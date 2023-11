Video: Warum unterstützen die USA Israel? Michael Hudson und Ben Norton

Von Prof. Michael Hudson und Ben Norton

Ben Norton: Warum unterstützen die Vereinigten Staaten Israel so stark?

In diesem Video erkläre ich die geopolitischen und wirtschaftlichen Gründe, warum Israel ein so wichtiger Teil der US-Außenpolitik ist und Washingtons Versuch, nicht nur die Region des Nahen Ostens, sondern wirklich die ganze Welt zu dominieren.

Für die heutige Analyse hatte ich das Privileg, den Wirtschaftswissenschaftler Michael Hudson zu Gast zu haben. Ich werde ihn später hinzuziehen, um weitere Einzelheiten zu diesem Thema zu erläutern. Doch zunächst möchte ich einige sehr wichtige grundlegende Zusammenhänge hervorheben, um diese Beziehung zu verstehen.

Es ist wichtig zu betonen, dass Israel eine Erweiterung der geopolitischen Macht der USA in einer der wichtigsten Regionen der Welt ist.

Tatsächlich war es der heutige US-Präsident Joe Biden, der 1986, als er noch Senator war, die berühmte Aussage machte, dass die Vereinigten Staaten Israel erfinden müssten, wenn es nicht existieren würde:

Biden/Video: Wenn wir uns den Nahen Osten ansehen, denke ich, dass es an der Zeit ist, dass wir aufhören, diejenigen von uns, die, wie die meisten von uns, Israel in diesem Gremium unterstützen, sich für unsere Unterstützung für Israel zu entschuldigen.

Es gibt keine Entschuldigung zu machen. Keine. Es ist die beste Investition von 3 Milliarden Dollar, die wir tätigen.

Gäbe es kein Israel, müssten die Vereinigten Staaten von Amerika ein Israel erfinden, um ihre Interessen in der Region zu schützen; die Vereinigten Staaten müssten hinausgehen und ein Israel erfinden.

Ich sitze mit meinen Kollegen im Ausschuss für auswärtige Beziehungen, und wir machen uns lange Gedanken über die NATO, und wir machen uns Gedanken über die Ostflanke der NATO, Griechenland und die Türkei, und wie wichtig sie ist. Sie verblassen im Vergleich dazu…

Sie verblassen im Vergleich zu dem Nutzen, der den Vereinigten Staaten von Amerika erwächst.

Ben Norton: Zunächst einmal ist es selbstverständlich, dass der so genannte Nahe Osten, oder besser gesagt Westasien, über einige der größten Öl- und Gasreserven der Welt verfügt, und die gesamte wirtschaftliche Infrastruktur auf der ganzen Welt ist auf fossile Brennstoffe angewiesen.

Wir bewegen uns allmählich auf neue Energiequellen zu, aber fossile Brennstoffe sind immer noch absolut entscheidend für die gesamte Weltwirtschaft. Und das Ziel Washingtons ist es, die Preise auf den globalen Öl- und Gasmärkten stabil zu halten.

Aber es geht hier um etwas viel Größeres als nur um Öl und Gas. Die erklärte Politik des US-Militärs seit den 1990er Jahren, seit dem Ende des Kalten Krieges und dem Sturz der Sowjetunion, besteht darin, dass die Vereinigten Staaten versuchen, die Kontrolle über jede Region der Welt zu behalten.

Dies wurde vom Nationalen Sicherheitsrat der USA 1992 in der so genannten Wolfowitz-Doktrin sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Der Nationale Sicherheitsrat der Vereinigten Staaten schrieb:

Das Ziel der Vereinigten Staaten ist es, eine feindliche Macht daran zu hindern, eine für unsere Interessen wichtige Region zu beherrschen, und dadurch auch die Barrieren gegen das Wiederauftreten einer globalen Bedrohung für die Interessen der USA und ihrer Verbündeten zu verstärken. Zu diesen Regionen gehören Europa, Ostasien, der Nahe Osten/Persische Golf und Lateinamerika. Eine konsolidierte, nicht-demokratische Kontrolle über die Ressourcen einer solch kritischen Region könnte eine erhebliche Bedrohung für unsere Sicherheit darstellen.

