Disease-X ist eine ertragsstarke Geschäftsstrategie

Fearistan, das wirtschaftlich sehr erfolgreich war und seinen Bürgern ein langes Leben ermöglichte, stellte fest, dass es immer noch gelegentlich zu Verkehrsunfällen mit Todesfolge kam. Die Fearistanis waren wohlhabend und schätzten die Freiheit des Reisens unendlich. Auch wenn Verkehrstote selten waren, schien es sinnvoll, jeden unnötigen Tod zu vermeiden.

Die Straßenbauindustrie kam in enger Zusammenarbeit mit der Regierung auf die Idee, sechsspurige Autobahnen zwischen den Städten zu bauen. Bald waren alle großen Städte miteinander verbunden, und Experten der Verkehrsuniversität wiesen nach, dass die Unfallrate auf den neuen Autobahnen um sechs Prozent niedriger war als auf normalen Straßen. Die Modellierer der Universität sagten voraus, dass der Bau sechsspuriger Autobahnen zwischen allen Städten Fearistans Tausende Menschenleben retten würde. Die Experten sagten sogar voraus, dass mehr Menschenleben gerettet würden, als auf den bestehenden Straßen starben.

Das Land folgte den Experten (schließlich waren sie für ihren Straßenbau bekannt) und investierte überall in sechsspurige Autobahnen. Als das Land ausgelaugt war und die meisten Menschen sich kein Auto mehr leisten konnten, waren sie den Straßenbauern zu Recht dankbar für ihre Rettung. Die fast leeren Straßen waren nun fast unfallfrei und gaben den Experten recht.

Schließlich stand die Straßenbauindustrie vor einem Dilemma: Es gab keine Städte mehr, zu denen Straßen gebaut werden konnten. Das wollten ihre Investoren nicht. Dann setzten sich die Straßenbaubehörde und die Straßenbauer zusammen und erkannten die dringende Notwendigkeit, Straßen zu Städten zu bauen, die es noch gar nicht gab. Fearistan verfügte über weite, leere Wüstengebiete, die sich für eine Bebauung geradezu anboten. Als diese Städte schließlich gebaut wurden, sagten Experten einen unvermeidlichen und verheerenden Tsunami von Verkehrsunfällen voraus. Das würde Fearistan wieder in das totale Blutbad stürzen, dem es Jahre zuvor nur knapp entgangen war. Die neuen Town-X-Straßen (wie sie sie nannten) waren brillante Beispiele für Hightech-Straßenbau. Und jeder konnte sehen, wie wichtig diese Arbeit für die Sicherheit der Bevölkerung war.

Im Bereich der öffentlichen Gesundheit verfolgen wir ein ähnliches Geschäftsmodell. Wir nennen es ‚Krankheit-X‘.

Das Pandemierisiko von Infektionskrankheiten verstehen

Pandemien oder „Seuchen“ haben die Menschheit seit Jahrtausenden heimgesucht. Sie töteten bis zu einem Drittel der Bevölkerung. Während die Ursachen in einigen Fällen unklar blieben, wie bei der Pest in Athen 430 v. Chr., waren die größten Epidemien seit dem Mittelalter überwiegend bakteriell, insbesondere Beulenpest, Cholera und Typhus.

Bakterielle Pandemien hörten Ende des 19. Jahrhunderts in Europa mit der Verbesserung der sanitären Einrichtungen und anderswo mit der Einführung von Antibiotika auf. Die meisten Todesfälle sind auf die Prä-Antibiotika Spanische Grippe Ausbruch Anfang des 20. Jahrhunderts auch als unbehandelte sekundäre bakterielle Lungenentzündung. Cholera ist nach wie vor ein Marker für extreme Armut und sozialen Verfall, während die meisten Todesfälle durch Malaria, Tuberkulose und HIV/AIDS mit Armut zusammenhängen, die den Zugang zu wirksamer Behandlung einschränkt.

Wenn indigene Bevölkerungsgruppen, die lange Zeit vom Rest der Menschheit isoliert waren, mit Überträgern von Pocken und Masern in Kontakt kamen, waren die Folgen ebenfalls verheerend. Da es keine ererbte Immunität gab, wurden ganze Bevölkerungen dezimiert, vor allem auf dem amerikanischen Kontinent, den pazifischen Inseln und in Australien.

Heute ist die Welt vernetzt und solche Massensterben kommen nicht mehr vor. Konnektivität kann, im Gegensatz zu den Behauptungen der Befürworter der Krankheit

Diese Realitäten spiegeln die orthodoxe öffentliche Gesundheit wider, sind aber mit den heutigen Geschäftsmodellen kaum vereinbar. Sie werden daher zunehmend ignoriert.

