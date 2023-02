Die Fehlkalkulation des US-Imperiums in der Ukraine könnte eine Revolution auslösen – wenn wir seine Lügen über den Krieg aufdecken

In Der Mythos des Kapitalismus sagte Michael Parenti:

„Keine herrschende Klasse regiert nackt … sie unternimmt große Anstrengungen, um ihre Herrschaft zu rechtfertigen. Ich sage den Studenten, wenn sie sagen: „Oh, es ist ihnen egal, was wir denken. Sie ignorieren uns‘, und all das, und ich sage: ‚Oh nein, nein. Das ist das Einzige, was sie an euch interessiert. Das Einzige, was sie interessiert, ist, was du denkst. Es ist ihnen egal, ob du dich richtig ernährst, es ist ihnen egal, wie deine Lebensbedingungen sind, es ist ihnen egal, dass sie ein unmenschliches und irrationales Verkehrssystem aufgebaut haben, das uns stranguliert und unsere Luft verschmutzt, es ist ihnen alles egal. Das Einzige, was sie an dir interessiert, ist, was du denkst. Morgens fangen sie an: „Was wird heute die Story sein? Wie können wir manipulieren, wie können wir kontrollieren, wie können wir eindämmen, wie können wir Einfluss nehmen, wie können wir auf das reagieren, was sie in ihren Köpfen haben?“

Das Potenzial des Kampfes um Erzählungen, die Geschichte zu verändern, ist beiden Seiten im heutigen geopolitischen Wettbewerb zwischen den imperialen Mächten und den Mächten, die die Hegemonie der USA herausfordern, bekannt. Die Kommunistische Partei Chinas erklärte im Jahr 2021: „Das Zentralkomitee hat deutlich gemacht, dass ein Scheitern im Bereich des Cyberspace eine Katastrophe für die langfristige Führung der Partei bedeuten würde. Die Partei misst daher dem Internet als Hauptschauplatz, Schlachtfeld und Frontlinie des ideologischen Kampfes große Bedeutung bei.“ Die Gefahr, dass antichinesische Online-Desinformation die Errungenschaften der Revolution zunichte macht, ist der Grund, warum die Imperialisten so viel Aufwand betreiben, um diese Lügen zu verbreiten und zu versuchen, antikommunistische Inhalte an der Großen Chinesischen Firewall vorbeizuschleusen.

Die Verwundbarkeit geht in zwei Richtungen. Die imperialistischen Regierungen sind auch aufgrund der Macht, die das Internet hat, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen, potenziell gefährdet. Mit Washingtons strategischem Spiel in der Ukraine hat sich diese informationelle Bedrohung für den Imperialismus noch verstärkt.

Der US-Imperialismus hat eine noch nie dagewesene Gefahr für seinen globalen strategischen Erfolg und damit für das Überleben seines Kernstaats geschaffen, indem er die wahrgenommene Glaubwürdigkeit der NATO von drei Faktoren abhängig gemacht hat: Der Sieg der Ukraine, der Erfolg der Sanktionen in dem Maße, in dem Russland destabilisiert wird, und der Sieg der Behauptung, Russlands Intervention sei „unprovoziert“ gewesen. Diejenigen, die sich der pro-imperialistischen Ideologie verschrieben haben, werden niemals erkennen, dass Russland tatsächlich provoziert wurde oder dass seine Intervention in erster Linie dazu dient, den Antifaschismus voranzutreiben. Aber den Beobachtern, die nicht zugunsten des Imperiums voreingenommen sind, wurde schon vor Monaten klar, dass ein Sieg der Ukrainer logistisch unmöglich ist.

Im Herbst letzten Jahres, als Russland nur etwa ein Fünftel seiner potenziellen militärischen Kapazität eingesetzt hatte, während die Ukraine so verzweifelt nach Arbeitskräften suchte, dass sie Sexualstraftäter zum Kampf freigab, hatte Russland die Erfüllung seines strategischen Ziels bereits unvermeidlich gemacht: die Entmilitarisierung der Ukraine. Es hat dies unvermeidlich gemacht, indem es Kiew völlig von ausländischer Hilfe abhängig gemacht hat, um weiterkämpfen zu können, und je länger der Krieg andauert, desto gründlicher wird die Erschöpfung Kiews.

Die Imperialisten wussten von Anfang an, dass es zu einem solchen Ergebnis kommen würde, wenn Russland sich entschließen würde, die Ukraine anzugreifen. Washingtons Provokation Moskaus zielte in erster Linie darauf ab, Russland so weit zu schwächen, dass es zusammenbricht und wie Jugoslawien zerschlagen werden kann, so dass China dann unterworfen werden kann. Hätte Washington den Wirtschaftskrieg gewonnen und dieses Szenario des eurasischen Zusammenbruchs herbeigeführt, könnte es sich trotz der erfolgreichen Entmilitarisierung der Ukraine als Sieger des Krieges bezeichnen. Das ist es, was die imperialistischen Medien versuchen, indem sie Schlagzeilen verbreiten, dass Russland den Krieg bereits verloren hat, mit dem Argument, dass Russland auf jeden Fall vom Imperium rekolonisiert werden wird. Aber es wird nicht rekolonisiert, also wird dieses Argument niemals durch die greifbare Realität bestätigt werden.