Im Jahr 2004 veröffentlichte die US-Regierung dann ihre Nationale Militärstrategie, in der Washington betonte, dass ihr Ziel die „Full Spectrum Dominance“ sei – die Fähigkeit, jede Situation zu kontrollieren oder jeden Gegner über die gesamte Bandbreite militärischer Operationen zu besiegen.

In der Vergangenheit stützten sich die USA in Bezug auf den Nahen Osten auf eine so genannte „Zwei-Säulen-Strategie“. Die westliche Säule war Saudi-Arabien und die östliche Säule war der Iran. Und bis zur Revolution von 1979 wurde der Iran von einem Diktator, einem Schah, einem Monarchen, regiert, der von den Vereinigten Staaten unterstützt wurde und den US-Interessen in der Region diente.

Mit der Revolution von 1979 verloren die USA jedoch eine der Säulen ihrer Zwei-Säulen-Strategie, und Israel wurde für die Vereinigten Staaten immer wichtiger, um die Kontrolle über diese strategisch wichtige Region zu behalten.

Es sind nicht nur die gewaltigen Öl- und Gasreserven in der Region; es ist nicht nur die Tatsache, dass viele der weltweit führenden Öl- und Gasproduzenten in Westasien ansässig sind. Es ist auch die Tatsache, dass einige der wichtigsten Handelsrouten der Erde durch diese Region führen.

Der Hafen von Suez in Ägypten ist auf diesem Bild zu sehen, das von einem Besatzungsmitglied der Expedition 16 auf der Internationalen Raumstation aufgenommen wurde. Der Hafen von Suez befindet sich in Ägypten an der nördlichen Küste des Golfs von Suez. Der Hafen und die Stadt sind der südliche Endpunkt des Suezkanals, der Ägypten durchquert und in der Nähe von Port Said in das Mittelmeer mündet. (lizenziert unter der Public Domain)

Die Bedeutung des ägyptischen Suezkanals kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Er verbindet den Handel vom Nahen Osten nach Europa, vom Roten Meer ins Mittelmeer, und rund 30 % aller Schiffscontainer weltweit passieren den Suezkanal. Das sind etwa 12 % des gesamten Welthandels aller Waren.

Direkt südlich des Suezkanals, wo das Rote Meer in das Arabische Meer mündet, befindet sich ein wichtiger geostrategischer Engpass, die Straße von Bab al-Mandab, direkt vor der Küste Jemens. Dort werden jeden Tag mehr als 6 Millionen Barrel Öl transportiert.

Historisch gesehen haben die Vereinigten Staaten versucht, diese Region zu dominieren, um nicht nur die Kontrolle über die Energieversorgung zu behalten, sondern auch um die globalen Handelswege zu sichern, auf denen das gesamte globalisierte neoliberale Wirtschaftssystem aufbaut.

Und da der Einfluss der USA in der Region in einer zunehmend multipolaren Welt schwächer geworden ist, ist Israel für die Vereinigten Staaten immer wichtiger geworden, um die Kontrolle zu behalten.

Dies zeigt sich deutlich in den Diskussionen über die Ölpreise im Rahmen der OPEC, der Organisation der erdölexportierenden Länder, die im Wesentlichen erweitert wurde und jetzt als OPEC+ bekannt ist und Russland einschließt.

Jetzt spielen Saudi-Arabien und Washingtons Erzfeind Russland eine Schlüsselrolle bei der Festlegung der weltweiten Ölpreise.

In der Vergangenheit war Saudi-Arabien ein loyaler Stellvertreter der USA, aber Riad verfolgt zunehmend eine bündnisfreie Außenpolitik. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass China heute der größte Handelspartner vieler Länder in der Region ist. Seit einem Jahrzehnt ist China der größte Importeur von Öl und Gas aus dem Persischen Golf.

Darüber hinaus verlagert China durch sein globales Infrastrukturprojekt, die Belt and Road Initiative, das Zentrum des Welthandels zurück nach Asien. Und in der Gürtel- und Straßen-Initiative ist insbesondere die „Straße“ ein Verweis auf die Neue Seidenstraße.

