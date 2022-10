Werden wir fallen wie Rom?

Die Uhr scheint zu ticken. Wachsende Wohlstandsunterschiede, eine Immobilien- und Gaskrise, der Transhumanismus, der über den Horizont galoppiert, heroisierte Unhöflichkeit und die ständige Bedrohung durch Viren, deren „Heilmittel“ schlimmer sein könnten als die Krankheiten.

Die Weltpolitik wirkt in diesen Tagen unheimlich apokalyptisch, und in unseren eigenen kleinen Welten sind viele von uns so verloren, so losgelöst von den Annehmlichkeiten unseres Lebens vor der Pandemie, dass wir nicht wissen, wo das Ende ist oder was die Zukunft bringen wird. Die Enthüllungsjournalistin Trish Wood schrieb kürzlich, dass wir den Untergang Roms erleben (auch wenn er uns als Tugend aufgedrängt wird).

Ich frage mich, ob wir genauso untergehen wie Rom? Ist es möglich, dass unsere Zivilisation am Rande des Zusammenbruchs steht? Vielleicht steht der Zusammenbruch nicht unmittelbar bevor, aber machen wir die ersten Schritte, die Zivilisationen vor der unseren gemacht haben, bevor sie schließlich untergingen? Werden wir das Schicksal der Indus, der Wikinger, der Mayas und der gescheiterten Dynastien Chinas erleiden?

Als Philosoph muss ich zunächst einmal verstehen, was wir unter „Zivilisation“ verstehen und was es bedeuten würde, wenn sie zusammenbrechen würde.

Dies ist eine erhebliche begriffliche Hürde. Der Begriff „Zivilisation“ (vom lateinischen civitas, was so viel wie „Menschenmenge“ bedeutet) wurde zuerst von Anthropologen verwendet, um eine „aus Städten bestehende Gesellschaft“ zu bezeichnen (z. B. Pylos, Theben und Sparta in Mykene). Antike Zivilisationen waren in der Regel nicht-nomadische Siedlungen mit konzentrierten Personenkomplexen, die sich die Arbeit teilten. Sie verfügten über monumentale Architektur, hierarchische Klassenstrukturen und bedeutende technische und kulturelle Entwicklungen.

Aber was genau ist unsere Zivilisation? Es gibt keine klare Grenze zwischen ihr und der nächsten, so wie die Koexistenz der Maya und der Griechen durch den Ozean zwischen ihnen definiert wurde. Ist das Konzept der westlichen Zivilisation – die ihre Wurzeln in der Kultur hat, die vor über 2.000 Jahren im Mittelmeerraum entstand – noch sinnvoll, oder hat die Globalisierung jede Unterscheidung zwischen den zeitgenössischen Zivilisationen bedeutungslos gemacht? „Ich bin ein Weltbürger“, schrieb Diogenes im vierten Jahrhundert v. Chr. Aber natürlich war seine Welt nicht ganz so groß wie die unsere.

Nun zum zweiten Thema: dem Zusammenbruch der Zivilisationen. Anthropologen definieren ihn in der Regel als einen raschen und dauerhaften Verlust an Bevölkerung, sozioökonomischer Komplexität und Identität.

Werden wir einen Massenverlust an Bevölkerung oder sozioökonomischer Komplexität erleiden? Möglicherweise. Aber das ist es nicht, was mich beunruhigt. Worüber ich mir wirklich Sorgen mache, ist der Verlust unserer Identität. Ich befürchte, dass wir den Faden verloren haben, wie man so schön sagt, und dass wir bei all unserer Konzentration auf die Fähigkeit der Wissenschaft, uns zu retten, unsere Ideale, unseren Geist und unsere Daseinsberechtigung verloren haben. Ich befürchte, dass wir unter dem leiden, was Betty Friedan einen „langsamen Tod des Geistes und der Seele“ nannte. Ich befürchte, dass unser Nihilismus, unser Façadismus und unser Progressivismus eine Schuld auf sich laden, die wir vielleicht nicht begleichen können.

Wie der bedeutende Anthropologe Sir John Glubb schrieb (pdf): „Die Lebenserwartung einer großen Nation, so scheint es, beginnt mit einem heftigen und gewöhnlich unvorhergesehenen Ausbruch von Energie und endet mit einer Senkung der moralischen Standards, Zynismus, Pessimismus und Frivolität.“

Stellen Sie sich eine Zivilisation als die oberste Stufe einer Treppe vor, von der jede weitere Stufe abfällt. Die heutige westliche Zivilisation ist weitgehend auf den grundlegenden Idealen des antiken Griechenlands und Roms aufgebaut, die noch lange nach dem Verschwinden ihrer physischen Strukturen und Regierungen fortbestehen. Aber sie haben Bestand, weil wir sie für sinnvoll halten. Sie bleiben durch Literatur und Kunst, Gespräche und Rituale erhalten. Sie haben Bestand in der Art und Weise, wie wir heiraten, wie wir über einander schreiben und wie wir uns um unsere Kranken und Alten kümmern.

Eine Lektion, die uns die Geschichte zu lehren versucht, ist, dass Zivilisationen komplexe Systeme sind – technisch, wirtschaftlich, außenpolitisch, immunologisch und zivilisatorisch – und dass komplexe Systeme regelmäßig scheitern. Der Zusammenbruch unserer Zivilisation ist mit ziemlicher Sicherheit unvermeidlich; die einzige Frage ist, wann, warum und was uns ersetzen wird.

Aber das bringt mich zu einem anderen Punkt. Schon früh begannen Anthropologen, den Begriff „Zivilisation“ als normativen Begriff zu verwenden, um eine „zivilisierte Gesellschaft“ von einer Stammesgesellschaft oder einer barbarischen Gesellschaft zu unterscheiden. Zivilisationen sind hoch entwickelt, edel und moralisch gut; andere Gesellschaften sind unzivilisiert, rückständig und untugendhaft.

Aber die alte Unterscheidung zwischen Zivilisation und Barbarei hat im 21. Jahrhundert eine neue Form angenommen. In unserer eigenen „zivilisierten“ Kultur kommt es zu einer Umkehrung der Konzepte von Zivilität und Brutalität. Es sind unsere Führer, unsere Journalisten und unsere Fachleute, die die Standards des rationalen Diskurses ignorieren, die Hass institutionalisieren und zur Spaltung anstiften. Heute sind es die Eliten, die die wahren Barbaren unter uns sind.

In Anlehnung an Walt Whitman, der sein eigenes Amerika des 19. Jahrhunderts im Niedergang begriffen sah, sollten wir unserer Zeit und unserem Land am besten prüfend ins Gesicht schauen, wie ein Arzt, der eine tiefe Krankheit diagnostiziert“.

Wenn unsere Zivilisation zusammenbricht, dann nicht wegen eines Angriffs von außen, etwa durch Beduinen, die aus der Wüste anrücken. Es werden diejenigen unter uns sein, die uns wie Parasiten von innen heraus zerstören. Unsere Zivilisation kann kollabieren, und das könnte durch viele Faktoren geschehen – Krieg, Wirtschaft, Naturkatastrophen -, aber der stille Killer, der uns am Ende erwischen könnte, ist unsere eigene moralische Katastrophe.

Das eigentliche Problem ist also nicht zwischenmenschlich, sondern innerlich-persönlich. Wenn unsere Zivilisation zusammenbricht, dann deshalb, weil etwas in jedem von uns zusammenbricht. Und wir müssen zuerst uns selbst wieder aufbauen, Stein für Stein, wenn wir eine Chance haben wollen, uns gemeinsam wieder aufzubauen.