Westliche Volkswirtschaften stehen vor dem Zusammenbruch, wenn die USA und Israel die Eskalation des Krieges im Nahen Osten vorantreiben

Der Autor und russische Militärexperte Andrei Martyanov und der Gründer der Plattform für freie Meinungsäußerung, Brighteon, Mike Adams, sind sich einig, dass die westlichen Volkswirtschaften zerstört werden, wenn die Vereinigten Staaten und Israel weiterhin auf eine Eskalation des Konflikts in Gaza drängen, einfach weil ihre Volkswirtschaften damit nicht zurechtkommen würden.

Laut Adams verfügen die USA möglicherweise über das weltweit größte Militärbudget, doch 90 Prozent des Geldes werden aufgrund von Schmiergeldern, Ineffizienz und Inkompetenz verschwendet. Daher würde der Westen viel Geld ausgeben, um die Invasion im Nahen Osten fortzusetzen.

„Es gibt eine wirtschaftliche Asymmetrie bei den Kosten für die Herstellung von Systemen. Ich habe Untersuchungen zu 155 Artilleriegeschossen gesehen, die besagen, dass die USA etwa 6.000 US-Dollar pro Schuss für die Produktion ausgeben. Das sind keine exotischen Geschosse, sondern einfach normale Sprenggeschosse“, verriet der Health Ranger. „Russland kann die gleiche Patrone für etwa ein Zehntel dieser Kosten herstellen. Iran kann Militärwaffen zu einem Bruchteil der Kosten der Vereinigten Staaten produzieren.“

Martjanow stimmte zu und verwies auf die reale Wirtschaftlichkeit der russischen Operationen. „Russland verfügt bereits über sechs hochmoderne strategische Raketen und U-Boote. Und jedes Sub kostet rund 1 Milliarde US-Dollar. Das strategische Raketen-U-Boot der Columbia-Klasse der US-Marine kostet rund 9 Milliarden US-Dollar. „Genau genommen neun für die Kosten eines amerikanischen U-Bootes mit strategischen Raketen, Russland hat im Grunde seine maritime Abschreckung mit strategischen Raketen erneuert“, erklärte er.

Nun wies der Gründer von Natural News darauf hin, dass Finanzministerin Janet Yellen damit prahlte, dass die Regierung von Präsident Joe Biden militärische Unterstützung sowohl für Israel als auch für die Ukraine leisten könne. „Amerika kann es sich auf jeden Fall leisten, an der Seite Israels zu stehen und Israels militärische Bedürfnisse zu unterstützen, und wir können und müssen auch die Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland unterstützen“, sagte der Schatzmeister und fügte hinzu, dass es der US-Wirtschaft „hervorragend“ gehe. Sie prahlte auch damit, dass die Inflation erheblich gesunken sei und das Land mit einer Arbeitslosigkeit von 3,8 Prozent den stärksten Arbeitsmarkt seit 50 Jahren habe. Sie verriet sogar, dass Bidens Regime Gesetze verabschiedet habe, die die Wirtschaft in den kommenden Jahren mittelfristig stärken würden.

„Wir stehen an der Seite Israels. „Amerika hat Israel auch klar gemacht, dass wir sehr eng mit den Israelis zusammenarbeiten, dass sie das Recht haben, sich zu verteidigen“, sagte Yellen gegenüber Wilfred Frost von Sky News.

Ferner zitierte Adams ihre Aussage: „Wir können einfach Geld für einen Zweifrontenkrieg drucken.“ Und das Problem sei, sagte er, dass die Leute das glauben. „Und doch würde ich argumentieren, dass wir uns nicht einmal einen Einfrontkrieg leisten können, weil wir pleite sind. Wir können nicht einmal unsere Grenze schützen, geschweige denn die der Ukraine, Israels oder Taiwans.“

„Sie versteht die Realwirtschaft nicht“, sagte der Geopolitikexperte. „Das Problem besteht darin, dass die Vereinigten Staaten der größte Inflationsexporteur sind. Aber in dem Moment, in dem die Länder beginnen, ihre Inflation in Dollar zu begrenzen, was in diesem Moment bereits geschieht, kehrt sie in die Vereinigten Staaten zurück.“ Adams scherzte sogar: „Wenn man Yellen die Leitung des Pentagons und Lloyd Austin die Leitung des Finanzministeriums übertragen würde, gäbe es keinen Unterschied im Ergebnis.“ Keiner von ihnen weiß ohnehin, was er tut.“

Der Drang westlicher MSM zum ethnischen Hass war schon immer da

An einem Punkt in der Show ging Adams darauf ein, wie der Krieg in Amerika zu einer weiteren Eskalation getrieben wird, weil die Mainstream-Medien ethnischen Hass fördern. „Es ist fast wie eine Form von psychologischem Terrorismus gegen das amerikanische Volk“, sagte er und nannte zwei Beispiele. „Erstens wurde gleich nach Beginn der militärischen Sonderoperation im Jahr 2022 jedem gesagt, er solle alle Russen hassen. Es ging nicht nur darum, Russen im russischen Militär oder [den russischen Präsidenten Wladimir] Putin selbst zu hassen, es war Hass gegen russische Künstler, russische Rennfahrer und russische Sportler“, sagte er. „Das andere Beispiel im Moment sind die Palästinenser. Man soll alle Palästinenser hassen. Man sollte sagen, dass es sich bei allen um Tiere handelt. Das sind alles dreckige Hunde und so, was unglaublicher Rassismus ist.“

Der in der UdSSR geborene Schriftsteller stimmte zu und sagte, dass „Russophobie“ schon immer unter den „Elitefesseln im Westen“ vorhanden gewesen sei. Für ihn ist es zur Normalität geworden, dass die US-Medien, insbesondere viele Unternehmensjournalisten in den Vereinigten Staaten, im Grunde Handlanger sind, die den gleichen Hass teilen. „Der Kreis der amerikanischen Konzernmedien besteht nicht nur aus Dummköpfen und Heuchlern, sondern in erster Linie aus Menschen mit neokonservativen Neigungen, und viele von ihnen sind einfach nur Zionisten.“ So viele von ihnen sind wie [US-Außenminister Anthony] Blinken zum Beispiel, sie tragen ihren Hass auf Russen mit sich. Es ist außergewöhnlich.“