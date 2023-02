Werden Viren entwickelt, die ethnisch selektiv töten?

Von Peter Haisenko

Es ist bekannt, dass die Körper von Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Ethnien, zum Beispiel im Umgang mit Alkohol mehr oder weniger Probleme haben. Auch die Bildung von Vitamin D hängt von der Hautfarbe ab. Ist es also möglich Viren zu entwickeln, die für die einen ungefährlich sind, aber andere umbringen?

Als Spanier, die Konquistadoren, in Mittelamerika einfielen, war die überlegene Waffentechnik zwar ein Vorteil, aber der große Sieg ist Pockenviren geschuldet. Pockenviren gab es bis dahin nicht auf dem Süd- und Nordamerikanischen Kontinent. Das Immunsystem der Ureinwohner konnte mit diesen Viren, die von den Spaniern eingeschleppt wurden, nicht umgehen. So wurde ein Großteil der indigenen Bevölkerung ausgelöscht. Noch Jahrhunderte später nutzten Siedler in Nordamerika dieses Wissen und haben Indianer umgebracht, indem sie diesen mit Pockenviren verseuchte Wolldecken „schenkten“. Es gibt also Beispiele die belegen, dass, erst unabsichtlich, dann aber vorsätzlich, Biowaffen eingesetzt worden sind, die nur fremde Ethnien umgebracht haben. Kann diese Methode mithilfe der Gentechnik verfeinert und dann ebenso selektiv angewendet werden?

Irgendwie stand die Frage im Raum, warum China derart restriktiv