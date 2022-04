Von Lucas Leiroz: Er is Forscher in Sozialwissenschaften an der Rural Federal University of Rio de Janeiro; geopolitischer Berater.

Der Informationskrieg in der Ukraine geht weiter. Die tatsächlichen Zahlen des Konflikts sind sehr umstritten, wobei jede Seite eine andere Zahl von Toten angibt. Ukrainische und westliche Medien scheinen den Ernst der Lage in Kiew herunterzuspielen und versuchen zu behaupten, es gebe nur wenige Opfer. Das Ziel scheint zu sein, die Moral der Truppen zu verbessern und der Welt zu zeigen, dass der angebliche „ukrainische Widerstand“ den „Krieg“ gegen die „russischen Invasoren“ gewinnt. Diese Art von Erzählung scheint jedoch nicht glaubwürdig zu sein.

Eine der merkwürdigsten Diskussionen über die russische militärische Sonderoperation ist die Zahl der ukrainischen Opfer. Am Freitag, den 15. April, behauptete der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij, Kiew habe bisher etwa 2.500 bis 3.000 Soldaten im Kampf verloren. Angesichts der seit Februar beobachteten Kampfszenen und des russischen Sieges in vielen Konfrontationssituationen erscheint diese Zahl angesichts der Umstände des Konflikts sehr gering und wirft die Frage auf, warum Kiew und seine Verbündeten den Anschein erwecken wollen, sie hätten nur wenige Opfer zu beklagen.

Seit März haben die Mainstream-Medien ihre Analyseperspektive auf den ukrainischen Fall geändert, indem sie immer weniger auf humanitäre Reden setzen und einen Diskurs befürworten, der die Moral der Kiewer Truppen verbessert. Westliche Medienagenturen bestätigen Zelenskys Daten und weisen darauf hin, dass die angeblich niedrige Zahl der Todesopfer auf die Stärke des „ukrainischen Widerstands“ zurückzuführen ist, der die russischen Pläne durchkreuzen und in den Kampfsituationen bedeutende Siege erringen würde.

Obwohl diese Darstellung auf militärischer Ebene nicht überzeugend ist, lobt sie das Image von Zelensky, der als „tapferer Anführer“ und „militärisches Genie“ dargestellt wird, und die ukrainischen Truppen, die als „stark und widerstandsfähig“ gelten. Dadurch wird auch internationale Unterstützung gewonnen, das Interesse von Söldnern geweckt und die Aufmerksamkeit von Oligarchen geweckt, die die Konfrontation finanziell unterstützen und an einen möglichen ukrainischen Sieg glauben, der eigentlich fraglich ist.

Das Erstaunlichste an dieser Angelegenheit ist jedoch, dass die ukrainischen Lügen wirklich eklatant erscheinen, wenn man bedenkt, dass die Zahl der von den russischen Truppen getöteten Kiewer Agenten nach Angaben Moskaus viel höher ist und mehr als 23.000 Soldaten beträgt. Diese große Diskrepanz zwischen den offiziellen Daten zeigt, dass eine Seite in ihrer Analyse zwangsläufig sehr falsch liegt und möglicherweise Daten zu Propagandazwecken verzerrt – und angesichts des aktuellen Kontextes scheint dies die ukrainische Seite zu sein, die angesichts einer offensichtlichen Niederlage ihre Moral verbessern will.

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, äußerte sich kürzlich zu dem Fall, indem er Moskaus Daten über den Konflikt offenlegte: „Das russische Verteidigungsministerium verfügt über verlässliche Zahlen über die wahren Verluste der ukrainischen Armee, der Nationalgarde und ausländischer Söldner, die Zelenski dem ukrainischen Volk nicht zu nennen wagt. Heute belaufen sich die unwiederbringlichen Verluste auf 23.367 Menschen (…) Insgesamt wurden seit Beginn der militärischen Sonderoperation 134 ukrainische Flugzeuge, 460 Drohnen, 246 Flugabwehrraketensysteme, 2.269 Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge, 252 Mehrfachraketen, 987 Stück Feldartillerie und Mörser sowie 2.158 militärische Sonderfahrzeuge zerstört“.

Darüber hinaus erklärte Zelensky kürzlich in einem Interview mit CNN, dass die ukrainischen Streitkräfte bereit seien, „die nächsten zehn Jahre“ gegen die Russen zu kämpfen. Ihm zufolge ist die Ukraine entschlossen, ihr gesamtes Territorium zurückzuerobern, was seiner Meinung nach die souveränen Republiken des Donbass und der russischen Krim einschließt. Er machte deutlich, dass die Ukraine den Weg der Konfrontation gewählt hat und nicht zurückweichen wird, bevor sie ihre Ziele mit militärischer Gewalt erreicht hat.

In seiner Rede räumte er jedoch ein, dass sein Land nicht in der Lage sei, den Konflikt ohne westliche Hilfe auszutragen, weshalb er seine Verbündeten aufforderte, so bald wie möglich mehr und mehr Waffen zu schicken: „Wir brauchen die Ausrüstung heute oder morgen, nicht erst in zwei oder drei Monaten (…) Wir wollen unser Land befreien, uns zurückholen, was uns gehört. Es kann sein, dass wir 10 Jahre lang mit der Russischen Föderation kämpfen müssen, um uns das zurückzuholen, was uns gehört. Vielleicht wählen wir diesen Weg“.

Um seine Kriegspläne zu verwirklichen, muss Zelensky jedem militärischen Realismus völlig entsagen. Seine Taktik scheint darin zu bestehen, immer mehr internationale Unterstützung und Finanzmittel zu sammeln, um die Niederlage der Maidan-Junta so lange wie möglich hinauszuzögern – nicht umsonst hat er erklärt, er sei bereit, zehn Jahre lang zu kämpfen. Zu diesem Zweck lügt er über die Daten des Konflikts, um seine Geldgeber davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, in seinen möglichen Sieg zu investieren.

Für die meisten Militärexperten ist jedoch klar, dass es für die Ukraine unwahrscheinlich ist, eine Konfrontation mit Russland zu gewinnen. Obwohl westliche Länder Geld, Waffen, Ausrüstung und Söldner schicken, bleibt die militärische Überlegenheit Russlands unbestritten. Diese Ressourcen dienen nur dazu, den Konflikt in die Länge zu ziehen und den unvermeidlichen Erfolg der militärischen Sonderoperation hinauszuzögern, und Moskau scheint es nicht „eilig“ zu haben, den Sieg zu erklären.

Am meisten leidet darunter die ukrainische Zivilbevölkerung, deren „Moral“ nicht gestärkt, sondern im Gegenteil ihr Leiden durch die Kriegspläne noch verlängert wird.