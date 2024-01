Westliche Kriegsmaschinerie im Panikmodus

Salman Rafi Sheikh

Die schiere Unfähigkeit des kollektiven Westens, Russland in der Ukraine zur Unterwerfung zu zwingen, und die sich schnell ändernde globale Meinung über den Westen im Kontext seiner Unterstützung für Israels brutalen Krieg gegen die Bewohner des Gazastreifens haben die sogenannte „liberal-demokratische“ Welt in einen Panikmodus versetzt. Das Weiße Haus hat bereits erklärt, dass die Mittel für die Ukraine bis 2024 erschöpft sein werden, wenn der US-Kongress keine weiteren Gelder bewilligt. Die westliche Kriegsmaschinerie – allen voran die USA – hat damit eine mögliche Niederlage vorweggenommen. „Mit uns gibt es keine Erfolgsgarantie, aber ohne uns werden sie mit Sicherheit scheitern“, sagte ein hochrangiger US-Militärvertreter kürzlich gegenüber CNN. Ohne militärische Unterstützung, so schätzen US-Offizielle inzwischen, würde die Ukraine bis zum Sommer 2024 fallen. Nach westlichem Kalkül bedeutet der Fall der Ukraine nicht nur einen Sieg Russlands, sondern auch einen möglichen Zusammenbruch der NATO und letztlich den Untergang der vom Westen dominierten politischen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Weltordnung.

In einem kürzlich im Wall Street Journal erschienenen Artikel hieß es:

Noch wichtiger ist, dass Russlands Erfolg in der Ukraine die Bedrohung für die Ostflanke der NATO, insbesondere für die baltischen Staaten und Polen, erhöhen würde. Außerhalb Europas würde er Moskaus Verbündete Iran und Nordkorea ermutigen und China eine Vorlage für eine militärische Lösung des Streits um Taiwan liefern. In all diesen Fällen könnten sich die USA und die NATO-Truppen inmitten eines militärischen Konflikts wiederfinden, wie er heute in der Ukraine ohne direkte Beteiligung der NATO ausgetragen wird.

Solche Perspektiven werfen ernsthafte Probleme auf. Deutschland zum Beispiel denkt darüber nach, die Freiwilligenarmee abzuschaffen und zur Wehrpflicht zurückzukehren. „Ich glaube, dass eine Nation, die in Zeiten wie diesen widerstandsfähiger werden muss, ein höheres Bewusstsein hat, wenn sie mit Soldaten durchsetzt ist“, sagt Jan Christian Kaack, Chef der deutschen Marine. Hinzu kommt, dass die Bundeswehr zu klein ist, um sich gegen alle Bedrohungen verteidigen zu können.

Aber Deutschland ist kein Einzelfall. Es spiegelt vielmehr die Entwicklung im übrigen Europa wider. Großbritannien, das sonst dafür bekannt ist, eine der weltweit besten Streitkräfte zu haben, kämpft mit grundlegenden Problemen. Anfang des Jahres berichtete Sky News, dass ein hochrangiger US-General Verteidigungsminister Ben Wallace hinter vorgehaltener Hand mitgeteilt habe, dass die britische Armee nicht mehr als Spitzenkampftruppe angesehen werde. Er fügte hinzu, dass „den Streitkräften innerhalb weniger Tage die Munition ausgehen würde, wenn sie zum Kampf gerufen würden“ und „Großbritannien nicht in der Lage ist, seinen Luftraum gegen Raketen- und Drohnenangriffe zu verteidigen, wie sie die Ukraine erlebt“.

Hinzu kommt, dass die russische Militärpräsenz in der Ukraine nach wie vor stark ist, was es für den Westen sehr viel schwieriger macht, ausreichende Mittel bereitzustellen. Die Biden-Administration stehe bei der Bereitstellung weiterer Mittel für die Ukraine vor eigenen Herausforderungen. Was Europa betrifft, so zeigt ein aktueller Bericht, dass die im August 2023 zugesagten Mittel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 90 Prozent zurückgegangen sind.

Dies ist eine Kriegsmüdigkeit, die durch die anhaltende Entschlossenheit Russlands, seine Ziele zu erreichen, noch verstärkt wird. Für den Westen bleibt Wladimir Putin „stur“. Wie Putin kürzlich wiederholte: „Es wird Frieden geben, wenn wir unsere Ziele erreichen…“. Kommen wir auf diese Ziele zurück – sie haben sich nicht geändert. Ich möchte Sie daran erinnern, wie wir sie formuliert haben: Entnazifizierung, Entmilitarisierung und ein neutraler Status für die Ukraine“.

Aus einer Position der Stärke heraus – und mit Blick auf die Kriegsmüdigkeit im Westen – fügte Putin hinzu, dass die russischen Streitkräfte „ihre Position fast entlang der gesamten Kontaktlinie verbessern. Fast alle sind in aktive Kampfhandlungen verwickelt. Und die Position unserer Truppen verbessert sich entlang [der gesamten Kontaktlinie]“. Vor diesem Hintergrund äußerte Putin keine Vorstellungen über einen Kompromiss mit dem Westen in der Ukraine-Frage. Aus russischer Sicht würde es keinen Sinn ergeben, Verhandlungen anzubieten und damit russische taktische Siege in unhaltbare Regelungen zu verwandeln.

Es ist klar, dass Russland nicht die Absicht hat, seine Siege aufzugeben, weshalb vorwiegend in Europa Panik herrscht. Wenn Russland weiter siegt und die Finanzierung durch die USA ins Stocken gerät, wird Europa sich selbst überlassen. Der deutsche Verteidigungsminister nahm am vergangenen Samstag kein Blatt vor den Mund, als er diese Befürchtung äußerte, als er sagte, dass die USA „das Interesse an europäischen Angelegenheiten verlieren und die Europäische Union bei sicherheitspolitischen Spannungen im pazifischen Raum wahrscheinlich auf sich allein gestellt sein wird“ und fügte hinzu: „Man kann davon ausgehen, dass sich die USA im nächsten Jahrzehnt stärker im pazifischen Raum engagieren werden als heute – unabhängig davon, wer der nächste Präsident sein wird“, sagte er. Seine Schlussfolgerung: „Das bedeutet, dass wir Europäer unser Engagement verstärken müssen, um die Sicherheit auf unserem Kontinent zu gewährleisten.

Kurz gesagt: Während der Krieg in der Ukraine den Westen einen sollte, hat er für die USA genau den gegenteiligen Effekt. Es gibt hervorragende Gründe für die USA, ihre Strategie zu überdenken. Dieses Umdenken kann in zwei Richtungen erfolgen. Erstens können die USA ihre Obsession aufgeben, die NATO auf die Ukraine auszudehnen. Zweitens können die USA einen letzten Versuch unternehmen und die Ukraine so lange wie möglich kämpfen lassen, in der Hoffnung, dass Russland dadurch zerbricht. Die Biden-Administration bevorzugt die zweite Option und drängt deshalb auf ein Hilfspaket in Höhe von 61 Milliarden US-Dollar. Aber wird ein Sieg der Republikaner dies ermöglichen? Ein Sieg der Republikaner könnte nicht nur das Ende der Unterstützung für die Ukraine bedeuten, sondern auch das Ende für Europa. Harte Zeiten stehen bevor.

*

Salman Rafi Sheikh, Forschungsanalyst für internationale Beziehungen und die Außen- und Innenpolitik Pakistans, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.