Kissingers Alptraum: Der Versuch der USA, Russland und China wirtschaftlich zu zerschlagen, bringt sie nur näher zusammen

Von Ilya Tsukanov

Wladimir Putin ist am Donnerstag zu seinem ersten Auslandsbesuch in seiner neuen Amtszeit als russischer Präsident in Peking eingetroffen. Sputnik befragte angesehene Beobachter aus den Bereichen Wirtschaft, internationale Angelegenheiten und Sicherheit, um mehr über die Prozesse zu erfahren, die die Zusammenarbeit zwischen Russland und China vorantreiben, und warum die Bemühungen der USA, die Entwicklung beider Länder zu behindern, sie nur stärker gemacht haben.

Präsident Putin bezeichnete die russisch-chinesische Zusammenarbeit in Weltangelegenheiten nach seinem Treffen mit Präsident Xi Jinping als „einen der wichtigsten stabilisierenden Faktoren in der internationalen Arena“ und betonte, dass die beiden Länder gemeinsam die Prinzipien einer fairen und demokratischen Weltordnung hochhalten, die den Aufstieg der globalen Multipolarität widerspiegelt.

„Es ist von grundlegender Bedeutung, dass die russisch-chinesischen Beziehungen nicht opportunistisch und gegen niemanden gerichtet sind“, sagte Putin und wies darauf hin, dass „Russland und China in den Vereinten Nationen, den BRICS, der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit und der G20 erfolgreich zusammenarbeiten“.

„Wir sind entschlossen, die Integrationsprozesse im eurasischen Raum weiter zu harmonisieren, um die Potenziale der Eurasischen Wirtschaftsunion und, mein lieber Freund, Ihrer One Belt One Road-Initiative auszuschöpfen“, sagte Putin zu seinem chinesischen Amtskollegen.

In Bezug auf die Wirtschaft sagte Putin, dass der bilaterale Handel weiterhin Rekorde aufstelle und im Jahr 2023 einen neuen Höchststand von 227 Mrd. USD erreichen werde, wobei Russland weiterhin zu den wichtigsten Handelspartnern Chinas aufsteige und der Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Industrie und Landwirtschaft Priorität einräume.

Präsident Xi schloss sich Putins Einschätzung der Bedeutung herzlicher russisch-chinesischer Beziehungen an und betonte, dass eine stabile Entwicklung der Beziehungen „dem Frieden, der Stabilität und dem Wohlstand in der Region und in der Welt förderlich sein wird“.

Die Beziehungen zwischen Russland und China seien „im Laufe der Zeit stärker geworden, haben den internationalen Stürmen und Wolken getrotzt und ein Modell des gegenseitigen Respekts, der Offenheit, der Harmonie und des gegenseitigen Nutzens geschaffen“, sagte Xi.

Der chinesische Staatschef verwies auf das gemeinsame Engagement Pekings und Moskaus für „Fairness und Gerechtigkeit“ in den Beziehungen und nannte die „Mentalität des Kalten Krieges … Unilateralismus, Hegemonismus, Blockkonfrontation und Machtpolitik“, die von einigen Nationen heute als Bedrohung für den Frieden und die internationale Sicherheit betrieben wird.

„Ein Berg entsteht durch die Anhäufung von Erde und ein Ozean durch die Anhäufung von Wasser“, sagte Xi und bezog sich dabei auf ein chinesisches Sprichwort, um den Zustand der Beziehungen zwischen Russland und China zu beschreiben. „Nach 75 Jahren solider Anhäufung sind die dauerhafte Freundschaft und die umfassende Zusammenarbeit zwischen China und Russland ein starker Antrieb für die beiden Länder, trotz Wind und Regen voranzukommen“, versicherte Xi.

US-Außenpolitik-Gurus drehen sich im Grabe um

Präsident Putins Besuch in China (sein bisher 18.) erfolgt weniger als 48 Stunden, nachdem die USA eine breite Palette chinesischer Waren – von wichtigen Mineralien, Stahl und Aluminium bis hin zu Lithiumbatterien, Halbleitern, Solarzellen, Ship-to-Shore-Kränen, Elektrofahrzeugen und medizinischen Produkten – mit neuen Strafzöllen zwischen 25 und 100 % belegt haben. Die Beschränkungen, die im Anschluss an eine Überprüfung der Politik der Trump-Ära angekündigt wurden, die auf einen Multibillionen-Dollar-Handelskrieg der USA gegen Peking hinausläuft, wurden vom chinesischen Handelsministerium als schwerwiegende „Verletzung“ der Verpflichtung Washingtons angeprangert, „nicht zu versuchen, Chinas Entwicklung zu unterdrücken oder einzudämmen“.

Die Restriktionen gegen China, die zu den Tausenden von Sanktionen hinzukommen, die Washington und seine Verbündeten in den letzten zehn Jahren gegen Russland verhängt haben, drohen den letzten Nagel in den Sarg der großen Strategie zu schlagen, die Washington gegenüber beiden Ländern während eines Großteils der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts verfolgt hat. Jahrhunderts verfolgt hat. Diese von den außenpolitischen Gurus Henry Kissinger und Zbigniew Brzezinski entworfene Vision bestand darin, Russland und China voneinander fernzuhalten, um sie daran zu hindern, ihre jeweiligen Stärken zu bündeln und die amerikanische Hegemonie herauszufordern.

