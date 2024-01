Warum 2024 „Das Jahr des Chaos“ sein wird

Von David Haggith

Es gibt kein Zentrum, das man halten kann.

Für viele von uns war 2023 ein schreckliches Jahr, und wir sind froh, dass wir es los sind. Das Jahr 2024 hat mit einem massiven Erdbeben und Tsunami in Japan sicherlich als ein Jahr des Chaos begonnen. Ein solches Ereignis lässt sich nicht vorhersagen, und ich will damit keineswegs behaupten, dass es ein Beweis für meine Vorhersage eines „Chaosjahres“ für 2024 ist. Vielmehr deutet es symbolisch an, wie dieses Jahr meiner Meinung nach überall aussehen wird, und zwar aufgrund des Drucks, der sich 2023 aufgestaut hat und der immer noch unter den neuen Problemen, die in einem US-Wahljahr auf uns einprasseln, das nach fast allen Ansichten, die ich kenne, das politisch turbulenteste und spaltendste Jahr sein wird, das wir zu unseren Lebzeiten erlebt haben, durchspielen muss.

Wie schlimm die Wahlen und andere Dinge sein werden und warum, werde ich in einem „Deeper Dive“ (Vertiefung) erläutern, aber ich möchte hier und heute das Wesentliche dieser Dinge behandeln, weil die heutigen Nachrichten mit Geschichten überschwemmt sind, die zeigen, warum ich glaube, dass dies „Das Jahr des Chaos“ sein wird.

Der Zusammenbruch der Bauwirtschaft

Langjährige Leser wissen, dass ich einen totalen Zusammenbruch der „Everything Bubble“ vorausgesagt habe UND es Jahre dauern wird, bis er eintritt. Die Tatsache, dass nicht alles im Jahr 2022 oder 2023 passiert ist, entspricht also meiner Vorhersage. Was wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, war eine kontinuierliche Verschlechterung unserer wirtschaftlichen Grundlagen in diese Richtung; aber es ist wie ein Jenga-Spiel, bei dem die Struktur mehr und mehr gefährdet wird, bis hin zur totalen Katastrophe, aber es passiert ein Stück nach dem anderen, und dann schlägt das Unglück zu, wenn es einfach nicht mehr weiter abwärts geht. Niemand, auch nicht diejenigen, die die Teile ziehen, weiß mit Sicherheit, wann das Jenga-Puzzle zusammenbrechen wird. Was man wissen kann, ist, dass es mit Sicherheit immer mehr ins Wanken gerät, während die Dekonstruktion weitergeht.

Die Wirtschaft ist weitaus komplexer und widerstandsfähiger als eine Jenga-Struktur, so dass wir wissen, dass viele Teile entfernt werden müssen, bevor die globale Wirtschaftsstruktur zusammenbricht. Gleichzeitig wissen wir, dass die Fed plant, mit ihrer quantitativen Straffung, die laut Fed-Vorsitzendem Powell noch lange nach der endgültigen Senkung der Zinssätze fortgesetzt werden soll, was die Fed in diesem Jahr NICHT angekündigt hat, noch viel mehr Unterstützung zu entfernen. Was wir sehen können, ist, dass kontinuierlich Teile entfernt werden, und einige davon sind erheblich. Allein die heutigen Nachrichten deuten auf ernsthafte Probleme in der gesamten US- und Weltwirtschaft hin:

Neue Daten deuten darauf hin, dass die Bankenkrise, die im Jahr 2023 begann, noch schlimmer wird:

Schnallen Sie sich an, die Bankenkrise scheint sozusagen nur noch im Auge des Sturms zu liegen. Nach der Krise, die Anfang des Jahres zum Zusammenbruch mehrerer Bankengiganten führte, ist es in Bezug auf Bankenschließungen und Zwangsfusionen relativ ruhig geworden. Das Schlimmste ist jedoch noch nicht eingetreten, behaupten Quellen…. Die Banken schließen ihre lokalen Filialen in alarmierendem Tempo und haben allein im Jahr 2023 mehr als 60.000 Mitarbeiter entlassen – sieht das für Sie nach gesundem Verhalten aus? Vivek Ramaswamy warnte kürzlich vor einer weiteren Finanzkrise im Stil von 2008: „Die Bank of America bietet jetzt Kredite ohne Anzahlung für Hauskäufer in „schwarzen und hispanischen Gemeinden“ an. Merken Sie sich meine Worte: Dieser Akt des „Antirassismus“ von heute wird morgen als „systemischer Rassismus“ bezeichnet werden – wenn Minderheiten am Ende mit diesen Krediten in Verzug geraten….“ Die Kunden der Banken werden auf die bevorstehende Welle von Filialschließungen aufmerksam gemacht, die für das Jahr 2024 erwartet wird. Im Vereinigten Königreich hat sich die Schließung von Bank- und Bausparkassenfilialen durch …