Können Sie erraten, welche Region für die Neue Seidenstraße und die Belt and Road Initiative absolut entscheidend ist? Nun, es ist natürlich der Nahe Osten – oder, wie gesagt, der bessere Begriff ist Westasien, und dieser Begriff erklärt die geostrategische Bedeutung dieser Region viel besser, denn sie verbindet Asien mit Europa.

Das erklärt auch, warum die Vereinigten Staaten so verzweifelt versucht haben, den Gürtel und die Straße mit ihren eigenen Versuchen, neue Handelsrouten aufzubauen, in Frage zu stellen. Insbesondere versuchen die USA, eine Handelsroute zu schaffen, die von Indien in den Persischen Golf und dann durch Israel führt.

Bei all diesen Projekten spielt Israel eine wichtige Rolle, als Erweiterung der imperialen Macht der USA in einer der wichtigsten Regionen der Welt. Deshalb sagte Biden 1986, wenn es Israel nicht gäbe, müssten die USA es erfinden.

Deshalb wiederholte Biden dies auch bei einem Treffen im Weißen Haus mit Israels Präsident Isaac Herzog am 27. Oktober 2022:

Wir werden auch über die unumstößliche Verpflichtung sprechen – und das ist, ich werde das in meiner Karriere 5000 Mal sagen – die unumstößliche Verpflichtung der Vereinigten Staaten gegenüber Israel, die auf unseren Prinzipien, unseren Ideen, unseren Werten beruht; es sind dieselben Werte. Und ich habe oft gesagt, Herr Präsident [Herzog], wenn es kein Israel gäbe, müssten wir eines erfinden.

Und noch am 18. Oktober 2023 wiederholte Biden in einer Rede in Israel erneut dasselbe: „Ich habe lange gesagt, wenn es Israel nicht gäbe, müssten wir es erfinden“.

In dieser Rede im Jahr 2023 reiste Biden nach Israel, um das Land bei der brutalen Bombardierung des Gazastreifens und der ethnischen Säuberung der Palästinenser zu unterstützen, die von vielen Experten weltweit als „Lehrbuchfall von Völkermord“ bezeichnet wird.

Führende Experten der Vereinten Nationen haben davor gewarnt, dass das palästinensische Volk von einem Völkermord durch Israel bedroht ist.

Und die Vereinigten Staaten haben Israel standhaft unterstützt, weil, wie Joe Biden sagte, Israel eine Erweiterung der imperialen Macht der USA in Westasien ist; und wenn es Israel nicht gäbe, müsste Washington es erfinden.

In diesem Zusammenhang möchte ich nun auf das Interview zu sprechen kommen, das ich mit meinem Freund Michael Hudson geführt habe, dem brillanten Wirtschaftswissenschaftler und Autor zahlreicher Bücher, darunter Superimperialismus: The Economic Strategy of American Empire.

Hier ist ein kurzer Ausschnitt aus unserem Gespräch:

Michael Hudson: Israel ist ein gelandeter Flugzeugträger im Nahen Osten. Israel ist der Startpunkt für Amerika, um den Nahen Osten zu kontrollieren…

Die Vereinigten Staaten haben Israel immer nur als unseren ausländischen Militärstützpunkt betrachtet… Als England zum ersten Mal das Gesetz verabschiedete, das besagte, dass es ein Israel geben sollte, die Balfour-Erklärung, geschah dies, weil Großbritannien den Nahen Osten und seine Ölversorgung kontrollieren wollte…

Und danach, als Truman an die Macht kam, sahen die Militärs natürlich sofort, dass Amerika England als Chef des Nahen Ostens ablösen würde…

Was wir wirklich sehen, ist, dass die Vereinigten Staaten, nachdem sie Russland bis auf den letzten Ukrainer bekämpft haben und drohen, den Iran bis auf den letzten Israeli zu bekämpfen, versuchen, Waffen nach Taiwan zu schicken, um zu sagen: Wollt ihr nicht bis auf den letzten Taiwanesen gegen China kämpfen?

Und das ist wirklich die Strategie der USA in der ganzen Welt; sie versuchen, andere Länder dazu zu bringen, Kriege zu führen, um ihre eigene Kontrolle zu erlangen.

Ben Norton: Michael, danke, dass Sie heute bei mir sind. Wir sprechen am 9. November, und die neueste Zahl der Todesopfer im Gaza-Krieg lautet, dass Israel mehr als 10.000 Palästinenser getötet hat.

