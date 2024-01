Werden in Zukunft nur noch die Reichen in der Lage sein, sich fortzupflanzen?

Die Geschichte auf einen Blick

Die Unfruchtbarkeit steigt sprunghaft an, und wenn der Trend anhält, könnten bis 2045 die meisten Paare reproduktive Dienstleistungen benötigen, um schwanger zu werden

Mögliche Gründe für diesen Trend sind Impfstoffe, die die Fruchtbarkeit beeinträchtigen, endokrin wirksame Chemikalien und die Belastung durch elektromagnetische Felder (EMF)

Die Zahl der weltweit geborenen Kinder ist zwischen 1960 und 2018 um 50 % gesunken. In vielen Ländern kam es nach der Einführung der COVID-Impfung zu einem schockierenden Rückgang der Geburtenrate

Unfruchtbarkeit betrifft 1 von 6 Menschen weltweit. In den USA sind 9 % der Männer und 11 % der Frauen von Fruchtbarkeitsproblemen betroffen

Ein einziger In-vitro-Fertilisationszyklus kann zwischen 15.000 und 30.000 Dollar kosten, und da die Chance auf eine Schwangerschaft nach dem ersten Zyklus nur 29 % und nach sechs Zyklen 43 % beträgt, kann das sehr teuer werden. Infolgedessen bewegen wir uns möglicherweise auf eine Zukunft zu, in der nur noch die Reichen die Mittel zur Fortpflanzung haben werden

Während die Propagandamaschine behauptet, die Überbevölkerung werde schlimme Folgen für die Welt haben, weisen die Daten in Wirklichkeit in die entgegengesetzte Richtung, denn die Unfruchtbarkeit bei beiden Geschlechtern steigt sprunghaft an.

Dafür gibt es viele mögliche Gründe, von Impfstoffen, die die Fruchtbarkeit beeinträchtigen, über endokrin wirksame Chemikalien bis hin zur Belastung durch elektromagnetische Felder (EMF). Die Förderung der Transgender-Ideologie ist ebenfalls nicht hilfreich, da Kindern und jungen Erwachsenen ihre Fortpflanzungsorgane buchstäblich chirurgisch entfernt und/oder durch Hormontherapien dauerhaft funktionsunfähig gemacht werden.

Schon bald wird das Bevölkerungswachstum ein Plateau erreichen und zurückgehen. Schon jetzt befinden sich die Geburtenraten weltweit auf einem Rekordtief. Nach Angaben der Weltbank ist die Zahl der geborenen Kinder zwischen 1960 und 2018 um 50 % gesunken. In vielen Ländern kam es nach der Einführung der COVID-Impfung zu einem schockierenden Rückgang der Geburtenrate.

Die globale Fruchtbarkeitskrise, über die niemand spricht

Einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation vom April 2023 zufolge ist heute weltweit 1 von 6 Menschen von Unfruchtbarkeit betroffen. In den USA sind 9 % der Männer und 11 % der Frauen von Fruchtbarkeitsproblemen betroffen. Selbst bei gesunden Paaren unter 30 Jahren gelingt es 40 bis 60 % nicht, in den ersten drei Monaten nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr schwanger zu werden.

„Ein einziger In-vitro-Fertilisationszyklus kann zwischen 15.000 und 30.000 Dollar kosten, und da die Chancen auf eine Empfängnis nach dem ersten Zyklus nur 29 % und nach sechs Zyklen 43 % betragen, kann das sehr teuer werden. Das kann dazu führen, dass wir uns auf eine Zukunft zubewegen, in der nur noch die Reichen die Mittel zur Fortpflanzung haben werden.“

Es überrascht daher nicht, dass ein Drittel der amerikanischen Erwachsenen angibt, eine Fruchtbarkeitsbehandlung in Anspruch genommen zu haben oder jemanden zu kennen, der dies getan hat. Das Problem ist natürlich, dass Unfruchtbarkeitsbehandlungen teuer sind. Ein einziger In-vitro-Fertilisationszyklus kann zwischen 15.000 und 30.000 Dollar kosten.