All dies ist in Wirklichkeit Teil eines langfristigen Niedergangs und einer Umstrukturierung des Bankwesens, die zum Teil auf Konglomerate zurückzuführen ist:

Insgesamt ist die Zahl der Bankfilialen in den USA von fast 100.000 im Jahr 2009 um mehr als ein Fünftel auf heute nur noch 78.000 zurückgegangen. Geringe Gewinne und aggressive Kostensenkungen bedeuten, dass noch mehr Amerikaner im Jahr 2024 die Schließung ihrer örtlichen Bankfiliale erleben werden.

Das heißt nicht, dass das Unheil vorprogrammiert ist. Einiges davon ist aufgrund der endlosen Zusammenballung normal, aber viele der in dem Artikel zitierten Personen sehen das Unheil kommen. Auch wenn der Artikel keine Daten enthält, die beweisen, dass ein Bankenzusammenbruch unmittelbar bevorsteht, zeigt er doch, dass viele Menschen dies befürchten, und die jüngsten Ankündigungen von Filialschließungen verstärken diese Befürchtungen.

Wichtiger als die in dem Artikel erwähnten Befürchtungen ist vielleicht die einsame Warnung des Chefs von JPMorgan, Jamie Dimon, im vergangenen Jahr, der sagte, dass es aufgrund des Zusammenbruchs von Gewerbeimmobilien zu weiteren Bankenzusammenbrüchen kommen werde.

Entleerung des Immobilienballons

Ein Teil meiner Vorhersagen für die „Everything Bubble Bust“ war von Anfang an ein Platzen des Immobilienmarktes, insbesondere des gewerblichen Immobilienmarktes. Wie kommt es nun zu dieser Implosion des CRE-Ballons?

US-Bürogebäude stehen vor einer Zeitbombe von 117 Milliarden Dollar Schulden: In diesem Jahr fällige Hypotheken drohen der US-Wirtschaft zu schaden, da Tausende von Arbeitsplätzen leer stehen…. Milliarden Dollar an Darlehen für Bürogebäude, die in diesem Jahr fällig werden, könnten der US-Wirtschaft nach dem Anstieg der Zinssätze zum Verhängnis werden.

Das Volumen der Ausfälle, das sich daraus ergibt, wird die Banken ernsthaft unter Druck setzen – die Art von Druck, vor der Jamie Dimon gewarnt hat, ist nahezu unvermeidlich, und es gibt bereits eine Welle von Ausfällen:

Ein großer Teil davon droht auszufallen und die Banken und Bauträger enorme Summen zu kosten, was einige in die Insolvenz treibt…. Wirtschaftswissenschaftler haben im letzten Monat festgestellt, dass 40 Prozent der Bürokredite in den Bankbilanzen unter Wasser stehen, d. h. die Schulden sind höher als der Wert der Immobilie…. Moody’s Analytics schätzt, dass 224 der 605 Darlehen, die demnächst auslaufen, nur schwer zurückgezahlt oder refinanziert werden können, weil die Eigentümer zu hoch verschuldet sind oder die Gebäude nicht genug Geld einbringen.

Das ist einfach das, wovon wir wissen, dass es kommen wird. Natürlich, wenn sie alle durchhalten können, bis die Fed die Zinsen senkt, könnten sie es schaffen, aber viele haben nicht mehr viel Haltekraft. Viele haben sie bereits verloren und sind weggespült worden. Wie lange wird es dauern, bis mehr Banken nicht mehr alles auffangen können? Das werden wir, wie in der Vergangenheit, irgendwann am Montagmorgen herausfinden, nachdem die Fed und die Bundesbehörden ein weiteres massives Rettungspaket geschnürt haben.

Natürlich hat dies weitreichendere Auswirkungen auf die Immobilienbranche als nur auf die Banken, die diese Projekte finanzieren:

Die Aussicht auf einen weit verbreiteten Zahlungsausfall und einen anschließenden Nachfragerückgang könnte den Bau und die Entwicklung in den großen US-Städten bremsen, von denen sich viele immer noch nicht von den Folgen der Pandemie erholt haben.

