Westliche Megabanken setzen jetzt voll auf Bitcoin, Stablecoins und Tokenisierung

Großbanken diskutieren Krypto nicht mehr – sie bauen es. Von tokenisiertem Bargeld bis hin zu ETFs geht die Wall Street still und leise „onchain“.

Der folgende Bericht stammt von CoinTelegraph (Auszüge):

JPM Coin geht ins Canton Network

JPMorgan kündigte Pläne an, seinen auf US-Dollar lautenden Einlagen-Token JPM Coin (JPMD) nativ auf dem Canton Network auszugeben. Dies markiert einen weiteren Schritt der Wall Street hin zu produktionsreifer Blockchain-Infrastruktur.

Laut einer mit Cointelegraph geteilten Mitteilung stellt JPM Coin – beschrieben als der erste von einer Bank ausgegebene, auf US-Dollar lautende Einlagen-Token für institutionelle Kunden – einen digitalen Anspruch auf Dollar-Einlagen bei JPMorgan dar und ist darauf ausgelegt, eine schnellere und sicherere Bewegung regulierten Geldes auf öffentlichen Blockchains zu ermöglichen.

„Diese Zusammenarbeit erweckt die Vision von reguliertem digitalem Geld zum Leben, das sich mit der Geschwindigkeit der Märkte bewegen kann“, sagte Yuval Rooz, Mitgründer und CEO von Digital Asset.

Morgan Stanley steigt in das Krypto-ETF-Rennen ein

Die US-Investmentbank Morgan Stanley steigt in den Markt für börsengehandelte Krypto-Fonds ein und plant Produkte, die ein Engagement in Bitcoin und Solana bieten. Dies folgt auf den starken Start von Spot-Krypto-ETFs in den Vereinigten Staaten.

Sollten die Fonds genehmigt werden, könnten sie mehr als 19 Millionen Kunden innerhalb der Vermögensverwaltungssparte von Morgan Stanley zur Verfügung gestellt werden und damit den Zugang zu krypto-gebundenen Anlageprodukten erheblich ausweiten.

Die 12 US-Spot-Bitcoin-ETFs haben mehr als 1,3 Millionen BTC angesammelt, im Wert von nahezu 120 Milliarden US-Dollar. Quelle: Bitbo

Barclays investiert in Stablecoin-Infrastruktur

Der in London ansässige Bankriese Barclays hat seine erste Investition in ein auf Stablecoins spezialisiertes Unternehmen getätigt und signalisiert damit das wachsende Interesse der traditionellen Finanzwelt an digitaler Dollar-Infrastruktur.

Die Bank gab eine nicht näher bezifferte Investition in Ubyx bekannt, eine in den USA ansässige Stablecoin-Clearing-Plattform, die regulierte Emittenten mit Finanzinstituten verbindet, um Abwicklung und Interoperabilität zu erleichtern. Der Schritt markiert zugleich einen bemerkenswerten Kurswechsel für Barclays, das in den vergangenen Jahren öffentlich die Risiken digitaler Vermögenswerte betont hatte.

„Diese Investition steht im Einklang mit dem Ansatz von Barclays, Chancen zu erkunden, die sich aus neuen Formen digitalen Geldes wie Stablecoins ergeben“, erklärte die Bank in einer Stellungnahme.

Vermögensberater der Bank of America dürfen Bitcoin-ETFs empfehlen

US-Investoren könnten bald Empfehlungen zum Kauf von Bitcoin-ETFs über die Private-Bank- und Merrill-Edge-Plattformen der Bank of America erhalten – ein weiteres Indiz für die zunehmende Integration von Bitcoin in die traditionelle Finanzwelt.

Das Chief Investment Office der Bank hat die Abdeckung von vier US-Spot-Bitcoin-ETFs genehmigt, darunter Produkte von Bitwise, Fidelity, BlackRock und Grayscale. Zusammen verwalten diese Fonds Bitcoin-Vermögenswerte im Wert von mehr als 100 Milliarden US-Dollar.

Der Schritt erfolgt rund einen Monat nachdem die Bank of America Berichten zufolge Vermögensverwaltungskunden empfohlen hatte, 1 % bis 4 % ihrer Portfolios in digitale Vermögenswerte zu investieren.

„Für Investoren mit starkem Interesse an thematischer Innovation und einer hohen Toleranz gegenüber erhöhter Volatilität könnte eine moderate Allokation von 1 % bis 4 % in digitale Vermögenswerte angemessen sein“, sagte Chris Hyzy, Chief Investment Officer der Bank of America Private Bank, gegenüber Yahoo.

Autorenkommentar

Die Tokenisierung wird in diesem Jahr zunehmend zum Mainstream werden. Insbesondere für Banken wird dies von Vorteil sein, da es sich – wie zuvor erläutert – um einen letzten verzweifelten Versuch handelt, den sterbenden Dollar noch ein wenig länger am Leben zu erhalten und gleichzeitig die Schulden abzusichern. Diese Banken sind überschwemmt mit faulen Krediten, die meisten von ihnen sind de facto insolvent. Ein schneller Umstieg auf Stablecoins und andere Kryptowährungen wird dazu beitragen, ihre übermäßige Exposition gegenüber faulen Krediten und toxischen Darlehen zu verringern.

Letztendlich zielt man langfristig auf die Tokenisierung von allem ab, was mit finanzieller Freiheit zu tun hat, und wir stehen kurz vor dem Durchbruch. Der Genius Act tritt diesen Monat offiziell in Kraft – das Rennen hat begonnen.