dass dies „statistisch nicht aussagekräftig“ wäre, da die Zahl der Geimpften zu gering war.

Professor Ran Balicer, Forschungsleiter bei Clalit Health Services, das die Studie unterstützte, merkte jedoch an, dass dies die erste Studie sei, „die auf realen Daten beruht und zeigt, dass der Impfstoff gegen die südafrikanische Variante weniger wirksam ist als gegen das ursprüngliche Virus und die britische Variante“.

Andere Forschungen deuten darauf hin, dass B.1.351 sich Impfstoffen der ersten Generation entziehen kann

Eine weitere aktuelle Studie, über die die Times of Israel berichtete, wurde von Forschern der Ben-Gurion University of the Negev durchgeführt. Hier analysierten sie Blutproben, um die Impfstoffreaktion auf die südafrikanische Variante zu beurteilen. Wie die Times of Israel berichtet:

„Die Forscher sammelten Blutproben von 10 Personen, die sich von COVID-19 erholt hatten, fünf Personen, die die erste Dosis des Impfstoffs erhalten hatten, und 10 Personen, die auch die zweite erhalten hatten. Die Proben wurden den Teilnehmern 21 Tage nach der ersten Dosis bzw. 10 Tage nach der zweiten Dosis entnommen. Anschließend wurde die Fähigkeit der Antikörper gemessen, vor einer Infektion zu schützen.“

Die Studie ergab, dass der Impfstoff von Pfizer zwar hohe Mengen an neutralisierenden Antikörpern gegen den generischen Stamm von SARS-CoV-2 und die britische Variante produzierte, aber schlechter gegen die südafrikanische Variante abschnitt.

Insgesamt war die Neutralisierungskraft des Pfizer-Impfstoffs bei der Variante B.1.351 im Vergleich zu den generischen Stämmen 6,8-mal geringer. Er war auch weniger wirksam gegen Stämme, die Merkmale sowohl der britischen als auch der südafrikanischen Variante aufweisen. Laut den Autoren:

„Unsere Studie bestätigt die Bedeutung des Pfizer-Impfstoffs, gibt aber Anlass zu Bedenken hinsichtlich seiner Wirksamkeit gegen bestimmte zirkulierende SARS-CoV-2-Varianten … Unsere Daten deuten auch darauf hin, dass der Pfizer-Impfstoff mäßig gegen SA-N501Y/K417N/E484K-Pseudovarianten beeinträchtigt ist.

Die durchschnittliche Abnahme des mittleren Neutralisationspotenzials der geimpften Seren gegen dieses Pseudovirus betrug das 6,8-fache, bezogen auf das Wildtyp-SARS-CoV-2-Pseudovirus. Dieses Ergebnis stimmt nur teilweise mit den jüngsten Schlussfolgerungen von Pfizer überein, die berichten, dass ihr Impfstoff gegen die SA [South African]-Variante fast ähnlich effizient ist wie gegen den Wildtyp von SARS-CoV-2.

Ein Bericht von Moderna dokumentiert ebenfalls, dass ihr Impfstoff bei der Neutralisierung der SA-B.1.351-Variante 6,4-mal weniger effizient ist als bei der Neutralisierung des Wildtyps von SARS-CoV-2. Sie kamen jedoch zu dem Schluss, dass eine solche Verringerung klinisch nicht signifikant ist.

Unserer Meinung nach bleibt die klinische Bedeutung einer um das 6,8-fache reduzierten Neutralisationspotenz von Rekonvaleszentenseren oder Seren nach der Impfung gegen den SA-Stamm abzuwarten und wirft Bedenken hinsichtlich der Effizienz des Impfstoffs gegen aktuelle oder zukünftige SARS-CoV-2-Varianten auf.

Insgesamt erfordern diese Ergebnisse eine genaue Beobachtung der Variantenausbreitung. Außerdem könnte die Entwicklung neuer Impfstoffe mit verbesserter neutralisierender Potenz gegen spezifische SARS-CoV-2-Varianten erforderlich sein.“

Wie zu erwarten, sind die Impfstoffhersteller bereits fleißig dabei, ihre Formeln zu verbessern, um verschiedene Mutationen des Virus zu bekämpfen, also seien Sie nicht überrascht, wenn plötzlich geimpfte Personen für zusätzliche Impfungen zurückgerufen werden. Wie von STAT News berichtet:

„Impfstoffhersteller arbeiten an Auffrischungsimpfungen, die speziell auf B.1.351 abzielen oder gegen mehrere Stämme des Coronavirus schützen könnten, und die Regulierungsbehörden erwägen, wie die aktualisierten Impfungen genehmigt werden könnten, ohne dass die gesamte Bandbreite der klinischen Studien durchlaufen werden muss.“

Pfizer-Studie meldet Rückgang der Wirksamkeit gegen B.1.351

Zu guter Letzt hat eine eigene Untersuchung von Pfizer, die am 8. März 2021 im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde, ergeben, dass der Impfstoff von Pfizer im Vergleich zu anderen Formen des Virus etwa zwei Drittel weniger wirksam ist, was die neutralisierende Potenz gegen die südafrikanische Variante B.1.351 angeht.

