Werden Washingtons jüngste Sanktionen unbeabsichtigte Folgen haben?

Paul Craig Roberts

Ich habe mich nicht eingehend mit den Einzelheiten der Sanktionen befasst, die Washington gegen Russland und andere Länder verhängt hat, die mit Russland über sanktionierte Güter Handel treiben. Meiner Meinung nach waren die Sanktionen gut für Russland, weil sie es aus der Globalisierungsfalle in Richtung Autarkie gezwungen haben. Die Sanktionen haben vor allem den Europäern geschadet, durch höhere Energiekosten und verlorene Geschäftsmöglichkeiten. Die Sanktionen schaden auch den Amerikanern, die in russisches Öl und russische Finanzinstrumente investiert haben. Diese Investitionen werden nun in den US-Finanzberichten mit einem Wert von Null ausgewiesen.

In einem Bericht der Hal Turner Radio Show, der mir von einem Leser in Europa zugeschickt wurde, heißt es, dass der Beamte der Bank von Russland, Wladimir Tschistjuchin, zu dem Schluss gekommen ist, dass die neuen Sanktionen Washingtons stark ausgeweitet wurden und jetzt jedes Land vom Dollarsystem abschneiden, dessen Banken russische Zahlungen abwickeln. Mit anderen Worten: Washington versucht, Russland daran zu hindern, an internationalen Transaktionen teilzunehmen, außer vielleicht an solchen, bei denen Zahlungen durch den physischen Transfer von Gold erfolgen, da solche Zahlungen außerhalb des Bankensystems abgewickelt werden können. Chistyukhin sieht die erweiterten Sanktionen angeblich als Versuch Washingtons, Russland durch die Zerstörung der russischen Wirtschaft zu zerstören. In der Tat sieht es so aus, als wolle Washington den Import-/Exportteil der russischen Wirtschaft zerstören.

Dem Bericht von Hal Turner zufolge haben Banken in der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten und China die Bearbeitung russischer Zahlungen eingestellt, aus Angst, vom Zahlungssystem abgeschnitten zu werden. Doch wie soll ein solches System funktionieren? Wie können chinesische Banken Zahlungen von und nach Russland ablehnen, wenn China von russischer Energie abhängig ist? Wie können sich indische Banken weigern, Zahlungen abzuwickeln, wenn Indien von russischer Energie und russischen Waffensystemen abhängig ist? Solche Sanktionen würden den Export von russischem Weizen stoppen und viele Menschen in Hunger und Elend stürzen. Denken Sie an all die Unternehmen in vielen Ländern, die in ihrer Arbeit gestört würden, vielleicht sogar in den Konkurs getrieben würden. Es ist schwer vorstellbar, dass sich die Welt das gefallen lässt. Diese Sanktionen, wenn sie denn echt sind, scheinen auch eine zu große Provokation zu sein, die Putin nicht ignorieren kann.

Es ist mir ein Rätsel, warum Russland, China und die BRICS-Staaten nicht proaktiv gehandelt und sich aus dem Dollarsystem gelöst haben. China zum Beispiel kann die Sanktionen nicht einhalten und seine Souveränität bewahren. Wenn China, Indien etc. nachgeben, haben sie die Hegemonie Washingtons akzeptiert.

Vielleicht ist es der Unwille, die Realität zu akzeptieren, der die Mehrheit der Welt, die der Schikanen Washingtons überdrüssig ist, davon abgehalten hat, gemeinsam aus dem Dollarsystem auszusteigen, alle Wirtschaftskontakte mit dem Westen abzubrechen und den Handel auf den eigenen Block zu beschränken. Warum organisiert der Kreml nicht die Isolierung Washingtons und seiner NATO-Marionetten, anstatt die Isolierung Russlands zuzulassen? Ich habe nie verstanden, warum der Kreml Energie an Länder liefern will, mit denen sich Russland im Krieg befindet.

Gute Führung ist selten. Vielleicht hat die Welt nicht genug davon, um sich dem Zugriff Washingtons zu entziehen.

Wenn die jüngsten Sanktionen so wirken, wie es Washington offenbar beabsichtigt, hat es die Welt einem Atomkrieg näher gebracht. Es ist schwer zu glauben, dass ein so gut bewaffnetes Land wie Russland tatenlos zusehen wird, wie Washington seine wirtschaftlichen Aussichten ruiniert und seine nationale Existenz gefährdet.