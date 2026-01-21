Zionistische Milliardäre geben offen zu, die US-Regierung zu manipulieren

Bei einer gemeinsamen Rede auf dem Gipfeltreffen des Israeli-American Council am Samstag deuteten die milliardenschweren zionistischen Großspender Miriam Adelson und Haim Saban stark an, dass sie sich an äußerst zwielichtigen Aktivitäten beteiligen, um die US-Regierung zugunsten israelischer Interessen zu manipulieren.

Bei einer gemeinsamen Rede auf dem Gipfeltreffen des Israeli-American Council am Samstag deuteten die milliardenschweren zionistischen Großspender Miriam Adelson und Haim Saban stark an, dass sie sich an äußerst zwielichtigen Aktivitäten beteiligen, um die US-Regierung zugunsten israelischer Interessen zu manipulieren.

Es gibt einen Mann namens Chris Menahan, dem ich auf Twitter folge und der immer wieder Clips von zionistischen Veranstaltungen postet, die sonst vielleicht unbemerkt bleiben würden. Dabei tauchen häufig verstörende Geständnisse von pro-israelischen Aktivisten auf, die dazu neigen, sich vor einem Publikum von Gleichgesinnten etwas lockerer zu äußern. Kürzlich habe ich einen Clip zitiert, den er entdeckt hatte und in dem die ehemalige Redenschreiberin von Obama, Sarah Hurwitz, die Art und Weise kritisiert, wie soziale Medien es der Öffentlichkeit ermöglichen, Beweise für israelische Gräueltaten in Gaza zu sehen.

Menahan hat einige sehr aufschlussreiche Momente von Adelson und Saban hervorgehoben, die beide die doppelte US-amerikanische und israelische Staatsbürgerschaft besitzen und beide den Israeli-American Council (IAC) finanziell unterstützt haben. Im Jahr 2014 schrieb MJ Rosenberg von The Nation, dass Saban und Miriam Adelsons verstorbener Ehemann Sheldon Einflussnahmen wie den IAC nutzten, um „die Koch-Brüder Israels” zu werden.

Hier ist eine Abschrift einer sehr aufschlussreichen Unterhaltung zwischen Adelson und dem Moderator der Veranstaltung, Shawn Evenhaim:

Hier ist eine Abschrift einer sehr aufschlussreichen Unterhaltung zwischen Adelson und dem Moderator der Veranstaltung, Shawn Evenhaim:

Evenhaim: Miri, Sie und Sheldon haben im Laufe der Jahre viele Beziehungen zu Politikern auf Landesebene und insbesondere auf Bundesebene aufgebaut. Ich möchte, dass Sie allen erzählen, warum das so wichtig ist und wie Sie das machen. Auch hier spielt das Ausstellen von Schecks eine Rolle, aber es geht um mehr als nur das Ausstellen von Schecks. Wie machen Sie das?

Adelson: Shawn, darf ich darauf keine Antwort geben?

Evenhaim (zuckt mit den Schultern): Du entscheidest!

Adelson: Ich möchte ehrlich sein, aber es gibt so viele Dinge, über die ich nicht sprechen möchte.

Evenhaim: Ja, ich meine, wir wollen keine Einzelheiten wissen, aber das ist okay.

Miriam Adelson gibt hier zu, dass sie und Sheldon nicht nur Hunderte Millionen Dollar in die Wahlkampagnen von Donald Trump und anderen republikanischen Politikern gesteckt haben, sondern auch hinter den Kulissen die US-Politik manipuliert haben, und zwar auf eine Weise, die sie lieber vor der Öffentlichkeit geheim halten möchte. Vermutlich, weil es einen großen Skandal geben würde, wenn die Öffentlichkeit davon erfahren würde.

Trump hat übrigens wiederholt zugegeben, dass er Israel während seiner ersten Amtszeit auf Drängen der Adelsons politische Gefälligkeiten erwiesen hat. Er sagte, er habe die US-Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt und die Annexion der Golanhöhen durch Israel legitimiert, um ihnen einen Gefallen zu tun.

Und er hat ihnen gefallen. Das muss er wohl, denn Miriam Adelson spendete weitere 100 Millionen Dollar für Trumps Wahlkampf 2024, um ihm zu helfen, wieder Präsident zu werden. Und nun hat er das erste Jahr seiner Amtszeit damit verbracht, den Iran und den Jemen zu bombardieren, daran zu arbeiten, die Kontrolle über Gaza zu übernehmen, und Kritik an Israel in den Vereinigten Staaten aggressiv zu unterdrücken.

Im Jahr 2020, noch bevor all diese unverhohlenen Eingeständnisse gemacht wurden, wurde der Musiker Roger Waters von der Anti-Defamation League und anderen zionistischen Gruppen als Antisemit diffamiert, weil er gesagt hatte, dass Sheldon Adelson seinen Reichtum nutze, um Einfluss auf die US-Politik zu nehmen.

Israeli-American Council to billionaire Haim Saban: How do you buy and exercise influence over politicians in the US?



