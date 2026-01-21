Neue Videos am Mittwoch

Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

Unsere aktuellen Videos zeigen, worauf es ankommt: Relevante Themen, präzise Analysen und journalistische Tiefe ohne Spektakel. Vom Brennpunkt der Weltpolitik bis zum Umbruch in der Nachbarschaft – wir bieten die Informationen, die wirklich zählen. Kein Alarmismus, keine leeren Schlagzeilen – nur das, was euch weiterbringt. Für alle, die mitdenken, hinterfragen und mehr wollen. Jetzt ansehen, dranbleiben und mitreden – denn Aufklärung ist der Anfang von Veränderung.

Wallis: 100’000 Franken Busse bei Impfverweigerung!!! Hier alle Impfzwangskantone. (Danke Blick)

Impfpflicht & Buße: Was wirklich dahintersteckt

WICHTIG Wenn Sie eine Covid Impfung erhalten haben, müssen Sie sich das ansehen! | Redacted Deutsch

Interview mit Beate Bahner: Blaupause Masernimpfung – ein perfider Frontalangriff gegen die Menschheit

Die US Banken VERBERGEN ein DUNKLES GEHEIMNIS und Silber ist der Schlüssel

Ray McGovern: Der Straßenkrieg – Das Ende der Rüstungskontrolle

Stanislaw Krapiwnik: Odessa – Das entscheidende Ziel im Ukraine-Krieg

Erbschaftssteuer: Es trifft auch Sie! Angriff auf den Mittelstand

Scham und Schuld – Warum sagst du nicht, was du wirklich denkst?

Claude „Cowork” ist völlig krank! Neuer ChatGPT „Übersetzer”, Apple integriert Gemini & mehr KI-News

AfD vor der Machtübernahme? Ulrich Siegmund im Klartext

CIA-Whistleblower: Sie sehen alle Nachrichten. CIA nutzt deine Geräte.

Die KI-Endzeit-Prophezeiung 2026 erklärt: Das ‚Bild des Tieres‘, GROK-KI und ChatGPT

Dr. Regina Möckli über den WHO-Verrat an Kindern, Ärzten und der Gesellschaft | www.kla.tv/40064

Diese Ernährung hilft gegen Krebs?

Das Anti-Liebe-System zerstört die Gesellschaft (THE CURIOSITY CHANNEL – Deutsch)

New World Order – Grönland, Monroe-Doktrin, Bifurkation, Kriege, FIAT-Geld, Gold, KI