Die Vereinten Nationen haben den Gazastreifen als „Kinderfriedhof“ bezeichnet. Mehr als 4.000 Kinder wurden getötet. Etwa 40 % der Opfer sind Kinder.

Und die Vereinigten Staaten haben Israel weiterhin unterstützt, nicht nur auf diplomatischer und politischer Ebene, indem sie beispielsweise im UN-Sicherheitsrat ihr Veto gegen Resolutionen eingelegt haben, die einen Waffenstillstand forderten, sondern darüber hinaus haben die USA Milliarden von Dollar nach Israel geschickt.

Nicht nur die 3,8 Milliarden Dollar, die die USA Israel jedes Jahr an Militärhilfe zukommen lassen, sondern zusätzlich Dutzende von Milliarden Dollar mehr.

Ich frage mich also, ob Sie uns Ihre Analyse darüber geben könnten, warum Sie glauben, dass die USA so viele Ressourcen in die Unterstützung Israels investieren, während es eindeutig Kriegsverbrechen begeht.

Michael Hudson: Nun, sicherlich unterstützen sie Israel, aber sie unterstützen Israel nicht, weil dies ein altruistischer Akt ist.

Für die Vereinigten Staaten ist Israel ihr gelandeter Flugzeugträger im Nahen Osten. Israel ist der Startpunkt für Amerika, um den Nahen Osten zu kontrollieren.

Und von dem Moment an, als von der Gründung eines Israels die Rede war, ging es immer darum, dass Israel ein Außenposten sein würde, zuerst von England, dann von Russland, dann von den Vereinigten Staaten im Nahen Osten.

Und ich kann Ihnen eine Anekdote erzählen. Netanjahus wichtigster nationaler Sicherheitsberater war in den letzten Jahren Uzi Arad. Ich habe etwa fünf Jahre lang am Hudson Institute gearbeitet, von 1972 bis 1976. Und ich habe dort sehr eng mit Uzi zusammengearbeitet.

Uzi und ich unternahmen zwei Reisen nach Korea und Japan, um über internationale Finanzen zu sprechen. Wir hatten also eine gute Gelegenheit, uns gegenseitig kennenzulernen. Und auf einer Reise machten wir einen Zwischenstopp in New York und San Francisco. Und in San Francisco gab es eine Party oder ein Treffen, bei dem uns die Leute kennenlernen konnten.

Und einer der US-Generäle kam rüber, klopfte Uzi auf den Rücken und sagte: „Du bist unser gelandeter Flugzeugträger da drüben. Wir lieben dich.

Ich konnte sehen, wie Uzi sich anspannte und sehr verlegen wurde, und er hatte nicht wirklich etwas zu sagen. Aber die Vereinigten Staaten haben Israel immer nur als unsere ausländische Militärbasis betrachtet, nicht als Israel.

Deshalb wollen sie natürlich diese Militärbasis sichern.

Aber als England die Balfour-Erklärung verabschiedete, die besagte, dass es in Israel ein Land geben sollte, geschah dies, weil Großbritannien den Nahen Osten und seine Ölversorgung kontrollieren wollte.

Als Israel in den Vereinten Nationen gegründet wurde, war das erste Land, das es anerkannte, Stalin und Russland, die dachten, dass die Russen einen großen Einfluss auf Israel haben würden.

Und dann, als Truman an die Macht kam, sahen die Militärs natürlich sofort, dass Amerika England als Chef des Nahen Ostens ablöste. Und das war sogar noch nach dem Kampf, dem Sturz der Mossadegh-Regierung im Iran im Jahr 1953.

Aus Sicht der Vereinigten Staaten wedelt Israel also nicht mit dem amerikanischen Schwanz, ganz im Gegenteil. Sie haben erwähnt, dass Amerika Israel unterstützt. Ich glaube nicht, dass Amerika Israel überhaupt unterstützt, und die meisten Israelis tun das auch nicht, und die meisten Demokraten auch nicht.