Damit wird ein Weg zu einer weiteren Rezession, wie wir sie bereits erleben, aufgezeigt.

Wie sieht es mit der Rezession aus?

Die Rezession hat sich nur langsam in den Zahlen niedergeschlagen, weil sie auf dem „realen BIP“ basiert. Die USA erklären in der Regel eine Rezession, wenn das inflationsbereinigte BIP in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen sinkt, was jedoch im Jahr 2022 nicht der Fall war. Da das BIP in Dollar gemessen wird, muss die Inflation vollständig herausgerechnet werden, um ein Maß für die „reale Bruttoinlandsproduktion“ zu erhalten. Das nominale BIP wird nicht verwendet, weil es die Inflation enthält, und das Ziel ist nicht, die Inflation zu messen, sondern die Produktion. Wenn wir also die stark verzerrten (nach unten gerichteten) Inflationszahlen haben, die ich Anfang des Jahres ausführlich erläutert habe, wird es für das BIP viel schwieriger, so stark zu sinken, dass das BIP-Wachstum negativ wird, weil die ungezählte Inflation in den Zahlen enthalten bleibt. Vieles von dem, was das BIP anzeigt, ist also eine Phantom-Inflation, d. h. eine tatsächliche Inflation, die niemand richtig gemessen hat, so dass sie in den Berichten nie zu sehen war und daher bei der Berechnung des „realen BIP“ nie von den Preisen abgezogen wurde, obwohl sie sicherlich Teil der gezahlten Preise war.

Dennoch glaube ich, dass wir im letzten Quartal dieses Jahres in die Nähe eines negativen Ergebnisses kommen werden. Wären die Inflationszahlen ehrlich, würden wir tatsächlich ins Minus rutschen und damit 2023 vor einer zweiten Rezession stehen; aber ich rechne nicht damit, dass die Zahlen ehrlich genug sind, um das zu zeigen. Ich kann nur kommentieren, warum die Zahlen so stark verzerrt sind, und überlasse es Ihrem Urteil, ob dieser Kommentar richtig ist. Es ist unwahrscheinlich, dass mich die Zahlen, die die Regierung Biden in einem Wahljahr veröffentlicht, bestätigen werden, genauso wenig wie die Zahlen, die Trump veröffentlichen würde, wenn er noch im Amt wäre; aber hier sind die Fakten dessen, was in der Wirtschaft gerade passiert, in den heutigen Schlagzeilen, die so klingen, als sei die Rezession bereits da:

Bei Yahoo! Finance lesen wir:

Branchenexperten warnen, dass 2024 mehr große Unternehmen zusammenbrechen werden Nach Ansicht von Insolvenzexperten werden im nächsten Jahr wahrscheinlich mehr große Unternehmen in Konkurs gehen, da die hohen Kreditkosten und der Druck auf die Verbraucherbudgets ein doppeltes Problem darstellen…. Wachstumsstarke Unternehmen wie Technologiefirmen könnten zu denjenigen gehören, die finanziellen Turbulenzen ausgesetzt sind….

Die schlechten Nachrichten über Unternehmenszusammenbrüche häufen sich:

Dies geschieht, nachdem ein weiteres Jahr schwieriger wirtschaftlicher Bedingungen zu einer Zunahme der Unternehmensinsolvenzen im Laufe des Jahres geführt hat. Offizielle Zahlen des Insolvenzdienstes Anfang dieses Monats zeigten, dass die Gesamtzahl der Unternehmensinsolvenzen in den ersten 11 Monaten des Jahres 2023 höher war als im gesamten Jahr 2022…. „Wir erwarten, dass das nächste Jahr ein großes Jahr für Insolvenzen sein wird“, sagte er. „Das gilt für alle Bereiche, sowohl für die Regionen als auch für die Branchen.

In dem Artikel wird auch dargelegt, welche Branchen am stärksten betroffen sind, darunter die High-Tech-Branche, die aufgrund der teuren Refinanzierung von Unternehmen, deren Einnahmen spekulativ bleiben, wahrscheinlich noch stärker in Mitleidenschaft gezogen wird. Viele der wilden Spekulationen auf dem Gebiet der Technologie vor und nach der Pandemie werden wahrscheinlich rückgängig gemacht werden, da höhere Zinsen die Refinanzierung unrentabler, wagnisfinanzierter Unternehmen weniger wahrscheinlich machen. Das gilt für das Vereinigte Königreich, wahrscheinlich auch für andere Teile Europas und sicherlich auch für die USA, wo wir im vergangenen Jahr einiges davon gesehen haben.

