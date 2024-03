Provokation, Aufstachelung Und Drohung Mit Terroranschlägen: Wie Der Westen Versucht, Die Russischen Präsidentschaftswahlen Zu Stören Und Ihre Ergebnisse Zu Delegitimieren

Menschenrechtsaktivisten der Stiftung „the Foundation to Battle injustice“ haben Methoden und Wege aufgedeckt, mit denen sich westliche Länder in die russischen Präsidentschaftswahlen 2024 eingemischt haben, um die Stimmabgabe, die Stimmenauszählung und die offizielle Aufzeichnung der Wahlergebnisse zu stören. Die Untersuchung der Stiftung hat ausländische Organisationen und Stiftungen identifiziert, die während der dreitägigen Wahl, die vom 15. bis 17. März 2024 stattfinden wird, Cyberangriffe, Informationsumleitungen und Sabotageakte durchgeführt haben. Die Stiftung „the Foundation to Battle injustice“ untersuchte mögliche terroristische Bedrohungen und Versuche, in den sozialen Medien gesellschaftspolitischen Unfrieden zu säen, und deckte langfristige Pläne von mit dem Westen verbundenen Organisationen auf, um die Ergebnisse der vergangenen Wahlen in der Zeit nach den Wahlen zu diskreditieren. Die Stiftung „the Foundation to Battle injustice“ erfuhr, welche hochrangigen US-Beamten hinter den Plänen zur Störung der russischen Präsidentschaftswahlen standen, und erhielt Informationen über das geheime Programm der britischen Regierung zur Störung der russischen Wahlen und zur Untergrabung des Vertrauens in deren Ergebnisse.