Westeuropa steht vor dem „TOTALEN FINANZKOLAPSE“ – Experten und Analysten schlagen Alarm

Westeuropa steht vor dem „totalen Zusammenbruch“ durch katastrophale Verknappung und Preissteigerungen bei Lebensmitteln, Düngemitteln, Energie und Industrie, warnt David Dubyne im heutigen Situation Update-Podcast (siehe unten). Der Silber-Guru David Morgan, der ebenfalls im heutigen Podcast zu hören ist, fügt hinzu, dass europäische Banken aufgrund ihres Engagements auf den Energiemärkten und des Wunsches der westeuropäischen Regierungen, weiterhin Geld zu drucken, um die verheerende Energieknappheit zu bekämpfen, die jetzt unumkehrbar ist, mit der Möglichkeit von Systemzusammenbrüchen (und „bail-ins“) konfrontiert sind.

Amerikanische Banken sind auch in den europäischen Volkswirtschaften engagiert, was bedeutet, dass ein Zusammenbruch der westeuropäischen Banken, Regierungen und Währungen wie eine Ansteckung auf die Vereinigten Staaten und den Dollar übergreifen wird. Da keine Lösungen in Sicht sind – und die europäischen Politiker nicht einmal bereit sind, eine Umkehr ihrer selbstmörderischen Politik, die zu dieser Krise geführt hat, in Erwägung zu ziehen -, scheint es, als sei Westeuropa zu einem gleichzeitigen Zusammenbruch von Nahrungsmitteln, Energie, Industrie, Landwirtschaft und Währung verdammt.

Es scheint, als ob Putin doch keinen Krieg mit der NATO führen muss. Die NATO-Länder zerstören sich selbst mit erstaunlicher Geschwindigkeit.

Der Tod der Königin markiert den Tod der westlichen Zivilisation

Der heutige Tod von Königin Elisabeth II. könnte nicht aktueller sein, denn der Tod Westeuropas wird wahrscheinlich nicht lange auf sich warten lassen. Die Königin ist gestorben, aber auch der gesunde Menschenverstand, die Rationalität, die finanzielle Vernunft und die Integrität der Landwirtschaft. Keine Zivilisation kann ohne Nahrung, Energie und Geld überleben, und die Führer Westeuropas sind wild entschlossen, alle drei völlig zu zerstören.

Nun sind wir nur noch wenige Monate davon entfernt, mit Entsetzen zu beobachten, wie jahrzehntelange Tugendhaftigkeit und schlechte politische Entscheidungen Früchte tragen und Westeuropa mit einem Ausmaß an Verwüstung in die Knie zwingen, wie es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr der Fall war.

Um zu zeigen, wie schlimm es ist, droht die Schweizer Regierung jetzt jedem, der seine Wohnung über 19 Grad Celsius heizt, eine dreijährige Gefängnisstrafe an. Es wird auch berichtet, dass das Erhitzen von Wasser über 60 (C) eine Straftat sein wird, und wenn das auch für das Kochen gilt, dann wird niemand in der Schweiz mehr Wasser kochen können, ohne kriminell zu werden.

Offenbar will die Schweizer Regierung eine Welle von „Temperaturpolizisten“ losschicken, die in die Häuser der Menschen eindringen und die Innentemperaturen messen, um sicherzustellen, dass es niemandem wirklich warm ist. Selbst wenn Sie Ihr Haus mit Holz heizen, können Sie ins Gefängnis kommen, wenn Sie zu viel Wärme produzieren.

Der Untergang Europas wird auf viele andere Länder übergreifen

Leider wird diese selbst verschuldete Zerstörung nicht mit dem Untergang Westeuropas enden. Wenn nicht sofort etwas dagegen unternommen wird, wird sich die Katastrophe auf alle westlichen Länder ausweiten, einschließlich der Vereinigten Staaten, Kanadas, Australiens und Japans, und deren Industrie, Immobilienwerte, BIPs und Währungen zum Einsturz bringen. Wir stehen vor der systemischen, unerbittlichen Vernichtung des Euro, des Yen und sogar des Dollars, kombiniert mit den globalen Bemühungen zur Entdollarisierung, die von China, Russland, Indien und Saudi-Arabien bereits in vollem Gange sind.

