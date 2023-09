Whistleblower des Verteidigungsministeriums geht an die Öffentlichkeit und fordert Untersuchung der neuen Daten zu den Impfschäden

childrenshealthdefense.org: Leutnant Ted Macie, der im vergangenen März Gesundheitsdaten des US-Militärs veröffentlichte, die einen Anstieg von Herzmuskelentzündungen nach der Einführung des COVID-19-Impfstoffs zeigten, enthüllte diese Woche neue Daten, die einen Anstieg von Selbstmord und Selbstverletzungen unter Militärangehörigen belegen, und forderte den Kongress auf, das Pentagon für sein „illegales Impfmandat“ zur Verantwortung zu ziehen.

Der Whistleblower des US-Verteidigungsministeriums, der im März eine Fülle von Daten aus einer medizinischen Datenbank des Pentagons veröffentlicht hatte, aus denen hervorging, dass die Zahl der Herzmuskelentzündungen beim Militär im Jahr 2021 nach der Einführung des Impfstoffs COVID-19 sprunghaft anstieg, ging diese Woche an die Öffentlichkeit.

Leutnant Ted Macie, ein Offizier des Sanitätsdienstes der Marine im aktiven Dienst, enthüllte ebenfalls neue Daten über COVID-19-Impfstoffverletzungen bei Militärangehörigen und forderte die Gesetzgeber auf, das Pentagon zur Verantwortung zu ziehen.

In einem Tweet vom 1. September forderte Macie den Abgeordneten Matt Gaetz (R-Fla.) auf, „das Pentagon wegen der Zehntausenden von Verletzungen und der ungezählten Todesfälle durch das illegale Impfmandat zur Rechenschaft zu ziehen.“

Macie fügte hinzu: „Wir sind dafür da, wir haben ALLE Beweise, öffnen Sie einfach die Tür schon. Wir sind am Siedepunkt.“

⚠️Will @mattgaetz call for accountability from the Pentagon over the 10s of thousands of injuries and untold amount of deaths from the illegal shot mandate? We're here for it, we have ALL the evidence, just open the door already. We're at boiling point. https://t.co/kjiiyh30DM https://t.co/KYSnJc4AjC