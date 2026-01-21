Kein Ausweis, kein Account: Australiens große digitale Säuberung

Die Bereinigung zeigt, wie schnell Online-Gemeinschaften im Namen der Verifikation zerschlagen werden können.

Ken Macon

Australiens neue Pflicht zur digitalen Identifizierung für Nutzer sozialer Medien verändert bereits die Online-Landschaft des Landes.

Meta gab in einem Medium-Beitrag bekannt, dass fast 550.000 Konten gelöscht wurden, die möglicherweise Nutzern unter 16 Jahren gehörten.

Die Gesamtzahl umfasst rund 330.000 Instagram-Profile, 173.000 Facebook-Konten und 40.000 auf Threads.

Das Unternehmen schrieb: „Die fortlaufende Einhaltung des Gesetzes wird ein mehrschichtiger Prozess sein, den wir weiter verfeinern werden, auch wenn unsere Bedenken hinsichtlich der Altersbestimmung im Internet ohne einen branchenweiten Standard bestehen bleiben.“

Das Gesetz, das am 10. Dezember in Kraft trat, verpflichtet zehn große Online-Plattformen – darunter Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Reddit, X und Twitch – das Alter der Nutzer mithilfe eines staatlich ausgestellten Ausweises zu verifizieren oder Strafen von bis zu 49,5 Millionen AUD (33 Millionen USD) zu riskieren.

Während die Maßnahme als Schutz für Minderjährige dargestellt wird, etabliert sie faktisch ein digitales ID-System für die Teilnahme an sozialen Medien. Nutzer, die sich weigern, Identifikations- oder biometrische Daten bereitzustellen, verlieren den Zugang – ebenso wie ihre Konten samt aller Fotos, Nachrichten und gespeicherten Informationen.

Metas großangelegte Löschungen zeigen, wie sehr die Politik die Online-Teilnahme verändert.

Viele dieser Konten gehörten vermutlich Personen, die keine Ausweisdaten angeben wollten, und nicht bestätigten Minderjährigen.

Um die Vorschriften einzuhalten, entscheiden sich Meta und andere Plattformen dafür, Konten zu löschen, um finanzielle Strafen zu vermeiden.

Dieser Ansatz beschleunigt zudem den Einsatz algorithmischer Altersbestimmungs-Tools, die auf Fotos und Aktivitätsmustern beruhen – trotz weitverbreiteter Bedenken hinsichtlich ihrer Genauigkeit und der Auswirkungen auf die Privatsphäre.

Einige Unternehmen wehren sich. Reddit hat Klage gegen die australische Regierung eingereicht und argumentiert, es solle nicht als soziale-Medien-Plattform eingestuft werden.

Das Unternehmen erklärte, die Regelung „bringt ernsthafte Probleme in Bezug auf Privatsphäre und politische Meinungsäußerung mit sich“. Der Fall könnte darüber entscheiden, wie weitreichend digitale Identifikationsgesetze auf Online-Diskussionsräume angewendet werden können.

Meta hat trotz der Durchsetzung Vorbehalte gegen die Politik geäußert. Das Unternehmen argumentierte, dass das Abschneiden von Teenagern von wichtigen Online-Räumen sie von Unterstützungsnetzwerken isolieren und in „weniger regulierte Teile des Internets“ drängen könne.

Zudem kritisierte Meta das Fehlen einheitlicher Verifikationsmethoden und stellte fest, dass sowohl Eltern als auch Jugendliche nur geringe Bereitschaft zur Einhaltung gezeigt hätten.

Die Löschung von Hunderttausenden Konten in so kurzer Zeit verdeutlicht, wie schnell ein staatlicher Erlass das Online-Verhalten verändern kann. Sie zeigt auch, wie leicht der Zugang zu jahrelang angesammelten persönlichen Daten verschwinden kann, sobald Identifizierung zur Voraussetzung für die Teilnahme wird.

Befürworter bezeichnen die Maßnahme als Sicherheitsinitiative, doch sie führt ein System nachverfolgbarer digitaler Identität ein, das die Grenzen von Online-Rede und Privatsphäre neu definieren könnte.

Indem der Zugang an eine verifizierte Identität geknüpft wird, verwandelt die Politik soziale Medien in ein kontrolliertes Umfeld, in dem Anonymität und offener Diskurs schwerer aufrechtzuerhalten sind.