„Es kann schwierig sein, aus solchen Laborexperimenten zu extrapolieren, was passiert, wenn jemand, der den Impfstoff erhalten hat, der Variante ausgesetzt ist. Zum einen betrachten diese Experimente nur, wie ein Arm des Immunsystems, die sogenannten neutralisierenden Antikörper, auf das modifizierte Virus reagiert“, berichtet STAT News.

„Die Impfstoffe erzeugen eine Reihe von Immunbekämpfern, einschließlich anderer Arten von Antikörpern und T-Zellen, sodass es möglich ist, dass die Menschen insgesamt mehr ihrer Abwehrkräfte behalten, um das Virus abzuwehren. Es ist auch möglich, dass die neutralisierenden Antikörper zwar nicht so gut gegen die Variante wirken, aber immer noch genug Aktivität entfalten können, um eine Wirkung zu haben.“

Was STAT News nicht erwähnt, ist, dass die Impfstoffe auch nicht-neutralisierende (aka bindende) Antikörper erzeugen können, die, anstatt eine Infektion zu verhindern, ADE auslösen können, eine paradoxe Immunverstärkung, die Ihre Anfälligkeit für Infektionen und schwerere Krankheiten erhöht.

Abgesehen von den bereits zu Beginn dieses Artikels erwähnten Studien haben viele andere Bedenken bezüglich der Coronavirus-Impfstoffe und insbesondere der ADE geäußert. Dazu gehört auch der Mini-Review vom Mai 2020 „Impact of Immune Enhancement on COVID-19 Polyclonal Hyperimmune Globulin Therapy and Vaccine Development.“ Wie in vielen anderen Arbeiten weisen die Autoren darauf hin, dass:

„Während die Entwicklung sowohl der Hyperimmunglobulin-Therapie als auch des Impfstoffs gegen SARS-CoV-2 vielversprechend ist, haben beide ein gemeinsames theoretisches Sicherheitsproblem. Experimentelle Studien haben die Möglichkeit einer immunverstärkten Erkrankung bei SARS-CoV- und MERS-CoV-Infektionen nahegelegt, die somit auch bei einer SARS-CoV-2-Infektion auftreten könnte …

Eine immunverstärkte Erkrankung kann theoretisch auf zwei Arten auftreten. Erstens können nicht-neutralisierende oder subneutralisierende Mengen von Antikörpern die SARS-CoV-2-Infektion in Zielzellen verstärken. Zweitens könnten Antikörper die Entzündung und damit den Schweregrad der Lungenerkrankung verstärken …

Tierstudien … haben gezeigt, dass Impfstoffe auf Basis des Spike (S)-Proteins (speziell die rezeptorbindende Domäne, RBD) hoch immunogen und schützend gegen Wildtyp-CoV sind … Allerdings hat die Immunisierung mit einigen CoV-Impfstoffen auf Basis des S-Proteins auch Anzeichen einer verstärkten Lungenpathologie nach einer Infektion gezeigt.

Daher können neben der Wahl des Antigen-Targets die Wirksamkeit des Impfstoffs und das Risiko einer Immunpathologie von anderen zusätzlichen Faktoren abhängen, einschließlich der Formulierung des Adjuvans, dem Alter bei der Impfung … und dem Weg der Immunisierung.“

Th2-Immunpathologie ist ein weiteres potenzielles Risiko

Ein weiteres potenzielles Risiko ist das der Th2-Immunpathologie, insbesondere bei älteren Menschen. Wie in einem PNAS-Newsbeitrag berichtet:

„Seit den 1960er Jahren haben Tests von Impfstoffkandidaten für Krankheiten wie Dengue, Respiratorisches Synzytialvirus (RSV) und Schweres Akutes Respiratorisches Syndrom (SARS) ein paradoxes Phänomen gezeigt: Einige Tiere oder Menschen, die den Impfstoff erhielten und später dem Virus ausgesetzt waren, entwickelten eine schwerere Erkrankung als diejenigen, die nicht geimpft worden waren.

Das durch den Impfstoff angekurbelte Immunsystem schien in bestimmten Fällen eine schlampige Reaktion auf die natürliche Infektion zu starten …

Dieses Immun-Backfiring oder so genannte Immun-Enhancement kann sich auf unterschiedliche Weise manifestieren, z. B. als Antikörper-abhängiges Enhancement (ADE), ein Prozess, bei dem ein Virus Antikörper zur Unterstützung der Infektion nutzt, oder als zellbasiertes Enhancement, eine Kategorie, die allergische Entzündungen umfasst, die durch Th2-Immunpathologie verursacht werden. In einigen Fällen können sich die Enhancement-Prozesse überschneiden …

Einige Forscher argumentieren, dass, obwohl ADE bisher die meiste Aufmerksamkeit erhalten hat, es weniger wahrscheinlich ist als die anderen Wege der Immunverstärkung, eine dysregulierte Reaktion auf COVID-19 zu verursachen, wenn man bedenkt, was über die Epidemiologie des Virus und sein Verhalten im menschlichen Körper bekannt ist.