Ein Jahrhundert der Sicherheit

In den letzten hundert Jahren gab es zwei große natürliche Influenza-Pandemien (1957-8 und 1968-9) und einen großen Coronavirus-Ausbruch (Covid-19), der anscheinend das Ergebnis von „Gain-of-Function“-Forschung im Labor war. Die Grippeausbrüche forderten jeweils weniger Todesopfer als die Tuberkulose derzeit jährlich fordert, während der Coronavirus-Ausbruch mit einer Sterblichkeit von etwa 1,5 pro tausend Todesfällen im Durchschnittsalter von über 75 Jahren weltweit verbunden war.

Während die Medien über andere Ausbrüche berichten, handelte es sich in Wirklichkeit um relativ kleine Ereignisse. SARS-1 Im Jahr 2003 starben weltweit etwa 800 Menschen, weniger als die Hälfte der Kinder, die täglich an Malaria sterben. MERS tötete etwa 850 Menschen, und die westafrikanische Ebola-Epidemie forderte etwa 11.300 Todesopfer. Der Kontext ist hier wichtig: Tuberkulose tötet jedes Jahr mehr als 1,5 Millionen Menschen, Malaria tötet mehr als eine halbe Million Kinder und Krebs tötet jedes Jahr mehr als 600.000 Menschen allein in den Vereinigten Staaten. Über SARS-1, MERS und Ebola wird in den Medien vielleicht mehr berichtet als über Tuberkulose, aber das hat nichts mit dem tatsächlichen Risiko zu tun.

Warum leben wir länger?

Der Grund für die Verlängerung der menschlichen Lebensspanne wird oft vergessen oder ignoriert. Als Medizinstudenten in der Vergangenheit unterrichtet wurden, war der Fortschritt hauptsächlich auf bessere sanitäre Einrichtungen, bessere Lebensbedingungen, bessere Ernährung und Antibiotika zurückzuführen – die gleichen Veränderungen, die für den Rückgang von Pandemien verantwortlich sind. Impfungen folgten Die meisten Verbesserungen hatten bereits stattgefunden (mit einigen Ausnahmen wie Pocken).

Impfstoffe sind nach wie vor eine wichtige Ergänzung, aber auch von besonderer Bedeutung für Pharmaunternehmen. Sie können verschrieben werden, und zusammen mit der Tatsache, dass ständig Kinder geboren werden, sorgt dies für einen dauerhaften, vorhersehbaren und profitablen Markt. Dies ist keine Anti-Impf-Erklärung. Es ist lediglich eine Feststellung von Tatsachen. Gesundheitspolitik sollte sich auf Fakten stützen.

So können wir davon ausgehen, dass es, sofern es nicht zu einer absichtlichen oder versehentlichen Freisetzung eines von Menschen entwickelten Krankheitserregers kommt, höchst unwahrscheinlich ist, dass eine Seuche mittelalterlichen Ausmaßes jemanden betrifft, der heute lebt. In den wohlhabenderen Ländern wird die Lebenserwartung jedoch relativ hoch bleiben. Wir können aber auch sehr zuversichtlich sein, dass im nächsten Jahr eine halbe Million Kleinkinder an Malaria und 1,5 Millionen Menschen, darunter viele Kinder und junge Erwachsene, an Tuberkulose sterben werden.

Außerdem werden mehr als 300.000 Frauen in Ländern mit niedrigem Einkommen einen qualvollen Tod durch Gebärmutterhalskrebs erleiden, weil sie keinen Zugang zu kostengünstigen Vorsorgeuntersuchungen haben. Wir wissen das, weil es jedes Jahr passiert, und es sollte eine Priorität für die internationale öffentliche Gesundheit sein, insbesondere für die Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Die Fähigkeit, eine Illusion zu Geld zu machen

Die Reaktion auf Covid-19 hat gezeigt, wie Sponsoren internationaler Gesundheitsbehörden einen Weg gefunden haben, die öffentliche Gesundheit zu monetarisieren. Dieses Geschäftsmodell besteht darin, abnormale Reaktionen auf relativ normale Viren zu fördern. Es nutzt Verhaltenspsychologie und Medienkampagnen, um der Öffentlichkeit unangemessene Angst einzuflößen und sie dann „einzusperren“ – Gefängnisterminologie vor 2020. Die Öffentlichkeit kann dann ein gewisses Maß an Freiheit wiedererlangen (z. B. fliegen, um einen sterbenden Verwandten zu besuchen oder zur Arbeit zu gehen), wenn sie dem Impfstoff A zustimmt, was wiederum direkt den ursprünglichen Sponsoren des Programms zugutekommt. Die Entwicklung des mRNA-Impfstoffs gegen Covid-19 hat den Pharmaunternehmen und ihren Investoren beispiellose Renditen beschert.

