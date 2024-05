Whistleblowerin: US-Gesundheitsministerium testete Inhaftierungen während COVID-Krise

“Im Rahmen der COVID-Massenmordübung testete das HHS ein Verfahren, bei dem unerwünschte Personen ins Gefängnis geworfen und getötet wurden, während dies als ‘Krankheit X’ deklariert wurde. Dies wurde unter anderem auf den Kreuzfahrtschiffen Diamond Princess und Grand Princess praktiziert.”

Sasha Latypova, eine pensionierte Leiterin für Forschung und Entwicklung in der Pharmaindustrie, beschreibt Christine Dolan von CDM, wie das US-Gesundheitsministerium (HHS) bereits seine Autorität etabliert hat, die verfassungsmäßigen Rechte amerikanischer Bürger zu verletzen, sie ins Gefängnis zu werfen und sie zu töten. Latypova weist darauf hin, dass diese Befugnis im Jahr 2020 während der “COVID-Massenmordübung” demonstriert wurde, als das HHS (insbesondere die CDC) Passagiere des Kreuzfahrtschiffs Grand Princess entführte und sie in ein “militärisches Gefangenenlager” zwang.

"[D]uring [the] COVID mass murder exercise, they have tested this process of throwing anybody they don't like into jail and killing them and calling it Disease X…that was practiced by our HHS…[on the] Diamond Princess and Grand Princess [passengers]…"



“Wir müssen uns auf die Bundes- und Landesgesetze konzentrieren, die seit Jahrzehnten all das festschreiben, was die WHO durch diese Verordnungen und Änderungen zu tun versucht – all diese Gesetze sind in den USA bereits fest in den Büchern verankert und werden angewendet”, sagt Latypova zu Beginn des Clips und bezieht sich dabei auf den berüchtigten und sich schnell entwickelnden “Pandemievertrag” der Weltgesundheitsorganisation und die aktualisierten Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV). Die Pharma-Insiderin sagt: “Tatsächlich haben sie während der COVID-Massenmordübung dieses Verfahren getestet, bei dem sie jeden, den sie nicht mögen, ins Gefängnis werfen und töten und es Krankheit X nennen…. Das ist es also, was unser HHS praktiziert hat.

Latypova fuhr fort, über die Kreuzfahrtschiffe Diamond Princess und Grand Princess zu sprechen, die zu Beginn der “Pandemie” von COVID-19 wegen (angeblich) mit SARS-CoV-2 infizierten Passagieren berühmt wurden.

Latypova hebt insbesondere das Kreuzfahrtschiff Grand Princess hervor und sagt: “Die Passagiere kamen nicht aus dem Ausland, sondern von der kalifornischen Küste. Die CDC und das HHS nahmen 3.100 Menschen von diesen beiden Schiffen und steckten sie unter dem Vorwand, sie seien einem tödlichen Virus ausgesetzt gewesen, in ein Militärgefängnis.” Der Pharma-Insider fügte hinzu: “Es gab keine Beweise dafür, dass diese Menschen mit dem Virus infiziert waren oder was sie überhaupt hatten, aber sie wurden trotzdem festgehalten. Von den 3.100 Menschen waren einige internationale Ankömmlinge, für die die CDC die Zuständigkeit beanspruchte, und einige waren Staatsbürger. Also beanspruchten sie die Zuständigkeit innerhalb des Staates.”

Zur weiteren Erläuterung der Grand-Princess-Saga, die offenbar einen entscheidenden Wendepunkt in der “öffentlichen Gesundheitspolitik” markierte, merkt Latypova an: “Also sagte das HHS, dass wir nicht nur die Kompetenz haben, diese Leute zu verhaften oder ‘festzuhalten’ – sie sagten nicht verhaften, aber was ich beschreibe, ist eine Verhaftung ohne ordentliches Verfahren, also verletzen sie unsere verfassungsmäßigen Rechte -, sondern sie sagten: ‘Nun … wir können das, weil es eine tödliche Krankheit ist. Und sie brachten sie in das Militärgefängnis [Travis Air Force Base], hielten sie dort fest, 10 von ihnen starben, und sie wurden schnell entsorgt, weil es ein ‘tödlicher, so tödlicher Virus’ ist, und es wurde COVID genannt.”

“Das Gleiche wird mit jedem passieren, den sie einsperren und töten wollen, ohne ein ordentliches Verfahren. Denn jetzt ist es komplett eingerichtet und getestet und sie haben einen Präzedenzfall”, sagt Latypova.

Als weiteres Beispiel für die Verankerung dieser Autorität in Gesetz und Praxis gibt die Pharma-Insiderin zu bedenken, dass “im Jahr 2022… 15 Generalstaatsanwälte … das HHS verklagt und gesagt haben: ‘Sie müssen Ihre Definition einer Pandemie ändern und nicht der WHO-Definition einer Pandemie folgen. Und sie verloren. Und… ich glaube, Oklahoma und Texas haben wieder geklagt, und der Richter hat die Klage wieder abgewiesen, und es wurde keine Berufung eingelegt. Also haben sie einfach aufgegeben”.

“HHS antwortete: ‘Unsere Definitionen sind völlig in Ordnung. Aber die Definitionen sind lächerlich. Im Grunde sagen sie: ‘Wenn wir glauben, dass Sie sich in einem Vorstadium einer übertragbaren Krankheit befinden, die das Potenzial hat, zu einer Pandemie zu werden – dann müssen Sie dafür keine Beweise vorlegen, keine wissenschaftlichen Beweise, denn … es eine Pseudowissenschaft ist. Man muss also keine Beweise vorlegen, man muss nur erklären, dass man sich in einem vorkommunizierbaren Stadium einer übertragbaren Krankheit mit Pandemiepotenzial befindet, und dann sagen sie, dass wir all das machen können, und sie geben das Beispiel, das sie mit den Leuten von der Grand Princess und der Diamond Princess gemacht haben, und sie sagen: “Sehen Sie, wir haben das schon einmal gemacht. Wir haben sie vom Schiff geholt, wir haben sie in Militärgefängnisse gesteckt und alles ist gut”.