Da die Chance, schwanger zu werden, nach dem ersten Zyklus jedoch nur 29 % und nach sechs Zyklen 43 % beträgt, können sich die Kosten in die Höhe schrauben. Wie der Salon-Autor Matthew Rozsa feststellte, „glaube ich, dass unsere Spezies einer Zukunft entgegensieht, in der nur noch die Reichen in der Lage sein werden, sich fortzupflanzen.“

Spermienzahl sinkt weltweit stark ab

Die Spermienzahl bei Männern ist bereits seit mehreren Jahrzehnten rückläufig. Laut der Umwelt- und Reproduktionsepidemiologin Shanna Swan, Ph.D., Autorin des 2021 erschienenen Buches „Count Down: How Our Modern World Is Threatening Sperm Counts, Altering Male and Female Reproductive Development, and Imperating the Future of the Human Race“, lag die durchschnittliche Spermienzahl bei westlichen Männern 2011 bei weniger als der Hälfte des Wertes von 1973 (47 Millionen pro Milliliter, gegenüber 99 Millionen/ml).

Wenn sich die Kurve der sinkenden Spermienzahl fortsetzt, so Swan, wird die durchschnittliche Spermienzahl im Jahr 2045 bei Null liegen und Paare mit Kinderwunsch werden keine andere Wahl haben, als Hilfe bei der Fortpflanzung zu suchen.

Eine ähnliche Studie von Hagai Levine, Professor für Epidemiologie an der Hebräischen Universität Jerusalem, zeigt, dass die Spermienzahl zwischen 1973 und 2018 um durchschnittlich 1,2 % pro Jahr gesunken ist, wobei sich der Rückgang noch beschleunigt.

Seit dem Jahr 2000 beträgt der jährliche Rückgang 2,64 %. „Wir stehen vor einer Krise der öffentlichen Gesundheit und wir wissen nicht, ob sie umkehrbar ist“, sagte Levine in einem Interview mit BBC News im März 2023. Und um noch einmal Rozsa zu zitieren:

„… sobald unsere durchschnittliche Spermienzahl weniger als 15 Millionen pro Milliliter erreicht, werden nur noch diejenigen in der Lage sein, sich fortzupflanzen, die sich teure medizinische Technologien wie die In-vitro-Fertilisation (IVF) leisten können … (Levine setzt den Schwellenwert für die Spermienzahl bei 40 Millionen pro Milliliter an.)“

In der Tat scheint die Entstehung eines neuen Klassenunterschieds, bei dem nur die Wohlhabenden es sich leisten können, die Kosten für Reproduktionstechnologien zu tragen, an diesem Punkt unvermeidlich. Als solcher wird dieser Trend letztendlich massive Auswirkungen auf die soziale Gerechtigkeit haben.

Endokrin wirkende Chemikalien beeinträchtigen die Fruchtbarkeit

Swan ist der Ansicht, dass endokrin wirksame Chemikalien (EDCs) zu den Hauptverursachern des Unfruchtbarkeitstrends gehören, da sie die Funktion unserer Steroidhormone, die für die Schwangerschaft und die Entwicklung des Fötus entscheidend sind, direkt beeinträchtigen. Zu den Hauptverursachern gehören Phthalate und Bisphenole, die in Kunststoffen, Körperpflegeprodukten, Kosmetika sowie verarbeiteten und verpackten Lebensmitteln vorkommen.