Präsident Joe Biden nimmt an einem bilateralen Treffen mit Premierminister Benjamin Netanjahu im Hotel Kempinski in Tel Aviv, Israel, teil, Mittwoch, 18. Oktober 2023. (Offizielles Foto des Weißen Hauses von Cameron Smith)

Amerika unterstützt Netanjahu. Es unterstützt den Likud, nicht Israel. Die Mehrheit der Israelis, sicherlich die nicht-religiösen Israelis, die Kernbevölkerung Israels seit seiner Gründung, ist gegen den Likud und seine Politik.

Für die Vereinigten Staaten ist Netanjahu also die israelische Version von Zelensky in der Ukraine.

Und der Vorteil, einen so unangenehmen, opportunistischen und korrupten Menschen wie Netanjahu zu haben, der wegen Bestechung und Korruption angeklagt ist, besteht gerade darin, dass die ganze Welt, die über die Angriffe in Gaza so entsetzt ist, nicht die Vereinigten Staaten beschuldigt.

Sie geben Israel die Schuld. Sie geben Netanjahu und Israel die Schuld dafür, obwohl es die Vereinigten Staaten sind, die eine Flugzeugladung nach der anderen mit Bomben und Waffen geschickt haben. Es gibt 22.000 Maschinengewehre, automatische Gewehre, deren Verkauf in den Vereinigten Staaten verboten ist, die Amerika für die Siedler in die Westbank schickt.

Es gibt also den Anschein von guter Bulle, böser Bulle. Herr Blinken sagt zu Netanjahu: „Wenn Sie Krankenhäuser bombardieren, stellen Sie sicher, dass Sie dies nach den Regeln des Krieges tun. Und wenn Sie 100.000 Kinder im Gazastreifen töten, stellen Sie sicher, dass das alles legal und im Krieg ist. Und wenn Sie von ethnischer Säuberung und der Vertreibung einer Bevölkerung sprechen, stellen Sie sicher, dass dies alles legal geschieht.

Natürlich verstößt das gegen die Kriegsregeln, und es werden Kriegsverbrechen begangen, aber die Vereinigten Staaten tun so, als würden sie Netanjahu und der israelischen Regierung sagen: Nehmt kleinere Bomben. Seid sanfter, wenn ihr die Kinder im Krankenhaus bombardiert, aber in Wirklichkeit ist das alles nur Show.

Die Vereinigten Staaten versuchen zu sagen, na ja, wir sind nur da, um einem Verbündeten zu helfen. Die ganze Welt hat mitbekommen, dass die USA jetzt zwei Flugzeugträger im Mittelmeer haben, direkt vor der Küste des Nahen Ostens, und dass sie ein Atom-U-Boot in der Nähe des Persischen Golfs haben.

Warum sind sie dort? Präsident Biden und der Kongress sagen, dass wir keine amerikanischen Truppen gegen die Hamas in Gaza kämpfen lassen werden. Wir werden uns nicht einmischen. Wenn die Truppen sich nicht einmischen, warum sind sie dann dort?

Nun, wir wissen, was die amerikanischen Flugzeuge dort tun. Gestern haben sie einen weiteren Flughafen und ein Treibstoffdepot in Syrien bombardiert. Sie bombardieren Syrien. Und es ist ganz klar, dass sie dort nicht sind, um Israel zu schützen, sondern um den Iran zu bekämpfen.

Immer wieder heißt es in jeder amerikanischen Zeitung, wenn von der Hamas die Rede ist, dass die Hamas im Auftrag des Iran handelt. Wenn von der Hisbollah die Rede ist und davon, dass es eine Intervention des Libanon gegen den Norden Israels geben wird, heißt es, die Hisbollah sei eine Marionette des Iran.

Jedes Mal, wenn sie über einen Führer des Nahen Ostens sprechen, heißt es, dass all diese Führer Marionetten des Irans sind, so wie sie in der Ukraine und in Mitteleuropa über Ungarn und andere Länder als Marionetten von Putin in Russland sprechen.

Sie konzentrieren sich wirklich darauf – Amerika versucht nicht, die Ukraine zu schützen. Es kämpft für den letzten Ukrainer, der erschöpft ist, in der Hoffnung, Russlands Militär zu schwächen. Nun, das hat nicht funktioniert.

