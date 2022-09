Der WEF-König besteigt den britischen Thron

Charles ist ein König für unsere Zeit, und zwar auf die denkbar schlechteste Weise.

Mit dem Tod von Königin Elisabeth II. hat die Menschheit und insbesondere die westliche Zivilisation eine absolute Größe verloren. Sie war eine bemerkenswerte Persönlichkeit aus einer bemerkenswerten Epoche. Wir werden sie vermissen.

Ihr Nachfolger hingegen kann am besten als der König des WEF (World Economic Forum) verstanden werden. König Charles ist wirklich ein König für unsere Zeit, und zwar auf die denkbar schlechteste Art und Weise. Er ist die perfekte Verkörperung der westlichen herrschenden Klasse und ihrer schädlichen Agenda.

Karl ist, um es unverblümt zu sagen, ein menschenfeindlicher Verwerflicher, der ein Leben voller Schande, Heuchelei und Korruption geführt hat. Doch sein Lebenswandel ist das geringste Problem, um das es geht. Karl ist ein König, der sich die zerstörerischsten Ziele unserer Zeit zu eigen gemacht und gefördert hat.

Vor allem ist Karl ein Klimakatastrophist und ein Verfechter der Entvölkerungsagenda. Letztes Jahr forderte er „kriegsähnliche Zustände“, indem er zur Sabotage zuverlässiger Energieressourcen aufrief, um die sogenannte Klimakrise zu bekämpfen. Charles‘ Initiativen und seine Förderung des zerstörerischen Pariser Klimaabkommens und der Ziele der UN-Klimakonferenz haben dazu beigetragen, dass Großbritannien am Abgrund der Energiekatastrophe steht.

Prinz Charles eröffnet die Pariser Klimagespräche und fordert die Staats- und Regierungschefs zum Handeln auf

Prince Charles opens Paris climate talks and calls on world leaders to act now https://t.co/cTIhkQDxUC via @guardian pic.twitter.com/qfj81MdQ3e — EIT Climate-KIC (@ClimateKIC) November 30, 2015

Der frisch gebackene König ist auch ein erklärter Befürworter der Entvölkerung und hat bei mehreren Gelegenheiten zur Bevölkerungskontrolle der gesamten Zivilisation aufgerufen.

Zu Beginn der COVID-Manie setzte sich Charles mit dem Leiter des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, zusammen, wobei die beiden begeistert für einen „Great Reset“ warben, um „die Klimakrise zu lösen und die natürliche Welt wiederherzustellen“. In einem Podcast mit Schwab sprach sich Charles für eine „Kohlenstoffbepreisung“ von Gütern und eine „Netto-Null-Agenda“ aus, die natürlich zu massenhaftem menschlichem Leid führen würde.

Natürlich gilt keine dieser Forderungen für die britische Königsfamilie, die im Gegensatz zu den Bauern, die keine Schlösser und andere Formen enormen Reichtums geerbt haben, unendlich viele Tonnen Kohlenstoff in die Atmosphäre abgeben kann.

Charles kümmert sich nicht wirklich um die Umwelt. Sie dient ihm nur als Schaufenster für seine wahren Ziele. Sein Eintreten für die „grüne“ Agenda in Davos ist Teil einer Kampagne, mit der er mehr Macht für die „elitären“ Kreise, in denen er sich bewegt, an sich reißen will. Charles hat in den letzten Jahren viel Zeit und Energie darauf verwendet, die ESG-Agenda zu fördern, die darauf abzielt, die Industrie zu kartellisieren und im Namen der Umwelt Finanzmonopole zu schaffen.

Endlich kann ich nachempfinden, wie es sich anfühlt, ein Patriot in der Zeit der amerikanischen Revolution zu sein. Karl ist ein König, der unsere Verachtung verdient. Er hat sich die bösen Ideologien unserer Zeit zu eigen gemacht. Er repräsentiert eine Reihe von radikalen Bewegungen, die versuchen, den Massen den Ruin aufzuzwingen, zum Nutzen der herrschenden Klasse. Karl ist kein König des Volkes. Er ist der König des WEF.