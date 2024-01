Wahlen in Taiwan könnte über eine chinesische Invasion entscheiden

Von Meredith Oyen

Taiwanische Umfragen zeigen eine wachsende Zustimmung zur Unabhängigkeit, während der chinesische Staatschef Xi bekräftigt, dass die Insel mit dem Festland „wiedervereint“ werden soll

Wenn die Stimmen bei den Präsidentschaftswahlen in Taiwan ausgezählt werden, werden nicht nur die 23,6 Millionen Einwohner der Insel gespannt auf das Ergebnis warten – auch in Peking und Washington wird es einige besorgte Gesichter geben.

Die Wahl am 13. Januar 2024 gilt als Lackmustest für die Zukunft der Beziehungen zwischen Taiwan und der Straße. Sie findet zu einer Zeit statt, in der der Status quo in Bezug auf Taiwan – ein Gebiet, das Peking als integralen Bestandteil des „einen Chinas“ bezeichnet – in Frage gestellt wird.

Wenn Taiwans amtierende, unabhängig orientierte Partei an der Macht bleibt, könnte der chinesische Staatschef Xi Jinping das Gefühl haben, dass er keine andere Wahl hat, als die Frage der Wiedervereinigung zu forcieren.

Gewinnt dagegen die Opposition, die zwar mit Peking darin übereinstimmt, dass Taiwan und das Festland Teil „eines Chinas“ sind, aber nicht in der Frage, wer das Land regiert, könnte Peking das Gefühl haben, in dieser Frage mehr Geduld aufbringen zu können.

Im Vorfeld der Wahl hat Peking als offensichtliche Warnung an die taiwanesischen Wähler seine Militärübungen in und um die Straße von Taiwan verstärkt. Einer der jüngsten Vorfälle war, dass China am 6. Januar eine Reihe von Ballons über die Insel schickte, was die taiwanesische Regierung als Bedrohung des Flugverkehrs und als Einschüchterungsversuch wertete.

In seiner jährlichen Neujahrsansprache erklärte Xi, dass „China mit Sicherheit wiedervereinigt werden wird“, was international die Befürchtung weckt, dass er die Frage notfalls auch militärisch durchsetzen will.

Auch für Washington wird das Ergebnis der Abstimmung Auswirkungen haben. Die Vereinigten Staaten haben enge Beziehungen zur derzeitigen Führung Taiwans gepflegt. Die jüngsten Spannungen in der Meerenge haben jedoch die Gefahr eines Krieges erhöht.

US-Aktionen, die von Peking als Provokation empfunden werden, wie der Besuch der damaligen Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan im Jahr 2022, haben dazu geführt, dass China seine militärischen Drohungen in der Meerenge verschärft hat. Dies hat zu Spekulationen geführt, dass Chinas Geduld langsam abnimmt und der Zeitplan für die Wiedervereinigung immer kürzer wird.

Ein PLA-Soldat drillt inmitten der anhaltenden Spannungen mit Taiwan. Quelle: CTV

In der Zwischenzeit ist die Frage aufgetaucht, ob die USA in der Lage sind, auf eine chinesische Aggression gegen Taiwan zu reagieren; das Schreckgespenst eines Krieges in einer dritten Region der Welt – nach der Ukraine und Israel – beunruhigt die nationale Sicherheitsführung in Washington.

Unabhängigkeit auf dem Stimmzettel?

Die Präsidentschaftswahlen in Taiwan haben sich auf ein Rennen zwischen drei Kandidaten zugespitzt. Spitzenreiter ist der derzeitige Vizepräsident William Lai, der Kandidat der Demokratischen Fortschrittspartei. Die DPP betrachtet Taiwan als souveränes Land und strebt keine Wiedervereinigung mit China an.

Lais Herausforderer sind der Bürgermeister von Neu-Taipeh, Hou Yu-ih, von der Kuomintang (KMT), und Ko Wen-je, ein ehemaliger Bürgermeister von Taipeh, der für die Mitte-Links-Partei Taiwans (TPP) kandidiert. Die KMT befürwortet die Idee einer künftigen Wiedervereinigung mit China unter einer demokratischen Regierung.

Die TPP kritisiert sowohl die DPP- als auch die KMT-Plattformen zu den Beziehungen zwischen Taiwan und China als zu extrem und strebt einen Mittelweg an, der den Status quo aufrechterhält: Ein Taiwan, das de facto souverän ist, aber starke wirtschaftliche und kulturelle Bindungen zu China hat.

Das taiwanesische Gesetz schreibt vor, dass in den 10 Tagen vor der Wahl keine Umfragen veröffentlicht werden dürfen. Am 3. Januar, als die letzten Umfragen veröffentlicht wurden, lag Lai im Durchschnitt mit 36 % in Führung, Hou mit 31 % und Ko mit 24 %.

Lai lag in den Umfragen stets in Führung, was die KMT und die TPP dazu veranlasste, eine gemeinsame Kandidatur zu erwägen. Die beiden Parteien konnten sich jedoch nicht einigen, und der Koalitionsversuch scheiterte.

Dies könnte sich als entscheidend erweisen, da die Bündelung der Kräfte die beste Chance für die Wahl eines KMT-Kandidaten gewesen wäre – ein Ergebnis, das die Spannungen mit Peking abgekühlt hätte.

Die taiwanesische Demokratie

Die Insel Taiwan wird seit 1949 als „Republik China“ regiert, als die KMT einen Bürgerkrieg gegen die Kommunistische Partei Chinas verlor. Die KPCh gründete die Volksrepublik China auf dem Festland, und die KMT zog sich nach Taiwan zurück.