Nun, dasselbe gilt für Israel. Wenn die Vereinigten Staaten Israel und Netanjahu dazu drängen, zu eskalieren, zu eskalieren, zu eskalieren, etwas zu tun, das Nasrallah irgendwann dazu bringt, zu sagen, okay, wir können nicht mehr. Wir kommen und helfen bei der Rettung des Gazastreifens und vor allem bei der Rettung des Westjordanlandes, wo ebenso viele Kämpfe stattfinden. Wir werden eingreifen.

Und dann werden sich die Vereinigten Staaten frei fühlen, nicht nur gegen den Libanon vorzugehen, sondern den ganzen Weg über Syrien, den Irak, bis hin zum Iran.

Was wir heute in Gaza und im Westjordanland sehen, ist nur der Katalysator, der Auslöser für die Tatsache, dass die Neocons sagen, dass wir nie eine bessere Chance haben werden als jetzt, den Iran zu erobern.

Das ist also der Punkt für den Showdown: Wenn Amerika das Öl des Nahen Ostens kontrolliert, und indem es das Öl des Nahen Ostens kontrolliert, indem es es unter die Kontrolle der USA bringt, kann es die Energieimporte eines großen Teils der Welt kontrollieren.

Und das gibt den amerikanischen Diplomaten die Macht, Öl und Gas abzuschneiden und jedes Land zu sanktionieren, das versucht, multipolar zu werden, jedes Land, das versucht, sich der unipolaren Kontrolle der USA zu widersetzen.

Ben Norton: Ja, Michael, ich glaube, Sie treffen einen sehr wichtigen Punkt, nämlich dass dies eine der geostrategischsten Regionen der Welt ist, vor allem, wenn es um Kohlenwasserstoffe geht.

Die gesamte Weltwirtschaft ist nach wie vor in hohem Maße von Öl und Gas abhängig, vor allem, wenn man bedenkt, dass die USA nicht der OPEC angehören, und vor allem, wenn man bedenkt, dass sich die OPEC im Wesentlichen zur OPEC+ ausgeweitet hat und nun auch Russland umfasst.

Das bedeutet, dass Saudi-Arabien und Russland im Wesentlichen dazu beitragen können, die weltweiten Ölpreise zu kontrollieren. Wir haben das in den letzten Jahren in den Vereinigten Staaten mit dem Anstieg der Verbraucherpreisinflation gesehen.

Wir haben gesehen, dass die Biden-Regierung über die Gaspreise besorgt war, insbesondere im Vorfeld der Zwischenwahlen. Und die Regierung Biden hat eine Menge Öl aus den strategischen Ölreserven der Vereinigten Staaten freigegeben.

Wir können diese Art von Aussagen auch sehen, wenn wir uns die Bush-Regierung genauer ansehen. Es gibt zahlreiche Personen in der Bush-Regierung und im so genannten „Krieg gegen den Terror“, die offen darüber sprachen, wie wichtig es für Washington sei, diese Region zu beherrschen.

Ich denke dabei vor allem an das Jahr 2007, als der oberste US-General und NATO-Befehlshaber Wesley Clark bekannt gab, dass die Bush-Regierung Pläne zum Sturz von sieben Ländern innerhalb von fünf Jahren geschmiedet hatte. Und das waren Länder in Nordafrika und Westasien.

Konkret enthüllte er in einem Interview mit der Journalistin Amy Goodman in der Sendung Democracy Now, dass Washingtons Pläne den Sturz der Regierungen von Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und schließlich Iran vorsahen:

Wesley Clark: Etwa 10 Tage nach 9/11 ging ich durch das Pentagon und sah Minister Rumsfeld und den stellvertretenden Minister Wolfowitz. Ich ging die Treppe hinunter, um ein paar Leute aus dem Generalstab zu begrüßen, die früher für mich gearbeitet hatten. Einer der Generäle rief mich an und sagte: „Sir, Sie müssen herkommen und kurz mit mir sprechen“. Ich sagte: „Nun, Sie sind zu beschäftigt“. Er sagte: „Nein, nein“. Er sagte: „Wir haben die Entscheidung getroffen, wir ziehen in den Krieg gegen den Irak“. Das war um den 20. September herum. Ich sagte: „Wir ziehen in den Krieg gegen den Irak, warum?“ Er sagte: „Ich weiß es nicht“. Er sagte: „Ich schätze, sie wissen nicht, was sie sonst tun sollen“. Ich fragte: „Und, haben sie Informationen gefunden, die Saddam mit Al-Qaida in Verbindung bringen?“ Er sagte: „Nein, nein“. Er sagte: „So gesehen gibt es nichts Neues. Sie haben gerade die Entscheidung getroffen, gegen den Irak in den Krieg zu ziehen“. Er sagte: „Ich denke, es ist so, dass wir nicht wissen, was wir gegen Terroristen tun sollen, aber wir haben ein gutes Militär und können Regierungen stürzen. Und er sagte: „Ich denke, wenn das einzige Werkzeug, das man hat, ein Hammer ist, muss jedes Problem wie ein Nagel aussehen“. Ich besuchte ihn also ein paar Wochen später wieder, und zu diesem Zeitpunkt bombardierten wir Afghanistan. Ich fragte: „Ziehen wir immer noch in den Krieg gegen den Irak?“ Und er sagte: „Oh, es ist schlimmer als das“. Er griff nach seinem Schreibtisch, nahm ein Stück Papier in die Hand und sagte: „Das habe ich gerade von oben bekommen“, d.h. aus dem Büro des Verteidigungsministers, und er sagte: „Das ist ein Memo, in dem beschrieben wird, wie wir sieben Länder in fünf Jahren ausschalten werden, angefangen mit dem Irak, dann Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und zum Schluss den Iran“. Ich fragte: „Ist das geheim?“ Er sagte: „Ja, Sir“. Ich sagte: „Nun, zeigen Sie es mir nicht“. Ich sah ihn vor etwa einem Jahr wieder und fragte: „Erinnern Sie sich daran?“ Und er sagte: „Tut mir leid, ich habe Ihnen das Memo nicht gezeigt! Ich habe es dir nicht gezeigt!“ Amy Goodman: Tut mir leid, wie sagten Sie, war sein Name? (lacht) Wesley Clark: Ich werde Ihnen seinen Namen nicht nennen. (lacht) Amy Goodman: Gehen Sie doch noch einmal die Länder durch. Wesley Clark: Nun, ich fange mit dem Irak an, dann Syrien und Libanon, dann Libyen, dann Somalia und Sudan, und dann zurück zum Iran. Ben Norton: Und seitdem haben wir natürlich den Krieg der USA gegen den Irak erlebt. Wir haben natürlich den Stellvertreterkrieg in Syrien gesehen, der in vielerlei Hinsicht immer noch andauert. Die USA halten ein Drittel des syrischen Territoriums besetzt, einschließlich der ölreichen Gebiete. Und Trump selbst, Präsident Donald Trump, prahlte in einem Interview mit der Fox-News-Moderatorin Laura Ingraham im Jahr 2020 damit, dass er die US-Truppen in Syrien belassen werde, um das Öl zu holen: Donald Trump: Und dann sagen sie: „Er hat Truppen in Syrien gelassen“. Wissen Sie, was ich getan habe? Ich habe Truppen zurückgelassen, um das Öl zu holen. Ich habe das Öl genommen. Die einzigen Truppen, die ich habe, holen sich das Öl. Sie beschützen das Öl. Laura Ingraham: Wir holen uns das Öl nicht. Wir werden es nicht nehmen. Donald Trump: Nun, vielleicht werden wir es nehmen, vielleicht auch nicht. Laura Ingraham: Sie beschützen die Anlagen. Donald Trump: Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir sie nehmen. Aber wir haben das Öl. Im Moment haben die Vereinigten Staaten das Öl. Sie sagen also: „Er hat Truppen in Syrien gelassen“. Nein, ich bin sie alle losgeworden, abgesehen davon, dass wir das Öl schützen; wir haben das Öl.

Ben Norton: Wir haben auch erlebt, wie die USA Sanktionen gegen den Libanon verhängt haben, die zu einer Hyperinflation und der Zerstörung der libanesischen Wirtschaft beigetragen haben. Und das lag vor allem daran, dass die Hisbollah Teil der Regierung ist und die USA die libanesische Regierung unter Druck gesetzt haben, eine neue Regierung ohne die Hisbollah zu bilden.