Viele EDCs ahmen die Hormone nach und nehmen effektiv ihren Platz ein. Aber natürlich funktioniert die Chemikalie nicht so wie das natürliche Hormon, so dass das, was das Hormon steuert, auch nicht gut funktioniert. Wie in dem Bericht „Männliche Unfruchtbarkeit und Umweltfaktoren“ aus dem Jahr 2019 erläutert:

„Klassischerweise binden die EDCs an den Androgen- oder Östrogenrezeptor und lösen eine agonistische oder antagonistische Wirkung aus. Diese wiederum führen zu einer erhöhten oder verringerten Genexpression geschlechtsspezifischer Gene. Darüber hinaus wirken EDCs auf steroidogene Enzyme und den Hormonstoffwechsel, indem sie beispielsweise die Aktivität der 5-α-Reduktase hemmen, die das wichtigste Enzym bei der Produktion von Dihydrotestosteron und damit bei der Regulierung der Vermännlichung der äußeren Genitalien und der Prostata ist. Außerdem können P450-Enzyme in der Leber, die Steroidhormone verstoffwechseln, beeinträchtigt werden.“

Wie Swan im April 2021 gegenüber dem Magazin Salon erklärte, können bei einem Mangel an Testosteron während der Entwicklung eines männlichen Fötus mehrere Probleme auftreten. Zunächst einmal können sich seine Genitalien nicht richtig entwickeln. Wenn er älter wird, kann es auch sein, dass er nicht genügend Spermien hat, um fruchtbar zu sein. Es besteht auch ein erhöhtes Risiko für Hodenkrebs. Beweise für diese negativen Auswirkungen sind überall zu finden. Wie von Swan festgestellt:

„In mehreren Studien auf der ganzen Welt wurde auch ein Rückgang des Testosteronspiegels festgestellt. Wir sehen eine Zunahme der erektilen Dysfunktion. Wir sehen einen Anstieg der Raten von Genitalanomalien … Wir sehen einen Anstieg der Hodenkrebsraten.“

EDCs können auch die DNA in Spermien fragmentieren, was ein Faktor ist, der zu frühen Fehlgeburten beitragen kann. Natürlich sind auch Frauen von den Folgen betroffen. So steigt die Zahl der Fälle, in denen die Eierstockreserve geschwächt ist, was bedeutet, dass eine Frau möglicherweise nicht mehr genügend Eizellen hat, um im Alter schwanger zu werden.

„Ewige Chemikalien“ beeinträchtigen die Fortpflanzungsgesundheit

Eine weitere Klasse von Chemikalien, die mit einer geringeren Spermienzahl in Verbindung gebracht werden, sind Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS), die umgangssprachlich als „ewige Chemikalien“ bezeichnet werden und in fett- und schmutzabweisenden Produkten wie Lebensmittelverpackungen, Kleidung, Körperpflegeprodukten und Haushaltsgegenständen vorkommen.

In einer Studie aus dem Jahr 2022, die in der Fachzeitschrift Environmental Health Perspectives veröffentlicht wurde, wurde ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen der Exposition gegenüber einer Mischung von PFAS in der Frühschwangerschaft und einer geringeren Spermienkonzentration und Gesamtzahl der Spermien sowie einem höheren Anteil nicht entwicklungsfähiger und unbeweglicher Spermien“ bei männlichen Nachkommen festgestellt.

PFAS stören nachweislich auch die Fortpflanzungshormone, verzögern den Beginn der Pubertät und erhöhen das Risiko von Endometriose und polyzystischem Ovarsyndrom bei Frauen.

Pestizide beeinträchtigen die Fruchtbarkeit

Pestizide sind ein weiterer Faktor. Laut einer im November 2023 in der Zeitschrift Environmental Health Perspectives veröffentlichten wissenschaftlichen Übersichtsarbeit verringern Organophosphate und N-Methylcarbamate – zwei gängige Insektizidklassen – die Spermienzahl. Wie in diesem Artikel berichtet:

„Über 20 Studien, 21 Studienpopulationen, 42 Effektgrößen und 1.774 erwachsene Männer hinweg betrug der gepoolte, um Verzerrungen bereinigte, standardisierte mittlere Unterschied in der Spermienkonzentration zwischen erwachsenen Männern, die mehr und weniger mit OP- und NMC-Insektiziden exponiert waren, -0,30 … Obwohl die gepoolte Effektschätzung durch das Verzerrungsrisiko, die Insektizidklasse, das Expositionssetting und das Rekrutierungssetting modifiziert wurde, blieb sie in allen Meta-Analysen in negativer Richtung. Die Evidenz wurde als mäßig hochwertig eingestuft, mit ausreichender Evidenz für einen Zusammenhang zwischen einer höheren OP- und NMC-Insektizidexposition bei Erwachsenen und einer geringeren Spermienkonzentration.“

Pestizide werden auch mit einer verminderten Fruchtbarkeit bei Frauen sowie mit Störungen der Eierstöcke, Totgeburten, Frühgeburten und Entwicklungsanomalien in Verbindung gebracht.

Werden Impfstoffe eingesetzt, um die Fruchtbarkeit zu verringern?

Auch Impfstoffe können zum Trend der Unfruchtbarkeit beitragen. Wie in „Unfruchtbarkeit: Eine diabolische Agenda„, in dem der gleichnamige Dokumentarfilm gezeigt wird, arbeitet die Weltgesundheitsorganisation seit den 1970er Jahren an Impfstoffen gegen Unfruchtbarkeit, und bei einem Tetanusprogramm der UNICEF wurde Mitte der 1990er Jahre festgestellt, dass ein mit hCG versetzter Tetanusimpfstoff verwendet wurde.

HCG ist das erste Signal, das dem Körper der Frau mitteilt, dass sie schwanger ist. Als Reaktion auf dieses Signal produzieren die Eierstöcke Progesteron, das die Schwangerschaft bis zum Ende aufrechterhält. Durch die Kombination von hCG mit Tetanustoxoid wird dieses wichtige Schwangerschaftshormon vom Immunsystem der Frau angegriffen und zerstört.

Es besteht der begründete Verdacht, dass die COVID-Spritzen auch die Unfruchtbarkeit beeinträchtigen können. Ärzte und Wissenschaftler haben davor gewarnt, dass die Spritzen mit Syncytin und Fortpflanzungsgenen in Spermien, Eizellen und Plazenta in einer Weise reagieren können, die die Fortpflanzung beeinträchtigen könnte.

Mindestens eine Studie hat bestätigt, dass die mRNA-Spritze von Pfizer die Samenkonzentration und die Anzahl der beweglichen Spermien bei Männern für etwa drei Monate beeinträchtigt. Frauen aller Altersgruppen haben auch über Veränderungen der Menstruation nach der Impfung berichtet, was sich auf die Fruchtbarkeit auswirken könnte.

Schockierende Rückgänge der Geburtenraten in der ganzen Welt nach der Einführung der COVID-Impfung scheinen zu bestätigen, dass es ein Problem gibt. So zeigten die deutschen Daten einen Rückgang der Geburtenrate um 10 % im ersten Quartal 2022. Zwischen Januar und April 2022 war die Geburtenrate in der Schweiz um 15 % niedriger als erwartet, im Vereinigten Königreich um 10 % und in Taiwan um 23 %.

In einem Artikel des Counter Signal vom 5. Juli 2022 berichtete Mike Campbell, dass in den fünf Ländern mit der höchsten COVID-Impfquote die Fruchtbarkeit um durchschnittlich 15,2 % zurückging, während die fünf Länder mit der niedrigsten COVID-Impfquote einen durchschnittlichen Rückgang von nur 4,66 % verzeichneten.

Auch die Daten aus den USA haben einen Rückgang der Lebendgeburten ergeben. So zeigten die vorläufigen Daten aus North Dakota einen Rückgang um 10 % im Februar 2022, um 13 % im März und um 11 % im April im Vergleich zu den entsprechenden Monaten des Jahres 2021.

EMFs können auch beteiligt sein

Ich glaube, dass die EMF-Exposition ein weiterer wichtiger Faktor für den beobachteten Rückgang der männlichen Spermienzahl ist. Dr. Martin Pall entdeckte einen bisher unbekannten Mechanismus der biologischen Schädigung durch Mikrowellen, die von Mobiltelefonen und anderen drahtlosen Technologien ausgestrahlt werden, und zwar über spannungsgesteuerte Kalziumkanäle (VGCCs), die in die Zellmembranen eingebettet sind.