In den USA sind die Probleme im verarbeitenden Gewerbe nach wie vor groß, und aus einem Bericht von heute geht hervor, dass sich die Talfahrt des verarbeitenden Gewerbes in den USA beschleunigt hat:

In allen Bereichen war es hässlich:

Erneute Schrumpfung der Produktion bei stärkerem Auftragsrückgang

Anziehende Inflationsraten

Gemeinsam schnellster Rückgang der Beschäftigung seit Juni 2020

„Laut der S&P Global PMI-Umfrage beendeten die US-Hersteller das Jahr mit einer negativen Note. Die Produktion sank so schnell wie seit sechs Monaten nicht mehr, da sich der jüngste Auftragsrückgang verschärfte. …. Das verarbeitende Gewerbe dürfte daher im vierten Quartal die Wirtschaft belastet haben. Im vierten Quartal haben die Fabriken daher die Beschäftigung so schnell abgebaut wie seit 2009 nicht mehr, wenn man von den ersten Monaten der Pandemieabsperrung absieht.“

An dieser Stelle sage ich, dass, wenn die Inflation vollständig und genau vom BIP abgezogen würde, ich mir sicher bin, dass das letzte Quartal 2023 negativ ausfallen würde, was letztendlich bedeuten würde, dass die sich abzeichnende Rezession wie von mir vorhergesagt im Jahr 2023 begann. Allerdings erwarte ich nicht, dass die Zahlen in einem Wahljahr, das für den amtierenden Präsidenten extrem schwierig zu werden verspricht, so integer sind, denn die Amerikaner wählen niemanden als Präsidenten wieder, wenn unter ihrer Führung eine Rezession beginnt. (Mehr dazu weiter unten.)

Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Aktienanleger heute beschlossen haben, ihre Gewinne von Ende 2023 zu ernten und die Aktienkurse ein wenig zu senken.

Was ist mit dem „Big Bond Bust“?

Das war ein weiterer Teil meiner Vorhersagen für die sich langsam entfaltende „Everything Bubble Bust“. Die langsame Implosion des Anleihe-Ballons würde der größte und zentralste Teil des Ganzen sein und die Aktien nach unten treiben, da Staatsanleihen zu konkurrieren begannen, indem sie sichere Zinssätze boten, die nicht künstlich durch die massiven Anleihekäufe der Fed unterdrückt werden, und die Zinssätze für so gut wie alles andere anhoben, da fast alle Kredite direkt oder indirekt auf Anleihen basieren, wodurch Immobilien unerschwinglich werden und ein Preisverfall garantiert wird, der die Immobilienblase zum Platzen bringt und die Refinanzierung der CRE-Blase fast unmöglich macht. All das ist langsam bergab gegangen.

Das alles lief so, wie ich es erwartet hatte, bis die Anleiheinvestoren vor kurzem auf die wilde Seite wechselten und beschlossen, sich ganz auf die Fed einzulassen und anzunehmen, dass die „Punktdiagramme“ der Fed für die Zinssätze tatsächlich anzeigen, was die Fed tun wird, obwohl diese Punktdiagramme bis 2022 und 2023 notorisch übermäßig dovish waren. Obwohl die Aktien- und Anleihemärkte glaubten, dass diese Plot-Träume über die Zinsentwicklung „hawkish“ seien, erwiesen sie sich in Wirklichkeit jedes Mal als zu dovish, so dass die Fed die Zinssätze stärker anheben musste, als sie dachte, und zwar länger als sie dachte. Sie alle haben aus den Fehlern der letzten anderthalb Jahre nichts gelernt.

Die Anleihemärkte kehrten zu diesem phantasievollen Gedankengut zurück, als die Fed ihre Prognosen von der letzten Sitzung bis zur letzten nach unten korrigierte, nachdem sie sie monatelang nach oben korrigiert hatte. Das war einfach zu viel rotes Fleisch für den Anleihemarkt, um es zu ignorieren, so dass die Anleiheinvestoren im letzten Quartal in einen Fressrausch verfielen.