Saban war in Bezug auf seine politischen Aktivitäten noch zurückhaltender als Adelson in seiner Antwort auf dieselbe Frage von Evenhaim:

Saban war in Bezug auf seine politischen Aktivitäten noch zurückhaltender als Adelson in seiner Antwort auf dieselbe Frage von Evenhaim:

„Ich möchte mich vorsichtig ausdrücken … (Pause) Es ist ein System, das wir nicht geschaffen haben. Es ist ein System, das bereits existiert. Es ist ein Rechtssystem, und wir bewegen uns einfach innerhalb dieses Systems. Das ist alles! Ich meine, es ist wirklich ganz einfach. Wenn man einen Politiker unterstützt, sollte man unter normalen Umständen die Möglichkeit haben, Meinungen auszutauschen und zu versuchen, ihm den eigenen Standpunkt näherzubringen. Das ist es, was einem dieser Zugang ermöglicht, und die Beiträge und die finanzielle Unterstützung verschaffen einem diesen Zugang, also … ich meine … (zuckt mit den Schultern) diejenigen, die mehr geben, haben mehr Zugang, und diejenigen, die weniger geben, haben weniger Zugang. Das ist einfache Mathematik. Glauben Sie mir.“

Haim Saban, dessen Wahlkampfspenden sich mit Finanzmitteln für die Demokratische Partei auf die andere Seite des politischen Spektrums konzentrieren, hat bekanntlich gesagt: „Ich bin ein Mann mit einem einzigen Thema, und mein Thema ist Israel.“ Im Jahr 2022 berief sich der SuperPAC der AIPAC auf Sabans finanziellen Einfluss, um zu argumentieren, dass eine Abkehr von der Unterstützung Israels die Demokraten wichtige Finanzmittel kosten würde, und erklärte: „Unsere aktivistischen Spender, zu denen auch einer der größten Spender der Demokratischen Partei gehört, konzentrieren sich darauf, sicherzustellen, dass wir einen US-Kongress haben, der wie Präsident Biden eine lebendige und robuste Beziehung zu unserem demokratischen Verbündeten Israel unterstützt.“

Wie bei Adelson können wir vermuten, dass Saban sagte, er wolle „vorsichtig“ sein, wie er seine Einflussnahme beschrieb, weil es einen großen Skandal auslösen würde, wenn das amerikanische Volk verstehen würde, was er vorhatte.

Generalstaatsanwältin Pam Bondi erklärt dem Israelisch-Amerikanischen Rat nach ihrer Vorstellung durch Miriam Adelson, wie das Justizministerium für sie arbeitet, indem es zum ersten Mal antiisraelische Demonstranten nach dem FACE Act verklagt und riesige Siedlungen gegen Antisemitismus aus Universitäten herausholt.

Attorney General Pam Bondi, after being introduced by Miriam Adelson, tells the Israeli-American Council how the DOJ is working for them by suing anti-Israel protesters under the FACE Act for "the first time," and extracting giant "anti-Semitism" settlements out of universities. pic.twitter.com/lDipxBQiFX — Chris Menahan 🇺🇸 (@infolibnews) January 18, 2026

Manche Menschen werden sich diese Clips ansehen und behaupten, es sei antisemitisch, sie überhaupt zu teilen. Andere werden sie sich ansehen und sie als Beweis dafür anführen, dass die Welt von Juden regiert wird. Für mich sind sie nur ein Beweis dafür, dass die Welt von reichen Soziopathen regiert wird und dass die westliche Demokratie eine Illusion ist.

Ich meine, man könnte sich wirklich kein besseres Beispiel für die Farce der amerikanischen Demokratie wünschen als dieses. Zwei Milliardäre aus vermeintlich gegensätzlichen politischen Parteien geben öffentlich zu, dass sie ihren obszönen Reichtum nutzen, um die US-Politik zu manipulieren und die militärischen und geopolitischen Ziele eines fremden Staates auf der anderen Seite des Planeten voranzutreiben.

Und wie Saban sagte, ist das alles legal. Korruption ist in den Vereinigten Staaten von Amerika legal. Plutokraten dürfen ihr Vermögen einsetzen, um die US-Regierung durch Wahlkampfspenden und Lobbyarbeit zu manipulieren, um ihre persönlichen, finanziellen und ideologischen Ziele voranzutreiben. Wenn Sie ein paar Millionen Dollar übrig haben, können Sie damit Strafanzeigen fallen lassen, Umweltvorschriften oder Arbeitnehmerschutzmaßnahmen zurücknehmen, die die Gewinnmargen Ihres Unternehmens beeinträchtigen, oder sogar militärische Sprengstoffe an eine ausländische Regierung liefern lassen, um sie für einen laufenden Völkermord einzusetzen.

Und all dies geschieht unter völliger Missachtung des Willens der Wählerschaft. Das amerikanische Volk hat unter dem derzeitigen politischen System keinerlei Kontrolle darüber, was seine Regierung tut. Es wählt eine oligarchische Marionette, und wenn das nicht funktioniert, wählt es die oligarchische Marionette der anderen Partei, und so geht es hin und her, ohne zu erkennen, dass es zu keinem Zeitpunkt etwas an der tatsächlichen Machtstruktur ändert, unter der es lebt.

Diese Machtstruktur wird als Plutokratie bezeichnet. Das ist das einzige echte politische System, das die Vereinigten Staaten haben.