Die große öffentlich-private Partnerschaft für die Entwicklung von Impfstoffen gegen Pandemien, CEPI (die auf dem Weltwirtschaftsforum 2017 ins Leben gerufen wurde), stellt fest: „Die Gefahr, dass Krankheit-X die menschliche Bevölkerung infiziert und sich schnell über die ganze Welt ausbreitet, ist größer als je zuvor. größer als je zuvor.“

Heilpraktiker sind anfällig für diese Propaganda (sie sind auch nur Menschen). Viele von ihnen streben auch nach Einkommen aus Investitionen und Patenten für Technologien, die dazu beitragen können, andere einzusperren oder die Herstellung von Impfstoffen schneller und billiger zu machen. Da ihre Gehälter und Karrieren auf der Loyalität gegenüber dieser Pandemieindustrie basieren, schließen sie sich der Verleumdung und dem Sündenbockmachen derjenigen an, die sich dagegen aussprechen. Geschützt durch die Behauptungen ihrer Sponsoren, die Bedrohung sei „größer als je zuvor“, können sie die Augen vor den Hauptursachen von Krankheiten verschließen und vorgeben, als sei nur das Risiko einer Pandemie von Bedeutung.

Warum nicht auf vorhandene Bedrohungen setzen?

Covid-19 verliert seine Fähigkeit, Angst zu verbreiten. Anhaltende Angst ist notwendig, damit Politiker in überfallenen Regierungen (wie Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum bemerkt) diese Unterstützung geben. Dieses Geschäftsparadigma erfordert ein kontinuierliches Ziel.

Das übergeordnete Ziel besteht darin, der Öffentlichkeit den Eindruck zu vermitteln, dass nur ein autoritärer (faschistischer) Staat sie vor einer anhaltenden Bedrohung schützen kann. Da größere natürliche Ausbrüche selten sind und auch Laborausbrüche selten sind, deckt Disease-X diesen Bedarf. Disease-X liefert den Medien und den Politikern das Material, mit dem sie zwischen den Ausbrüchen von Variantenpocken oder Affenpocken arbeiten können.

Wohin führt das?

Für die Öffentlichkeit wird die Umlenkung von Ressourcen auf Märchenlandkrankheiten die Sterblichkeit erhöhen, da Ressourcen von realen Bedrohungen und produktiven Investitionsbereichen abgezogen werden. Wenn aufgrund laufender und zukünftiger Forschung vermehrt mit Laborlecks gentechnisch veränderter Erreger zu rechnen wäre, sähe das natürlich anders aus. Aber dann müsste dies klar und transparent erklärt werden, und Vorbeugung kann wirksamer sein als kostspielige Heilung.

Disease-X ist eine Geschäftsstrategie, die auf einer Reihe von Trugschlüssen beruht und sich als altruistische Sorge um das Wohlergehen der Menschen tarnt. Die Welt, in der sie sich bewegen, wird von den Mächtigen umarmt und akzeptiert amoralische Praktiken im Gesundheitswesen als legitimen Weg zum Erfolg.

Wenn unser Hauptziel darin besteht, Steuergelder in die Entwicklung von Biotechnologien zu lenken, die die Öffentlichkeit dann zu ihrem eigenen Nachteil, aber zum großen Vorteil der Entwickler kaufen muss, dann ist Disease-X der Weg nach vorn. Dieses Marktmodell stellt sicher, dass relativ Wenige den von Vielen erarbeiteten Reichtum praktisch ohne Risiko für sich selbst konzentrieren können. Die Öffentlichkeit muss entscheiden, ob sie sich an diesem hochgradig missbräuchlichen Geschäft beteiligen will.

*

David Bell, Senior Scholar am Brownstone Institute, ist Arzt für öffentliches Gesundheitswesen und Biotech-Berater für globale Gesundheit. Er ist ehemaliger medizinischer Offizier und Wissenschaftler bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Programmleiter für Malaria und fieberhafte Erkrankungen bei der Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) in Genf, Schweiz, und Direktor für globale Gesundheitstechnologien bei Intellectual Ventures Global Good Fund in Bellevue, WA, USA.