VGCCs werden durch Mikrowellen aktiviert, und wenn dies geschieht, werden etwa 1 Million Kalzium-Ionen pro Sekunde freigesetzt. Dieser massive Überschuss an intrazellulärem Kalzium stimuliert dann die Freisetzung von Stickstoffmonoxid (NO) im Inneren Ihrer Zelle und der Mitochondrien, das sich mit Superoxid zu Peroxynitrit verbindet.

Peroxynitrite verursachen nicht nur oxidative Schäden, sondern bilden auch freie Hydroxylradikale – die zerstörerischsten freien Radikale, die es gibt. Freie Hydroxylradikale dezimieren die mitochondriale und nukleare DNA, ihre Membranen und Proteine, was zu mitochondrialer Dysfunktion führt.

Bei einem Expertengremium zum Thema Kindergesundheit im Jahr 2013 wurde festgestellt, dass „die Hodenschranke, die die Spermien schützt, das empfindlichste Gewebe im Körper ist … Neben der Spermienzahl und -funktion wird die mitochondriale DNA der Spermien dreimal stärker geschädigt, wenn sie der Handystrahlung ausgesetzt ist.“

In der Fachzeitschrift Clinical and Experimental Reproductive Medicine stellen die Forscher außerdem fest, dass viele In-vivo- und In-vitro-Studien gezeigt haben, dass die EMF-Exposition die Fortpflanzungsfunktion, einschließlich der Spermienmotilität, verändern kann, wobei die Auswirkungen je nach Häufigkeit, Dauer der Exposition und Stärke der EMF variieren.

Wie Sie Ihre reproduktive Gesundheit schützen können

Auch wenn es fast unmöglich erscheint, viele der Hauptverursacher zu vermeiden, sollten Sie Ihr Bestes geben, wenn Sie Kinder haben wollen oder wollen, dass Ihre Kinder Kinder bekommen können:

Vermeiden Sie chemische Belastungen aller Art, insbesondere aber EDCs und PFAS. Zu den Gegenständen, die diese Chemikalien enthalten können, gehören beispielsweise Konserven, Zahnversiegelungen, klebfreie Lebensmittelverpackungen, Hartplastikbecher und -flaschen, fett- und schmutzabweisende Produkte und Kleidung, Körperpflegeprodukte, Shampoos, Lotionen und Kosmetika.

Idealerweise essen Sie möglichst ganze, unverarbeitete Lebensmittel, die Sie selbst zubereiten, und verwenden Sie ausschließlich natürliche, unparfümierte Körperpflege- und Haushaltsprodukte.

Idealerweise essen Sie möglichst ganze, unverarbeitete Lebensmittel, die Sie selbst zubereiten, und verwenden Sie ausschließlich natürliche, unparfümierte Körperpflege- und Haushaltsprodukte. Vermeiden Sie Pestizide, indem Sie, wann immer möglich, Bio-Lebensmittel kaufen.

Vermeiden Sie COVID-Impfungen und sicherheitshalber auch alle anderen genbasierten „Impfstoffe“.

Begrenzen Sie Ihre EMF-Belastung, indem Sie Ihren Desktop-Computer über eine kabelgebundene Verbindung mit dem Internet verbinden (denken Sie daran, ihn in den Flugzeugmodus zu versetzen, wenn er fest verkabelt ist), schalten Sie das Wi-Fi in Ihrem Haus aus, wenn Sie es nicht benutzen (besonders nachts, wenn Sie schlafen), und minimieren Sie die Nutzung Ihres Mobiltelefons. Idealerweise sollten Sie darauf hinarbeiten, Ihr Haus fest zu verkabeln, damit Sie das WLAN jederzeit ausschalten können.