“Eine große Koalition aus China und Russland, die nicht durch eine Ideologie, sondern durch komplementäre Missstände vereint ist„, wäre das gefährlichste Szenario“, was die Bedrohung der US-Hegemonie angeht, schrieb Brzezinski 1997 in seiner Abhandlung The Grand Chessboard„ und knüpfte damit an die Arbeit an, die Kissinger in den frühen 1970er Jahren begonnen hatte, um seine berühmte Doktrin der Dreiecksdiplomatie“ gegenüber Moskau und Peking einzuführen.

Die gegenwärtige außenpolitische Führung der USA scheint fest entschlossen zu sein, diese bewährte Strategie zu sabotieren, indem sie zunächst die Beziehungen zu Russland sabotiert, Putsche entlang seiner Grenzen inszeniert und Moskaus Sicherheitsbedenken durch die Ausweitung der NATO ignoriert, und dann einen ähnlichen Prozess gegen China in Gang setzt, indem sie einen Handelskrieg anzettelt, die gegen China gerichteten Sicherheitsbündnisse im asiatisch-pazifischen Raum stärkt, Peking in der Taiwan-Frage provoziert und in jüngster Zeit mit der Idee liebäugelt, das AUKUS-Sicherheitsbündnis in eine neue, gegen China gerichtete „asiatische NATO“ zu verwandeln.

„Beide Nationen sehen sich als Zielscheibe einer langjährigen, aggressiven US-Außenpolitik der Einkreisung und Eindämmung, was eine Zusammenarbeit zu einer logischen Wahl macht“, erklärte der erfahrene außenpolitische Analyst und ehemalige US-Marine Brian Berletic gegenüber Sputnik in einem Kommentar zur „praktischen und symbolischen“ Bedeutung von Putins Ausflug nach Peking.

„Seit vielen Jahren arbeiten Russland, China und eine wachsende Zahl anderer Länder, die von den Sanktionen der USA betroffen sind, an alternativen Finanz-, Wirtschafts- und Handelsmechanismen, um diese Sanktionen zu umgehen und sowohl die nationale und regionale Selbstversorgung als auch die wirtschaftliche Stärke weiter auszubauen“, erklärte Berletic. „Diese Bemühungen haben schließlich eine kritische Masse erreicht, die die Abhängigkeit vom US-Dollar verdrängt und es Russland, China und vielen anderen Ländern ermöglicht, sich von den Auswirkungen westlicher Sanktionen abzuschirmen“, betonte er.

In dieser neuen Welt sind die Versuche des Westens, Staaten mit wirtschaftlichen Mitteln zur Unterwerfung zu zwingen, nicht mehr so wirksam wie früher und führen eher dazu, dass der Westen selbst isoliert wird als die Staaten, gegen die er sich richtet”, so Berletic.

Die wirtschaftliche Zusammenarbeit sei der Schlüssel zu Russlands und Chinas Partnerschaft, so der ehemalige Soldat, da sie „eine solide Grundlage für beide Nationen bildet, um andere wichtige Bereiche des nationalen und gegenseitigen Wachstums zu entwickeln“ und beide in die Lage versetzt, westliche Einkreisungs- und Eindämmungsversuche zu umgehen, aber auch von den komplementären Merkmalen der jeweils anderen Wirtschaft zu profitieren. Russlands enorme natürliche Ressourcen, gepaart mit Chinas immenser industrieller Basis, „sind der kollektiven Wirtschaftsmacht des Westens mehr als ebenbürtig“, so Berletic.

Dementsprechend werden die Zusammenarbeit der beiden Länder und die Bemühungen anderer Nationen, die vom Westen angepeilt und gezwungen werden, sich diesem neuen Wirtschaftspol anzuschließen, schließlich „die kritische Masse bilden, die erforderlich ist, damit die multipolare Vision Russlands und Chinas die von den USA angeführte unipolare Weltordnung dauerhaft überholen kann“, so Berletic.

Auch an der Sicherheitsfront betonte der ehemalige Marinesoldat, dass Peking zweifellos Washingtons Bestreben, die NATO auf den asiatisch-pazifischen Raum auszudehnen, anerkennt, was zu „denselben destabilisierenden und zerstörerischen Auswirkungen führen würde, die die NATO bereits in ganz Europa, Nordafrika, dem Nahen Osten und sogar bis nach Zentralasien hat. Die US-Politiker arbeiten bereits an einer Politik für chinesische Stellvertreter im asiatisch-pazifischen Raum wie Taiwan und die Philippinen, die sich auf Washingtons Einsatz der Ukraine als Stellvertreter gegen Russland in Osteuropa stützt.“

In einem solchen Sicherheitsumfeld ist es umso besser, je mehr Freunde China auf seiner Seite hat.