Wir haben natürlich auch gesehen, dass die NATO 2011 den libyschen Staat zerstört hat. Auch Somalia ist ein gescheiterter Staat. Und der Sudan wurde nicht zuletzt dank der Unterstützung der USA und Israels für die ethnisch-religiöse Separatistenbewegung im Südsudan gespalten, die sich auf religiöses Sektierertum beruft.

Wenn man sich also die Liste der Länder anschaut, die Wesley Clark 2006 genannt hat, die sieben Länder in fünf Jahren, dann waren das der Irak, Syrien, der Libanon, Libyen, Somalia, der Sudan und schließlich der Iran; das einzige Land, das wirklich in der Lage war, staatliche Stabilität aufrechtzuerhalten, das von den Vereinigten Staaten nicht völlig zerstört wurde, ist der Iran.

Natürlich hat es länger als fünf Jahre gedauert, aber die USA waren ziemlich erfolgreich. Und natürlich hat Israel eine wichtige Rolle bei diesem Ziel der USA gespielt, diese Regierungen in der Region zu destabilisieren.

Michael Hudson: Schauen wir uns doch einmal an, wie das geschehen ist. Erinnern Sie sich daran, dass es nach dem Angriff auf Amerika am 11. September ein Treffen im Weißen Haus gab, und jeder wusste, dass die Piloten Saudi-Araber waren, und man wusste, dass einige der Piloten in der saudischen Botschaft in Los Angeles, glaube ich, in den Vereinigten Staaten übernachtet hatten.

Aber nach dem 11. September gab es eine Kabinettssitzung, und Rumsfeld sagte zu den Anwesenden: Sucht und findet irgendeine Verbindung zum Irak, vergesst Saudi-Arabien, kein Problem, der Irak ist der Schlüssel. Und er wies sie an, ihn zu finden, und der 11. September wurde zum Vorwand, nicht Saudi-Arabien, sondern den Irak anzugreifen und damit fortzufahren.

Nun, man brauchte eine ähnliche Krise in Libyen. Sie sagten, in Libyen gäbe es einige, ich glaube, Fundamentalisten in den Vororten einer der [Städte], nicht der Hauptstadt, die Probleme verursachten. Also muss man die unschuldigen Menschen vor [Muammar Gaddafi] „schützen“, und man geht rein und schnappt sich all ihre Goldreserven, all ihr Geld, und man übernimmt das Öl im Namen des französischen Ölmonopols.

Das ist die Rolle, die die Kämpfe in Gaza heute spielen. Netanjahus Kampf gegen den Gazastreifen dient als Vorwand für Amerika, seine Kriegsschiffe und U-Boote dorthin zu verlegen und zusammen mit Israel den syrischen Flughafen zu bombardieren, damit die Syrer weder Waffen noch irgendeine Art von militärischer Unterstützung in den Libanon im Westen oder in den Iran im Osten bringen können.

Es ist also offensichtlich, dass all das, was wir sehen, irgendwie die öffentliche Meinung aufweichen soll für die Tatsache, dass wir, genau wie wir wegen 9/11 in den Irak einmarschieren mussten, nun endlich die Ölraffinerien des Irans und seine wissenschaftlichen Institute und alle Labore, in denen sie möglicherweise Atomforschung betreiben, bekämpfen und zerstören müssen.

Und der Iran ist sich dessen bewusst. Letzte Woche berichtete das iranische Pressefernsehen, dass der iranische Verteidigungsminister sagte, dass im Falle eines Angriffs auf den Iran, sei es durch Israel oder durch irgendjemand anderen, die USA und ihre ausländischen Stützpunkte schwer getroffen werden würden.

Der Iran, Russland und China haben die Situation in Gaza nicht als israelische Aktion, sondern als Aktion der USA betrachtet. Sie alle sehen genau, dass es um den Iran geht, und die amerikanische Presse sagt nur, wenn sie über Gaza oder die Hamas oder die Hisbollah oder irgendeine andere Gruppe spricht, ist es immer das iranische Werkzeug so und so.

Sie dämonisieren den Iran auf dieselbe Weise, wie die Neocons Russland dämonisiert haben, um sich darauf vorzubereiten, dass Amerika einen unerklärten Krieg gegen den Iran erklärt. Und sie könnten sogar den Krieg erklären.