Wie ich immer sage: „In der Wirtschaft gibt es keine geraden Linien“. Zumindest gibt es sie nur sehr selten und selbst dann nur für kurze Zeitspannen. Daher überrascht es nicht im Geringsten, dass wir in den heutigen Schlagzeilen lesen, dass die Anleihen begonnen haben, etwas von diesem Wahnsinn aufzugeben und einige der frühen Zinssenkungen, die sie von der Fed voreilig eingepreist hatten, auszupreisen. Der Morgen begann wie folgt:

Treasuries beginnen das Jahr mit einem Rückschlag, da die Wetten auf globale Zinssenkungen nachlassen Die Renditen von US-Schatzpapieren stiegen stark an und schlossen sich dem weltweiten Ausverkauf von Anleihen an, da die Händler ihre Wetten auf tiefgreifende Zinssenkungen der wichtigsten Zentralbanken in diesem Jahr reduzierten…. Die Benchmark-Rendite für 10-jährige Anleihen stieg um bis zu neun Basispunkte auf 3,97 %, während die Rendite deutscher Bundesanleihen mit vergleichbarer Laufzeit um neun Basispunkte auf 2,11 % anstieg und damit den höchsten Stand seit mehr als zwei Wochen erreichte. Der entsprechende britische Satz stieg um 15 Basispunkte. Kürzere Staatsanleihen führten den Verkaufsdruck an, und der Bloomberg Dollar Spot Index verzeichnete den größten Anstieg seit fast drei Monaten.

Viele fehlgeleitete Wetten werden heute also etwas aufgelöst.

Die Bewegungen spiegeln die Zweifel wider, dass die politischen Entscheidungsträger das Ausmaß der geldpolitischen Lockerung, das von den Geldmärkten eingepreist wird, umsetzen werden. Die Zentralbanken haben zwar angedeutet, dass sie wahrscheinlich die letzten Zinserhöhungen in diesem Zyklus vorgenommen haben, aber sie werden auch nicht bereit sein, den Kampf gegen die Inflation zu früh aufzugeben. Die Aussicht auf eine umfangreiche Neuemission von Unternehmensanleihen dürfte ebenfalls auf den Anleihen lasten, insbesondere nach ihrer starken Performance vor dem Jahresende.

Glauben Sie? All das war eine Marktmanie, die bald wieder zurückgenommen werden muss, wenn diese Fantasiesätze nicht eintreten, was sie sicherlich nicht tun werden.

„Der Markt mag sich auf Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr freuen, aber da so viele bereits eingepreist sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich die Markterwartungen abschwächen werden“, sagte Jane Foley, Leiterin der Devisenstrategie bei der Rabobank. „Unter der Annahme, dass einige dieser Zinssenkungshoffnungen ausgepreist sind, dürfte der USD zunächst an Wert gewinnen, bevor er möglicherweise 2024 schwächer endet.“

Andere, die heute Schlagzeilen machen, halten eine Umkehrung der Anleiherenditen hin zu einem Anstieg ebenfalls für sehr wahrscheinlich. Sagt Zero Hedge:

Vor einer Woche haben wir erklärt, warum der „konsensfähigste Handel“ des Jahres 2024 – nämlich Long-Treasuries in Erwartung niedrigerer Renditen – dem Markt um die Ohren fliegen wird. Das Problem mit Treasuries nach ihrer gewaltigen Rallye in den letzten zwei Monaten ist, dass sie alle guten Nachrichten eingepreist haben. Das gilt vor allem für das vordere Ende der Kurve, was sie auf einen Realitätscheck vorbereitet, wenn die Händler diese Woche an ihre Schreibtische zurückkehren, um sich mit den ISM-Daten für das verarbeitende Gewerbe auseinanderzusetzen…. Wenn die Prognosen der Marktteilnehmer für diese Woche stimmen, werden wir eine Verbesserung der ISM-Zahlen für das verarbeitende Gewerbe im Dezember, eine anhaltende Expansion bei den ADP- und Non-Farm-Payrolls-Daten sowie eine Arbeitslosenquote von immer noch deutlich unter 4 % sehen. Nichts davon deutet für mich auf eine bevorstehende Zinssenkung hin, was es wahrscheinlicher macht, dass die nächste 25-Basis-Punkte-Bewegung bei Front-End-Treasuries eher höher als niedriger ausfallen wird.

Die Zahlen für das verarbeitende Gewerbe sind bereits deutlich schlechter ausgefallen. Daraufhin gab der Aktienmarkt nach, wobei der NASDAQ stark fiel. Die anderen Zahlen werden im Laufe dieser Woche veröffentlicht.