Perfektes Timing

Putins Besuch nach der Ankündigung der US-Zollerhöhung hätte zu keinem besseren Zeitpunkt stattfinden können, da er den russischen Produzenten neue Möglichkeiten zur Ausweitung ihrer Präsenz auf den chinesischen Märkten bietet und Peking in einer unsicheren Welt einen soliden, vertrauenswürdigen Wirtschaftspartner zur Seite stellt, so Wang Yiwei, Direktor des Instituts für Internationale Angelegenheiten der Volksuniversität China.

„Unabhängig davon, wer nach den Wahlen in den Vereinigten Staaten an die Macht kommt, werden die Schwierigkeiten in den Beziehungen zwischen den USA und China höchstwahrscheinlich bestehen bleiben. Diese Beziehungen werden auch weiterhin mit vielen Herausforderungen konfrontiert sein. Unter diesen Bedingungen ist die Gewährleistung der Stabilität der außenwirtschaftlichen Zusammenarbeit und der Lieferketten, der Zusammenarbeit mit Ländern, mit denen ein hohes Maß an strategischem gegenseitigem Vertrauen besteht, insbesondere mit Nachbarländern, ein vorrangiger Entwicklungsbereich für China”, sagte Wang gegenüber Sputnik.

Was die russisch-chinesische Wirtschaftskooperation angeht, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, meint Wang, der darauf hinweist, dass sich der Handelsumsatz zwischen den beiden Ländern der 300-Milliarden-Dollar-Marke nähert. „Wenn wir das Potenzial der beiden Länder berücksichtigen, glaube ich, dass es noch Raum für weiteres Wachstum gibt“.

Da die Beziehungen zwischen Russland und China in eine „neue Ära“ eintreten, ist zu erwarten, dass sich die Zusammenarbeit auf neue Bereiche, einschließlich der Landwirtschaft, ausweiten wird. Der Zeitpunkt dafür sei perfekt, so Wang.

„Es ist bekannt, dass Russland ein großer Agrarexporteur ist, und während China früher hauptsächlich landwirtschaftliche Produkte aus den Vereinigten Staaten bezog, hat die negative Auswirkung der amerikanischen Zölle das Land gezwungen, neue zuverlässige Exporteure zu suchen“, erklärte er.

Russland und China seien auch füreinander geschaffen, was den Handel in Zeiten globaler wirtschaftlicher Unsicherheit betreffe, betonte Wang und wies darauf hin, dass ihre Fähigkeit, stabilen und sicheren Handel auf dem Landweg statt auf dem Seeweg zu betreiben, beiden die Möglichkeit biete, „die Risiken im globalen Handel erheblich zu verringern“.

Unterminierung des Dollars

Die Versuche Washingtons, die Entwicklung Russlands und Chinas mit wirtschaftlichen Strafmaßnahmen zu bremsen, scheinen zwar der richtige Ansatz zu sein, um das Wachstum beider Länder einzuschränken, sind aber in Wirklichkeit kontraproduktiv und bedrohen die Grundlagen, auf denen Amerikas wirtschaftlicher Wohlstand ruht, meint Thomas W. Pauken II, ein langjähriger China-, Handels- und Wirtschaftsexperte und Autor sowie Berater für Asien-Pazifik-Angelegenheiten.

„Wegen der Sanktionen wird der Dollar am Ende tatsächlich geschädigt, weil die Menschen etwas zurückhaltender sein werden, den Dollar zu benutzen, wenn Sanktionen drohen. Die Länder müssen sich anpassen und Wege finden, um grenzüberschreitenden Handel und Finanztransaktionen durchzuführen, ohne sich auf den US-Dollar zu verlassen”, so Pauken gegenüber Sputnik.

„Wir werden also sehen, dass immer mehr Länder Wege finden, um den grenzüberschreitenden Handel und internationale Finanztransaktionen außerhalb des US-Dollars zu unterstützen, z. B. indem sie Swift vielleicht nicht so häufig nutzen, aber versuchen, neue Technologien zu entwickeln, um Banküberweisungen zu verbessern, die nicht wirklich mit den USA und nicht mit dem US-Dollar verbunden sind. Wir werden also mehr davon sehen, aber es wird Zeit brauchen, bis diese Technologie so weit entwickelt ist, dass sie sehr effizient wird. Ich gehe davon aus, dass es noch 3 bis 5 Jahre dauern wird, bis sich die Länder an die neuen Handelsmöglichkeiten ohne den US-Dollar gewöhnt haben”, prognostizierte der Beobachter.

Was die kurzfristigen Aussichten der russisch-chinesischen Zusammenarbeit betrifft, so sagte Pauken, dass Technologie, Landwirtschaft und Energie die Bereiche sind, auf die man in den kommenden Jahren besonders achten sollte. „Diese Art von Abkommen wird eine viel stärkere Partnerschaft schaffen“, so der Beobachter.

Das wiederum wird die Widerstandsfähigkeit beider Länder langfristig erhöhen.