Die Ära des Überflusses ist vorbei. Bereiten Sie sich auf die Ära des Zusammenbruchs vor.

Die Quintessenz? Wenn nicht sofort eine radikale Kurskorrektur vorgenommen wird, wird Westeuropa im Jahr 2023 einen katastrophalen Zusammenbruch erleiden, wobei „Zusammenbruch“ definiert ist als die Einstellung des Betriebs von 50 % oder mehr der Unternehmen und Industrien, was zu Massenverelendung und wütenden Aufständen auf dem ganzen Kontinent führt, verbunden mit weitverbreiteter Hungersnot und Tod durch Erfrieren.

Der Zusammenbruch der Vereinigten Staaten wird länger dauern, aber er ist auch unvermeidlich. Der Dollar wird bald Geschichte sein, und die Zahlungsfähigkeit der US-Regierung wird sich praktisch über Nacht verflüchtigen.

Sowohl die USA als auch Europa werden in Massenaufständen, Revolten und gewaltsamen Revolutionen enden, so wie es aussieht. Kein Wunder, dass die Globalisten verzweifelt versuchen, Milliarden von Menschen mit Biowaffen-Impfstoffen und künstlich herbeigeführtem Hunger zu töten.

Ein Teil dieser Bemühungen ist übrigens beabsichtigt, damit die westlichen Nationen ihre Schulden „bereinigen“ können, indem sie höhere Gewalt ausrufen und damit alle finanziellen Verpflichtungen sowohl gegenüber den Inhabern von Staatsschulden als auch gegenüber den Empfängern von Ansprüchen unter ihrer eigenen Bevölkerung aufheben. Jeder, der etwa eine staatliche Rente bezieht, wird auf dem Trockenen sitzen. Noch schlimmer ist, dass diejenigen, die noch Währungen wie den Euro, den Yen oder den Dollar halten, Glück haben werden, wenn sie 5 Cent für den Dollar bekommen, sobald der „große Reset“ vollständig realisiert ist.

Mit anderen Worten, all die Idioten, die für das FBI gearbeitet haben, werden mit nichts dastehen. Das gilt auch für die 87.000 neuen IRS-Agenten, die immer noch glauben, dass sie die Amerikaner terrorisieren werden, sich aber bald beim Müllsammeln nach Essensresten wiederfinden werden.

Wirtschaftsexperte Tuomas Melinen warnt, dass die europäische Katastrophe nur noch „Wochen“ entfernt sein könnte, bevor das „Chaos“ entfesselt wird

„Ich sage euch, dass die Situation in Europa viel schlimmer ist, als viele verstehen“, twitterte Tuomas Malinen, Dr. und CEO von GnS Economics in Helsinki, Finnland:

Wir stehen am Rande einer weiteren Bankenkrise, eines Zusammenbruchs unserer industriellen Basis und unserer Haushalte und damit am Rande des Zusammenbruchs unserer Volkswirtschaften.

Malinen schreibt auch auf Substack.com und veröffentlicht Kolumnen in der Epoch Times.

Malinen warnt die Menschen davor, sich mit Lebensmitteln, Wasser, Bargeld und Holz einzudecken, und wendet sich an alle, die ihm zuhören wollen, als „Prepper“. Leider hören die meisten Europäer und die meisten Amerikaner immer noch nicht auf ihn, und sie werden völlig unvorbereitet sein, wenn alles den Bach runtergeht.

Laut Malinen bleiben Europa nur noch „Wochen“ oder höchstens Monate, bevor das „Chaos“ zuschlägt.

Ich sage Ihnen, dass die Situation in Europa viel schlimmer ist, als viele denken. Wir stehen im Grunde genommen am Rande einer weiteren Bankenkrise, eines Zusammenbruchs unserer industriellen Basis und unserer Haushalte und damit am Rande des Zusammenbruchs unserer Volkswirtschaften.