Rohe Wahlen bietet viel mehr rotes Fleisch, über das man streiten kann

Nun kommen wir zu den US-Wahlen, denn sie werden die Nachrichten beherrschen, da wir nun in das Jahr der Präsidentschaftswahlen eingetreten sind. Ich werde hier nur kurz darauf eingehen, denn es gibt heute viele Artikel zu diesem Thema in den Nachrichten, und ich möchte sie alle ansprechen. Ich habe vor, die tieferen Auswirkungen der Wahl während des „Jahres des Chaos“ in einem meiner nächsten „Deeper Dives“ zu behandeln, in dem ich Prognosen darüber anstelle, wohin die Entwicklung gehen wird.

In den heutigen Schlagzeilen lesen wir jedoch Folgendes:

„Untergangsstimmung dominiert 2024: Trump und Biden sprechen düstere Warnungen aus„, so die Schlagzeile. Jeder der beiden Hauptkandidaten sagt voraus, dass die Nation dem Untergang geweiht sein wird, wenn der andere Kandidat gewählt wird. Nun, das verspricht, zu meinem Thema auf dieser Website zu passen. Ich werde mir genauer ansehen, was hinter den Wahlkampfdrohungen wirklich steckt.

„Meuterei bricht aus in einer vom Chaos heimgesuchten Partei in Michigan„, lautet eine andere Schlagzeile. Das passt auch gut zu meinem Thema für dieses Jahr. Gleich nachdem ich das Jahr 2024 als „Das Jahr des Chaos“ bezeichnet hatte, sah ich, wie die Leute dieses Wort überall benutzten, also denke ich, dass es in den Köpfen vieler eine schwangere Idee war. So entstehen diese Wahrheiten oft – im kollektiven Bewusstsein. Die GOP befindet sich nicht nur im Chaos und kämpft mit sich selbst in Michigan, sie befindet sich auch im Chaos, seit Trump in Washington, DC, abgesetzt wurde, wobei Margery Taylor Green heute in den Nachrichten als Architektin des GOP-Chaos genannt wird.

In einem anderen Artikel wird behauptet, dass „eine große Zahl von Amerikanern einen starken, rauen, antidemokratischen Führer will„. Das gilt unabhängig davon, ob sie Demokraten oder Republikaner sind. Ich habe KEINEN Zweifel daran, dass es während der Wahl sehr rau zugehen wird und danach mit einer rauen Führung im Weißen Haus noch rauer, egal wer gewinnt. Viele auf beiden Seiten sehen es als einen Kampf um die Seele Amerikas an, und das wird sicher sehr destruktiv werden.

Natürlich wird die Hitze in diesem Wahljahr dadurch erheblich verschärft werden:

„Die knappe Kontrolle der Republikaner über das Repräsentantenhaus sorgt für einen Brennpunkt im Jahr 2024.“ Zweifellos. Diese eine Tatsache verspricht eine fieberhafte Wahl, da die andere Seite so leicht die volle Kontrolle über die Regierung erlangen kann. In diesem Jahr wird es besonders heftig zugehen, da die führenden Präsidentschaftskandidaten beide so absichtlich spaltend sind, wie man es wahrscheinlich nie finden wird.

Bidens Situation wird dadurch noch viel verzweifelter: „Eine ausfransende Koalition: Schwarze, hispanische und junge Wähler lassen Biden zu Beginn des Wahljahres im Stich.“ Trump schält einige dieser Wähler ab, die traditionell zu den Demokraten tendieren. RFK nimmt andere mit. Biden wird seinen Wahlkampf härter führen müssen. Die Verzweiflung, die entsteht, wenn man merkt, dass man diejenigen verliert, auf die man sich normalerweise verlassen kann, wird ihn dazu bringen, intensiver zu kämpfen … wenn er es schafft, nicht einzuschlafen und es zu vermeiden, die Hände vor den Vorhängen zu schütteln.

Sie können auch damit rechnen, dass Covid noch streitlustiger wird, denn es scheint, dass die Regierung eine neue große Lüge auf Lager hat. Ich bin sofort zu dieser Schlussfolgerung gekommen (nun ja, eigentlich habe ich mich nur darüber gewundert), als ich zum ersten Mal gelesen habe, dass der neueste Covid-Stamm, der auf den Markt kommt, besonders gefürchtet ist, um Herzinfarkte zu verursachen – und zwar Herzinfarkte, die genau so aussehen wie die, die wir während der gesamten Zeit der Verwendung des Impfstoffs gesehen haben. Jetzt sehe ich, dass mehrere Autoren geneigt sind, die gleiche Richtung einzuschlagen, die ich bei dieser Geschichte einschlage:

Erstens haben wir diesen Ausgangspunkt: „Studie zeigt, dass die COVID-Impfung unabhängig mit dem langen COVID-Syndrom verbunden ist„. Wenn eine Studie plötzlich herausfindet, dass die Covid-Impfung die Ursache für das lange Covid-Syndrom sein kann, dann weiß man, dass das medizinische Establishment eine alternative Ursache für all das Leiden braucht. Gleichzeitig mit der Veröffentlichung dieser Studie hat die CDC eine neue Art von Covid entdeckt, von der sie GLAUBT, dass sie die gleichen Auswirkungen haben wird, wenn sie sich ausbreitet. Daher können Sie sicher sein, dass es sich ausbreiten wird … oder zumindest Tests, die mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf hindeuten, dass es sich ausbreiten wird.

Die heutigen Berichte gehen also genau in die Richtung, die ich erwartet hatte:

„Experten“ sagen, dass der neue COVID-Stamm eine weltweite „Herzversagens-Pandemie“ auslösen wird.

Wer hätte gedacht, dass diese Entdeckung plötzlich auftauchen würde, wenn eine große Studie ebenfalls auftaucht, die besagt, dass der Impfstoff diese Ergebnisse verursacht hat?

Ein neuer Stamm, der als JN.1 bekannt ist, wird dem Bericht zufolge bei vielen Menschen zu einer „eingeschränkten Herzfunktion“ führen. „Japans Top-Forschungsinstitut Riken hat nun in dem neuen Bericht eine Warnung herausgegeben, die besagt, dass die ACE2-Rezeptoren, an die sich das Coronavirus in menschlichen Zellen anheftet, im Herzen ’sehr häufig‘ sind“, berichtet GB News.

Seit langem wird behauptet, dass die Spike-Proteine, die der Körper durch die Covid-Impfstoffe bildet, sich im Herzen festsetzen und anreichern, und dass der Körper mancher Menschen diese Spike-Proteine immer wieder bildet, sobald die DNA-Nachfrage geweckt ist. Es wird für die CDC und andere Regierungsstellen praktisch sein, eine neue Form des neuen Covid-Virus als alternative Erklärung für die plötzliche Entdeckung der Impfstoffe zu haben.

Ein Video, das heute in den Schlagzeilen zu sehen ist, bringt es noch deutlicher auf den Punkt:

„So entschuldigen sie den Anstieg der durch Impfungen verursachten Todesfälle im Jahr 2024“.

Diese neue große Lüge und die Zensur, die mit Sicherheit gegen Leute wie mich erfolgen wird, die auf wahrscheinliche alternative Erklärungen hinweisen, wird mit Sicherheit dazu führen, dass viele der Regierung noch weniger vertrauen und alle wieder aufgewühlt und gespalten sind über die fortgesetzten Lügen, die es seit dem Trump-Impfstoff mit all seinen gesetzlichen Schutzmaßnahmen für Impfstoffhersteller gibt, und die die US-Bevölkerung weiterhin zerreißen werden. (Beachten Sie, dass ich zu diesem Thema mehrfach direkt zensiert wurde.) Wie der Sprecher sagt: „Hier geht es darum, wie man Menschen, die es bereits satt haben, getäuscht zu werden, mit einem neuen eingepflanzten Narrativ weiter täuschen kann“. Es wird nun „Kardio-Covid“ sein, das den ganzen Schaden anrichtet und das mehr Maskengebrauch, mehr Impfungen, mehr Trennung usw. vorschreibt.

Natürlich ist das nur eine Verschwörungstheorie, aber eine, auf die ich sofort kam, als ich hörte, dass man gerade einen neuen Covid-Stamm entdeckt hatte, der genau das tut, was man den Impfstoffen nachsagt. Es ist schwer, nicht zu widerstehen. Ob wahr oder nicht, ich bin sicher, dass die Regierungen in Ihrer Nähe noch mehr Covidchaos für uns alle bereithalten. Der Beweis, dass ich falsch liege, wird erbracht, wenn sie es nicht auf diese Weise machen. Wenn sie es so machen, beweist das nicht, dass ich recht habe, aber es passt ins Bild.

Schließlich gibt es noch zwei Geschichten über Propheten verschiedener Art, denen ich wenig Glauben schenken würde, die aber meine Chaostheorie unterstützen.

