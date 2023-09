Daten der CDC zeigen, dass der COVID-Impfstoff das Leben von Männern um 24 Jahre verkürzen kann

Langsam aber sicher werden sich die langfristigen Auswirkungen der COVID-19-Impfstoffe bemerkbar machen. Nach Angaben der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (Centers for Disease Control and Prevention) werden Männer, die die mRNA-Impfung erhalten haben, wahrscheinlich 24 Jahre ihres Lebens einbüßen.

Die gesundheitlichen Schäden, die durch jede Impfdosis verursacht werden, nehmen auch nicht mit der Zeit ab, sondern setzen sich auf unbestimmte Zeit fort. Tatsächlich zeigen die Daten der CDC zur Gesamtmortalität, dass jede Impfstoffdosis die Sterblichkeit im Jahr 2022 um 7 % erhöht, verglichen mit der Sterblichkeit im Jahr 2021, wie das Daily Exposé berichtet.

Die Daten der CDC zur Gesamtmortalität deuten darauf hin, dass die Sterblichkeitsrate bei geimpften Personen im Laufe der Zeit um 7 % pro Jahr nach jeder Impfung ansteigt. Dies kann als ein schleichender, genetischer Effekt betrachtet werden. Es verdeutlicht, dass der Körper sich nicht von einer beliebigen Anzahl von mRNA-Injektionen erholen kann, die irrtümlicherweise als „Impfstoffe“ bezeichnet werden.

COVID-19 mRNA-Spritzen sind rechtlich gesehen keine Impfstoffe

Wenn sich Menschen von der ersten Impfung erholen würden, würde die fünfte Impfung nicht denselben Effekt haben (eine um 7 % erhöhte Sterblichkeit). Dies deutet auf ein langfristiges Problem hin, bei dem Menschen sich nicht von den durch die Impfungen verursachten Schäden in Form einer gesteigerten Sterblichkeitsrate erholen können.

Wenn wir das Jahr 2021 als Ausgangspunkt nehmen, bedeutet dies, dass die Wahrscheinlichkeit, im Jahr 2031 bei einer Person mit 5 Impfungen zu sterben, um 350 % höher ist. Im Jahr 2041 steigt dieser Wert auf 700 % und im Jahr 2051 auf 1050 % im Vergleich zu einer Person, die nicht geimpft wurde. Dies ähnelt dem Konzept des Zinseszinses, bei dem sich die Auswirkungen im Laufe der Zeit exponentiell erhöhen. Anhand dieses Ergebnisses können wir den Verlust an Lebenserwartung für einen 30-jährigen Mann wie folgt berechnen… Die Lebenserwartung eines 30-jährigen nicht geimpften Mannes im Vereinigten Königreich beträgt etwa 80 Jahre. Er kann also mit weiteren 50 Lebensjahren rechnen.

Statistisch gesehen ist die Hälfte seiner Alterskohorte mit 80 Jahren tot. Die Lebenserwartung eines 30-jährigen, fünffach geimpften Mannes im Vereinigten Königreich beträgt 56 Jahre. Vorausgesetzt, die Männer im Vereinigten Königreich reagieren auf die Impfstoffe genauso wie die Menschen in den USA. Alternativ dazu haben 30-jährige US-Männer, die fünffach geimpft wurden, ebenfalls 24 Jahre an Lebenserwartung verloren. –The Daily Exposé.

Die Daten zur Lebenserwartung des Vereinigten Königreichs stammen von Statista. In der nachstehenden Tabelle addieren wir die zusätzlichen 7 % Sterblichkeit pro Impfung und Jahr zu den in Spalte 2 angegebenen Werten für das Vereinigte Königreich im Jahr 2020. In einem Zeitraum von 5 Jahren würde der durchschnittliche Anstieg der erwarteten Sterblichkeit also betragen:

1 Injektion nimmt einem 30-jährigen Mann 13 Jahre

2 Injektion nimmt einem 30-jährigen Mann 18 Jahren

3 Injektion rnimmt einem 30-jährigen Mann 20 Jahren

4 Injektion nimmt einem 30-jährigen Mann 23 Jahren

5 Injektion nimmt einem 30-jährigen Mann 24 Jahren