Jahrzehntelang waren sich die Republik China und die Volksrepublik China in allen möglichen Politikbereichen uneins, außer in einem: Beide Regierungen waren sich einig, dass es nur ein China gab und dass Taiwan ein Teil Chinas war. Beide Regierungen wollten Taiwan und das Festland vereinen – allerdings unter ihrer eigenen Herrschaft.

Kuomintang-Anhänger bei einer Wahlkampfveranstaltung in Taichung, Taiwan, am 8. Januar 2024. Bild: Man Hei Leung / Anadolu via Getty Images / The Conversation

Obwohl dies in Peking auch heute noch das Ziel ist, haben sich die Aussichten für Taiwan zu ändern begonnen.

Der Wandel begann mit der Demokratisierung Taiwans – ein Prozess, der Anfang der 1990er Jahre nach jahrzehntelanger autokratischer Herrschaft einsetzte. Nach der schrittweisen Einführung von Direktwahlen für die Legislative, die Gouverneure und die Bürgermeister hielt die Insel 1996 ihre erste demokratische Wahl für den Präsidenten ab.

Obwohl Peking in der Straße von Taiwan Militärübungen abhielt, um die Wahl zu stören, gewann der KMT-nahe Amtsinhaber gegen einen DPP-Kandidaten mit engen Verbindungen zur taiwanesischen Unabhängigkeitsbewegung.

Vier Jahre später gewann der Kandidat der DPP und begann die erste von zwei aufeinanderfolgenden Amtszeiten. Im Jahr 2008 kehrte ein KMT-Kandidat an die Macht zurück. Doch seit 2016 wird Taiwan von Tsai Ing-wen von der DPP geführt.

Die Spannungen zwischen den beiden Ländern nehmen tendenziell zu, wenn die DPP im Amt ist, und beruhigen sich etwas, wenn die KMT an der Macht ist. Das liegt nicht daran, dass die KMT in der Frage des Status von Taiwan mit Peking übereinstimmt – die Partei hat immer deutlich gemacht, dass eine Vereinigung nur unter ihrer eigenen Regierung und niemals unter der Führung der Kommunistischen Partei in Peking möglich ist. Aber die KMT bekräftigt die Idee, dass eine mögliche Vereinigung mit China ihr Ziel für Taiwan ist.

Im Jahr 1992 trafen sich Vertreter der KMT und der KPCh in Hongkong und erzielten den „Konsens von 1992“. Trotz des Namens sind sich die beiden Seiten nicht ganz einig darüber, was er bedeutet. Die KMT bekräftigte die Idee eines einzigen Chinas, stellte aber fest, dass man sich nicht einig war, wie die Regierung dieses Chinas aussehen sollte; die Volksrepublik China interpretierte den Konsens so, dass er ein China unter der Herrschaft der KPCh befürwortete.

Dennoch wurde der Konsens von 1992 zur Grundlage einer Reihe von Maßnahmen, die die Beziehungen zwischen beiden Seiten der Straße stärkten, und er machte es der Volksrepublik China leichter, KMT-geführte Regierungen zu tolerieren.

Pro-Unabhängigkeitsstimmung

Obwohl Spekulationen über die geopolitischen Auswirkungen und die Reaktion Chinas auf die Wahl die weltweite Berichterstattung über die Wahl dominiert haben, ist die Unabhängigkeit für die Wähler Taiwans eines von mehreren kritischen Themen, mit denen die Insel konfrontiert ist.

Viele Wähler äußern sich besorgt über den raschen Anstieg der Immobilienpreise, die stagnierenden Gehälter, das langsame Wirtschaftswachstum und den Umgang der amtierenden Partei mit der Covid-19-Pandemie.

In der Frage der Unabhängigkeit selbst zeigen die taiwanesischen Umfragen eine schleichende Tendenz hin zur Befürwortung der Unabhängigkeit. Im September 2023 sprach sich fast die Hälfte der taiwanesischen Wähler (48,9 %) für die Unabhängigkeit der Insel aus, während 26,9 % eine Beibehaltung des Status quo befürworteten. Eine schrumpfende Minderheit – jetzt nur noch 11,8 % – gab an, dass sie auf eine zukünftige Wiedervereinigung hofft.

Wenn die DPP an der Macht bleibt, könnte Peking den Druck spüren, die Frage der Wiedervereinigung zu forcieren.

Lai Ching-te von der DPP liegt in Umfragen vor den Präsidentschaftswahlen in Taiwan am 13. Januar 2024 in Führung. Bild: CNN Screengrab

Xi hat dazu aufgerufen, dass das chinesische Militär bis 2027 zu einer erfolgreichen Invasion in Taiwan in der Lage sein soll, obwohl eine energische Wiedervereinigung eine Kombination aus Wirtschaftsblockade und militärischem Druck beinhalten könnte.

Sollte dies der Fall sein, könnten die Verpflichtungen der USA gegenüber Taiwan – zusammen mit der Glaubwürdigkeit der USA bei ihren asiatischen Verbündeten – auf dem Spiel stehen. Präsident Joe Biden hat wiederholt erklärt, dass er bereit ist, die Insel militärisch gegen einen Angriff vom chinesischen Festland aus zu verteidigen.

Bereits im Jahr 2024 sind die USA mit zwei bedeutenden Konflikten konfrontiert, die ihre Aufmerksamkeit erfordern. Wie die taiwanesischen Wähler ihre Stimme abgeben – und wie die politischen Entscheidungsträger in Peking darauf reagieren – könnte darüber entscheiden, ob ein dritter Krieg mehr oder weniger wahrscheinlich ist.