In der einen geht es um einen Almanach, der jedes Jahr die Ansichten eines Astrologen wiedergibt, der sagt, dass das Jahr 2024 ein „turbulentes“ Jahr sein wird. Für mich klingt das nach Chaos, also bin ich damit einverstanden, auch wenn es nicht viel bedeutet, dass ein Astrologie-Guru mit mir übereinstimmt. Ich finde es jedoch interessant, dass „Chaos“ und Wörter, die ungefähr dasselbe bedeuten, plötzlich überall in den Vorhersagen für 2024 auftauchen. Das sagt mir, dass viele von uns spüren, dass es kommt … so wie man einen Sturm spürt, wenn die arthritischen Gelenke aufgrund des veränderten atmosphärischen Drucks schmerzen.

In einer anderen Geschichte über Seher heißt es: „MAGA-‚Prophet‘ sagt ‚Umsturz‘ der US-Regierung voraus.“ Klingt für mich chaotisch. Ob Trump nun gewinnt, wie der MAGA-Prophet sagt, dass Gott es offenbart hat, oder ob er verliert, ich bin sicher, dass wir das totale Chaos erleben werden. Wenn er verliert, wird die große MAGA-Gruppe wütend werden, weil sie wieder einmal betrogen wurde, und man kann sich darauf verlassen, dass Trump alles tun wird, um diese Wut zu schüren, denn sein narzisstisches Ego kann es nicht ertragen, ein Verlierer zu sein. Wenn er gewinnt, können Sie damit rechnen, dass er sich überall an denen rächen wird, die ihm seiner Meinung nach die letzten vier Jahre gestohlen haben, denn Trump schlägt immer zurück. Sie können auch damit rechnen, dass die Biden-Anhänger ausrasten werden, wenn der von ihnen abgrundtief gehasste Trump gewinnt. Es wird also ein Jahr des großen Chaos werden.

Ich möchte jedoch anmerken, dass der MAGA-Prophet keine gute Erfolgsbilanz vorzuweisen hat:

Ihre bisherigen Vorhersagen reichen vom Tod der demokratischen Abgeordneten Nancy Pelosi vor den Zwischenwahlen 2022 bis zum Scheitern der juristischen Anklagen gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump.

Ich bin nicht geneigt, Menschen Glaubwürdigkeit zu schenken, die eklatante Irrtümer im Namen Gottes als „Botschaft des Herrn“ ausgeben. Ich denke, sie werden von ihrem eigenen geistlichen Stolz getrieben. Ich glaube nicht, dass Gott fehlerhafte Boten braucht, die ihre eigenen Gedanken zum Anspruch auf göttliche Genauigkeit und Autorität erheben. Ich denke, dass sie eine enorme Ablenkung darstellen und ihr eigenes Glaubenssystem dumm aussehen lassen, vor allem, wenn ich die Dinge genauer vorhersagen kann, indem ich einfach Trends projiziere, nicht durch göttliche Führung.

(Ich habe einmal alle Prophezeiungen von Pat Robertson für ein bestimmtes Jahr kopiert und daneben meine eigenen Vorhersagen zu denselben Themen gestellt, die darauf basierten, wohin uns die Trends meiner Meinung nach führen würden. Am Ende des Jahres erreichte ich etwa 70 % und er 30 %, vor allem in den Bereichen, in denen seine Vorhersagen mit meinen übereinstimmten.) Da ich nicht den Anspruch erhebe, ein Prophet Gottes zu sein, habe ich beschlossen, Robertson zu seinen Lebzeiten auch keinen zuzugestehen, da ich sicher bin, dass Gott es besser machen kann als ich, und zwar in absoluter Perfektion. Ich projiziere lediglich die Trends auf der Grundlage dessen, was ich als vernünftige Ursache und Wirkung und historische Muster ansehe.

Allerdings können Menschen mit einer Anhängerschaft wie die „MAGA-Prophetin“, die das Ohr eines Präsidenten haben, wie sie es hatte, andere davon überzeugen, an den Weg zu glauben, von dem sie glauben, dass er göttlich genehmigt ist. (In der Bibel gibt es eine lange Geschichte jüdischer religiöser Eiferer, die Israels Erfolge mit guten Absichten prophezeiten und sich dennoch irrten; dennoch glaubte das Volk ihnen bereitwillig, weil diese Propheten sagten, was das Volk hören wollte, und es waren oft Menschen mit starken jüdischen religiösen Referenzen. Die Bibel sagt, dass sie nichts anderes taten, als ihren eigenen Vorstellungen und Träumen zu folgen, und verurteilt sie dafür. Die wahren Propheten hatten zu 100 % recht). In apokalyptischen Zeiten wie diesen werden wir viele fieberhafte Prophezeiungen erleben.