Es gibt das Potenzial für ADE, aber das größere Problem ist wahrscheinlich die Th2-Immunpathologie“, sagt Ralph Baric, ein Epidemiologe und Experte für Coronaviren … an der University of North Carolina in Chapel Hill.

In früheren Studien zu SARS wurde bei gealterten Mäusen ein besonders hohes Risiko für eine lebensbedrohliche Th2-Immunopathologie festgestellt … bei der eine fehlerhafte T-Zell-Antwort eine allergische Entzündung auslöst und schlecht funktionierende Antikörper, die Immunkomplexe bilden, das Komplementsystem aktivieren und möglicherweise die Atemwege schädigen.“

Das volle Ausmaß der Risiken bleibt abzuwarten

Ob COVID-19-Impfstoffe ADE oder Th2-Immunpathologie auslösen können, bleibt abzuwarten. Zum jetzigen Zeitpunkt deuten Studien darauf hin, dass geimpfte Personen ein erhöhtes Risiko haben, an einer im Labor bestätigten Infektion mit Varianten wie dem südafrikanischen B.1.351-Stamm zu erkranken, aber es lässt sich nicht sagen, ob sie tatsächlich kränker werden als ungeimpfte Personen.

Ähnlich verhält es sich mit den Hunderten von Fällen, in denen bei vollständig geimpften Personen COVID-19 diagnostiziert wurde und einige von ihnen daran gestorben sind. Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob ADE im Spiel ist. Wir bewegen uns in der westlichen Hemisphäre gerade auf den Sommer zu, eine Zeit, in der Atemwegsviren im Allgemeinen weniger verbreitet sind, sodass ich vermute, dass der wirkliche Test im Herbst und Winter kommen wird.

Während also einige argumentieren, dass ADE ein „Nicht-Problem“ mit COVID-19-Impfstoffen ist, einfach, weil wir noch keine Anzeichen dafür gesehen haben, selbst mit neuen Varianten, habe ich meine Zweifel. Ich vermute, dass wir sie trotzdem sehen könnten, wenn die Grippesaison beginnt. Außerdem sind ADE bei weitem nicht das einzige potenzielle Problem. Es gibt viele andere potenzielle Nebenwirkungen, von denen einige erst nach Monaten oder Jahren auftreten können, während andere innerhalb von Tagen oder sogar Stunden tödlich sein können.

Die Impfstoffe können auch für bereits immunsupprimierte Patienten problematisch sein. Der Grund dafür ist, dass sie keine robuste neutralisierende Antikörperreaktion auf die Impfstoffe entwickeln, und es gibt Untersuchungen, die davor warnen, dass die Entwicklung einer schlechten neutralisierenden Antikörperreaktion nach einer ersten Exposition gegenüber bestimmten Coronaviren bei einer erneuten Exposition zu einer schwereren Erkrankung führen kann. Könnte das Gleiche gelten, wenn es Ihnen nicht gelingt, robuste neutralisierende Antikörper als Reaktion auf eine mRNA-Gentherapie zu entwickeln?

Eine aktuelle JAMA-Studie ergab, dass nur 17 % der Empfänger von Organtransplantaten nach ihrer ersten Dosis des mRNA-Impfstoffs von Pfizer oder Moderna nachweisbare Antikörper aufwiesen. Bei Patienten, die Antimetaboliten einnahmen, hatten nur 8,75 % nach der Impfung nachweisbare Antikörper gegen SARS-CoV-2. Wie die Autoren anmerken:

„Angesichts dieser Beobachtung sollte die CDC ihre neuen Richtlinien für geimpfte Personen aktualisieren, um immunsupprimierte Personen zu warnen, dass sie auch nach der Impfung noch anfällig für COVID-19 sein können. So wie die CDC-Richtlinien derzeit geschrieben sind, gehen sie davon aus, dass eine Impfung Immunität bedeutet.

Unsere Studie zeigt, dass dies bei den meisten Transplantatempfängern unwahrscheinlich ist, und man könnte vermuten, dass unsere Ergebnisse (insbesondere die bezüglich der Anti-Metaboliten) auch auf andere immunsupprimierte Patienten zutreffen könnten, z. B. solche mit Autoimmunerkrankungen.“

Meiner Meinung nach gibt es immer noch so viele potenzielle Schadensmöglichkeiten und so viele Ungewissheiten, dass ich jeden ermutigen möchte, seine Hausaufgaben zu machen, weiterzulesen und zu lernen, die potenziellen Vor- und Nachteile abzuwägen und sich Zeit zu nehmen, wenn man entscheidet, ob man eine dieser COVID-19-Gentherapien erhalten möchte.