Die Imperialisten werden eine alternative Realität erfinden müssen, in der sie gewonnen haben, was viele nicht glauben wollen. Wenn die tatsächlichen Ereignisse den Aussagen der Imperialisten so offensichtlich widersprechen, kommt es unweigerlich zu einem Bewusstseinswandel in Richtung Misstrauen gegenüber dem Imperium. So war es, als die Amerikaner als Kriegsverbrecher in Vietnam entlarvt wurden und als auf das Versprechen einer „kinderleichten“ Intervention im Irak ein jahrzehntelanger Krieg folgte.

Dies ist nicht das erste Mal, dass die Propaganda des Imperialismus diskreditiert wird. Vom Spanisch-Amerikanischen Krieg über den Golfkrieg bis zu Libyen und Syrien gab es immer wieder Momente, in denen sich Washingtons Behauptungen als unbegründet erwiesen. Da es sich um ein Imperium handelt und somit per definitionem um eine Macht, die Kriege aus Profitgründen und nicht zur Verteidigung oder aus humanitären Gründen führt, ist es unvermeidlich, dass sie regelmäßig in diese Lügen verwickelt wird. Die Strategie, mit der das Imperium verhindert, dass diese Lügen zu einer Revolution im Kernland, zu einem fatalen Verlust der internationalen Unterstützung für die USA oder zu beidem führen, ist das Standardmodell der Öffentlichkeitsarbeit, das die Gesellschaft dazu bringt, die schädlichen Informationen zu vergessen. Die narrativen Manager des Imperialismus haben die Fakten, die die Lügen enthüllen, zensiert und gleichzeitig neue Anschuldigungen gegen die betroffenen Länder geschaffen, um davon abzulenken, wie die früheren Anschuldigungen entlarvt wurden.

Die Wirksamkeit dieses Ablenkungsmanövers ist begrenzt. Diejenigen, die am ehesten bereit sind, Washingtons Lügen und Gräueltaten zu vergessen, sind diejenigen, die ein materielles Interesse an der Aufrechterhaltung der imperialen Extraktion haben, und das bedeutet, dass der weltweit größte Teil schon immer kurz davor war, sich gegen das Imperium zu wenden. Es war unvermeidlich, dass das Gleichgewicht, von dem die Hegemonie der USA abhängt, verloren gehen und ein noch nie dagewesener globaler Trend zum Antiamerikanismus entstehen würde.

Dieser unwiederbringliche Rückgang des internationalen Respekts für Washington begann mit den Invasionen in Afghanistan und im Irak und hat sich mit Washingtons Stellvertreterkrieg in der Ukraine noch beschleunigt. Der weltweit größte Teil reagierte auf Bushs Verbrechen, indem er die USA nicht mehr als würdige globale Führungsmacht ansah, und das hat sich im vergangenen Jahr gezeigt, als sich fast keine Länder der Peripherie an den Russland-Sanktionen beteiligt haben. Verbitterte US-Beamte haben signalisiert, dass sie dies als Parteinahme dieser Länder gegen Washington interpretieren, und sie haben recht. Wie im Jahr 2019, als Washington versuchte, Venezuela zu isolieren, indem es die Welt aufforderte, die fiktive neue Putschregierung anzuerkennen, hat sich Washington stattdessen selbst isoliert.

Die einzigen Länder, die normalerweise bereit sind, die imperialen Pläne der USA zu unterstützen, sind die anderen Länder, die vom Neokolonialismus profitieren. Und selbst sie drohen zunehmend damit, sich von Washingtons „regelbasierter internationaler Ordnung“ zu lösen, einfach aus praktischem Eigeninteresse. Die Kosten der Sanktionen sind so hoch, dass selbst nach der Einigung und Erweiterung, die der Ukraine-Konflikt der NATO gebracht hat, die europäischen Länder aufgrund des Ausmaßes der Zerstörung, die dieser Wirtschaftskrieg über sie bringt, neu gespalten werden. Dies droht zunehmend in eine neue zwischenimperialistische Rivalität umzuschlagen, die, wie Stalin feststellte, unweigerlich zur gegenseitigen Schwächung der Imperialisten, zur Verschärfung der kapitalistischen Widersprüche, da der Krieg den Interessen der Werktätigen schadet, und zur praktischen Notwendigkeit einer proletarischen Revolution führt.

Aufgrund der Entscheidung des größten Teils der Welt, den Imperialismus herauszufordern, ist es nun unvermeidlich, dass sich die Multipolarität weiter entwickelt und das US-Imperium weiter geschwächt wird. Dies allein ist jedoch noch keine Garantie für eine Revolution im imperialen Zentrum. Denn während die Psyops des Imperiums in den Ländern an der Peripherie versagen, was dazu führt, dass die imperialen Mächte im Kampf gegen den neuen Kalten Krieg isoliert sind, haben die Psyops im Zentrum selbst dieses Versagen noch nicht erlebt. Zumindest noch nicht.

Wenn wir daran arbeiten, die Lügen hinter dem Ukraine-Psyop und hinter den anderen Psyops, die zur Rechtfertigung der geopolitischen Manöver Washingtons eingesetzt werden, zu entlarven, wird der Staat innerhalb des Kerns derjenige sein, der eine fatale Störung in seiner Aufgabe, die soziale Kontrolle aufrechtzuerhalten, erfährt. Gleichzeitig werden die VR China und die anderen Länder, die Washington herausfordern, sich immer stärker gegen die verzweifelten Destabilisierungspläne des Imperialismus wehren.